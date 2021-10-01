С начала года осуждены более 40 человек, которые продали лесные ресурсы Украины на сотни миллионов гривен, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ системно уничтожает масштабные схемы незаконного сбыта лесных ресурсов Украины. С начала года осуждены 43 организатора нелегального бизнеса. Среди них - чиновники госпредприятий лесного хозяйства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб на сотни миллионов гривен.
Кроме того, по материалам СБУ нейтрализованы 7 организованных группировок, которые занимались нелегальной вырубкой и продажей оптовых партий древесины.
Во время спецоперации в Кировоградской, Черкасской и Ривненской областях блокирована деятельность межрегиональной преступной группы. В ее состав входили чиновники территориального подразделения Государственного агентства лесных ресурсов и представители нескольких коммерческих структур в сфере экспорта древесины.
Установлено, что злоумышленники незаконно вывозили за границу крупногабаритные грузы ценных пород деревьев и пиломатериалов.
Участники группировки нанесли государству ущерб на более чем 200 млн грн.
В Житомирской области ликвидирована схема подпольного леса и его нелегальной переправки в страны ЕС. Организаторы сделки, среди которых несколько руководителей гослесхозов, вызвали миллионные бюджетные потери.
По материалам СБУ 30 злоумышленникам сообщено о подозрении по:
- ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)
- ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас в суд направлено 19 обвинительных актов.
В Черниговской области разоблачены четыре должностных лица госпредприятия на незаконном сбыте древесины на более 2 500 000 грн.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по:
- ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
- ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются процессуальные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступным схемам.
Пожалуйста, подождите...