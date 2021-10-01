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Данилов (1066) Зеленский (19024) контрабанда (2383) санкции (11038) СБУ (19459) СНБО (4227) Бутусов Юрий (4247) Монастырский (335) Баканов Иван (301) Гетманцев (408) Ермак Андрей (1240) Татаров Олег (366) Наумов Андрей (56) Акст Александр (4)

Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов, - Бутусов

Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого

Сегодня два месяца как у президента Зеленского случился провал в памяти, и он забыл подписать свой собственный указ о введении санкций против контрабандиста Александра Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке напомнил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ровно два месяца назад, 30 июля 2021-го года, президент Владимир Зеленский собрал заседание СНБО для введения санкций против контрабандистов, и секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге в офисе президента:

"Мы начали в свое время работать с той категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. В этот раз этот список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с министром Денисом Анатольевичем Монастырским... В список вошли три физических лица: гражданин Германии 1986 г.р. Александр Акст, гражданин Украины 1974 г.р. Валерий Фальковский, а также гражданин Украины 1984 г.р. Владислав Студенец. Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, также вошли в этот список". Читайте на сайте президента Украины", - напомнил Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уже месяц не подписывает указ о санкциях против контрабандиста Акста, вопреки решению СНБО, - Бутусов

"Александр Акст - владелец крупнейшей в Украине почтовой компании "Премиум-пакет", которую в медиа называют главной контрабандной схемой Украины, через которую в страну поступают основные потоки дорогостоящих товаров. Бюджет не получает ни копейки - сборы с контрабанды поступают в карманы "крыши", структур, близких к главе СБУ Ивану Баканову и его теневому офису, возглавляемому Андреем Наумовым", - отметил журналист.

"И вот президент Украины уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против Акста и "Премиум-пакета", а значит - указ не вступает в действие. И они продолжают работать, и вместо бюджета деньги идут кому-то другому. И Ермак забыл, и Татаров забыл, и комитет налоговый с Гетманцевым забыл, и министр МВД Монастырский забыл, и Данилов забыл. И никто не подскажет президенту, что если он не подпишет указ, то кто-то может написать в Фейсбуке, что Зеленский не подписывает, не потому что у него переутомление и очень плохо с памятью, как это вежливо предполагаем мы с вами, а потому что президент крышует коррупцию, помогает воровать деньги из бюджета, и ради бабла от Акста готов продать все, даже свой собственный указ и решение СНБО. Одна надежда на секретаря Марию - она человек ответственный, прочитает и перероет наконец ящики стола, не допустит продолжение этого коррупционного позора для президента страны. Давайте поможем Маше репостами, чтобы эта напоминалка поскорее попала ей на глаза!" - призвал Бутусов.

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Топ комментарии
+10
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01.10.2021 09:33
+10
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01.10.2021 09:33
+9
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01.10.2021 09:29
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01.10.2021 09:29 Ответить
Тогда ему пришлось бы почти сразу в 2019-м на выход пройти.
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01.10.2021 09:37 Ответить
"Указа не будет. Чернила кончились" (с)
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01.10.2021 09:32 Ответить
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01.10.2021 09:33 Ответить
Наговариваете вы на "найвеличнішого"
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01.10.2021 09:33 Ответить
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01.10.2021 09:33 Ответить
вона "з е й о б.....а"!
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01.10.2021 09:38 Ответить
Промовисто фото! 😁Одразу видно, хто у кого на підхваті, тобто хто у кого холуй! Барін сідят, пріслуга на ногах.
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01.10.2021 09:35 Ответить
там так заплутано, що й не зрозуміло хто з них жена?
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01.10.2021 10:22 Ответить
Напевне залежить від дня тижня. Або від того, хто швидше прокинеться. 😊
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01.10.2021 11:34 Ответить
а нафига против него санкции . он же не олигарх какой то
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01.10.2021 09:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7SwYfVi6tUs https://www.youtube.com/watch?v=7SwYfVi6tUs


Не прячьте ваши денежки...
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01.10.2021 09:37 Ответить
Акст/ Своим - всё, чужим - закон. Кауфман проиграл в суде государству 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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01.10.2021 09:39 Ответить
Стеб это хорошо, но веселей стебацца вовремя, до того моменту, когда обьект стеба удобно расположится в кресле.
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01.10.2021 10:07 Ответить
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка и требует конфисковать его имущество.США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского. Владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка./ В США мафия итальянская, в Украине мафия еврейская.

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01.10.2021 10:07 Ответить
А чого ж ти чекаєш, найвеличніший? Чеши, поки не пізно. Менше законів порушиш, менше сидіти прийдеться. Другий Путін з тебе не вийде, навіть Лукашенко. Кишка тонка...
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01.10.2021 10:14 Ответить
Та шо ж такое? Снова Порох и снова в твои штаны!!! Скока можна?!
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01.10.2021 10:44 Ответить
Ты зря напрягался. Знаю, что такие как ты кроме "сам дурак" ничего выдать не в состоянии. Бараний зе-мосх не позволяет. Так что отдыхай, не пытайся показаться умнее, чем ты есть на самом деле.
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01.10.2021 11:06 Ответить
Ипааааать... ты еще тупее, чем большинство зебаранов. Фу.
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01.10.2021 11:22 Ответить
Це бот-патєфон. 😁 І пластинка заїжджена. 😁
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01.10.2021 11:37 Ответить
Я правий! 🤣🤣🤣🤣🤣
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01.10.2021 12:57 Ответить
Ось так і продовжуй! 🤣🤣🤣
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01.10.2021 17:52 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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01.10.2021 19:42 Ответить
Скорее бот-идиот.
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01.10.2021 12:03 Ответить
Ты капельницу пропустил, убогий?
Твое место в детской психиатрии. Ты откуда сюда вылез, школота зеленая? Первый класс, вторая четверть...
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01.10.2021 12:02 Ответить
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01.10.2021 10:21 Ответить
Овощ2.0 идет к успеху наворовать по офшорам сумму достойную алигарха.
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01.10.2021 10:59 Ответить
елдак не дал каманду
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01.10.2021 11:35 Ответить
Для любого президента на срок его полномочий есть один друг, товарищ и брат - народ его избравший на эту должность.
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01.10.2021 12:21 Ответить
Вова бери шинель та вертайся в Квартал, пора звільняти місце...
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05.10.2021 11:44 Ответить
 
 