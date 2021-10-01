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COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента

В Украине зафиксированы 12 034 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 29 апреля выявили 11 627 новых случая, 24 апреля - 12 711.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 30 сентября 2021 в Украине зафиксированы 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 059, медработников - 248).

Также за минувшие сутки:

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 госпитализированы - 2 637 человек;

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 летальных случаев - 172;

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 выздоровели - 3 264 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина - на девятом месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 методом ПЦР - 89 002 человека,

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 методом ИФА - 10 265 человек,

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 экспресс-тестами - 33 178 человек.

За все время пандемии в Украине:

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 заболели - 2 435 413 человек;

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 выздоровели - 2 258 455 человек;

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 летальных случаев - 56 446;

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 01 проведено ПЦР-тестов - 12 875 426.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 225), Львовской (794), Запорожской (770), Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях", - рассказали в Минздраве.

COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 11
COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 12
COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 13
COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента 14

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Топ комментарии
+10
Расскажи это датчанам. Они про локдаун уже забыли потому, что вакцинировались.
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01.10.2021 08:41
+5
тут интересно другое.
в Израиле,да и в других странах,болеют и умирают так же те,кто вакцинирован. а у нас об этом молчок.
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01.10.2021 08:48
+4
Локдаун - это новая кликуха антиваксов.
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01.10.2021 08:21
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Правила форума Совет форумчан
Деньги кончаются. Срочно нужен локдаун.
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01.10.2021 08:18 Ответить
Локдаун - это новая кликуха антиваксов.
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01.10.2021 08:21 Ответить
И всё-то вы знаете, и везде-то вы побывали
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01.10.2021 08:35 Ответить
А логика не позволяет понять, что эти два явления связаны?
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01.10.2021 08:37 Ответить
Логика связывает эти два явления посредством алчности лекарей.
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01.10.2021 08:40 Ответить
Расскажи это датчанам. Они про локдаун уже забыли потому, что вакцинировались.
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01.10.2021 08:41 Ответить
расскажи это вакцинированным евреям в Израиле,которым уже третью делают,а толку ноль!
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01.10.2021 08:44 Ответить
https://www.timesofisrael.com/virus-czar-calls-to-begin-readying-for-eventual-4th-vaccine-dose/?fbclid=IwAR2N7r0-vk5vYpZ-9u77EOG3fwqjai-154bsl-xdQca0D6mg1m7ZSFfgsb0

Virus czar calls to begin readying for eventual 4th vaccine dose
Salman Zarka says COVID-19 is here to stay for and that next booster shot may be adjusted for variants: 'This is our life from now on, in waves'
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01.10.2021 08:55 Ответить
И какая смертность от КОВИДа в Израиле среди полностью вакцинированных?
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01.10.2021 09:55 Ответить
90% врачей против прививки.
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01.10.2021 08:43 Ответить
Да я в общем-то не о прививках, а об алчности доморощеных лекарей, зачем прививки если на масках тоже можно хорошо заработать. Или на разрешениях. Сертификатами тоже не брезгают. Да мало л ли...
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01.10.2021 08:51 Ответить
90% врачей уже с имунитетом. Они с вирусом познакомились еще в прошлые волны
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01.10.2021 09:45 Ответить
Это ты сам сочинил или бабушки у подъезда тебе такое сказали?
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01.10.2021 11:25 Ответить
172 померлих. Чому їх не лікували? Таке враження, що навмисно вбивають хворих на грип. Адже лікувати грип вже лікарі вміють давно, ще Севастьян Кнеп описував в своїй книзі "Моё водолечение" (1883 р.). І чому книгу й досі не перекладено українською???
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01.10.2021 08:33 Ответить
Не напрягайтесь. Бумага всё стерпит.
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01.10.2021 08:36 Ответить
У всех была возможность вакцинироваться и не умирать. Но оленям надо сначала выть, про "от вакцины растут рога", а потом уже другим оленям выть "почему тех первых оленей не лечили".
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01.10.2021 09:57 Ответить
Спасибо зе-команде за успешную борьбу с короновирусом. За четыре недели показать динамику с 800 до 12000 могли только мастера спорта по уничтожению собственного населения
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01.10.2021 08:40 Ответить
локдаун по прогнозам, совпадает с отопительным сезоном и ростом цены в платёжках.

чтоб стадо не вышло на улицы,его надо чем то тормознуть.
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01.10.2021 08:46 Ответить
Ой,вейвало,беда...

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01.10.2021 08:41 Ответить
тут интересно другое.
в Израиле,да и в других странах,болеют и умирают так же те,кто вакцинирован. а у нас об этом молчок.
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01.10.2021 08:48 Ответить
От вас это скрывают масоны и рептилоиды.

Ну валяй - раскрывай свои тайные источники. Потому что в нормальных 80% умерших - это невакцинированные.
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01.10.2021 08:51 Ответить
Тебя утешает, что твоя вероятность сканать составляет не 100%, а 80%?

Или то, что астамтики и сердечники таки могут умереть от ковида и при вакцинации?
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01.10.2021 15:49 Ответить
В Австралии обнаружили новую полоску от ковид - раны от резиновых пуль на телах " бессимптомных"
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01.10.2021 08:58 Ответить
И как в Израиле умирают от КОВИДа полностью вакцинированные?
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01.10.2021 09:58 Ответить
также как и не вакцинированные.
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01.10.2021 10:12 Ответить
Поздравляю вас, гражданин соврамши
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01.10.2021 10:13 Ответить
валера просветите нас ,как именно отличаеться смерть вакцинируемого от невакцинируемого , ведь судя по вашему посту вы более информированы
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01.10.2021 11:47 Ответить
А разве смертность от КОВИДа вакцинированных от КОВИДа имеет место быть в каких-либо значимых количествах?
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01.10.2021 11:49 Ответить
ненене,валер,не сьезжай,мы не о кол-вах ,было сказанно :

И как в Израиле умирают от КОВИДа полностью вакцинированные?


также как и не вакцинированные.



Поздравляю вас, гражданин соврамши

Так в чем именно соврали? Вакциинированные умирают как то по другому чем не вакциинируемые? Смерть более мягкая и приятная?
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01.10.2021 11:59 Ответить
А они разве умирают от КОВИДа? И в каком количестве, в сравнении с НЕ вакцинированными?
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01.10.2021 12:16 Ответить
валер, ты заднюю по привычке не включай, в чем принципеальное отличие момента смерти привитого от непривитого?


И КАК в Израиле умирают от КОВИДа полностью вакцинированные?


также как и не вакцинированные.
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01.10.2021 12:28 Ответить
А они разве умирают от КОВИДа? Какая в Израиле смертность от КОВИДа среди вакцинированных от КОВИДа?
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01.10.2021 12:31 Ответить
И доказать сможешь?
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01.10.2021 14:20 Ответить
, https://www.vesty.co.il/main/article/s13bh114et
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01.10.2021 13:26 Ответить
"Многие израильские арабы уверены, что вакцина придумана лишь для того, чтобы погубить их"
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01.10.2021 14:24 Ответить
локдаун- це хто Лох а хто Даун
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01.10.2021 13:36 Ответить
- Вышел покурить в подъезд Вижу ребята вакцинируются. Подумал, какие сознательные ребята. Молодцы.
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01.10.2021 17:37 Ответить
 
 