РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8119 посетителей онлайн
Новости
19 026 41
авто (4068) ПДД (531) Нацполиция (16189) штраф (1263)

С сегодняшнего дня водители должны ездить за городом с включенными фарами. За нарушение будут штрафовать, - Нацполиция

С сегодняшнего дня водители должны ездить за городом с включенными фарами. За нарушение будут штрафовать, - Нацполиция

С сегодняшнего дня, 1 октября, вступило в силу правило о включенных фарах на автомобилях. Водители должны обязательно включать ходовые огни за пределами населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

Согласно правилам дорожного движения, водители должны ездить с включенным ближним светом за пределами населенных пунктов с 1 октября по 1 мая. Ближний свет нужен для того, чтобы автомобиль был заметным на дороге при любой погоде.

Нарушителей будут штрафовать правоохранители. За нарушение правила касательно ходовых огней за пределами населенных пунктов водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен.

Читайте также: Новые дорожные знаки и разметка: Кабмин изменил Правила дорожного движения

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Чушь. Там предусмотрено только письменное предупреждение а не штраф
показать весь комментарий
01.10.2021 09:32
+3
Предпочитаю за городом всегда ездить со включенными фарами.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:25
+3
Від 1 жовтня усім водіям за межами населених пунктів у світлу пору доби обов'язково потрібно рухатись з увімкненими денними ходовими вогнями або, за їх відсутності, ближнім світлом фар
показать весь комментарий
01.10.2021 09:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ОТГ це населений пункт?
показать весь комментарий
01.10.2021 09:24 Ответить
Один і..б..е, а другий дразниця. От і вся "какаяразница? "
показать весь комментарий
01.10.2021 09:40 Ответить
Озабоченный?Твой ОТГ ы.п.у.т.?
показать весь комментарий
01.10.2021 09:47 Ответить
Вітання зешоблі "какаяразница"
показать весь комментарий
01.10.2021 09:49 Ответить
себе привітав?Вітаю!
показать весь комментарий
01.10.2021 09:51 Ответить
Предпочитаю за городом всегда ездить со включенными фарами.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:25 Ответить
"законослухняний" Зе!біл, значить. Ще, кадило причепи і пам'ятай, що з гаража виїзджати небезпечно...
показать весь комментарий
01.10.2021 09:58 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2021 10:54 Ответить
А ты - цоб-цобэ?
показать весь комментарий
01.10.2021 11:35 Ответить
сруськоизичний дитинство згадав, коли діду та бабці допомагав? Оскотинений Зе!Бень, окрім ліво та право- більше й не потрібно?
показать весь комментарий
04.10.2021 12:19 Ответить
І правильно. Якщо немає ДХО - є сенс. Трафік тепер не той, що був колись, швидкості виросли...
показать весь комментарий
01.10.2021 11:33 Ответить
ще би всі відрегулювали свої фари або використовували коректори фар... а ще є купа *** з туманками замість ходових вогнів чи фар
показать весь комментарий
02.10.2021 10:11 Ответить
Я тебя ослепил на трассе днём?
Где мы пересеклись?
показать весь комментарий
02.10.2021 10:50 Ответить
только в ролике идется не про ближний, а про дневные ходовые огни....
показать весь комментарий
01.10.2021 09:29 Ответить
Від 1 жовтня усім водіям за межами населених пунктів у світлу пору доби обов'язково потрібно рухатись з увімкненими денними ходовими вогнями або, за їх відсутності, ближнім світлом фар
показать весь комментарий
01.10.2021 09:42 Ответить
Поискал и не нашел четкого определения ДХО

Какая-то бредятина и ничего конкретного . Где ставятся, какие какой световой поток и спектр. Свечка тоже ХДО?
показать весь комментарий
01.10.2021 09:57 Ответить
Самопал только для красоты. Заводские ДХО или ближний
показать весь комментарий
01.10.2021 10:01 Ответить
Денні ходові вогні (Daytime running lights, DRL) - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби. Це передні освітлювальні прилади автомобіля, які світять завжди, коли автомобіль перебуває в русі. Це дешевий метод, який допомагає зменшити кількість ДТП. Це світло особливо ефективне для запобігання лобових та бокових зіткнень у світлу пору доби, оскільки робить автомобілі більш помітними, особливо якщо вони наближаються здалеку.

Не слід плутати денні ходові вогні з габаритними вогнями, які мають набагато меншу яскравість і призначені для позначення габаритів автомобіля в темний час доби та в умовах недостатньої видимості.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:56 Ответить
- Встановлювати дозволяється не більше двох вогнів.

- Установка проводиться строго спереду автомобіля.

- Максимальна віддаленість від габаритів авто становить 400 мм.

- Висота над рівнем покриття дороги повинна бути не менше 250 мм., але не більше 1500 мм.

- Мінімальна відстань між встановленими вогнями становить 600 мм.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:58 Ответить
особливо ефективне для запобігання лобових та бокових зіткнень у світлу пору доби, оскільки робить автомобілі більш помітними, особливо якщо вони наближаються здалеку.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:59 Ответить
Если заводом не предусмотрены ДХО, то включать ближний
показать весь комментарий
01.10.2021 10:00 Ответить
Чушь. Там предусмотрено только письменное предупреждение а не штраф
показать весь комментарий
01.10.2021 09:32 Ответить
Это да,но фары включать надо.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:43 Ответить
подуріли люди та втратили здоровий глузд, підспівуючи виробникам фар, лампочок та пального...
Яким макаром, допомагають безпеці руху ввімкнені фари, якщо це не поодинокий ТЗ? Мотоцикли, скутера та т.д.- це обов'язково, а все інше- це маячня...
Ще введуть анальні пробки на вимогу депутата Яременка та Зе!ОПи, для "без табу" за кермом...
Одні ...біли навколо, готові вдень сліпити один одного на радість інших, що купили права, не пройшли мед. комісію, бо є напівсліпими, а тому підтримують закон, що як пилотяг- сосе у повітря кошти.
показать весь комментарий
02.10.2021 10:35 Ответить
Согласен.
Слушал разъяснение юриста. За это нарушение они могут только предупредить.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:45 Ответить
Интересно , как это?
показать весь комментарий
01.10.2021 09:48 Ответить
Это нарушение можно прилепить к разным пунктам пдд. И гайцы лепят его туда где предусмотрен штраф. А на самом деле оно соответсвует пункту нарушения где предусмотрено предупреждение. Рыться в пдд и искать эти пункты сейчас не буду.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:03 Ответить
Лепят как правило на 122 статью. Но ткнуть их носом в несоответсвие достаточно просто. Есть и прецеденты в судах.
показать весь комментарий
02.10.2021 09:51 Ответить
Ну как всегда у нас, вот как)) на самом деле так и есть, они выписывают штраф по статье в которой наказание за невключение сигнала поворота, так как мало водителей разбирается в этом, то оно и прокатывает) а так все правильно - штрафа за это не предусмотрено. (Можете и в ютубе поискать )
показать весь комментарий
01.10.2021 11:12 Ответить
Не мели отсебятину и покажи кто оспорил данный штраф в суде.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:46 Ответить
какая статьтя КуАП ..статью в студию
показать весь комментарий
01.10.2021 10:43 Ответить
ст122 пдд
показать весь комментарий
02.10.2021 09:15 Ответить
И что? Эта статья для штрафа не катит.
показать весь комментарий
02.10.2021 09:50 Ответить
122 ст это то что тебе пытаются втюхать а на деле применима ст 125 пдд https://www.youtube.com/watch?v=hZEz_xlRLF4 https://www.youtube.com/watch?v=hZEz_xlRLF4

показать весь комментарий
02.10.2021 14:46 Ответить
При чём тут пдд? Речь о КУАП.
показать весь комментарий
02.10.2021 15:07 Ответить
На счет ТО кто в курсе?
показать весь комментарий
01.10.2021 09:44 Ответить
д)

у тунелях.

З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

слово повинні -не обязує вас нідо чого ..якби було написано що заборонено тоді да ..самі поліціянти коли зупиняють таких порушникій виписують штраф за їзду без паска ,бо в суді таку справу просто завернуть назад ...в КуАп штраф тільки за невмикання світового сигналу під час руху а за ближнє світло фар тільки носять рекомендований характер ..
а взагалі по Конституції якщо раніше ви мали право їзити без ввімкнутих фар то ніяка постанова чи закон не зможуть звужитит або зменшити ваші права
показать весь комментарий
01.10.2021 10:40 Ответить
Всем кто не знает - за это штраф не предусмотрен!
Смотрите объяснение юристов - https://www.youtube.com/watch?v=06Dwogjk-4k
https://www.youtube.com/watch?v=D87Mvzope1w
показать весь комментарий
01.10.2021 11:15 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2021 12:34 Ответить
Интересное наблюдение:
В User manual к моей машине написано - Running Lights. Наша полиция считает это габаритами! Светодиодная линейка вдоль всей фары.
показать весь комментарий
01.10.2021 12:36 Ответить
 
 