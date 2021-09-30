Ученые академии наук работают над двумя типами вакцины против коронавируса, - академик Комиссаренко
Такое заявление сделал академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комисаренко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил Укринформ.
"Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", - сказал Комиссаренко.
Он добавил, что работа идет медленно из-за недостаточного финансирования.
"Мы работаем над нашей вакциной. Но, к сожалению, МОЗ практически не финансирует этого. Вот я как раз хотел бы провести еще одну встречу с
Комиссаренко отметил, что есть шанс также создать вакцину при поддержке Всемирной организации здравоохранения. По его словам, недавно в Женеве он встречался "с человеком, который отвечает за создание вакцин в ВОЗ".
Пожалуйста, подождите...
Но если цель подсесть на потоки...то и похожее сойдет...
МОЗ сейчас не до вас. Экстремисты из МОН не дают покоя. "Врачи" воюют против учителей. Выучили, на свою голову.
той самий Супутник, та ще й без піару
зараз навіть південно-корейську Астра-Зенеку (!!!!) у ЄС зі скрипом
визнають
ти будеш колотись українською вакциною ?
как это по клоунски
настоящий цирк
не нужный и совсем не нужный
Работают, і работают...
Від часу першого бадьорого повідомлення про їхні неминучі трудові досягнення, на Кубі (!) вже дві вакцини зварили. Ще й на експорт постачати почали (можливо таким же голодранцям, як і самі - та все ж...).
У нас же навіть про давно анонсовані "дешеві та ефективні тести вітчизняного виробництва" згадувати перестали. А про те, що за рівнем тестування населення, Україна на тому ж останньому місці в Європі, що й за рівнем вакцинації, і взагалі ні словом не згадували.