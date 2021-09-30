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Минимум одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 78% учителей, - Шкарлет
По меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили около 78% учителей Украины.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.
"Высокий уровень вакцинации работников учреждений общего среднего образования (полный цикл) в Луганской области - 67,9%, в г. Киев - 62,6%, Полтавской - 61,8%, Черкасской - 60,8%, Житомирской - 58,6%, Харьковской - 58,3%", - рассказал министр.
При этом, больше всего невакцинированных работников школ - во Львовской (44,3%), Херсонской (39%), Ивано-Франковской (31,4%) областях.
Шкарлет отметил положительную динамику вакцинации.
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Детали - на сайте "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях"
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
"Общее количество случаев коронавируса и смертей значительно снизилось до того, как была введена вакцинация. 60% населения были вакцинированы и этим летом - и снова выросли случаи заболеваемости и смертности. Из таблицы видно, что вакцины не работают так, как их рекламируется."
Суть выступления заключалась вкратце в одном - "Необходимо придушить собственную иммунную систему отравой "вакциной"! ...Чтобы скорее ВСЕ заражались и вымирали!... Уж если не от ковида, то уж от побочек точно! ....Особенно - старики и инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, и люди группы риска!... Детей и беременных - колоть, чтобы потомства не было!" пздц