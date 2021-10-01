COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента
В Украине зафиксированы 12 034 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 29 апреля выявили 11 627 новых случая, 24 апреля - 12 711.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 30 сентября 2021 в Украине зафиксированы 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 059, медработников - 248).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 637 человек;
летальных случаев - 172;
выздоровели - 3 264 человека.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 89 002 человека,
методом ИФА - 10 265 человек,
экспресс-тестами - 33 178 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 435 413 человек;
выздоровели - 2 258 455 человек;
летальных случаев - 56 446;
проведено ПЦР-тестов - 12 875 426.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 225), Львовской (794), Запорожской (770), Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях", - рассказали в Минздраве.
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Salman Zarka says COVID-19 is here to stay for and that next booster shot may be adjusted for variants: 'This is our life from now on, in waves'
чтоб стадо не вышло на улицы,его надо чем то тормознуть.
в Израиле,да и в других странах,болеют и умирают так же те,кто вакцинирован. а у нас об этом молчок.
Ну валяй - раскрывай свои тайные источники. Потому что в нормальных 80% умерших - это невакцинированные.
Или то, что астамтики и сердечники таки могут умереть от ковида и при вакцинации?
И как в Израиле умирают от КОВИДа полностью вакцинированные?
также как и не вакцинированные.
Поздравляю вас, гражданин соврамши
Так в чем именно соврали? Вакциинированные умирают как то по другому чем не вакциинируемые? Смерть более мягкая и приятная?
И КАК в Израиле умирают от КОВИДа полностью вакцинированные?
также как и не вакцинированные.