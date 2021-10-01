РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6264 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 653 12
обстрел (25755) ранение (3357) Донбасс (26950) потери (4268) операция Объединенных сил (6766)

Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате российского обстрела на Донбассе. Враг применял 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, за сутки - 13 нарушений "тишины", - штаб

Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате российского обстрела на Донбассе. Враг применял 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, за сутки - 13 нарушений

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Новотошковского вражеские вооруженные формированием дважды обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В районе населенного пункта Попасная наемники осуществили два обстрела из гранатометов различных систем.

Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки.

Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Павлополя наемники дважды обстреляли ппозиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один - огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такого не было с июля 2020 года: в ОБСЕ заявили, что ситуация на Донбассе нестабильна, фиксируется много жертв среди гражданских

Также сообщается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили врага прекратить огневую активность.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 утра, 1 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Как сообщалось ранее, 30 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками, погиб Алексей Владимирович Стрижак, 1982 года рождения, житель города Зеленодольск Днепропетровской области, военнослужащий одного из подразделений Вооружденных Сил Украины.

Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате российского обстрела на Донбассе. Враг применял 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, за сутки - 13 нарушений тишины, - штаб 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою...
показать весь комментарий
01.10.2021 08:15
+9
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
01.10.2021 07:45
+4
Вічна пам"ять і Слава герою,що віддав своє життя за волю і незалежність України.
Пораненому воїну-скорішого і щасливого одужання.
Тим,хто сьогодні захищає на передових позиціях неньку-Україну хотілось би мовити словами Павла Тичини:-Вбивайте ворогів, злодюг-злодійських, вбивайте без жалю!
показать весь комментарий
01.10.2021 09:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
01.10.2021 07:45 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою...
показать весь комментарий
01.10.2021 08:15 Ответить
Это ж не по Шефиру, можно и пережить.
показать весь комментарий
01.10.2021 08:27 Ответить
Вічна пам"ять і Слава герою,що віддав своє життя за волю і незалежність України.
Пораненому воїну-скорішого і щасливого одужання.
Тим,хто сьогодні захищає на передових позиціях неньку-Україну хотілось би мовити словами Павла Тичини:-Вбивайте ворогів, злодюг-злодійських, вбивайте без жалю!
показать весь комментарий
01.10.2021 09:17 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2021 09:49 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2021 10:50 Ответить
А в это время: "

2 жовтня основний день роботи з'їзду. Цього дня у Трускавці чекають на президента Володимира Зеленського.

З 10:00 до 11:30 запланована сесія за участі керівників силових відомств.
Після цього цілий день до 19:00 робота в групах і презентація напрацювань, з перервою на обід і кава-паузи.
Після вечері і вільного часу, о 21:30 розпочнеться церемонія нагородження найкращих депутатів.
Приблизно о 22:30 розпочнеться гала-вечеря, де, за інформацією журналістів, голова фракції СН https://www.slovoidilo.ua/persony/arakhamiia-davyd-heorhiiovych Давид Арахамія відіграє dj-сет."
показать весь комментарий
01.10.2021 13:15 Ответить
Світла пам'ять Герою.
показать весь комментарий
01.10.2021 14:11 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2021 15:13 Ответить
Фашистские скрепатурные гниды. Что ж вам Украина так покоя не даёт?? Вы войско сатаны, вы армия урода, которому в аду уже приготовлена сковородка, на которой его будут черти жарить!!!
показать весь комментарий
01.10.2021 17:09 Ответить
 
 