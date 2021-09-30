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Арахамия (984) Разумков Дмитрий (1520)

Если человек больше не "слуга народа" - он будет заменен,- Арахамия о Разумкове

Если человек больше не

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством партии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом , заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" в четверг.

"Кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" по состоянию на сейчас. Действующий спикер был делегирован туда от "Слуги народа"… Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "Слугой народа", тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете министров", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия подал второе обращение об отставке Разумкова – теперь от себя лично. ДОКУМЕНТ

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Топ комментарии
+43
Если человек больше не слуга Коломойского - он буде заменен,- Арахамия о Разумкове Источник:
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30.09.2021 23:21
+36
Каждый раз удивляешься тупости Зе и Ко, и каждый раз думаешь. Ну это уже абзац. Но приходит новый день и новое дно. Арахамия заявил - Что коррупция вшита в ДНК украинцев. Это что? Явка с повинной, типа мы не можем вместе с Зеленым не воровать. ДНК оно такое. (с)
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01.10.2021 00:15
+28
если человек вдруг начал думать, шевелить мозгами и высказывать свое собственное мнение, то это уже не "слуга народа"...
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01.10.2021 00:26
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ну шо вы все как дети пишете в коментах --- разумков такой же слуга калломойского как и все зеленое монолайно . просто умнее от таких шимпан-зе как арахамчик . он понимает что нарушен регламент РАДЫ . А ЭТО ЗАКОН . и придется отвечать . а он молодой политик и пересирать свое будущее он не хочет вот и все --- БЫЛ БЫ ОН СЛУГОЙ НАРОДА ВЫСТУПИЛ БЫ С ПРИЗЫВОМ О РЕФЕРЕНДУМЕ О РОСПУСКЕ РАДЫ И НОВЫХ ВЫБОРАХ . НО ОН СЛУГА калломойского и ежемесячно как и абизянка арахамчик получает свой конвертик за вредность и ..тяжелые.. условия труда . они два с половиной года у власти и до сих пор все порошенка вспоминают . кучу дел открыла вся своя в жопу бенядиктова и где результат . да зельцу как в обороне так и внешней политике надо три раза в день брать уроки у ПОРОХА ---- не может кухарка управлять государством и шут из квартала тоже не может .
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01.10.2021 11:55 Ответить
а если человеки дебилы как они стали слугами?
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01.10.2021 11:58 Ответить
Украина сама виновата в Арахамии.
надейтесь, что у вас еще будут свободные выборы для исправления ошибок.
но Беня не отдаст власть без крови
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01.10.2021 12:02 Ответить
Просто Разумков мешает парламенту и власти как таковой проводить политику легалайза наркотиков легких в мед целях.
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01.10.2021 12:14 Ответить
Хорошо бы АреХамлу хорошенько настучать по башке полным собранием сочинений в одном (весьма увесистом) томе (1277 страниц) любимейшего поэта всех грузин М.Ю.Лермонтова, чтобы АраХамло учинил как в Лермонтовском "Демоне":
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
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01.10.2021 12:35 Ответить
Украина - страна огромных возможностей!
Ну где еще свора дураков и подонков могла бы захватить власть, да и всё государство?
Спасибо 73 идиотам
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01.10.2021 13:13 Ответить
тобто звільнити депутута Верховної Ради України можна просто виключивши її з "рядів партії"?
Тоді я хочу звільнити преЗедента та вссю шоблу
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01.10.2021 14:05 Ответить
Хламідія така ж тупа як і презік
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01.10.2021 17:10 Ответить
Ара..хамия..сдрыснет с Украины при первом же кипише против зю и ко.Оно чуйку имеет абхазскую..
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01.10.2021 20:26 Ответить
Что за херню придумали - "слуга народа", какие вы "слуги", какому народу служите, вы слуги евреев, слуги олигархов, а не простому народу, который вас же и избрал, на свою же голову.
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01.10.2021 22:08 Ответить
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