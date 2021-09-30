БЭБ не заработает ни в этом году, ни в начале следующего, - глава ОО "Рада общественного контроля" Шрам

Вовремя запустить работу Бюро экономической безопасности было невозможно по объективным причинам. Но назначенный его руководителем Вадим Мельник все равно обещал это сделать.

Об этом пишет в Фейсбуке глава общественной организации "Рада общественного контроля" Олег Шрам, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал ответ Министерства юстиции, согласно которому документы для государственной регистрации Бюро экономической безопасности Украины еще не поступали.

Шрам напомнил, что Мельник был назначен директором Бюро 20 августа. После назначения он обещал, что БЭБ заработает с 25 сентября. Сделать это было невозможно по объективным причинам: для начало работы нужно было провести конкурс, назначить в штат как минимум 30% сотрудников, разработать и утвердить необходимые документы.

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Теперь Мельник утверждает, что БЭБ заработает до 25 ноября. Шрам считает, что и этот срок - нереальный.

"На прошлой неделе он анонсировал, что уже на этой будет дан старт конкурсным процедурам, а вчера – о том, что уже сформированы квалификационные требования к аналитикам, детективам-аналитикам, IT-специалистам. Однако до сегодняшнего дня в открытом доступе так и не появилось ни единого нормативно-правового акта, необходимого для проведения конкурсов", - пишет Шрам. А помимо этого нужно зарегистрировать нормативно-правовые акты.

"Надеюсь, хоть теперь для всех станет очевидным, что это Бюро в этом году, да и в начале следующего не заработает. Говорить об отношении к заявлениям директора БЭБ В. Мельника о том, когда заработает Бюро и когда будут запущены конкурсы, думаю, будет лишним", - подытожил Шрам.

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