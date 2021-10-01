Пробит очередной рекорд: цена на газ в Европе практически достигла $1200/тыс. куб. м
Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 100 евро за МВт/ч, или $1197 за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные биржи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.
Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.
Вечером в четверг фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще $39 и достиг $1110 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.
Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP).
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так что я в курсе теперь
Чи хочеш сказати що -в цьому році це в нього вийшло випадково , ну забули мовляв , с кєм нє биваєт ?!
Вариант 2. Так при Парашенке и ковида нэбуло!
Кто держит за горло? Контракты выполняются, а закачивать больше не хотят, вот так им захотелось.
Нужно было купить больше.
Дякувати прокремлівській курві пані меркель. Реально тварина сатанинська
PS Просьба не называть меня троллем, ботом и т.п., я лишь пытаюсь понять.