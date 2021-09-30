Около 50 человек задержали в Беларуси за комменты в соцсетях к новости об убийстве КГБ-шника
Силовики провели массовые задержания за комментарии в социальных сетях о перестрелке в Минске, в результате которой погиб сотрудник КГБ.
Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Сотрудники КГБ задерживали людей в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ст. 130 (возбуждение ненависти).
Так, 29 сентября людей задерживали в Минске, Гомеле и Витебске. Правозащитники опубликовали фамилии задержанных. К 30 сентября сотрудники КГБ задержали около 50 человек, сообщил центр "Весна". Все задержанные находятся в СИЗО на улице Окрестина. Среди них – жители Минска, Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Жлобина, Пинска и Слонима.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября белорусские провластные СМИ опубликовали видео того, как минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. 30 сентября в Киеве состоялся вечер памяти погибшего айтишника - Андрея Зельцера.
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Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»
"Когда Хмельницкий присоединял Украину к России, Украина составляла лишь одну пятую часть сегодняшней территории.
Две донецкие области, вся южная полоса Новороссии (Мелитополь-Херсон-Одесса) и Крым. Принятие хрущёвского подарка - по меньшей мере недобросовестно, присвоение Севастополя вопреки, не говорю, русским жертвам, но и советским юридическим документам, - государственное воровство."
Как тебе такая цитата классика?
Я здесь говоряю даже не о ничтожестве Зеленском - тут говорить не о чем. Я говорю о том, что нашей стране катастрофически недостает ЛИЧНОСТИ. Не харизматического героя трибун и площадей, а настоящей, не зависящей ни от популистов, ни от олигархов.
Блин, написал, и понял, что это из области детской фантастики... Ну, значит, страна обречена.
В отличии от многих от ответа не ушел, а честно сказал "Полное г..но! Я ошибся!", а потом добавил " Но и Порох твой тоже г..но! Украине нужен Батька!"
Я просто охренел после этого... ((((((
це ліплене на коліні відео явно виправдовує самостріл лукашистських гопників (білий підстрелив нірвану нєвзначай спєрєпугу)
В мене раніше були знайомі менти , - знаєте чого чи не найбільше вони боялись під час Майдану , як вони мені говорили -вони боялись того що - поки вони захищають Овочеву владу , протестувальники можуть прийти до них додому . А там батьки , дружина , діти . Це дуже "зв'язувало їм руки " ..
В Білорусі менти цього не бояться , бо білоруси не готові до радикальних дій .