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корабль (2012) Кулеба Дмитрий (2880)

Суд в Гааге начнет рассмотрение дела о захвате Россией украинских катеров 11 октября - Кулеба

Суд в Гааге начнет рассмотрение дела о захвате Россией украинских катеров 11 октября - Кулеба

Арбитражный трибунал Международного Суда ООН в Гааге с 11 октября 2021 начнет рассмотрение дела о захвате Россией украинских кораблей - бронекатеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" - и 24 членов их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Кулеба отметил, что Украина в ходе судебного разбирательства будет доказывать противоправность действий РФ, которая атаковала мирно идущие украинские корабли. Кулеба добавил, что надеется на привлечение России к ответственности по украинскому иску.

"Дело очень важное для Украины. Мы доводим противоправность поведения РФ в отношении нашего государства, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, 9 месяцев провели в российской тюрьме. Дело также определяющая для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позиции, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью в соответствии с международным морским правом, должен соблюдаться всеми странами, а его нарушение карается "- написал министр"

Также читайте: Кулеба за реалистичное взвешивание шансов Украины на вступление в ЕС: Там непростые времена. Не тот уже Брюссель и река Эльба не та

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Топ комментарии
+15
я чомусь вважаю, що уроди просруть цю справу. Тим більше, без Клімкіна і Лани Зеркаль...

Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован
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01.10.2021 01:20
+5
Вот теперь у хмырёнка есть вариант нагадить Пороху
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01.10.2021 01:02
+5
Але ж те гундосе щось тоді підписало про статус наших моряків, що вони на рашці вважаються порушниками і можуть бути викликані для надання свідчень.

Саме тому (прогнувши блазня) москалі відпустили хлопців.
Це може зіграти проти України в цій справі.

З іншого боку, звичайно, що зе-зграя розіб*ється, але не допустить, щоб рашку визнали винною: про Азовське море вони взагалі не заїкаються.

Буде, як з вагнерівцями.
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01.10.2021 06:49
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Вот теперь у хмырёнка есть вариант нагадить Пороху
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01.10.2021 01:02 Ответить
я чомусь вважаю, що уроди просруть цю справу. Тим більше, без Клімкіна і Лани Зеркаль...

Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован
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01.10.2021 01:20 Ответить
По меншій мірі дуже постараються. Як в Лондонському суді.
Та ось що цікаво, Зе-рмак з бенею, ради того, щоб наср.ти Порошенкові, з радістю срут. Україні. Для них це тотожно.
"Нас очень интересует попытка украинских чиновников, в частности чиновников МИД помочь Суркису и его компаниям в этой попытке, в этом покушении, в этой оборудке. Я думаю, что НАБУ и СБУ имеют все основания, - это официальный документ, решение суда Соединенного Королевства, - начать досудебное расследование по поводу того, каким образом, кто занимался и кто ответственен за это покушение, за попытку ввести в заблуждение Британский суд и создать условия для лишения Украины суверенного иммунитета в этом суде", - отмечает Игорь Головань.
Таким образом провалилась попытка скомпрометировать национализации ПриватБанка и взыскать с государства Украина 350 млн долларов - отмечают адвокаты. Источник:
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01.10.2021 10:00 Ответить
новости спорта...
суд в Гааге на дистанции 10 метров на 4м году проигрывает по скорости черепахам 7 метров.
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01.10.2021 01:20 Ответить
Что для них наши дела, они 7 лет не могут приступить к вынесению приговора по MH-17, где погибло 298 человек и им давно известно кто их убил
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01.10.2021 01:46 Ответить
понимаю о чем вы и все таки, а може с надеждой на "очень быстрый" гаагский суд все таки самим шо то делать?
для начала голосoвать не приколу и не "хоть пожем" - ну для начала...?
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01.10.2021 01:55 Ответить
Ну давайте поговорим о правосудие в нашем контексте, уничтожен Моторола, Гиви , Захарченко, но вся наша власть-головы в песок. Я хотел бы гордиться лидерами которые помогли правосудию, но всё сводится к слухам, то их убили свои, то мы, несерьёзно это всё. Почему Израиль не стыдится ликвидировать террористов по всему миру, а наша власть, как нынешняя так и прошлая страдает застенчивостью ?
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01.10.2021 02:25 Ответить
де вы видели территорию моторыллы или гиви или кацапии на Донбасе?
Украина дейсвует на своей территории.
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01.10.2021 02:43 Ответить
Где вы видели такую чушь в моих словах, может не стоит уподобляться москалям и начать писать комментарии на трезвую голову
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01.10.2021 02:51 Ответить
не я тебя закрестил - все претензии к себе и как следствие к моредатору...
общение прекращено.
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01.10.2021 03:20 Ответить
Во первых такой же суд по сбитому Каддафи самолёту длился почти десять лет ( это только кошки быстро родятся ) , во вторых где хоть раз израилетяни признали , что это они убили кого-то из своих врагов , они или промолчат или скажут без комментариев
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01.10.2021 11:00 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 21 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 року літак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B3_747 Боїнг 747 авіакомпанії PanAm виконував регулярний рейс з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондону до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку і під час польоту над шотландським містом Локербі вибухнув і впав на землю. У результаті загинуло 259 людей на борту літака і 11 на землі.

У листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року після трьох років слідства Державний департамент юстиції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Шотландії висунув звинувачення у скоєнні цього злочину проти двох агентів лівійської розвідки
И где здесь 10 лет ?
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01.10.2021 17:43 Ответить
В 1999 году после длительных переговоров глава Ливии полковник https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8,_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80 Муаммар Каддафи согласился https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 выдать подозреваемых при условии, что суд состоится на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 нейтральной территории . 5 апреля 1999 года подозреваемые были выданы шотландской полиции в голландском https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82 Утрехте , где на бывшей американской военной базе «https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Zeist Camp Zeist » состоялся суд, действовавший по шотландским законам и вынесший вердикт 31 января 2001 года. Абдельбассет Али Махмед Аль-Меграхи был признан виновным и был приговорён к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B пожизненному лишению свободы , тогда как Аль Амин Халифа Фимах был признан невиновным.
Обвинение и суд - это разные вещи , оказывается не десять лет , а даже одиннадцать , так что обтекай молча ...
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03.10.2021 00:03 Ответить
Вернее 13 лет до вынесения приговора
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03.10.2021 00:05 Ответить
Ну нет в Европе заочного осуждения, или у вас наказание наступает после признания вины подозреваемым ?
Тогда осуждение ни наступит никогда.
СССР уже безнаказанно сбивал Boeing 747 над Сахалином в 1983 и Boeing 707 в Карелии -в 1987, MH-17 будет там же.
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06.10.2021 15:53 Ответить
Чим більше Трускавців-тим більше "застєнчивості"!
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01.10.2021 12:07 Ответить
Кілька днів тому РФ знову блокувала наші катери. Але Зеленський вкотре доказав що він не Порошенко. Після його дзвінка з вибаченнями катерам дозволили повернутися додому.
Таким чином моря в нас більше нема.
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01.10.2021 06:18 Ответить
Жодних повідомлень не було !
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01.10.2021 06:44 Ответить
Так. Інфа з кацапських ресурсів.
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01.10.2021 07:07 Ответить
Але ж те гундосе щось тоді підписало про статус наших моряків, що вони на рашці вважаються порушниками і можуть бути викликані для надання свідчень.

Саме тому (прогнувши блазня) москалі відпустили хлопців.
Це може зіграти проти України в цій справі.

З іншого боку, звичайно, що зе-зграя розіб*ється, але не допустить, щоб рашку визнали винною: про Азовське море вони взагалі не заїкаються.

Буде, як з вагнерівцями.
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01.10.2021 06:49 Ответить
Привет пани Ведана, рада Вас видеть
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01.10.2021 10:07 Ответить
Доброго дня, пані Софіє. Дякую, приємно. І взаємно.
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03.10.2021 21:40 Ответить
Справу готувала команда Зеркаль. Вона виграшна.
Побачимо, чи стане духу зЕ-рмаковським шісткам відверто злитиі цю справу кацапам, як газову.
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01.10.2021 10:04 Ответить
Думаю, что ЗЕРКАЛЬ будет присутствовать на этом процессе
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01.10.2021 10:06 Ответить
А КОГДА БУДУТ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛО ВВОД ВОЙСК РОССИИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ !!!???
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01.10.2021 10:07 Ответить
А ты подал этот иск?
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01.10.2021 11:23 Ответить
І знову "двійка"... Знову кацапні підсрачників давать будуть,але ото їм "по барабану",бо давно вже понадівали на задниці брнепамперси і відчувають себе в них чудово. Пора вже не підсрачниками обмежуваться, а ломакою по голові п***ти.
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01.10.2021 12:15 Ответить
 
 