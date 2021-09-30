Главные новости 30 сентября: "слуги" хотят отправить Разумкова в отставку, Лукашенко говорит о поддержке России в случае войны

Арахамия подал документы для отставки Разумкова - даже дважды, Лукашенко обещает союз с Путиным и поддержку России в случае войны, невакцинированных чиновников и учителей отстранят от работы без сохранения зарплаты, - главные новости 30 сентября.

"СН" собирается отправить Разумкова в отставку

Еще вчера спикер ВР называл свою возможную отставку "кулуарными разговорами", а сегодня глава фракции "СН" Давид Арахамия подал необходимое для этого обращение. Дважды: сначала от имени партии, потом от себя лично. Пресс-секретарь президента утверждает, что Зеленский тут ни при чем. Разумков считает, что на его место хотят поставить Стефанчука.

ЕС раскритиковал Украину за коррупцию

"Можете сообщить своему президенту, что ситуация с коррупцией в Украине несопоставима ни с одной из стран Евросоюза", - заявил аудитор Юхан Партс, который готовил для Европейской счетной палаты отчет о борьбе с коррупцией в нашей стране.

Лукашенко говорит о поддержке России в случае войны

"В случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - заявил он в интервью CNN. При этом он заявил, что Беларусь не собирается присоединяться к РФ - мол, это все "выдумка коллективного Запада".

Семенченко прекратил голодовку

Второй подозреваемый по делу экс-нардепа, внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что после проверки из Офиса омбудсмана Семенченко перевели из СИЗО СБУ в Лукьяновское СИЗО, "где он сейчас и находится в карантинном корпусе и под наблюдением врачей восстанавливает процесс приема пищи". Семенченко голодал 60 дней.

Цена на газ в Европе побила рекорд

1000 кубометров теперь стоит $1102 - а всего пару дней назад все ужасались цене в $1000.

Отказавшихся вакцинироваться учителей и чиновников отстранят от работы

Увольнять их при этом никто не будет, но и зарплату платить тоже не станут, - во всяком случае, так обещает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Новые правила дорожного движения

Кабмин одобрил проект изменений в ПДД. Преимущественно они касаются движения велосипедов. Кроме этого, вводят новые дорожные знаки и новую разметку.