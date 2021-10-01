С 1 октября пенсионеры в возрасте 75-80 лет ежемесячно будут получать до 400 грн доплаты
С 1 октября почти миллион пенсионеров в Украине будут получать дополнительно до 400 грн к пенсии.
Как передает Цензор.НЕТ, ранее об этом сообщало Минсоцполитики.
Так, с 1 октября 2021 согласно постановлению Правительства от 22 февраля 2021 № 127 "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году" будет установлена ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75 - 80 лет.
При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2500 грн. при наличии страхового стажа 20/25 лет и более.
Повышение пенсий с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров.
Топ комментарии
+6 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий01.10.2021 10:24
+6 Garry Grant
показать весь комментарий01.10.2021 10:30
+4 Маркиз
показать весь комментарий01.10.2021 11:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вы думаете он самостоятельное лицо ?
Вам давно зп повышали на 15%?
За два роки царювання Зеленського і "Слуг Народу" кількість боргів українців за комунальні послуги виросла у 2 рази. За даними https://opendatabot.ua/analytics/utility-debts-2021 opendatabot.ua в 2019 році було зафіксовано 227 тисяч виконавчих проваджень, в серпні 2020 року - 295 тисяч, а вже у серпні поточного року кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників сягла 450,753 справ. А попереду опалювальний сезон з новими, покращеними цінами.
Нагадаю, що https://sokyra.party/uk/material/815 олігарху Фірташу простили десятки мільярдів гривень боргів . А вам не простять навіть одну тисячу.
Такий він - кінець епохи бідності. Така вона - боротьба з олігархами. Таке воно - обирати клоунів з телевізору.