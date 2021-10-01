COVID-19: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 12 тысяч человек, умерли 172 пациента

В Украине зафиксированы 12 034 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 29 апреля выявили 11 627 новых случая, 24 апреля - 12 711.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 30 сентября 2021 в Украине зафиксированы 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 059, медработников - 248).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 637 человек;

летальных случаев - 172;

выздоровели - 3 264 человека.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 89 002 человека,

методом ИФА - 10 265 человек,

экспресс-тестами - 33 178 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 435 413 человек;

выздоровели - 2 258 455 человек;

летальных случаев - 56 446;

проведено ПЦР-тестов - 12 875 426.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 225), Львовской (794), Запорожской (770), Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях", - рассказали в Минздраве.







