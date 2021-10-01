С сегодняшнего дня водители должны ездить за городом с включенными фарами. За нарушение будут штрафовать, - Нацполиция
С сегодняшнего дня, 1 октября, вступило в силу правило о включенных фарах на автомобилях. Водители должны обязательно включать ходовые огни за пределами населенных пунктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.
Согласно правилам дорожного движения, водители должны ездить с включенным ближним светом за пределами населенных пунктов с 1 октября по 1 мая. Ближний свет нужен для того, чтобы автомобиль был заметным на дороге при любой погоде.
Нарушителей будут штрафовать правоохранители. За нарушение правила касательно ходовых огней за пределами населенных пунктов водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен.
Топ комментарии
+8 геннадий левченко 32d8ddc6
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+3 Максим Максимович b5166c8f
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+3 Muron
показать весь комментарий01.10.2021 09:42
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Пожалуйста, подождите...
Где мы пересеклись?
Какая-то бредятина и ничего конкретного . Где ставятся, какие какой световой поток и спектр. Свечка тоже ХДО?
Не слід плутати денні ходові вогні з габаритними вогнями, які мають набагато меншу яскравість і призначені для позначення габаритів автомобіля в темний час доби та в умовах недостатньої видимості.
- Установка проводиться строго спереду автомобіля.
- Максимальна віддаленість від габаритів авто становить 400 мм.
- Висота над рівнем покриття дороги повинна бути не менше 250 мм., але не більше 1500 мм.
- Мінімальна відстань між встановленими вогнями становить 600 мм.
Яким макаром, допомагають безпеці руху ввімкнені фари, якщо це не поодинокий ТЗ? Мотоцикли, скутера та т.д.- це обов'язково, а все інше- це маячня...
Ще введуть анальні пробки на вимогу депутата Яременка та Зе!ОПи, для "без табу" за кермом...
Одні ...біли навколо, готові вдень сліпити один одного на радість інших, що купили права, не пройшли мед. комісію, бо є напівсліпими, а тому підтримують закон, що як пилотяг- сосе у повітря кошти.
Слушал разъяснение юриста. За это нарушение они могут только предупредить.
у тунелях.
З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
слово повинні -не обязує вас нідо чого ..якби було написано що заборонено тоді да ..самі поліціянти коли зупиняють таких порушникій виписують штраф за їзду без паска ,бо в суді таку справу просто завернуть назад ...в КуАп штраф тільки за невмикання світового сигналу під час руху а за ближнє світло фар тільки носять рекомендований характер ..
а взагалі по Конституції якщо раніше ви мали право їзити без ввімкнутих фар то ніяка постанова чи закон не зможуть звужитит або зменшити ваші права
Смотрите объяснение юристов - https://www.youtube.com/watch?v=06Dwogjk-4k
https://www.youtube.com/watch?v=D87Mvzope1w
В User manual к моей машине написано - Running Lights. Наша полиция считает это габаритами! Светодиодная линейка вдоль всей фары.