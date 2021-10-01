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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 533 человека, всего - 7 072 803, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 533 человека, всего - 7 072 803, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 674 722 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"129 533 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября 2021. Первую дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы - 57 265 человек.

В течение суток работали: 897 мобильных бригад, 2 976 пунктов вакцинации, 346 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 7 072 803 человека, из них получили одну дозу - 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 12 747 523 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 533 человека, всего - 7 072 803, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 533 человека, всего - 7 072 803, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 533 человека, всего - 7 072 803, - Минздрав 03

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Топ комментарии
+1
В нас на підприємстві більша половина хворих - вакциновані...
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01.10.2021 08:48
+1
Сім мільйонів дегенератів, які добровільно перетворили себе на біологічні змінені організми і перестали бути людьми, це багато чи мало? Судячи по результату попередніх виборів, - це ще мало...
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01.10.2021 09:07
+1
Тільки у Вінниці два трупи після вакцинції

https://m.facebook.com/photo.php/?fbid=4516845591716408
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01.10.2021 10:05
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В нас на підприємстві більша половина хворих - вакциновані...
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01.10.2021 08:48 Ответить
Хе-хе. Сказки из склепа. А умерших от КОВИДа? Какая смертность среди полностью вакцинированных?
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01.10.2021 09:42 Ответить
Сім мільйонів дегенератів, які добровільно перетворили себе на біологічні змінені організми і перестали бути людьми, це багато чи мало? Судячи по результату попередніх виборів, - це ще мало...
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01.10.2021 09:07 Ответить
А ну расскажи, как вакцинация биологически меняет организм

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01.10.2021 09:44 Ответить
Деточка, ты бы больше читала... Буковки то вижу знаешь. Почитай внимательно такой документ, как картахенский протокол по биобезопасности, там много интересного для таких, как ты, живых измененных организмов, которые уже людьми то и не являются. Хотя, судя по твоей гиперактивности, ты, видать, до сих пор и не укололся, а просто добросовестно отрабатываешь свои 30 сребреников от фармацевтической мафии.
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01.10.2021 11:35 Ответить
Хе-хе. Шо ж ты так жиденько сливаешься, болезный?
Тебе задали простой вопрос:
"как вакцинация биологически меняет организм?"
А ты сразу пошёл пузыри носом пускать
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01.10.2021 11:50 Ответить
знакомый пошёл вакцинироваться,как я его ни уговаривал не страдать дурью-пошёл.

по его словам пришёл он в больницу,дали ему подписать бамагу. он спросил чем будут прививать. сказали Пфайзером.

при нём взяли с полки пузырёк без маркировки,набрали в шприц и укололи.

потом уже он меня спрашивает,а разве прививки не должны храниться в холодильнике?

я ему-"а надо было там спросить,до укола,а сейчас уже поздно вопросы задавать!"
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01.10.2021 09:15 Ответить
Може, навпаки, то не була не експериментальна субстанція і йому пощастило ?
Але тоді матиме проблеми з кодом.
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01.10.2021 09:18 Ответить
Намекаешь, что ему должны были колоть вакцину с температурой минус семьдесят градусов? Перед использованием их размораживают, ваще-то.
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01.10.2021 09:46 Ответить
Тільки у Вінниці два трупи після вакцинції

https://m.facebook.com/photo.php/?fbid=4516845591716408
показать весь комментарий
01.10.2021 10:05 Ответить
 
 