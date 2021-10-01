Пробит очередной рекорд: цена на газ в Европе практически достигла $1200/тыс. куб. м

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 100 евро за МВт/ч, или $1197 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Вечером в четверг фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще $39 и достиг $1110 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP).

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