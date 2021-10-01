Украина в ОБСЕ: на оккупированной Донетчине зафиксировано современное российское вооружение, в том числе РЛС "Каста-2Е1"
Украина призвала Россию объяснить, где в Минских договоренностях по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины содержится пункт, предусматривающий поставку Россией в ОРДЛО современного вооружения и техники, как, например, недавно обнаруженной РЛС "Каста-2Е1".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", это произошло во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
"23 сентября СММ зафиксировала наличие в оккупированной Донецкой области современную радиолокационную станцию "Каста-2Е1". Не мог бы российский представитель процитировать какое-нибудь конкретное положение Минских соглашений, которое обязывает Российскую Федерацию поставлять такое сложное военное оборудование на оккупированные территории?", - заявил в своем выступлении Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.
По его словам, это очередное доказательство наличия современной российской военной техники на украинской территории, рядом с закрытием наблюдательной миссии ОБСЕ на российско-украинской границе, "только подчеркивает потребность в результативных дискуссиях в Совете, которые сделали возможным открытие новых передовых патрульных баз и улучшение технических возможностей СММ для выполнения положений Минских соглашений, предусматривающих постоянный мониторинг и верификацию российско-украинской государственной границы, а также создание зоны безопасности на границе".
Глава украинской миссии ОБСЕ также отметил ухудшение ситуации на востоке Украины. "За прошедшую неделю СММ зарегистрировала 2445 нарушений режима прекращения огня, включая 466 взрывов, на 155% по сравнению с предыдущей неделей", - отметил он.
Как известно, ранее в феврале беспилотник СММ ОБСЕ уже зафиксировал российский РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полигоне вооруженных формирований РФ вблизи Бугаевки на оккупированной Луганщине. Эта российская мобильная радиолокационная станция дециметрового диапазона предназначена для обнаружения воздушных объектов, в том числе, которые летают на сверхмалых высотах. С учетом того, что украинская авиация не используется в зоне проведения ООС, эксперты предполагали, что россияне развернули станцию именно для охоты за БПЛА Миссии ОБСЕ.
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