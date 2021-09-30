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Минимум одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 78% учителей, - Шкарлет

Минимум одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 78% учителей, - Шкарлет

По меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили около 78% учителей Украины.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"Высокий уровень вакцинации работников учреждений общего среднего образования (полный цикл) в Луганской области - 67,9%, в г. Киев - 62,6%, Полтавской - 61,8%, Черкасской - 60,8%, Житомирской - 58,6%, Харьковской - 58,3%", - рассказал министр.

При этом, больше всего невакцинированных работников школ - во Львовской (44,3%), Херсонской (39%), Ивано-Франковской (31,4%) областях.

Также читайте: "Желтая" зона: школы с уровнем вакцинации сотрудников ниже 80% перейдут в онлайн, а начальная школа и детсады продолжат работать, - Шкарлет

Шкарлет отметил положительную динамику вакцинации.

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а верховная Зрада сколько в процентах 30 или 40?
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30.09.2021 21:54 Ответить
Так правильно всё лох не мамонт лох не вымрет!
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30.09.2021 21:57 Ответить
Министр образования Шкарлет - махровый плагиатор.
Детали - на сайте "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях"
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
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30.09.2021 22:14 Ответить
Помітив одну дивну річ. Більшість вакцинованих мають ідею-фікс вакцинувати всіх інших.(с)
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30.09.2021 23:07 Ответить
и еще вакцинированные очень боятся не вакцинированных, по этому только им дают привилегию распространять заразу между собой
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11.10.2021 17:04 Ответить
Сенатор США Рон Джонсон выступил в Сенате с речью о текущей пандемии COVID-19 и ее связи с вакцинацией.

"Общее количество случаев коронавируса и смертей значительно снизилось до того, как была введена вакцинация. 60% населения были вакцинированы и этим летом - и снова выросли случаи заболеваемости и смертности. Из таблицы видно, что вакцины не работают так, как их рекламируется."
Суть выступления заключалась вкратце в одном - "Необходимо придушить собственную иммунную систему отравой "вакциной"! ...Чтобы скорее ВСЕ заражались и вымирали!... Уж если не от ковида, то уж от побочек точно! ....Особенно - старики и инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, и люди группы риска!... Детей и беременных - колоть, чтобы потомства не было!" пздц





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30.09.2021 23:21 Ответить
це кримінал, примушувати нещасних вчителів до експериментів над людиною"!!!
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30.09.2021 23:27 Ответить
А Шкарлет получил первую дозу,или " подождем и посмотрим"?
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01.10.2021 00:06 Ответить
 
 