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Слушания по делу о нападении РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе пройдут в Гааге 11-16 октября

Слушания по делу о нападении РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе пройдут в Гааге 11-16 октября

Постоянная палата третейского суда (ППТС, Permanent Court of Arbitration) проведет слушания украинской и российской сторон по делу о захвату украинских судов и моряков в районе Керченского пролива в 2018 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В своем Процедурном постановлении №3 от 17 сентября 2021г. Арбитражний трибунал… в иске Украины против РФ о задержании украинских судов и моряков, установил график и условия проведения слушаний предварительных возражений Российской Федерации, которые будут проводиться по месту нахождения ППТС во Дворце мира, Гаага, Нидерланды", - говорится в пресс-релизе суда.

Слушания намечены на 11 октября 2021 года и пройдут в гибридном формате в два этапа. В рамках первого этапа свои аргументы предоставят сначала РФ (11 октября), затем Украина (12 октября). В рамках второго этапа РФ предоставит свои аргументы 14 октября, Украина 15 октября. При необходимости дополнительное заседание состоится в субботу, 16 октября.

Вступительное заявление, сделанное представителями каждой из сторон в первом раунде устных выступлений, будет транслироваться в Интернете в режиме реального времени. После этого и до конца слушаний публичный доступ к материалам слушаний будет недоступен. Стенограммы будут опубликованы вместе с окончательным решением Арбитражного трибунала с учетом любых разрешенных редакций конфиденциальной информации.

В то же время, в ППТС отмечают, что время от времени будут выпускать пресс-релизы, касающиеся статуса разбирательства. Более того, будут обнародованы процессуальные постановления и решения Арбитражного трибунала. Решение Арбитражного трибунала будет обнародовано, если обе стороны не договорятся об ином.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват Россией украинских моряков и кораблей: суд разрешил задержать вице-адмирала ФСБ РФ Геннадия Медведева

"Дело очень важное для Украины. Мы доказывает противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме", - написал министр иносторанных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По словам министра, это дело является определяющим и для мира, "поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно международному морскому праву, должен соблюдаться всеми странами, а его нарушения караться".

"Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло. Эффективная работа МИД в международных судах - это инструмент установления справедливости и еще один рычаг давления на Москву", - подчеркнул Кулеба.

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Напоминаем, в 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении нею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд вынес решение в пользу Украины, и теперь может перейти к рассмотрению дела по сути.

Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля – буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" - и 24 украинских моряков, захваченных нею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Также читайте: Дело Украины против РФ о захвате моряков: Кулеба подпишет Меморандум в Международный трибунал и сообщит дополнительные детали

ППТС - международный арбитражный суд, учрежденный в 1899 году для разрешения международных споров. Расположен в Гааге (Нидерланды). Членами суда являются 122 государства.

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Топ комментарии
+20
выходит Порох был прав ?

оце так новина !
чи не так, ЗЕбобики ?
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30.09.2021 19:47
+15
Так зелох уже отмазал кацапских оккупантов и парашия не выполняла решение морского трибунала. Вести на трибунал надо кацапскую агентуру - дерьмака и зечмо за слив кацапам Украины
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30.09.2021 19:45
+15
Зелена потвора уже все поздавала.
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30.09.2021 19:50
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Слушания по делу о нападении РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе пройдут в Гааге 11-16 октября - обвинителем Порошенко выступит Зеленский
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30.09.2021 19:44 Ответить

у Гаазі немає "стадіону" - там люди прилічні живуть, а не ЗЄльона гопота
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30.09.2021 19:48 Ответить
Главное что там нет бениного Г+Г с Мосейчучкой.
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30.09.2021 20:00 Ответить
Так зелох уже отмазал кацапских оккупантов и парашия не выполняла решение морского трибунала. Вести на трибунал надо кацапскую агентуру - дерьмака и зечмо за слив кацапам Украины
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30.09.2021 19:45 Ответить
мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить...
вялікій імітатор усіх часів клоунади зустрічав моряків під наглядом Єрмака , як звільнених по обміну .
Інавгурація вови була 20, а 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда.
Зеркаль чесно зробила свою справу ,а тепер оцей приЄрмаківський Кулєбяка буде піарити його на цій справі...
А справа то була відкрита ПРОТИ Порошенка у ЗЕленої мерзотної 200 сотвідсоткової прокуратсури... ...
Усе, що починали в часи Пороха вони гребуть під свій вонючий піар, тварюки.
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30.09.2021 21:02 Ответить
выходит Порох был прав ?

оце так новина !
чи не так, ЗЕбобики ?
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30.09.2021 19:47 Ответить
зебублики в этам никада ни признаюцца
патамушта тада ани рискуют стать парахаботами
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30.09.2021 19:50 Ответить
Їм для цього розуму не вистачить.
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30.09.2021 19:52 Ответить
А на нього за це завели кримінальну справу.
І фуйлом і зейло.
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30.09.2021 19:52 Ответить
Цікаво, українська сторона буде "відстоювати" інтереси України, як і в Лондонсьому суді з суркісами?
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30.09.2021 19:47 Ответить
Не буде.
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30.09.2021 19:50 Ответить
І я про те. Лану Зеркаль не запросять представляти Україну, бо вона виграє суд.
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30.09.2021 19:54 Ответить
Будут рассказывать о "бедных мальчиках" , которых проклятый Порох послал на "верную смерть". И Мосейчучку с собой спикером возьмут.
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30.09.2021 19:56 Ответить
Зелена потвора уже все поздавала.
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30.09.2021 19:50 Ответить
с гундоса никакого толку- жрать срать сдавать, брехать и отдыхать, трутень в натуре
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30.09.2021 20:25 Ответить
хотелось бы чтоб справедливый суд в Гааге оправдал наши на него надежды... и веру в то что возможно и злодеяния ***** там когда-нибудь по достоинству оценят. !!!
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30.09.2021 20:33 Ответить
Зависит от того, кто будет свидетельствовать со стороны Украины. Если свидетелей подготовит правительство Дерьмака - ...даже не хочется думать, не то шо сказать.
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30.09.2021 20:51 Ответить
та да! вот поэтому и пишу - хотелось бы...
ибо с теориями и оговорками зеленой плесени мы еще рахе и должны будем!!! (тьху, тьху)
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30.09.2021 21:00 Ответить
Так отож бо...Зеленая слизь открыла дело против Пороха именно за это. И представлять Украину по этому делу в Гаагe будет именно правительство Дерьмака. А их задача - доказать вину Пороха.
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30.09.2021 21:05 Ответить
эх... как там сейчас Зеркаль не хватает ! она мало того что юридически подкованный человек, в совершенстве владеющей языками, так еще за 5 лет своего представительства Украины в Гааге... не плохо потрепала рахе нервишки ...
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30.09.2021 21:12 Ответить
Кстати, не под это ли событие Дерьмак хочет поменять Бенядиктову?
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30.09.2021 20:59 Ответить
даже не хочется представлять кого они в это кресло могут пихануть...
навряд ли кого-то приличного...опять как не лизка богуцкая так хорек милованов... ну если не брать квартальцев )))
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30.09.2021 21:02 Ответить
Чи замало в Украине русских прокуроров?
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30.09.2021 21:06 Ответить
малавата ))) главное в этом слове мала - вата
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30.09.2021 21:58 Ответить
а если.... Безуглумную ?

с ее конспектами
ото цирк будет !
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30.09.2021 22:03 Ответить
ой.. то ваще не к ночи вспоминать)))
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30.09.2021 22:12 Ответить
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30.09.2021 20:58 Ответить
до речі

Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev



Минув понад місяць з дня заснування Кримської міжнародної платформи. Президент взяв участь у Генасамблеї ООН.
Цікаво було б дізнатися, скільки нових партнерів до неї приєдналися.
Чи приєдналася ООН і ОБСЄ, які проігнорували захід у Києві.
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30.09.2021 21:06 Ответить
а що роблять ті шо приєдналися? забийте, це казочка по мільярд дерев-2
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30.09.2021 21:26 Ответить
ето очєнь доброє дєло для одного ФОПа
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30.09.2021 22:03 Ответить
знаю, що деякі вже..від'єдналися, наприклад, Угорщина.
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30.09.2021 23:38 Ответить
Про-рут суд, 100% про-рут! Зеленый непотриб...
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30.09.2021 21:36 Ответить
У нас действительно сплошной непрофессионализм. Нормального спеца никуда даже по-пьянке зелёная власть поставить не может. Найдёт какое-то гуано который хотел за гос.счёт Гаагу посмотреть. Кстати мне в Гааге понравился Мадурадам.
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30.09.2021 23:02 Ответить
Ближе к телу !
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30.09.2021 22:59 Ответить
ЗЕляди Морской трибунал слили. И суд в Гааге тоже сольют.
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01.10.2021 01:59 Ответить
Всё созданное с таким трудом может развалить зелёная шайка.
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02.10.2021 13:03 Ответить
 
 