Саакашвили действительно сейчас находится в Грузии, - глава созданного им украинского Офиса простых решений и результатов Барабаш

Глава созданного в Украине по инициативе руководителя исполкома Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш подтверждает информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.

Об этом она заявила в пятницу грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Михеил Саакашвили сейчас находится в Грузии. Я как руководитель его офиса могу это подтвердить", - заявила Барабаш

По ее информации, Саакашвили покинул Киев минувшей ночью.

"Три дня назад он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию, так как сейчас переломный момент для страны (Грузии), когда выбор должен быть сделан между Европой и прошлым. Сказал нам, что должен ехать, потому что сейчас важный референдум, и он должен быть в Грузии", - отметила она.

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Саакашвили, который находится в Грузии в розыске, в пятницу сообщил через социальные сети, что уже находится на грузинской территории. Он распространил два видео, утверждая, что находится в Батуми.

Между тем, в МВД Грузии заявили журналистам, что Саакашвили границу не пересекал.

Отметим, что Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден.