Если человек больше не "слуга народа" - он будет заменен,- Арахамия о Разумкове
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством партии
Как передает Цензор.НЕТ, об этом , заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" в четверг.
"Кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" по состоянию на сейчас. Действующий спикер был делегирован туда от "Слуги народа"… Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "Слугой народа", тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете министров", - сказал Арахамия.
Как сообщалось, письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата.
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но Беня не отдаст власть без крови
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Ну где еще свора дураков и подонков могла бы захватить власть, да и всё государство?
Спасибо 73 идиотам
Тоді я хочу звільнити преЗедента та вссю шоблу