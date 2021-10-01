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пенсионеры (833) пенсия (2143) Министерство социальной политики (877)

С 1 октября пенсионеры в возрасте 75-80 лет ежемесячно будут получать до 400 грн доплаты

С 1 октября пенсионеры в возрасте 75-80 лет ежемесячно будут получать до 400 грн доплаты

С 1 октября почти миллион пенсионеров в Украине будут получать дополнительно до 400 грн к пенсии.

Как передает Цензор.НЕТ, ранее об этом сообщало Минсоцполитики.

Так, с 1 октября 2021 согласно постановлению Правительства от 22 февраля 2021 № 127 "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году" будет установлена ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75 - 80 лет.

При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2500 грн. при наличии страхового стажа 20/25 лет и более.

Повышение пенсий с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров.

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Топ комментарии
+6
добавить пакет гречки и Зеля гарантированно проходит на второй срок
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01.10.2021 10:24
+6
Целевую аудиторию "квартала" надо ублажать. Главное, чтобы до избирательных участков доползли.
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01.10.2021 10:30
+4
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01.10.2021 11:05
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добавить пакет гречки и Зеля гарантированно проходит на второй срок
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01.10.2021 10:24 Ответить
На один поход в Макдональдс.
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01.10.2021 10:27 Ответить
Пенсы в Макдональдс?
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01.10.2021 10:39 Ответить
Сарказм.
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01.10.2021 10:50 Ответить
зато молодi зрозумiло
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01.10.2021 11:44 Ответить
Целевую аудиторию "квартала" надо ублажать. Главное, чтобы до избирательных участков доползли.
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01.10.2021 10:30 Ответить
Доживших до 80- и лет пенсионеров крепко осчастливили 😏зеленітварини
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01.10.2021 10:31 Ответить
Бери- бери я тебе ещё нарисую. А если честно ,подозреваю что это предвыборная гречка. И ведь продадутся
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01.10.2021 10:38 Ответить
Доживших до 80 уже давно осчастливили)) еще примерно с апреля - тем кому 80 и больше, у них добавка 500 грн уже есть) ты что ли новости не читаешь?
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01.10.2021 11:04 Ответить
Не надо ля-ля! Им обещали надбавку уже, и не один раз, но никто ничего не дал!!! И опять, в очередной раз обещают. Моей матери 84 года, никаких надбавок она за последние 2,5 года не получала, ни копейки, причем у нее стажа 58 лет. Она только в последние пару лет по состоянию здоровья не ходит на работу. А надбавки старикам уже больше года эта зеленая шобла обещает, только ни хрена не дает. И в минфине уже в открытую эти уроды радовались, что сэкономили на стариках несколько миллиардов гривен.
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01.10.2021 12:20 Ответить
Я не говорю за всех, не знаю почему не дали вашей матери, но моему деду ее еще весной начали давать) ее приносят вместе с пенсией, возможно она просто подумала что это было повышение пенсии
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05.10.2021 00:31 Ответить
до! 400 грн
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01.10.2021 10:37 Ответить
400 грн - конечно смешная надбавка, но обратите внимание: 1) до выборов еще далеко; 2) Зеленский и без подачек пенсам имеет наиюольшие шансы стать президентом, если захочет, коеечно
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01.10.2021 10:52 Ответить
Если захочет ?

Вы думаете он самостоятельное лицо ?
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01.10.2021 10:55 Ответить
Так эта надбавка уже давно есть - моему деду ее еще где-то в апреле начали давать, и она там 500грн, ему уже 83. Поэтому сейчас он под эту категорию не подпадает, потому что уже получает свою надбавку. И да, я тоже думаю что это не агитация к выборам, потом что к ним еще ой как далеко.
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01.10.2021 10:58 Ответить
Счастливый ты, моей матери далеко за 90, ну соответственно мне... где-то 30, может чуть больше
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01.10.2021 11:37 Ответить
Не очень я понял про "счастливый ты", ну да ладно)))
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05.10.2021 00:32 Ответить
Кстати, 400 грн при нынешних нищенских пенсиях - это + 15%
Вам давно зп повышали на 15%?
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01.10.2021 10:55 Ответить
при чому у них майжe всiх двiйний стаж
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01.10.2021 12:00 Ответить
А пенсионеры 65 и 68 лет ЭТО НЕ ЛЮДИ !!!?
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01.10.2021 10:56 Ответить
Неее, они пенсы! Кстати моя бабушка колхозница ( муж погиб на фронте и пятеро детей) получала ШЕСТЬ рублей
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01.10.2021 11:40 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27344156.html Такий він - кінець епохи бідності
За два роки царювання Зеленського і "Слуг Народу" кількість боргів українців за комунальні послуги виросла у 2 рази. За даними https://opendatabot.ua/analytics/utility-debts-2021 opendatabot.ua в 2019 році було зафіксовано 227 тисяч виконавчих проваджень, в серпні 2020 року - 295 тисяч, а вже у серпні поточного року кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників сягла 450,753 справ. А попереду опалювальний сезон з новими, покращеними цінами.

Нагадаю, що https://sokyra.party/uk/material/815 олігарху Фірташу простили десятки мільярдів гривень боргів . А вам не простять навіть одну тисячу.

Такий він - кінець епохи бідності. Така вона - боротьба з олігархами. Таке воно - обирати клоунів з телевізору.
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01.10.2021 11:02 Ответить
....я перепрошую, а якщо людині 83 то вона в прольоті?
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01.10.2021 11:03 Ответить
Для 80+ уже повышали на 500
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01.10.2021 11:07 Ответить
Брехня. Моїй мамі 80+. Вона спитала у своїх подруг, та ж картина.
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01.10.2021 11:10 Ответить
Возможно у неё нет стажа. Моей тёте выдают с мая, разбирайтесь
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01.10.2021 11:12 Ответить
Все в порядку у неї зі стажем, як і у її подруг, які з нею на одному заводі працювали.
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01.10.2021 13:00 Ответить
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01.10.2021 11:05 Ответить
Чаевые за 1 завтрак с барского стола....
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01.10.2021 11:05 Ответить
Оце пенсіонери розбагатіють...
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01.10.2021 12:24 Ответить
дожить бы, ... ... . не пью , не курю...
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01.10.2021 12:26 Ответить
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01.10.2021 12:30 Ответить
 
 