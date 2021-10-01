Суд в Гааге начнет рассмотрение дела о захвате Россией украинских катеров 11 октября - Кулеба
Арбитражный трибунал Международного Суда ООН в Гааге с 11 октября 2021 начнет рассмотрение дела о захвате Россией украинских кораблей - бронекатеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" - и 24 членов их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
Кулеба отметил, что Украина в ходе судебного разбирательства будет доказывать противоправность действий РФ, которая атаковала мирно идущие украинские корабли. Кулеба добавил, что надеется на привлечение России к ответственности по украинскому иску.
"Дело очень важное для Украины. Мы доводим противоправность поведения РФ в отношении нашего государства, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, 9 месяцев провели в российской тюрьме. Дело также определяющая для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позиции, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью в соответствии с международным морским правом, должен соблюдаться всеми странами, а его нарушение карается "- написал министр"
Пожалуйста, подождите...
Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован
Та ось що цікаво, Зе-рмак з бенею, ради того, щоб наср.ти Порошенкові, з радістю срут. Україні. Для них це тотожно.
"Нас очень интересует попытка украинских чиновников, в частности чиновников МИД помочь Суркису и его компаниям в этой попытке, в этом покушении, в этой оборудке. Я думаю, что НАБУ и СБУ имеют все основания, - это официальный документ, решение суда Соединенного Королевства, - начать досудебное расследование по поводу того, каким образом, кто занимался и кто ответственен за это покушение, за попытку ввести в заблуждение Британский суд и создать условия для лишения Украины суверенного иммунитета в этом суде", - отмечает Игорь Головань.
Таким образом провалилась попытка скомпрометировать национализации ПриватБанка и взыскать с государства Украина 350 млн долларов - отмечают адвокаты. Источник:
суд в Гааге на дистанции 10 метров на 4м году проигрывает по скорости черепахам 7 метров.
для начала голосoвать не приколу и не "хоть пожем" - ну для начала...?
Украина дейсвует на своей территории.
общение прекращено.
У листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року після трьох років слідства Державний департамент юстиції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Шотландії висунув звинувачення у скоєнні цього злочину проти двох агентів лівійської розвідки
И где здесь 10 лет ?
Обвинение и суд - это разные вещи , оказывается не десять лет , а даже одиннадцать , так что обтекай молча ...
Тогда осуждение ни наступит никогда.
СССР уже безнаказанно сбивал Boeing 747 над Сахалином в 1983 и Boeing 707 в Карелии -в 1987, MH-17 будет там же.
Таким чином моря в нас більше нема.
Саме тому (прогнувши блазня) москалі відпустили хлопців.
Це може зіграти проти України в цій справі.
З іншого боку, звичайно, що зе-зграя розіб*ється, але не допустить, щоб рашку визнали винною: про Азовське море вони взагалі не заїкаються.
Буде, як з вагнерівцями.
Побачимо, чи стане духу зЕ-рмаковським шісткам відверто злитиі цю справу кацапам, як газову.