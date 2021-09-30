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вакцина (3777) Комиссаренко Сергей (11)

Ученые академии наук работают над двумя типами вакцины против коронавируса, - академик Комиссаренко

Ученые академии наук работают над двумя типами вакцины против коронавируса, - академик Комиссаренко

Такое заявление сделал академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комисаренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил Укринформ.

"Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", - сказал Комиссаренко.

Он добавил, что работа идет медленно из-за недостаточного финансирования.

"Мы работаем над нашей вакциной. Но, к сожалению, МОЗ практически не финансирует этого. Вот я как раз хотел бы провести еще одну встречу с

Комиссаренко отметил, что есть шанс также создать вакцину при поддержке Всемирной организации здравоохранения. По его словам, недавно в Женеве он встречался "с человеком, который отвечает за создание вакцин в ВОЗ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы, привитые разными вакцинами, могут получить COVID-сертификат в "Дії", - Минздрав

Автор: 
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Топ комментарии
+9
Скоро цыгане купят лицензию. У них будет дешевле
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30.09.2021 19:42
+6
Зачем?? Зачем создавать похожее на то что есть?? С похожей эффективностью?? Создайте то что будет давать гарантию того что человек перестанет быть переносчиком вируса...
Но если цель подсесть на потоки...то и похожее сойдет...
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30.09.2021 19:31
+4
Ученые академии наук работают над двумя типами вакцины против коронавируса: дорогой и очень дорогой
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30.09.2021 19:57
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Зачем?? Зачем создавать похожее на то что есть?? С похожей эффективностью?? Создайте то что будет давать гарантию того что человек перестанет быть переносчиком вируса...
Но если цель подсесть на потоки...то и похожее сойдет...
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30.09.2021 19:31 Ответить
Скоро цыгане купят лицензию. У них будет дешевле
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30.09.2021 19:42 Ответить
купити ліцензію Модерни клепки не вистачає
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30.09.2021 19:50 Ответить
А Вы усматриваете какую-то иную цель? Это же золотоносная жила. Только в отличие от последней ей конца и края не видно. Вон уже запланировали на вакцины 7,2 млрд. грн. потратить, ВНИМАНИЕ!!!, до 2024 года. Сейчас 2021 на дворе покуда. Но в планах не победить болезнь, а потратить на вакцины. Улавливаете разницу? Причем мутирует вирус в очередной раз - будьте добры, вот вам новая супер-пупер вакцина. Добро пожаловать колоться.
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30.09.2021 22:15 Ответить
"МОЗ не финансирует" - хватит ныть!
МОЗ сейчас не до вас. Экстремисты из МОН не дают покоя. "Врачи" воюют против учителей. Выучили, на свою голову.
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30.09.2021 19:40 Ответить
Дурачье, кому ваша вакцина нужна будет? Даже если ее одобрит воз, то ес ее не признает. В Украине ее никто не захочет колоть... Деньги на ветер
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30.09.2021 19:41 Ответить
шо ти там блееш суперлапоть...вали додом колись спутніком запивай боярой і дохни під забором як усі істінні скрепоносці...
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30.09.2021 19:44 Ответить
а що буде на вихлопі у наших кулібіних ?
той самий Супутник, та ще й без піару

зараз навіть південно-корейську Астра-Зенеку (!!!!) у ЄС зі скрипом
визнають

ти будеш колотись українською вакциною ?
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30.09.2021 19:54 Ответить
т.е модерну - утилизирую, а свою - создаю...
как это по клоунски
настоящий цирк
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30.09.2021 19:55 Ответить
Ученые академии наук работают над двумя типами вакцины против коронавируса: дорогой и очень дорогой
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30.09.2021 19:57 Ответить
+ 100 с дополнениями:
не нужный и совсем не нужный
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30.09.2021 19:59 Ответить
"Вот я как раз хотел бы провести еще одну встречу с" - сказал Комиссаренко и отключился.
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30.09.2021 20:01 Ответить
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30.09.2021 21:54 Ответить
Лет через 10-15 появится отечественная вакцина от Covid-19, жаль не все ученые доживут
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30.09.2021 20:03 Ответить
Да, пузырёк похож на настоящий. Осталось разобраться с содержанием.
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30.09.2021 20:13 Ответить
создание того, что уже создали до вас - называется копирование. и требует копирование совсем других ресурсов и средств.
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30.09.2021 20:14 Ответить
Работают над 2-мя штаммами.. те штаммы что есть или над новыми !? я так понял что пилка бюджета идет полным ходом на никому ненужные вакцины... Лекарство лучше сделайте Айболиты !!
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30.09.2021 20:31 Ответить
Приворот для денег?
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30.09.2021 20:33 Ответить
как дети , бабки,бабки да на малой арнаутской выпуск товара зависит только от наличия этикеток .....
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30.09.2021 20:45 Ответить
Надіємось, що першими вакцинують нею Побєдуна-нєЛоха і віце-побєдуна...
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30.09.2021 21:41 Ответить
І работают, і работают...

Работают, і работают...

Від часу першого бадьорого повідомлення про їхні неминучі трудові досягнення, на Кубі (!) вже дві вакцини зварили. Ще й на експорт постачати почали (можливо таким же голодранцям, як і самі - та все ж...).

У нас же навіть про давно анонсовані "дешеві та ефективні тести вітчизняного виробництва" згадувати перестали. А про те, що за рівнем тестування населення, Україна на тому ж останньому місці в Європі, що й за рівнем вакцинації, і взагалі ні словом не згадували.
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30.09.2021 23:34 Ответить
Мда, я гадав, Комісаренко таки розумніший. Але може просто вже старий? Лазерна терапія йде попереду величезними кроками, а він все в турботі про фарма-медицину...
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01.10.2021 00:34 Ответить
Вакцин уже как грязи. И все экспериментальные.
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01.10.2021 03:07 Ответить
чого пристали до директора інституту? Він шукає гроші на роботу для спеціалістів аби не розбіглися. Невміло шукає? Ну так старий вже...
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01.10.2021 04:13 Ответить
 
 