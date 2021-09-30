Журналистов выселили из купе - их места отдали "Слугам народа". ДОКУМЕНТ
Репортеров Цензор.НЕТ и Lb.ua, которые едут освещать расширенное заседание фракции "Слуга народа", попросили пересесть в другой вагон из-за "организованной групповой поездки".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сегодняшним поездом "Киев-Трускавец" часть депутатов "Слуги народа" добираются на заседание фракции, которое будет проходить в пятницу и субботу. При посадке оказалось, что двое нардепов хотят сесть на места, билеты на которые купили журналисты.
После обращения к проводникам и проверки билетов проводница 17-го вагона попросила представителей СМИ пересесть в другой вагон.
Журналисты попросил позвать начальника поезда. Он пришел и показал телеграмму-"предупреждение", которую, по его словам, получил только что. В телеграмме указано, что пересадка необходима "в связи с организованной групповой поездкой".
Начальник поезда извинился перед журналистами и помог им перейти в соседний вагон.
Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".
Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.
Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.
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"Слуги" видите-ли, изволили ехать именно в одном вагоне, без посторонних в виде их хозяев - народа, а посему велели отсадить (да журналисты это тоже народ)!!!
В любой другой стране, это был бы крупный скандал и на компанию перевозчик подали бы в суд на кругленькую сумму, за СЕГРЕГАЦИЮ!!!!!!
Кроме того, я не просто кинул оскорбление, а аргументировал почему так считаю (если вкратце, то потому, что примитивно мыслите)
Еще раз: я не просто назвал дурака дураком, а аргументировал почему (причем дважды). Ну бесит меня, когда человек не понимая элементарных вещей, лезет со своим мнением, что то там доказывает... Я таких называю "воинствующий дурак"
("Лучше молчать и казаться глупым, чем заговорить и развеять все сомнения")
про х..и или про рот -
это значит с тобой спорит
точно русский патриот.
Кацап поднял свою извечную тему - анал. Набутылочник, здесь водки нет.
как там в собачьем сердце? - "глазик выколю, другой останется, шо б видал, гавно кому кланяться..."
как с етого зеленого быдла классик писал.
Я надеюсь, что если к власти у нас придет "Пиночет", то тебя он расстреляет в первой партии
Журналюги ищут резонанс и хайп во всем. Ты поставишь стакан с водой на стол возле курицы, они это сфотографируют и напишут, что депутаты всю дорогу бухают. Журналюги ради 33 серебряников готовы на все. Проверено.
Pandora Papers -
это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.
Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. Источник:
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выяснили журналисты, при переходе студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.
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Через сеть связанных с президентом офшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне - первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев.
Офшорные компании использовались для покупки партнерами Зеленского трех квартир в Лондоне в 2014-2016 годах. Сергей Шефир купил две квартиры за 3,8 миллиона фунтов стерлингов (5,8 миллиона долларов), а другой соучредитель "Квартала 95" Андрей Яковлев купил квартиру примерно за 1,5 миллиона фунтов (2,3 миллиона долларов) в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.
Также через офшорную фирму купила в кредит элитную квартиру дочь экс-главы АП Бориса Ложкина, Анастасия. Источник: