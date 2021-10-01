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С начала года осуждены более 40 человек, которые продали лесные ресурсы Украины на сотни миллионов гривен, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ системно уничтожает масштабные схемы незаконного сбыта лесных ресурсов Украины. С начала года осуждены 43 организатора нелегального бизнеса. Среди них - чиновники госпредприятий лесного хозяйства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб на сотни миллионов гривен.

Кроме того, по материалам СБУ нейтрализованы 7 организованных группировок, которые занимались нелегальной вырубкой и продажей оптовых партий древесины.

Во время спецоперации в Кировоградской, Черкасской и Ривненской областях блокирована деятельность межрегиональной преступной группы. В ее состав входили чиновники территориального подразделения Государственного агентства лесных ресурсов и представители нескольких коммерческих структур в сфере экспорта древесины.

С начала года осуждены более 40 человек, которые продали лесные ресурсы Украины на сотни миллионов гривен, - СБУ 01

Установлено, что злоумышленники незаконно вывозили за границу крупногабаритные грузы ценных пород деревьев и пиломатериалов.

Участники группировки нанесли государству ущерб на более чем 200 млн грн.

В Житомирской области ликвидирована схема подпольного леса и его нелегальной переправки в страны ЕС. Организаторы сделки, среди которых несколько руководителей гослесхозов, вызвали миллионные бюджетные потери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" уменьшили пределы Киева, чтобы украсть лес, - движение "Честно"

По материалам СБУ 30 злоумышленникам сообщено о подозрении по:

- ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)
- ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в суд направлено 19 обвинительных актов.

С начала года осуждены более 40 человек, которые продали лесные ресурсы Украины на сотни миллионов гривен, - СБУ 02

В Черниговской области разоблачены четыре должностных лица госпредприятия на незаконном сбыте древесины на более 2 500 000 грн.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по:

- ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
- ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются процессуальные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступным схемам.

С начала года осуждены более 40 человек, которые продали лесные ресурсы Украины на сотни миллионов гривен, - СБУ 03
С начала года осуждены более 40 человек, которые продали лесные ресурсы Украины на сотни миллионов гривен, - СБУ 04
Фото: сайт СБУ
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Какая хорошая новость . Но вот странно , почему-то не верится , что посадили хоть одного из главных виновников .
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01.10.2021 10:25 Ответить
Так и просится фраза - огласите весь список, пожалуйста... И, кстати - ущерб как будет восполнен???
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01.10.2021 10:46 Ответить
сысу третий год сажают и не посадят))))) а дело его так и подавно живет
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01.10.2021 12:14 Ответить
 
 