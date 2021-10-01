С начала года осуждены более 40 человек, которые продали лесные ресурсы Украины на сотни миллионов гривен, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ системно уничтожает масштабные схемы незаконного сбыта лесных ресурсов Украины. С начала года осуждены 43 организатора нелегального бизнеса. Среди них - чиновники госпредприятий лесного хозяйства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб на сотни миллионов гривен.

Кроме того, по материалам СБУ нейтрализованы 7 организованных группировок, которые занимались нелегальной вырубкой и продажей оптовых партий древесины.

Во время спецоперации в Кировоградской, Черкасской и Ривненской областях блокирована деятельность межрегиональной преступной группы. В ее состав входили чиновники территориального подразделения Государственного агентства лесных ресурсов и представители нескольких коммерческих структур в сфере экспорта древесины.

Установлено, что злоумышленники незаконно вывозили за границу крупногабаритные грузы ценных пород деревьев и пиломатериалов.

Участники группировки нанесли государству ущерб на более чем 200 млн грн.

В Житомирской области ликвидирована схема подпольного леса и его нелегальной переправки в страны ЕС. Организаторы сделки, среди которых несколько руководителей гослесхозов, вызвали миллионные бюджетные потери.

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По материалам СБУ 30 злоумышленникам сообщено о подозрении по:

- ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

- ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в суд направлено 19 обвинительных актов.

В Черниговской области разоблачены четыре должностных лица госпредприятия на незаконном сбыте древесины на более 2 500 000 грн.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по:

- ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

- ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются процессуальные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступным схемам.





Фото: сайт СБУ