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Водитель избил инспектора парковки в Киеве - ему грозит до 5 лет лишения свободы, - Нацполиция

Водитель легковушки нанес телесные повреждения инспектору по парковке и скрылся с места происшествия. Правоохранители оперативно разыскали и установили личность злоумышленника. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе стличной полиции.

В сообщении отмечается: "В полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Генерала Алмазова нанес телесные повреждения инспектору по парковке. После чего мужчина скрылся с места происшествия на авто".

Как выяснилось, водитель автомобиля "Шкода" запарковался во второй полосе, чем остановил движение транспорта, который двигался сзади.

Инспектор по парковке, который находился неподалеку, увидел нарушение и начал составлять постановление на нарушителя. В этот момент водитель авто и нанес удар в лицо парковщику.

Менее чем через 2 часа полицейские Печерского управления полиции установили и задержали водителя, 1985 года рождения, в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство".

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Топ комментарии
+11
... правоохранители оперативно разыскали и установили личность злоумышленника ...
а в деле Трухина до сих пор устанавливают ??????????????????
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01.10.2021 00:18
+8
Так збив чи в диню дав?
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30.09.2021 22:58
+3
Ну вот, опять обман, в заголовке пишут человека, а оказывается парковщика. 😏
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01.10.2021 04:08
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Так збив чи в диню дав?
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30.09.2021 22:58 Ответить
Возможно что сбил с ног
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30.09.2021 23:41 Ответить
Нарушение правил остановки - во втором ряду.
Хулиганка - удар в лицо.
А ДТП и оставление места ДТП тут вообще не причем. Этого не было.
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01.10.2021 02:58 Ответить
Ну, може інспектор нахилився, скажімо, щоб перевірити кліренс автомобіля порушника, а водій йому в диню бампером і дав? 🤔
P.S. Типу, я редактор, я так бачу.
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01.10.2021 03:04 Ответить
... правоохранители оперативно разыскали и установили личность злоумышленника ...
а в деле Трухина до сих пор устанавливают ??????????????????
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01.10.2021 00:18 Ответить
В этот раз был не Трухин.
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01.10.2021 02:56 Ответить
Потому и удалось установить. А Трухин - invisible man? не иначе.
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01.10.2021 08:16 Ответить
Ну вот, опять обман, в заголовке пишут человека, а оказывается парковщика. 😏
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01.10.2021 04:08 Ответить
Так будет с каждым кто не купит холодильник Донбасс))
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01.10.2021 08:21 Ответить
А у нас, у Гарбузівці, учора ввечері Петро завдав легких телісних ушкоджень (розбив носа) Гнатові за Марусю-миколайчиху і навпаки (тільки Гнат підбив око Петрові). Правда по п"ти років кожному їм не "світить" за взаємною згодою, але про отую подю обов"язково має знати вся Україна.
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01.10.2021 09:55 Ответить
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01.10.2021 10:05 Ответить
Пропоную "інспекторів парковки" переіменувати у "парковочних геїв".
Це захистить їх від дискримінації та несексуальних домагань.
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01.10.2021 10:14 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4402816-poiavylos-vydeo-*********-polytseiskykh-v-chernyhove-18 А вот видосик поинтересней куча малолеток убила полицейских в чернигове и сняли на мобильный
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03.10.2021 19:06 Ответить
 
 