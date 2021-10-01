Саакашвили действительно сейчас находится в Грузии, - глава созданного им украинского Офиса простых решений и результатов Барабаш
Глава созданного в Украине по инициативе руководителя исполкома Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш подтверждает информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.
Об этом она заявила в пятницу грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Михеил Саакашвили сейчас находится в Грузии. Я как руководитель его офиса могу это подтвердить", - заявила Барабаш
По ее информации, Саакашвили покинул Киев минувшей ночью.
"Три дня назад он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию, так как сейчас переломный момент для страны (Грузии), когда выбор должен быть сделан между Европой и прошлым. Сказал нам, что должен ехать, потому что сейчас важный референдум, и он должен быть в Грузии", - отметила она.
Саакашвили, который находится в Грузии в розыске, в пятницу сообщил через социальные сети, что уже находится на грузинской территории. Он распространил два видео, утверждая, что находится в Батуми.
Между тем, в МВД Грузии заявили журналистам, что Саакашвили границу не пересекал.
Отметим, что Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден.
Пожалуйста, подождите...
щодо відсутності корупційного шлейфу саакашвілі в Україні, то є неправда, були спроби й підім'яти одеську митницю й контакти з впливовими одеськими "бізнесменами".
послухайте, потвора, яка "прориває" кордон моєї країни нехтуючи національним законодавством, не може заслуговувати на, особисто мою, повагу та прихильність.
ви пишете, що оцінюєте дії, то які дії, саме дії саакашвілі в Україні були корисними?
люди схильні захоплюватись та обманюватись покидьками, тож не виключаю, що серед тих, хто приймав в тій ганьбі участь були й учасники Революції Гідності.
"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в г. Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины (ч. Ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в ГБР.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/357530-gbr_objjavilo_podozrenie_pogranichnikam_vydvorjavshim_saakashvili https://antikor.com.ua/articles/357530-gbr_objjavilo_podozrenie_pogranichnikam_vydvorjavshim_saakashvili
не переймайтеся, якщо пушиліну та хто там друга лялька, буде дана команда, що для їхнього політичного майбутнього в Україні необхідно вихваляти зеленське, то невдовзі зеленські правоохоронці судитимуть ще й військовослужбовців ЗСУ за... знайдуть за що.
тож, буває, буває й покарання без провини, бувають й засудженні, які не скоїли злочину.
намагайтеся формувати думку самостійно, а не цитатами, прислів'ями та іншими "істинами".
щодо того, що я не є інстанцією, яка встановлює вину - безперечно.
я просто формую своє особисту думку та особисте ставлення за вчинками людей.
вчинок саакашвілі щодо "перетину" кордону для мене є показовим.
відсутність реальних позитивних результатів від діяльності саакашвілі в Україні - є показовою.
бувають й засудженні, які не скоїли злочину. Вот с этим я согласен. И в данном случае , это Михо. Гражданство ему вернули, как и паспорт. Виноватые, ответят по закону.
відсутність реальних позитивних результатів від діяльності саакашвілі в Україні - є показовою Ты забыл добавить "лично для тебя". Ведь это твое сугубо личное мнение. Насколько я помню, ты львовянин, а не одессит.
адже, він давно не є губернатором, а є діячем, начебто, державного рівня.
позитивних резутатів - 0.
наведення цитати в якості аргументу, звідки б ви її не взяли, не відміняє моєї думки щодо їхньої цінності.
й ще одне, припиніть викривлювати українську пишучи слова літерами, які в ній відсутні.
ваше ставлення до української, як й до її носіїв, я вже зрозумів.
останне. Мова. Пишу так як зручно. Як проста людина серед яких живу. В моему мiстi Харковi, селi Слатiнэ вони розмовляють на суржику. Чому?Тому що так звикли, а не якийсь то дятэл вирiшив, що вони спецiально украiнську мову хочуть скривдити. Просто клава у меня русско\английская, и что бы писать украинские литеры, надо постоянно ее переключать. А это неудобно. Только и всего, а не твои извращенные прыпущення.
Так что розумий себе на здоровье. Мне твое извращенное розуминня "до лампочки".
неспроможність довбойобів на кшталт тебе адекватно сприймати ввічливе спілкування вражає.
Пишите еще - посмеемся вместе!
Идеологически они очень похожи и у них все враги. В том числе общие типа Саакашвили или Тимошенко. Впрочем им это никак не мешает враждовать еще и между собой.
Теперь вякни что тебе за 2 года дали нынешние, а мы сравним
правда, до некоторых начинает доходить, но это только тем, у которых есть зачатки мозга.
гриценка, який... хто це?
шустер? шустер? ви серйозно? істота, яка багато років продукує в Україні чорнушний російськомовний контент?
гриценка, який... хто це? Альцгеймер? Или Паркинсон?
шустер? шустер? ви серйозно? істота, яка багато років продукує в Україні чорнушний російськомовний контент? Пруф с контентом есть, хоть один?
Альцгеймер? Или Паркинсон? - воно настільки не впливає на політичне життя України, воно настільки осторонь дійсно важливих процесів, що питання "хто це" є цілком закономірним.
Пруф с контентом есть, хоть один? - відкривайте будь-який випуск його передачі. "приємного" перегляду.
https://hromadske.ua/ru/posts/vtoroj-tur-mestnyh-vyborov-poroshenko-proigral-sadovomu-vo-lvove-filatov-pobezhdaet-v-dnepre-a-izbirateli-zhdut-ajfonov
воно настільки не впливає на політичне життя України, воно настільки осторонь дійсно важливих процесів, що питання "хто це" є цілком закономірним. Ежик вышел из тумана. Ежик вспомнил бывшего министра обороны Украины.
відкривайте будь-який випуск його передачі. "приємного" перегляду. Видкрыв. Увидел десяток передач с фэйсом Петра Ляксеича. И??? Это он (Петя) мацкальский контент? Ты не юли, а дай пруф. Или нэ спроможэн?
щодо пруфу, то я вважаю, все, що продукує шустер в своїй передачі, є чорнушним - все.
вам, я бачу, подобається, безперечно це ваш вибір й ваш смак.
Или вот это бачыш?
Порошенко в студии Шустера - ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
911 002 просмотра
5 окт. 2019 г
https://www.youtube.com/watch?v=PjmJA7ZV2Ec&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
Или это.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/%D1%83-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%83-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%96-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82/404808663873629/
Это.
Перша публічна політична дискусія за багато років: Петро Порошенко vs Юлія Тимошенко
https://www.youtube.com/watch?v=kOspcMfJu-M&ab_channel=Shusteronline
Ну а "вишенка на торте"
Порошенко. Але я віддам життя за те, щоб вона була!
4 263 просмотра
26 апр. 2016 г
https://www.youtube.com/watch?v=vbCAIxTevj0&ab_channel=saratUA
але як це стосується мене.
Отнять и поделить?
Карлсон таке ж брехло як і ЗЕ?
А теперь я обращаюсь к притруханым долбодятам верующим в святого Ми}{уилия - что он сделал полезного за все время в Украине? Как губернатор? Как глава офиса "простых решений" ? Где выдающиеся реформы, где результат?
И что вы бараны будете блеять когда выяснится что он сбрехал? Снова утретесь?
Що за технології?