Саакашвили уверяет, что уже находится в Грузии. МВД страны не располагает информацией, - местные СМИ
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.
В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.
Ранее экс-президент Саакашвили написал в соцсетях, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда голосование на местных выборах будет завершено.
При этом представители властей заявляют, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.
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но обещал вернуться"