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Грузия (3175) Саакашвили (3210)

Саакашвили уверяет, что уже находится в Грузии. МВД страны не располагает информацией, - местные СМИ

Саакашвили уверяет, что уже находится в Грузии. МВД страны не располагает информацией, - местные СМИ

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал Саакашвили, которого цитируют грузинские СМИ.

В свою очередь в МВД Грузии журналистам заявили, что не располагают информацией о нахождении Саакашвили на грузинской территории.

Ранее экс-президент Саакашвили написал в соцсетях, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда голосование на местных выборах будет завершено.

При этом представители властей заявляют, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громкое дело Саакашвили тихонько закрыли. Следствие не нашло доказательств вины. Это о доверии к прокуратуре и отсутствии ее реформы, - журналистка Ромалийская

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Топ комментарии
+9
Я прибыл в Грузию,радостно сказал Саакашвили,при этом его голодный взгляд не сходил с вывески. "Грузия ресторан", Бердичев.
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01.10.2021 09:06
+5
О покушении на Шефира никто уже не вспоминает. Перекрыли отставкой Разумкова. Теперь надо надо ослабить внимание от Разумкова и Трускавца..Похоже запустили новое шоу с Саакашвили.
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01.10.2021 09:21
+5
Кожні 3 дні відволікають увагу дурнів на нову дурню.
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01.10.2021 09:23
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Брешит, потому что обычно фоточку выставляет, а просто текст можно написать что угодно
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01.10.2021 08:57 Ответить
Вирішив погратися з грузинською владою ?
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01.10.2021 09:00 Ответить
просочился как то
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01.10.2021 09:00 Ответить
Полз на пузе минуя заставы. Проник нелегально и затихариться.
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01.10.2021 09:01 Ответить
От же перекати-поле. "Карлсон улетел но обещал обязательно вернуться" (С)
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01.10.2021 09:02 Ответить
Никто Миху в Грузии не тронет. И не тронул бы если бы он туда год назад приехал. Для грузинских властей удобнее, если бы он оставался в Украине.
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01.10.2021 09:02 Ответить
Він як "члєнін в разлівє"
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01.10.2021 09:03 Ответить
Я прибыл в Грузию,радостно сказал Саакашвили,при этом его голодный взгляд не сходил с вывески. "Грузия ресторан", Бердичев.
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01.10.2021 09:06 Ответить
Может он приплыл на чьей-то яхтеи ещё не прошёл КПП ?
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01.10.2021 09:08 Ответить
"Он улетел...,
но обещал вернуться"

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01.10.2021 09:10 Ответить
А на крышах этого Карлсона не искали?
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01.10.2021 09:17 Ответить
Барыги!)
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01.10.2021 09:20 Ответить
Там би і лишався, перетравлювач краваток.
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01.10.2021 09:21 Ответить
О покушении на Шефира никто уже не вспоминает. Перекрыли отставкой Разумкова. Теперь надо надо ослабить внимание от Разумкова и Трускавца..Похоже запустили новое шоу с Саакашвили.
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01.10.2021 09:21 Ответить
Кожні 3 дні відволікають увагу дурнів на нову дурню.
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01.10.2021 09:23 Ответить
Прополз границу? Так это ему еще одна статья, если не врет конечно.
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01.10.2021 09:25 Ответить
Первый нерозтаможеный человек Украины, который проник в нашу страну с Польши несколько лет назад, опять повторил свой фокус.
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01.10.2021 09:27 Ответить
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01.10.2021 09:29 Ответить
Может он в Джорджию прибыл? Там где столица Атланта? Тогда все сходится - не врёт!
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01.10.2021 09:38 Ответить
зеленский депортировал?
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01.10.2021 09:47 Ответить
https://www.facebook.com/100044568183561/posts/401253451370258/
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01.10.2021 09:48 Ответить
Кто-то врет. Если Саакашвили прлетел (Гордон говорил, что Саакашвили показывал ему билет на самолет), то как он прошел пограничный контроль и об этом не знают в МВД Грузии? Или Саакашвили прилетел, но не в Грузию.
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01.10.2021 10:10 Ответить
Уявіть стан справ в Україні, якщо кинувщи шикарну квартиру і багатотисячну зарплату, саака вирішив втекти в грузинську тюрму.
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01.10.2021 10:13 Ответить
На всем протяжении своего нахождения в Украине,Саакашвили ни разу не был замечен в компромитирующих его обстоятельствах. Наоборот - он предлагал способы выкарабкаться Украине на примере Грузии. С кацапами он воевал. - А здесь ему шьют измену с ними )) - Напрашивается вывод - кто эти люди,которые так упорно порочат его ? Какие цели преследуют ? - И их множество,судя по комментам. Чья это армия ?
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01.10.2021 10:36 Ответить
В Грузии рулит полностью подконтрольное Кремлю правительство. Как они с выборами провернули ловко у себя, так же перед этим и в Грузии.
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01.10.2021 11:04 Ответить
 
 