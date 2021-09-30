Журналистов выселили из купе - их места отдали "Слугам народа". ДОКУМЕНТ

Репортеров Цензор.НЕТ и Lb.ua, которые едут освещать расширенное заседание фракции "Слуга народа", попросили пересесть в другой вагон из-за "организованной групповой поездки".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодняшним поездом "Киев-Трускавец" часть депутатов "Слуги народа" добираются на заседание фракции, которое будет проходить в пятницу и субботу. При посадке оказалось, что двое нардепов хотят сесть на места, билеты на которые купили журналисты.

После обращения к проводникам и проверки билетов проводница 17-го вагона попросила представителей СМИ пересесть в другой вагон.

Журналисты попросил позвать начальника поезда. Он пришел и показал телеграмму-"предупреждение", которую, по его словам, получил только что. В телеграмме указано, что пересадка необходима "в связи с организованной групповой поездкой".

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Начальник поезда извинился перед журналистами и помог им перейти в соседний вагон.

Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".

Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.