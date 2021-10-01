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Газ (9402) Европа (1617) цены (2229)

Пробит очередной рекорд: цена на газ в Европе практически достигла $1200/тыс. куб. м

Пробит очередной рекорд: цена на газ в Европе практически достигла $1200/тыс. куб. м

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 100 евро за МВт/ч, или $1197 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Вечером в четверг фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts прибавил еще $39 и достиг $1110 за тысячу кубометров. С открытием торгов в Европе это автоматически подталкивает котировки к новым максимумам.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе побит очередной рекорд цены на газ - 1100 долларов за 1000 кубометров

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Топ комментарии
+34
"Коллективный Запад" жидко обосрался и скинулся своему палачу на хороший топор..
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01.10.2021 10:11
+28
да здравствуе третий энергопакет! да здравствует коммунистическая шлюха Меркель,да здравствует идиоты из ЕС! ура!!!!
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01.10.2021 10:14
+21
Пробито дно в европолитике. Кацапня что хочет,то и делает.
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01.10.2021 10:15
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Європейці - ідіоти. На жаль. І панікери...
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01.10.2021 10:10 Ответить
Зє винний... і 73% зєбілів.
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01.10.2021 10:46 Ответить
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01.10.2021 10:50 Ответить
"Коллективный Запад" жидко обосрался и скинулся своему палачу на хороший топор..
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01.10.2021 10:11 Ответить
Лучшее средство от высоких цен - это высокие цены.
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01.10.2021 10:12 Ответить
Идет борьба за поставки СПГ между ЕС и Азией, по сути аукцион на повышение цены.
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01.10.2021 10:13 Ответить
да здравствуе третий энергопакет! да здравствует коммунистическая шлюха Меркель,да здравствует идиоты из ЕС! ура!!!!
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01.10.2021 10:14 Ответить
Пробито дно в европолитике. Кацапня что хочет,то и делает.
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01.10.2021 10:15 Ответить
Ціна,звичайно,надута...І сама Росія,звичайно,самостійно надути цей бальон не змогла б...Тут постарались всі гравці на газовому ринку - і Штати,і країни Ближнього Сходу,і Норвегія та інша дрібнота...Зараз у них завдання бальон потихеньку здути,а то він ненароком трісне,коли всі прибіжать на газовий базар розраховуючи заробити на ціні штука за штуку кубів...
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01.10.2021 10:18 Ответить
дал же Боженька баланс - умнейшим,трудолюбивейшим япошкам - ни нефти капли,ни газа кубометра,а рванине алкашной - моря халявно-разливанные..
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01.10.2021 13:34 Ответить
100% - мне охранник на стоянке,переселенец из Лугандона,открыл на днях,что Германия живёт хорошо,т.к. в войну награбила со всех много добра,а сейчас на него жирует
так что я в курсе теперь
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01.10.2021 13:51 Ответить
Тут как говорится сядем все, не берите газ у ***** и оно сядет в калошу и скоро прибежит предлагать за рупъ.
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01.10.2021 10:18 Ответить
Читаю комменты и унываю. Тупорылые все ещё считают, что это из-за РФ растут цены.
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01.10.2021 10:21 Ответить
Ну повєдай тоді свою версію того - чому ж вони ростуть , гострорилий .! .
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01.10.2021 10:26 Ответить
Прочитай дальше заголовка.
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01.10.2021 10:34 Ответить
....Ах...єнна в тебе - версія .
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01.10.2021 10:39 Ответить
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01.10.2021 10:51 Ответить
рынок азии стремительно развивается, они берут газ по любой цене, напомню американцы и катар, европу кинули и весь спг поперли в азию, там сейчас цена 1400, дело идет к зиме а газа то в европе нету, они поднимают цену чтоб хоть часть спг из азии перетянуть, но китай еще цену поднимает да и в азию везти сильно ближе, кацапы как давали газ так и дают в европу , и даже больше обещанного, но их доля всего 30 процентов, этого очень мало, остальное спг и норвегия с голандией, спг отвалилось , голандия крупнйшее месторождение закрыла, норвегия нарастить поставки не может, скважины уже пустые, в итоге рашка на этой волне свои интересы продавливает, говорит мы можем еще чуть увеличить поставки но только по сп 2, так что кацапы действительно не причем , они конечно могут завалить рынок своим газом,но нафига им это, европа на них санкции накладывает ,ксцапы деньги теряли, вот сейчас все за раз и отобьют. гораздо выгоднее продавать мало но по ооочень большой цене,чем много но по маленькой
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02.10.2021 00:26 Ответить
До них никак не дойдет что Газпром не может регулировать мировые цены на газ, его доля в ЕС только 30% а на мировом рынке вообще 5%.
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01.10.2021 10:34 Ответить
Да канєшно . . За допомогою створення штучного дефіциту в Європі , ще й як може . !
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01.10.2021 10:43 Ответить
Какой дефицит если Газпром выполняет все свои контракты.
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01.10.2021 10:44 Ответить
Та контракти то виконує , але !! Газпром навмисно не закачує газ у газосховища ( створює його дефіцит у газосховищах ) , в результаті - Європа панікує і тому ростуть ціни . Рік тому , чи два , чи п'ять , газосховища в цей період були повні і тому панічного росту цін не було . .
Чи хочеш сказати що -в цьому році це в нього вийшло випадково , ну забули мовляв , с кєм нє биваєт ?!
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01.10.2021 10:54 Ответить
А чего ПСГ принадлежащее Газпрому в Германии стоит пустое?
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01.10.2021 10:54 Ответить
Добре. Я так розумію ти в темі. Тому перерахуй в Європі газові сховища, де є Російскі резервовані обьєми, які газові сховища викуплені Газпромом, та чому вони на відміну від попередніх років вони не заповнені?
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01.10.2021 11:07 Ответить
Понты от Х#йла.... кому нужен газ по такой цене внроятно что идиотам.
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01.10.2021 10:22 Ответить
Ну шо обеспокоенные, как вам очередные грабли в попытке уболтать кровожадного маньяка, гитлер не научил, ***** вгонит в нищету и погибель миллионы людей.
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01.10.2021 10:23 Ответить
Миллионы? Нет... Ядерная война убьет миллиарды.
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01.10.2021 11:48 Ответить
Прелестно . Заплатите по этим ценам , а потом сделайте грозную морду и пргрозите пальчиком и санкциями .
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01.10.2021 10:28 Ответить
В газпроме сейчас наверное каждая уборщица по кайену заказывает
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01.10.2021 10:41 Ответить
Ага, щассс...
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01.10.2021 10:55 Ответить
всё, можно тушить кацапам SWIFT
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01.10.2021 10:42 Ответить
така ціна це результат європейської нерішучості до РФ. якби вчасно зупинили війну в сіріях і лівіях перекривши орді протоку Дарданели для військовиків орди. то мали б зараз декілька конкурюючих потоків. і ціна була б конкурентною, а ,відповідно, і прийнятною.
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01.10.2021 10:45 Ответить
этовсёзеленскийвиноват
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01.10.2021 10:45 Ответить
А чому при Порошенку такого не було?
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01.10.2021 12:03 Ответить
Вариант 1. Так я ж и говорю: этовсёзеленскийвиноват.
Вариант 2. Так при Парашенке и ковида нэбуло!
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01.10.2021 13:40 Ответить
Сделали ставку на рабсейский газ, теперь получайте
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01.10.2021 10:50 Ответить
Такова цена предательства и сотрудничество с Россией, строительство СП2. Результат был предсказуемый, и Меркель предупреждали. Теперь Путин вьет из Германии веревки. Немецкие деньги идут на Путинские войны. У Путина все больше разгорается аппетит. Скоро он нападет еще на кого-нибудь.
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01.10.2021 10:51 Ответить
То ли ещё будет ой ой ой....
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01.10.2021 10:57 Ответить
не хочу виглядати конспірологом, але може таким чином світова закуліса направляє всіх вкладатися в альтернативні джерела енергії. при такій ціні на газ, вже не видаються занадто дорогими ні сонячні панелі на весь дах, ні теплові насоси до центру землі : )
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01.10.2021 10:58 Ответить
Жрите, долб""бы необучаемые.
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01.10.2021 10:58 Ответить
А нам треба добувати свій. В нас його достатньо...
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01.10.2021 10:59 Ответить
Чтоб самим добывать газ нужно разрешение у кремлевских гопников получить иначе нападет...
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01.10.2021 11:17 Ответить
Европа по-взрослому решила профинансировать *****.
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01.10.2021 11:21 Ответить
За оперативними даними у 2018 році в Україні було видобуто 21 млрд куб.
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01.10.2021 12:19 Ответить
"Видобуток сланцевого газу в Україні повністю зупинений. Експерти пояснюють це кількома причинами, серед яких конфлікт на Донбасі" - це теж утілізіранний савєцкій газа-бурільний патенциал?
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01.10.2021 12:32 Ответить
До 2000$ еще далеко! Думаю пару недель продержатся , а там на третью тысячу пойдет! Вот так иметь дело с гопником! Надо свой газ добывать !
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01.10.2021 12:05 Ответить
Або газ в обмін на продовольство.
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01.10.2021 12:07 Ответить
Любая зависимость от врага дает ему дополнительное оружие! Он лучше своих голодом заморит , но и нас заморозит или разорит! Ведь посылают же солдат на войне на смерть , а затянуть пояса потуже - это вообще ерунда. Они могут вообще газ перестать продавать ,пока цена до 10000$ не дойдет , или просто не продавать , пока не согласятся на их условия. Очень тяжело торговаться с бандитом ,который держит тебя за горло , надо сначала избавиться от захвата , а уже потом можно делать с ним что хочешь!
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01.10.2021 12:37 Ответить
Рынок большой, купите дешевле.
Кто держит за горло? Контракты выполняются, а закачивать больше не хотят, вот так им захотелось.
Нужно было купить больше.
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01.10.2021 14:51 Ответить
Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 100 евро за МВт/ч, или $1197 за тысячу кубометров. Источник:
Дякувати прокремлівській курві пані меркель. Реально тварина сатанинська

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01.10.2021 12:10 Ответить
Если Россия так может, почему продавала газ по 200?
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01.10.2021 12:10 Ответить
Проясните, кто в теме: неужто в Европе есть только запоребриковский газ? Как же Британия и Норвегия? В конце концов, не так далек арабский восток.
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01.10.2021 13:46 Ответить
потому что в азии сейчас газ по 1400, и какой идиот будет газ в европе продавать допустим по 600 если можно за 1400 продать
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02.10.2021 00:32 Ответить
Тогда выходит, что подорожание газа - это не только происки запоребрика, но и ситуация на мировом рынке?
PS Просьба не называть меня троллем, ботом и т.п., я лишь пытаюсь понять.
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02.10.2021 20:29 Ответить
так и есть, президент китая дал поручение правительству любой ценой забить хранилища газа, они денег не жалеют, но и европе деваться не куда ,у них через 2 дня отопительный сезон начинается, а в хранилищах чуть больше половины, спг катар и штаты везут в азию, туда и ближе и дороже, европа пытается хоть чтото урвать поднимает цену, но китай тоже поднимает, газпром особо повлиять на ситуацию не может, какие то небольшие обьемы он может дать но на своих условиях по сп 2, норвегия нарастить поставки не может, голандия вообще крупнейшее месторождение закрыла, тоже газ не дает, плюс еще штиль был ветряки не работали, зима суровая была газа спалили намного больше чем обычно, следом лето жарче чем обычно пришлось газ тратить на сплиты, в общем все так сложилось , что к зиме запасы не накопили и теперь все судорожно бегают газ ищут.
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02.10.2021 20:55 Ответить
Нужно искать,где газ подешевле или свой использовать.А правители наши Западу поддакивают,будучи в Америке на побегушках.
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01.10.2021 18:29 Ответить
Эвропа снова обосрамшись......
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03.10.2021 20:05 Ответить
 
 