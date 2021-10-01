С 1 октября пенсионеры в возрасте 75-80 лет ежемесячно будут получать до 400 грн доплаты

С 1 октября почти миллион пенсионеров в Украине будут получать дополнительно до 400 грн к пенсии.

Как передает Цензор.НЕТ, ранее об этом сообщало Минсоцполитики.

Так, с 1 октября 2021 согласно постановлению Правительства от 22 февраля 2021 № 127 "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году" будет установлена ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75 - 80 лет.

При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2500 грн. при наличии страхового стажа 20/25 лет и более.

Повышение пенсий с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров.

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