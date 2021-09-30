Если человек больше не "слуга народа" - он будет заменен,- Арахамия о Разумкове

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством партии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом , заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" в четверг.

"Кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" по состоянию на сейчас. Действующий спикер был делегирован туда от "Слуги народа"… Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "Слугой народа", тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете министров", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата.

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