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Украина - на девятом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - на девятом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 октября в мире зарегистрировали 488 487 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 815 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 234 563 517 случаев инфицирования, из них 488 487 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 797 328 человек, из них 7 815 за минувшие сутки.

Украина - на девятом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 211 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять, - Ляшко

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на девятом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 9-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина - на девятом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на девятом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 04
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Топ комментарии
+3
Це зроміло, але як супервакцинований Ізраїль на 30 опинився з 200?
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01.10.2021 08:33
+1
Учитывая что засрашка - это не европа, то на первом.
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01.10.2021 07:52
+1
А вакцинироваться от КОВИДа в Украине могли уже все желающие. Кто тебя держал?
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01.10.2021 10:04
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Учитывая что засрашка - это не европа, то на первом.
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01.10.2021 07:52 Ответить
До Уральских гор Европа.
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01.10.2021 07:55 Ответить
Все, как хотел великий Зелепукин - мы не последние в этом мире...
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01.10.2021 08:07 Ответить
Це зроміло, але як супервакцинований Ізраїль на 30 опинився з 200?
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01.10.2021 08:33 Ответить
Хасиды, которые такие же мракобесы, как наши кугуты, в Украину съездили.
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01.10.2021 08:38 Ответить
Ситуацію в Монголії подивіться. Скорелюйте з прогресуванням кампанії з масового вколювання та спалахом випадків і смертей.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/mongolia/

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=MNG
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01.10.2021 08:49 Ответить
А на каком месте после африканских стран по уровню медицинского обслуживания? Я с ковидом должен был ходить в поликлинику на прием к терапевту.
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01.10.2021 08:55 Ответить
А вакцинироваться от КОВИДа в Украине могли уже все желающие. Кто тебя держал?
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01.10.2021 10:04 Ответить
Порошенко. Кто же ещё?
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01.10.2021 10:31 Ответить
На 4-м вакцинированная Великобритания?
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01.10.2021 08:57 Ответить
А по смертности?
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01.10.2021 10:06 Ответить
Вот оно истинное лицо доктора смерть - за 1.5 года уничтожить 50тыс человек и делать вид, что нихера не происходит в стране. Зато смешно, правда зебилы?!!
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01.10.2021 09:05 Ответить
 
 