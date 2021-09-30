Арахамия подал второе обращение об отставке Разумкова – теперь от себя лично. ДОКУМЕНТ
Глава фракции Слуга народа Давида Арахамии подал второе обращение о получении подписных листов для сбора подписей об отсранении спикера парламента Дмитрия Разумкова от должности.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь главы ВР Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.
"Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве Председателя Парламента с должности было мало. Поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамия", - написала она.
Туний отметила, что процедуру запускают во второй раз, и новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно.
Пресс-секретарь Разумкова предположила, что "Либо фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, либо Председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах".
Ранее 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. Письмо об отзыве Разумкова было подано от имени фракции "СН". Разумков распорядился выдать подписные листы. При этом он говорит, что беседовал сегодня с Арахамией и не услышал никаких претензий в свой адрес.
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Государством управляют идиоты не знающие ни закона ни процедурных регламентов. Со второй попытки Арахамия подал правильно оформленный документ начинающий процедуру отставки. Снимут Разумкова - будет весело в ВР
За звичай нюхав марафєт, с тут підсунули товчених мухоморів...
Це говорить бібізяна , яка ту корупцію покриває.