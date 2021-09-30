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Журналистов выселили из купе - их места отдали "Слугам народа". ДОКУМЕНТ

Журналистов выселили из купе - их места отдали

Репортеров Цензор.НЕТ и Lb.ua, которые едут освещать расширенное заседание фракции "Слуга народа", попросили пересесть в другой вагон из-за "организованной групповой поездки".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодняшним поездом "Киев-Трускавец" часть депутатов "Слуги народа" добираются на заседание фракции, которое будет проходить в пятницу и субботу. При посадке оказалось, что двое нардепов хотят сесть на места, билеты на которые купили журналисты.

После обращения к проводникам и проверки билетов проводница 17-го вагона попросила представителей СМИ пересесть в другой вагон.

Журналисты попросил позвать начальника поезда. Он пришел и показал телеграмму-"предупреждение", которую, по его словам, получил только что. В телеграмме указано, что пересадка необходима "в связи с организованной групповой поездкой".

Читайте: Каждый депутат "Слуги народа" оплачивает поездку в Трускавец самостоятельно, - замглавы фракции Кравчук

Начальник поезда извинился перед журналистами и помог им перейти в соседний вагон.

Журналистов выселили из купе - их места отдали Слугам народа 01

Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".

Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.

Автор: 

журналистика (3300) поезд (1025) Укрзализныця (2753) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+32
как отару везут скопом. так возят призывников, зеков и депутатов квартала.
это чтобы их действия другим видны небыли
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30.09.2021 21:53
+25


Зелена банда довела украінців до ручки , так як

борги українців за комуналку за 2 роки зросли у 2 рази.
І у Зеленського знають що робити!
Справи про комунальні борги у судах тепер розглядають за скороченою процедурою-без участі сторін.
А далі боржнику блокують картки та забороняють виїзд за кордон
Такий він-кінець епохи бідності! 😠
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30.09.2021 21:58
+20
Так у них ОПГ -организованная преступная группа, а у журналистов просто группа. Понимать надо.
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30.09.2021 21:53
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30.09.2021 23:06 Ответить
Оце б шандарахнуть оте все кодло ''Градом'', і аж розвиднилося б.
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30.09.2021 23:09 Ответить
Да хрен там. Опять наберут таких же. Или вы думаете в Украине закончились свадебные фотографы и спортсмены?
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01.10.2021 12:36 Ответить
Та да, парасюков в Украине еще лет на 100 припасено.
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01.10.2021 14:09 Ответить
Срочная новость из Вашингтона....Конгресс может объявить Дефолт в США 20 октября....,Мужайтесь....
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30.09.2021 23:12 Ответить
ну-ну..цю ху..ню Беніан поширює в унісон з крисійськими помийками..
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30.09.2021 23:36 Ответить
- Хорошо жить на свете! -- воскликнул Балаганов. - Вот мы едем, мы сыты. Может быть, нас ожидает счастье..(с)
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01.10.2021 11:52 Ответить
Слуг урода в теплушки и на Сибирь нах.
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30.09.2021 23:33 Ответить
И что? Журналисты как-то от этого пострадали?
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30.09.2021 23:36 Ответить
Ты дура?! Суть не в этом и даже не в том, что это были журналисты , а в самом факте пересадки!!!
"Слуги" видите-ли, изволили ехать именно в одном вагоне, без посторонних в виде их хозяев - народа, а посему велели отсадить (да журналисты это тоже народ)!!!
В любой другой стране, это был бы крупный скандал и на компанию перевозчик подали бы в суд на кругленькую сумму, за СЕГРЕГАЦИЮ!!!!!!
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01.10.2021 09:44 Ответить
Я - нет. А ты? Ответ очевиден.
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01.10.2021 17:16 Ответить
Конечно очевиден - я по определению не могу быть дурой
Кроме того, я не просто кинул оскорбление, а аргументировал почему так считаю (если вкратце, то потому, что примитивно мыслите)
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01.10.2021 22:23 Ответить
Ты можешь быть дураком. Мои аргументы были удалены, а ник отправлен в бан. Зато твои оскорбления- не тронуты. Так что не тебе рассуждать про "примитивизм".
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05.10.2021 01:03 Ответить
Я ваши "аргументы" не удалял и даже не помечал как спам - предпочитаю, чтобы посты на которые я отвечаю, были видны людям и они понимали о чем разговор.... И кстати вижу что удалены комментарии, в ответ на ваши комментарии, а как раз ваши комментарии и на месте! Аргументов с вашей стороны не было от слова совсем.
Еще раз: я не просто назвал дурака дураком, а аргументировал почему (причем дважды). Ну бесит меня, когда человек не понимая элементарных вещей, лезет со своим мнением, что то там доказывает... Я таких называю "воинствующий дурак"
("Лучше молчать и казаться глупым, чем заговорить и развеять все сомнения")
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05.10.2021 14:04 Ответить
В ваших сообщениях не было никакой аргументации, кроме "дура". А в моих- аргументация была. Потому их сейчас нет на форуме.
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05.10.2021 14:48 Ответить
* сидели рядом
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01.10.2021 17:28 Ответить
Причому тут це? На яких підставах пересадили?
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01.10.2021 11:44 Ответить
Чтоб не фотографировали тайком специально в невыгодных ракурсах в трусах, а потом не выставляли все это в невыгодном свете ради пиара своего мерзкого изданьишка.
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01.10.2021 14:07 Ответить
Что ж ты , зебил, такое говно навыбирал, что его фотки даже людям показывать нельзя? И чего твои избранники в одних трусах по вагону шарятся? анал не табу таки? Приключения на анал ищут?
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01.10.2021 14:19 Ответить
Если речь пошла про жопы,
про х..и или про рот -
это значит с тобой спорит
точно русский патриот.

Кацап поднял свою извечную тему - анал. Набутылочник, здесь водки нет.
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01.10.2021 14:21 Ответить
Покажіть статтю закону, яка це дозволяє...
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01.10.2021 14:43 Ответить
..такая возможность - собрать всю зелень, и без человеческих жертв..)
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30.09.2021 23:39 Ответить
"а ну ка народ в задний вагон бегом, не видите слуги ваши идут?"
как там в собачьем сердце? - "глазик выколю, другой останется, шо б видал, гавно кому кланяться..."
как с етого зеленого быдла классик писал.
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30.09.2021 23:55 Ответить
Зескот избрал себе авторитетов и они едут на сходку. А тут журнашлюхи в вагоне, не по понятиям...
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01.10.2021 07:29 Ответить
зеленая мерзость демонстративно унижает все к чему прикасается... вопрос долго ли еще народ будет всю эту гребаную сявоту терпеть???
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01.10.2021 00:35 Ответить
Народ или нарид? Где гарантия ,что 73% нарида не изберут себе новых слуг? Нам нужен Пиночет с батагом в руке который из нарида сделает народ. Порох оказался слишком добрым для нашей страны
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01.10.2021 07:17 Ответить
Дурак! Причем, не лучше тех самых 73%. Эти бараны, как раз и хотели выбрать Пиночета (помните сцену из "Слуги народа" про расстрел парламента.....) - это именно те самые любители "сильной руки", они полагали, что Клоун именно таким и будет, что заберет все у "олигархов" и поделит между ними, а чтобы облегчить ему задачу даже согласились проголосовать не глядя за депутатов, которых он назовет (чтобы у него не было противодействия в парламенте).
Я надеюсь, что если к власти у нас придет "Пиночет", то тебя он расстреляет в первой партии
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01.10.2021 09:51 Ответить
то що їх потрібно ізолювати від суспільства, не визиває питань, а що президент їде в трускавець, це порушення,- по перше він не член фракцію СН,і по друге він президент всієї країни а не окремої партії
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01.10.2021 05:50 Ответить
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01.10.2021 06:30 Ответить
"Перейдіть в інший вагон бо від нас воняє".
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01.10.2021 07:34 Ответить
Ибо не гоже черни осквернять своим присутствием .... И вообще , спасибо должны сказать, что как собак на перон не выкинули.... Никакой благодарности.
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01.10.2021 08:30 Ответить
«Чтобы стать хозяином, политик изображает слугу» © Ш. де Голль
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01.10.2021 11:46 Ответить
Сильно сказано!!!!++++
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01.10.2021 12:07 Ответить
О тебе, о подлеце слава аж у Трускавце...
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01.10.2021 11:54 Ответить
От щойно прочитала цю новину палкій прихильниці ЗЕ, її реакція була :" ну правильно, а как иначе, они же власть".
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01.10.2021 12:00 Ответить
Слуги урода даже доехать до трусковца без скандала не могут.
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01.10.2021 12:02 Ответить
Вам же сказали - СЛУГИ НАРОДА, а где написано, что они слуги Журналистов?
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01.10.2021 12:06 Ответить
Журналистов попросили пересесть, аргументируя тем, что шлюх везут в соседнем вагоне...
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01.10.2021 12:38 Ответить
От же тупые журналисты, не понимают, что слуг надо уважать, особенно тех у кого рожи заросшие.
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01.10.2021 12:38 Ответить
На самом деле ехать с журнашлюхами в одном вагоне некомфортно для любого публичного лица. Эти г..ны будут всю дорогу тайком снимать и фотографировать: в трусах, за поеданием курицы и т.д. и в конце концов выставят все это в негативном свете. Так что правильно, журналюг нужно изолировать.
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01.10.2021 14:04 Ответить
.никому не интересно. что ты жрешь, а если быдло -депутат что-то отмочит, то да конечно.Просто будь приличным,не быкуй и все будек ок.
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01.10.2021 14:22 Ответить
На самом деле интересно.
Журналюги ищут резонанс и хайп во всем. Ты поставишь стакан с водой на стол возле курицы, они это сфотографируют и напишут, что депутаты всю дорогу бухают. Журналюги ради 33 серебряников готовы на все. Проверено.
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01.10.2021 14:25 Ответить
Якби ж українські журналісти ще тягнули хоч на одного Пулітцера на всіх... та куди там... поїхали за "смаженими" репортажами...
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01.10.2021 14:11 Ответить
Здесь реально судебный позов к Укрзализниці, пассажиров унизили из за сраных слуг, это даже средний адвокатишка их сделает.
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01.10.2021 14:18 Ответить
Все за Орвелом: війна -- це мир, слуги -- це володарі. А народ -- бидло...
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01.10.2021 16:35 Ответить
Ховайсь народ слуги їдуть
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01.10.2021 18:44 Ответить
Слуги уже пришли...

Pandora Papers -
это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. Источник:

"""""

выяснили журналисты, при переходе студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.
Читайте на "Цензор.НЕТ":

Через сеть связанных с президентом офшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне - первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев.

Офшорные компании использовались для покупки партнерами Зеленского трех квартир в Лондоне в 2014-2016 годах. Сергей Шефир купил две квартиры за 3,8 миллиона фунтов стерлингов (5,8 миллиона долларов), а другой соучредитель "Квартала 95" Андрей Яковлев купил квартиру примерно за 1,5 миллиона фунтов (2,3 миллиона долларов) в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.

Также через офшорную фирму купила в кредит элитную квартиру дочь экс-главы АП Бориса Ложкина, Анастасия. Источник:
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05.10.2021 07:21 Ответить
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