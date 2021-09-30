РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9989 посетителей онлайн
Новости
7 281 38
отставка (3145) Арахамия (984) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620)

Арахамия подал второе обращение об отставке Разумкова – теперь от себя лично. ДОКУМЕНТ

Арахамия подал второе обращение об отставке Разумкова – теперь от себя лично. ДОКУМЕНТ

Глава фракции Слуга народа Давида Арахамии подал второе обращение о получении подписных листов для сбора подписей об отсранении спикера парламента Дмитрия Разумкова от должности.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь главы ВР Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве Председателя Парламента с должности было мало. Поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамия", - написала она.

Туний отметила, что процедуру запускают во второй раз, и новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно.

Пресс-секретарь Разумкова предположила, что "Либо фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, либо Председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах".

Читайте: Стефанчук не скрывает, что хочет быть спикером ВР, - Разумков

Ранее 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. Письмо об отзыве Разумкова было подано от имени фракции "СН". Разумков распорядился выдать подписные листы. При этом он говорит, что беседовал сегодня с Арахамией и не услышал никаких претензий в свой адрес.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Обезьяна агрохимия пускай валит в свой абхазский зоопарк. В Украине ему не место
показать весь комментарий
30.09.2021 19:04
+17
Довбані коритолюби,ЗЕнедоумки, замість того щоб працювати на державу Україна вони за ласий шмат від корита та за владу *********! Щоб ви здохли !
показать весь комментарий
30.09.2021 19:01
+13
Шрека хочуть сильно призначити, він же так вислужується, аж противно дивитись на ту харю.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слуги виганяють Разумкова | Віталій Портников

https://www.youtube.com/watch?v=VgDgd7TyRVw
показать весь комментарий
30.09.2021 18:58 Ответить
Не выгоняют, а нагоняют предвыборный рейтинг своему слуге . Не нытьем(с трибон ООН), так катаньем - главная ставка зебуинов, украсть проценты к своему обломившемуся рейтингу.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:21 Ответить
Довбані коритолюби,ЗЕнедоумки, замість того щоб працювати на державу Україна вони за ласий шмат від корита та за владу *********! Щоб ви здохли !
показать весь комментарий
30.09.2021 19:01 Ответить
Продуктивно мавпа подивилася футбол з мафіозі імені Зеленстького по імені БЄНЯ
показать весь комментарий
30.09.2021 21:05 Ответить
Обезьяна агрохимия пускай валит в свой абхазский зоопарк. В Украине ему не место
показать весь комментарий
30.09.2021 19:04 Ответить
В тих зелених джунглях лишень мавпи живуть...Людину,яка випадково туди затесалась тут же з"їдять...або виженуть...
показать весь комментарий
30.09.2021 19:04 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2021 19:04 Ответить
🤔🤔🤔🤣🤣🤣🤣🥳🥳😤😤🤭🤭🤡🤡🤡😭😭😇😇😇🤐🤐🤐🥵🥵🥵👽👽👽🤮🤮🤮🤮🤑🤑🤑🤑😠😠😠😠🧐🧐🧐💥💥💥🔥🔥🔥🔥🚑🚑🚑🚑🚑🤓🤓🤓🙀🙀🙀🙀
показать весь комментарий
30.09.2021 19:05 Ответить
Зедебильные недоумки ,решили еще тупее и предание поставить, что бы просто выполнял распоряжения дермака .Видно жирный прошел кастинг.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:11 Ответить
Друзья, не ломайте сильно голову... СН пытаются сделать Разумкова техническим кандидатом к предстоящим выборам, бо сомневаются , шо зебик прокатит еще раз без поддержки. Первый раз клоун шел техническим , а получилось , шо никто и не ожидал такоi прикроi, в плане случайности, победы. Главное понимать , шо у обоих один и тот же олигарх из группы поддержки. Друзья, предвыборная гонка стартовала.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:14 Ответить
ЗЫ... Туда же клеится и Лерос.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:15 Ответить
Лихварі, торгаші і дрібні ремісники, вміють тільки красти дурити , брехати а ви їх обираєте, тому Україна і перетворилася на жебрацьку химеру. тільки українці виведуть нашу державу, з прірви, обирайте українців і все буде гаразд.
показать весь комментарий
30.09.2021 20:02 Ответить
Теперь все Ясно , - Фракция не провела обсуждения Отставки и арахамия нарушил Закон . Президент уже дистанциювался , и подписные листы поновились . Может голосов не хватило , а может туго доходит. Цырк.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:17 Ответить
Шрека хочуть сильно призначити, він же так вислужується, аж противно дивитись на ту харю.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:18 Ответить
Шрек мультяшный по-нашему - це хряк?
показать весь комментарий
30.09.2021 19:24 Ответить
Набагато гірше; Ху як.
показать весь комментарий
30.09.2021 20:10 Ответить
прикинь как его жене противно....
показать весь комментарий
30.09.2021 19:24 Ответить
та хто знає, "на вкус и цвет товарища нет"
показать весь комментарий
30.09.2021 19:27 Ответить
для кого і кобила невеста а комуто і зеленський з арахаміей і ермаком украінцями бачаться...
показать весь комментарий
30.09.2021 19:48 Ответить
Зате тещі добре, за квартиру башляє.
показать весь комментарий
30.09.2021 20:15 Ответить
сочинского педика запаяло
показать весь комментарий
30.09.2021 19:31 Ответить
еленые дебилы первый комплект листов испортили? идиоты криворукие
показать весь комментарий
30.09.2021 19:33 Ответить
Я в сортах зебильного говна не разбираюсь, но то, что слева, даже говном назвать сложно- фекалии могут обидеться.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:33 Ответить






tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1443608577499873291 26 мин



Государством управляют идиоты не знающие ни закона ни процедурных регламентов. Со второй попытки Арахамия подал правильно оформленный документ начинающий процедуру отставки. Снимут Разумкова - будет весело в ВР
показать весь комментарий
30.09.2021 19:34 Ответить
Я не за Розумкова але що взагалі робить у ВР арахамія?! Тим більше що громодянство він отримав тільки у 15му році...
показать весь комментарий
30.09.2021 19:42 Ответить
На месте Разумкова я бы подал в суд на ХамоПовию в связи с тем,что он не имел права избираться в ВР,так как у него не было пяти лет гражданства Украины на момент выборов.
показать весь комментарий
30.09.2021 19:42 Ответить
Хламідія повторний...
За звичай нюхав марафєт, с тут підсунули товчених мухоморів...
показать весь комментарий
30.09.2021 19:59 Ответить
коли розумков,це дийсно Розумков,то приймате на посаду врио.,ио,и тп. 5 -ох розумкових Щоб ,таки небрити особи задовбалися пилюку ковтати при написанни заяв ,тощо.........
показать весь комментарий
30.09.2021 20:11 Ответить
І чого це цього мавпоподібного так кордюк (глист) закрутив з тими листами? Команду "Ату"отримав?
показать весь комментарий
30.09.2021 20:19 Ответить
Арагамія сказанув, що корупція то в крові українців, генетична ознака.
Це говорить бібізяна , яка ту корупцію покриває.
показать весь комментарий
30.09.2021 21:27 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2021 21:42 Ответить
Хламидия вообще недавно был гржаданиновм другой страны и уже влез в правительство.
показать весь комментарий
30.09.2021 21:46 Ответить
Задохлик примеряется в кресло главы парламента?
показать весь комментарий
30.09.2021 21:59 Ответить
Бурление зеговна
показать весь комментарий
30.09.2021 22:04 Ответить
Чего этот хвостатый пальму трясет? Уж лучше бы люстру посреди сессионного зала потряс! Хоть какая-то польза была!
показать весь комментарий
30.09.2021 23:02 Ответить
 
 