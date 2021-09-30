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Разумков Дмитрий (1520) Стефанчук Руслан (637) Вениславский (248) Закон об олигархах (119)

Организация голосования за закон об олигархах дает основания для реагирования правоохранительных органов, - Разумков

Организация голосования за закон об олигархах дает основания для реагирования правоохранительных органов, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что принятие закона об олигархах сопровождалось грубым нарушением закона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если мы говорим о том, что произошло в прошлый четверг, то я считаю, что это грубое нарушение закона. Коллеги из других фракций уже написали заявление в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру. То, что произошло в тот день, было нарушением. Люди знали, на что они идут. Вернее, не сами идут, а на что они толкают народных депутатов. Ни Стефанчук, ни Вениславский за это не проголосовали. Пусть объяснят, почему они это не сделали", - сказал спикер Рады.

По его словам, организация голосования за закон №5599 дает основания для реагирования правоохранительных органов.

Также читайте: Разумков подпишет закон об олигархах и отправит его президенту: Посмотрим, кто действительно хочет, чтобы он заработал

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

Читайте: Стефанчук не скрывает, что хочет быть спикером ВР, - Разумков

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Топ комментарии
+14
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30.09.2021 17:46
+14
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30.09.2021 17:47
+11
За голосование - нет. За нарушение законов (регламента ВР) - да.
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30.09.2021 17:52
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Если Европа сказала шо закон гавно - то толку не будет.
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30.09.2021 17:44 Ответить
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30.09.2021 17:46 Ответить
Атос, Портос, Арамис и пи.арас.
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30.09.2021 23:48 Ответить
анал, анал, анал, табу анал
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01.10.2021 00:56 Ответить
люди вже почали писати на парканах ЗеЛупа ху#ло
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01.10.2021 11:29 Ответить
во дает !

а подписание "горбатого" закона это не криминал ?
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30.09.2021 17:46 Ответить
Разумков умница,, в шахматах есть термин ,.цугцванг,, - любой ход идет к проигрышу.
Он поставил Президента в ,,положение цугцванга,,: подпишет или не подпишет закон Президент, он опустит себя ниже плинтуса....
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30.09.2021 17:57 Ответить
Разумков из того-же корыта холуев папы Бени, но только с мозгами в голове.
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30.09.2021 18:14 Ответить
Розумков почти всю свою политическую жизнь ел и ест с руки Сережи Тигипко. Собственно и его папа некоторое время кормился у Тигипко.
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30.09.2021 22:04 Ответить
а Бибипка с чьей руки ел и ест?
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30.09.2021 22:30 Ответить
А Бибилка из компартийной номенклатуры. Он же наверняка деньги компартии отмывал.
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30.09.2021 22:46 Ответить
Бросьте. Зеленского предупреждали, что подписание им закона о рынке земли, явится преступлением. Ну и что? Да ничего, этот недоученный юрист тот закон подписал.
Когда будут выборы, то увидите, что ВСЯ его семья, на всякий случай покинет страну, да и у него будет наготове чартер из Борисполя и сдернет эта гнида в Израиль, как только появятся данные экзитпола.
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30.09.2021 22:07 Ответить
А возможно ему ничего и не будет,как Порошенко,который прекрасно себя чухает в ВР и надеется на реванш.
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01.10.2021 07:24 Ответить
цікаво😄а за що ж ПП треба судити?Невже за те що не здав країну як ЗеЛупа?
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01.10.2021 11:32 Ответить
це одне з зебабуїнчіків
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01.10.2021 11:33 Ответить
Сравнил что-то с чем-то! Ну и клоун! Может - родственник?
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01.10.2021 11:40 Ответить
Ну Порошенко нарушал чужими руками. Да и бежать ему от Зеленского смысла нет.
А вот при радикальной смене власти, предполагаю, что сбегут оба.
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01.10.2021 21:06 Ответить
це хто визначив, що "закон о рынке земли ... преступление..."??? Може, якийсь суд? Я вже не кажу за міжнародний, нехай хоч би один український суддя?
Ну, хіба що: баба дЮля, тягниСрак і мертвечук - ну, яскрава трійка совкової інквизиції... ці засвідчать...
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02.10.2021 19:52 Ответить
А ви вважаєте, що порушення 22-х пунктів діючої Конституції України, це не злочін?

До речі, це також сталося завдяки Президенту Порошенко, який законами знищів Генеральну прокуратуру України, а потів всупереч Законодавству України просунув на пост Генпрокурора, еврея Юрія Луценко, свого кума, котрий остаточно добив ту структуру, котра як раз до того і мала можливість зупинить земельний беспредел.
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03.10.2021 13:20 Ответить
Он уже давно опущенный, но голивку пока держит
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01.10.2021 11:42 Ответить
конечно, - криминал. Просто им удобно пока об этом не думать..
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30.09.2021 19:57 Ответить
А думать таки надо. Сам же говорил - думай-те
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01.10.2021 11:44 Ответить
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30.09.2021 17:47 Ответить
Купили Разумкова олигархи с потрохами купили .
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30.09.2021 17:48 Ответить
А хіба регламент не був порушений, що скажеш, ритуля вусатая ?
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30.09.2021 17:59 Ответить
Он из холуев Бени всех самый соображающий и с инстинктом самосохранения. Сидеть потом долго и нудно у него желания нет.
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30.09.2021 18:01 Ответить
У него уже есть по сроку, за закон о земле и за закон о Нацбанке. Там просто куча нарушений Конституции Украины.
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30.09.2021 22:08 Ответить
Так кого они купили Зюзю или Разумкова?
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01.10.2021 11:45 Ответить
Все очень просто. Читайте Конституцию Украины - народные депутаты не несут ответственность за голосование в парламенте, а все остальное от лукавого.
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30.09.2021 17:49 Ответить
За голосование - нет. За нарушение законов (регламента ВР) - да.
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30.09.2021 17:52 Ответить
Таки да!
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01.10.2021 11:47 Ответить
За голосування не несуть, а за шахрайство несуть.
Я б вів мову про шахрайство з боку організаторів голосування, що призвело до викривлень в законі. Тим більше, що вони самі за цей закон не проголосували.
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30.09.2021 17:53 Ответить
Они несут ответственность за нарушение законов и Конституции. Эта "процедура" была признанна незаконной несколькими решения КС. А это уже пахнет конкретным криминалом.
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30.09.2021 18:04 Ответить
Зато её несут Спикер ВР и Президент, которые ставят подпись, под антиконституционным законом или законом, принятым с нарушением Регламента.
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30.09.2021 22:09 Ответить
Все дело в том что народные депутаты сами проголосовали за спецпродеруру рассмотрения закона об олигархах
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30.09.2021 17:59 Ответить
Депутаты окажутся невиновными. Виновными станут те, кто подпишет ТАК принятый Закон.
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30.09.2021 22:10 Ответить
Не народные депутаты, а слуги! Есть разница!
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01.10.2021 11:41 Ответить
Не народные депутаты, а щлюхи народа
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01.10.2021 11:50 Ответить
А в каком законе прописана эта СПЕЦПРОЦЕдура?
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01.10.2021 11:49 Ответить
Закон Украины "О регламенте Верховной Раде Украины"
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01.10.2021 11:58 Ответить
Так в семнадцатом большевикам очень хотелось поиметь денег, заработанных другими. Политика Зеленского по чужим доходам - копия тех лет. Большевик? Нет, просто еврей. Как и Ленин.
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30.09.2021 18:04 Ответить
Кто забирал, а кто и работал
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01.10.2021 11:51 Ответить
про меморандум о том что цены на коммуналку подниматься не будут все читали?
ну так вот. вот что на самом деле сегодня подписали

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30.09.2021 18:19 Ответить
Очередной Мумурандум про взаєморозуміння?

А может даже порозуміння?

И что это значит конкретно?
Ведь меморандум это только декларация о намерениях, каких?
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01.10.2021 11:57 Ответить
Найулюбленіше
https://www.youtube.com/watch?v=_GyXaG_oufM&t=19s&ab_channel=RouslanGopkalo ЗЕкоманда: Тарифи зменшаться за місяць!
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30.09.2021 18:29 Ответить
Невже довгожданий "кінець" епохи бідності! Хоч би не зажити побагатому як даунбасяни.
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30.09.2021 21:36 Ответить
Перед выборами Зюзя тоже обещал избирателем снижение тарифов.
С тех пор они только повышались...
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01.10.2021 11:58 Ответить
Разумков, когда не в шутку занемог , он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог... Не сдавайся , место Лероса уже занято но ты не сдавайся , порть своим ЗЕвылупкам нервы!!!
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30.09.2021 18:30 Ответить
у нас когда от корыта оттягивают, все сразу про закон вспоминают
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30.09.2021 18:54 Ответить
А Разумков, как раз один из тех, благодаря кому слуги и получили монобольшинство, так что несет ответственность.
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30.09.2021 22:11 Ответить
Разумков понял, что будут бить сильно, но аккуратно.
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30.09.2021 21:26 Ответить
Понял - и то уже хорошо.
А сам найвеличниший видать еще не до конца понял и продолжает покрывать одно нарушение другим, пока они его не придавят
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01.10.2021 12:01 Ответить
сограждане . а не пора ли нам этот парламент переизбрать --- давайте вынесим этот вопрос на референдум --- зебуины уже поумнели . монолайна в раде больше не будет
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01.10.2021 05:53 Ответить
Переизбрать сначала парламент - это очень важно!

Потому как Зюзя хочет сначала преждевременно избраться на второй срок, опять же незаконно и имея под собой моно большинство ипр. прихлебателей.

Понимая, что если сначала выберут парламент, то ему моно больше не светит!
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01.10.2021 11:41 Ответить
А где ж взять эти самые правоохранительные органы(?), когда вместо них в Украине - места для благостного прогревания жоп, в данный момент, клоунов ЗЕ-шапито.
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01.10.2021 07:16 Ответить
Слуга народа превратился в прислужника олигархов.
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01.10.2021 11:21 Ответить
Так он им и был. Прислужником у Бени
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01.10.2021 12:02 Ответить
Возможно,но маскировался гадина склизкая.Вы,здесь тоже по началу маскировались под патриотов
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01.10.2021 12:40 Ответить
а в тебе на лобі написано що ти зебабуїн
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01.10.2021 14:55 Ответить
Как оно быть прислужником мародера?
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02.10.2021 08:06 Ответить
в дебілів зебабуїнів одна хвороба на всих як і у їхнього пріпіЗдєнта
лікуйся істота
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02.10.2021 09:19 Ответить
покидьок зелебабуїн,хоча я не порохобот але все ж цікаво,а що ж ПП у тебе вкрав?Якщо він "мародрьор" то чому немає ніодної справи в суді?Невже твій кінчений ЗеЛупа не горить бажанням його посадити?
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02.10.2021 09:24 Ответить
Чужими руками мародерил мрезь.К епримеру по Укроборонпрому уже есть срока мселким сошкам ,следствие подбирается к Свинарчуку,трубу отдал куму путина для финансирования кремлевской партии=мародер.
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02.10.2021 14:08 Ответить
ну я не здивований ні на грам що маю справу з дебілом без мізків,ти абізяна зебабуїн напевно й читати й писати в сортирі навчився?А що таке інтернет ти взагалі не чув?
Не дарма про таких як ти є народний вислів:"Думати може тільки людина , у приматів є тільки рефлекси"
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03.10.2021 09:33 Ответить
невже тобі "твоїін форматори"😀не сказали що справу Свинарчуків закрито тому що відсутні докази правопорушень?
стосовно "труби" теж немає ніяких доказів а ту "новину" яку ти як мантру висираєш на ЦН бігус-інфо зараз в судах рота в *опу затягло тому що за недоказану судом "новину" яку він виніс в інформсередовище прийдеться заплатити великий штраф і навіть можуть позбавити журналістської ліцензії.
так де докази??????
тільки імбіцилам зебабуїнам у яких відсутні мізки це ніколи не зрозуміти.
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03.10.2021 09:43 Ответить
Брешеш шестерка мародерская.Соломенский суд утвердил соглашения о признании виновности двух экс-директоров и учредителей ООО Оптимумспецдеталь, которое поставляло детали для предприятий Укроборонпрома.Это шестерки,а свинарчук находится под следствием.Фейк о "закрытом деле" для упоротых.
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03.10.2021 12:44 Ответить
Зато алигархи - трипещут!
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01.10.2021 18:54 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм October 2*
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.

Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.

Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.

Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.

Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.

Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
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03.10.2021 03:25 Ответить
Только где их взять, эти самые правоохранительные органы? В Украине правоохранительные органы давным-давно реорганизованы в тёплые места для благостного прогревания жоп правильных чуваков, которым некогда отвлекаться на всякую чепуху, типа правоохранительная деятельность. Жизнь и без того короткая, а каденция ещё короче, посему необходимо успеть прогреть жопу максимально благостно. Да ещё успеть бы создать финансовую базу для последующего после завершения каденции продолжения процесса благостног прогревания жопы, но уже под пальмами на берегах тёплых морей.
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05.10.2021 11:28 Ответить
 
 