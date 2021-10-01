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Грузия (3175) Саакашвили (3210)

Саакашвили действительно сейчас находится в Грузии, - глава созданного им украинского Офиса простых решений и результатов Барабаш

Саакашвили действительно сейчас находится в Грузии, - глава созданного им украинского Офиса простых решений и результатов Барабаш

Глава созданного в Украине по инициативе руководителя исполкома Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш подтверждает информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.

Об этом она заявила в пятницу грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Михеил Саакашвили сейчас находится в Грузии. Я как руководитель его офиса могу это подтвердить", - заявила Барабаш 

По ее информации, Саакашвили покинул Киев минувшей ночью.

"Три дня назад он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию, так как сейчас переломный момент для страны (Грузии), когда выбор должен быть сделан между Европой и прошлым. Сказал нам, что должен ехать, потому что сейчас важный референдум, и он должен быть в Грузии", - отметила она.

Читайте также: Саакашвили уверяет, что уже находится в Грузии. МВД страны не располагает информацией, - местные СМИ

Саакашвили, который находится в Грузии в розыске, в пятницу сообщил через социальные сети, что уже находится на грузинской территории. Он распространил два видео, утверждая, что находится в Батуми.

Между тем, в МВД Грузии заявили журналистам, что Саакашвили границу не пересекал.

Отметим, что Саакашвили объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден.

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Топ комментарии
+10
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01.10.2021 10:42
+9
На всем протяжении своего нахождения в Украине,Саакашвили ни разу не был замечен в компромитирующих его обстоятельствах. Наоборот - он предлагал способы выкарабкаться Украине на примере Грузии. С кацапами он воевал. - А здесь ему шьют измену с ними )) - Напрашивается вывод - кто эти люди,которые так упорно порочат его ? Какие цели преследуют ? - И их множество,судя по комментам. Чья это армия ?
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01.10.2021 10:37
+8
С михуила будет достаточно того, как он прикрывал зеленых жабогадюк своим авторитетом, делая вид, что не видит зла. Вот, авторитет и расстворился в жабогадючей слизи и яде. А вы хотите поприкрывать михаила николозовича? Ну-ну...
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01.10.2021 10:42
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Правила форума Совет форумчан
Пути Господни неисповедимы.
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01.10.2021 10:34 Ответить
верить шаурме не можно
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01.10.2021 10:36 Ответить
- Вы--дезертир трудового фронта! (с)
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01.10.2021 10:37 Ответить
Я так понимаю речь идет о нелегальном переходе границы.
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01.10.2021 10:37 Ответить
На всем протяжении своего нахождения в Украине,Саакашвили ни разу не был замечен в компромитирующих его обстоятельствах. Наоборот - он предлагал способы выкарабкаться Украине на примере Грузии. С кацапами он воевал. - А здесь ему шьют измену с ними )) - Напрашивается вывод - кто эти люди,которые так упорно порочат его ? Какие цели преследуют ? - И их множество,судя по комментам. Чья это армия ?
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01.10.2021 10:37 Ответить
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01.10.2021 10:42 Ответить
С михуила будет достаточно того, как он прикрывал зеленых жабогадюк своим авторитетом, делая вид, что не видит зла. Вот, авторитет и расстворился в жабогадючей слизи и яде. А вы хотите поприкрывать михаила николозовича? Ну-ну...
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01.10.2021 10:42 Ответить
Я не имею привычки прикрывать кого то. Сужу по делам. Могу испытывать симпатии к методам.Задатки у Зеленского были. Как и возможности.Но он их не использовал. Поэтому наступает разочарование.И Саакашвили прямо указывал на все эти недостатки. Причем называя конкретные имена. - У нас так делать боятся.
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01.10.2021 10:48 Ответить
по делам, говоришь? слышал такое выражение - "п#здеть - не мешки ворочать"?
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01.10.2021 10:54 Ответить
Слышал. Ты этим и занимаешься ))
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01.10.2021 10:56 Ответить
мы щас обо мне или о михуиле? так может подскажешь, какие такие великие дела, по которым ты судишь, совершил твой кумир?
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01.10.2021 10:58 Ответить
Ну так поедь и глянь на Грузию.
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01.10.2021 10:59 Ответить
а каким местом там Саакашвили?! тем, что в то время тем местом протирал штаны в кресле президента?
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01.10.2021 11:01 Ответить
саакашвілі не є президентом Грузії вже багато років, тож не знаю які здобутки Грузії слід оцінювати аби скласти думку про діяльність безпосередьно саакашвілі.
щодо відсутності корупційного шлейфу саакашвілі в Україні, то є неправда, були спроби й підім'яти одеську митницю й контакти з впливовими одеськими "бізнесменами".
послухайте, потвора, яка "прориває" кордон моєї країни нехтуючи національним законодавством, не може заслуговувати на, особисто мою, повагу та прихильність.
ви пишете, що оцінюєте дії, то які дії, саме дії саакашвілі в Україні були корисними?
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01.10.2021 11:08 Ответить
Ну тогда и майдановцы для тебя потворы ))
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01.10.2021 11:09 Ответить
тільки саакашвілі.
люди схильні захоплюватись та обманюватись покидьками, тож не виключаю, що серед тих, хто приймав в тій ганьбі участь були й учасники Революції Гідності.
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01.10.2021 11:13 Ответить
Государственное бюро расследований сообщило бывшим пограничникам о подозрении относительно превышения власти при перемещении Михеила Саакашвили за пределы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в г. Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины (ч. Ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в ГБР.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/357530-gbr_objjavilo_podozrenie_pogranichnikam_vydvorjavshim_saakashvili https://antikor.com.ua/articles/357530-gbr_objjavilo_podozrenie_pogranichnikam_vydvorjavshim_saakashvili

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01.10.2021 11:15 Ответить
звичайно, воно ж пригрілося біля зеленського, то хлопці, які виконували свій обов'язок мають бути покарані.
не переймайтеся, якщо пушиліну та хто там друга лялька, буде дана команда, що для їхнього політичного майбутнього в Україні необхідно вихваляти зеленське, то невдовзі зеленські правоохоронці судитимуть ще й військовослужбовців ЗСУ за... знайдуть за що.
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01.10.2021 11:20 Ответить
Наказания без вины не бывает. Только вот вину устанавливает суд, а не Сергей Дмытрук.
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01.10.2021 11:27 Ответить
цитати з старих радянських книжок, а у вашому випадку, радше, радянських фільмів, не є аксіомою.
тож, буває, буває й покарання без провини, бувають й засудженні, які не скоїли злочину.
намагайтеся формувати думку самостійно, а не цитатами, прислів'ями та іншими "істинами".
щодо того, що я не є інстанцією, яка встановлює вину - безперечно.
я просто формую своє особисту думку та особисте ставлення за вчинками людей.
вчинок саакашвілі щодо "перетину" кордону для мене є показовим.
відсутність реальних позитивних результатів від діяльності саакашвілі в Україні - є показовою.
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01.10.2021 11:35 Ответить
Книга называется "Эра Милосердия", если забыл. И если бы ты ее прочел, то знал бы, что фраза в фильме, точно по тексту. А не делал своих высокомерных прыпущень в виде "радше".

бувають й засудженні, які не скоїли злочину. Вот с этим я согласен. И в данном случае , это Михо. Гражданство ему вернули, как и паспорт. Виноватые, ответят по закону.

відсутність реальних позитивних результатів від діяльності саакашвілі в Україні - є показовою Ты забыл добавить "лично для тебя". Ведь это твое сугубо личное мнение. Насколько я помню, ты львовянин, а не одессит.
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01.10.2021 11:56 Ответить
я оцінюю його результати не як житель певного міста, а як громадянин країни.
адже, він давно не є губернатором, а є діячем, начебто, державного рівня.
позитивних резутатів - 0.
наведення цитати в якості аргументу, звідки б ви її не взяли, не відміняє моєї думки щодо їхньої цінності.
й ще одне, припиніть викривлювати українську пишучи слова літерами, які в ній відсутні.
ваше ставлення до української, як й до її носіїв, я вже зрозумів.
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01.10.2021 12:12 Ответить
діячем, начебто, державного рівня Опять от тебя сомнения. Ну зачем писать, если по итогу все перечеркивает одно слово "начебто"? Не уверен, лучше промолчи.

останне. Мова. Пишу так як зручно. Як проста людина серед яких живу. В моему мiстi Харковi, селi Слатiнэ вони розмовляють на суржику. Чому?Тому що так звикли, а не якийсь то дятэл вирiшив, що вони спецiально украiнську мову хочуть скривдити. Просто клава у меня русско\английская, и что бы писать украинские литеры, надо постоянно ее переключать. А это неудобно. Только и всего, а не твои извращенные прыпущення.
Так что розумий себе на здоровье. Мне твое извращенное розуминня "до лампочки".
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01.10.2021 12:32 Ответить
з травня 2020 року він є головою Виконавчого комітету Національної ради реформ, призначений на цю посаду безпосередньо особою, яка обіймає посаду президента, тож цілком такий собі державний рівень.
неспроможність довбойобів на кшталт тебе адекватно сприймати ввічливе спілкування вражає.
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01.10.2021 12:47 Ответить
а ГБР не забыло сообщить подозрение о незаконном пересечении границы лицам, совершившим преступление?
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01.10.2021 11:21 Ответить
Так ты напомни. Чего молчишь?
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01.10.2021 11:24 Ответить
так уже. постом выше. Цензор они читают. а вот дело заводить стесняюцца.
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01.10.2021 11:34 Ответить
Тебя "услышат".
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01.10.2021 12:44 Ответить
на Рабіновічя пахожий...
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01.10.2021 11:04 Ответить
"Задатки у Зеленского были." - какие?
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01.10.2021 10:58 Ответить
Деолигархизация - это сенсация для Украины. Это был бы реальный прорыв в нормальную жизнь. Но все похерено на деле.
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01.10.2021 11:02 Ответить
Деолигархизация пректа Коломойского Зе? Это действительно сенсация
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01.10.2021 11:04 Ответить
Причем здесь каламойский ? Он активный противник таких реформ. Как и все олигархи.
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01.10.2021 11:06 Ответить
Странно, партия КалоМойши проект деолигархизации и разработала, вместе с проектом СН.
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01.10.2021 11:12 Ответить
это потому все прикормыши "каломойского" дружно проголосовали "За" этот идиотский закон?
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01.10.2021 11:25 Ответить
совокві, малороські, узурпаторські.
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01.10.2021 11:08 Ответить
А мне кажется, что Клован как раз таки и реализовал все свои "задатки": эгоизм, мелочность, невежество, приличнт их капитализировав при этом. А михаил николозович, называя конкретные имена, никогда не упоминал среди них главного, а, следовательно говорил и недоговаривал, кто у нас главный барига и кого следует благодарить за все это бюююское шапито в размерах страны.
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01.10.2021 11:13 Ответить
Достаточно посадить тех, кого он назвал и те сами укажут на крупную рыбу. Без риска для жизни.
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01.10.2021 11:15 Ответить
Угу, и посадят их именно те, на кого они могут указать!)))

Пишите еще - посмеемся вместе!
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01.10.2021 11:39 Ответить
>>Задатки у Зеленского были
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01.10.2021 11:25 Ответить
Там даже две армии. Порохоботы и кацапы.

Идеологически они очень похожи и у них все враги. В том числе общие типа Саакашвили или Тимошенко. Впрочем им это никак не мешает враждовать еще и между собой.
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01.10.2021 10:51 Ответить
Вы умница. - Так и есть...К сожалению.Самое страшное - что они объединяться с кацапами - когда возникнет опасность настоящей демократии и справедливости.
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01.10.2021 10:54 Ответить
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01.10.2021 10:59 Ответить
Зебилы с ОПЗЖ в дёсна сосутся, но это для тебя не -"Самое страшное"
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01.10.2021 11:00 Ответить
Это очень плохо. Но предыдущие были не лучше. Просто хитрее.
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01.10.2021 11:04 Ответить
Понятно. Поздравляю. Попробуйте в следующий раз проголосовать за Коломойского, не стоило вам делегировать полномочия президента его кукле Зе. Заодно помечтаете о деолигархизации вместе с Игорем Валерьевичем
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01.10.2021 11:09 Ответить
Шо зря ...))
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01.10.2021 11:11 Ответить
Предыдущие дали тебе Томос, Безвиз, Ассоциацию, прибыльный Нафтогаз, субсидии, боеспособную армию и гору реформ.

Теперь вякни что тебе за 2 года дали нынешние, а мы сравним
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01.10.2021 11:12 Ответить
Велике крадiвництво и Дiю в смартфоне. зебилам нравицца.
правда, до некоторых начинает доходить, но это только тем, у которых есть зачатки мозга.
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01.10.2021 11:31 Ответить
Там одна армия. Зебилы и кацапы. Порох и орохоботы их общий враг
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01.10.2021 11:02 Ответить
Чья армия говорите? Да проще пареной репы. Есть тут у нас один такой любитель чернухи. В свою недавнюю бытность президентом он выкидывал Михо из страны с мешком на голове. Прессовал Садового, Гриценко, Савика Шустера. Ну в общем всех, кто мог составить ему конкуренцию на выборах, и предоставлял альтернативную точку зрения на телевидении. С виду слащавый такой тип. Но, очень, и очень злопамятный.
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01.10.2021 11:09 Ответить
садовий від корупції якого виють львів'яни?
гриценка, який... хто це?
шустер? шустер? ви серйозно? істота, яка багато років продукує в Україні чорнушний російськомовний контент?
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01.10.2021 11:15 Ответить
виють львів'яни Докажи. Что выють. Завой.
гриценка, який... хто це? Альцгеймер? Или Паркинсон?
шустер? шустер? ви серйозно? істота, яка багато років продукує в Україні чорнушний російськомовний контент? Пруф с контентом есть, хоть один?
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01.10.2021 11:22 Ответить
Докажи. Что выють. Завой. - поспілкуйтеся.
Альцгеймер? Или Паркинсон? - воно настільки не впливає на політичне життя України, воно настільки осторонь дійсно важливих процесів, що питання "хто це" є цілком закономірним.
Пруф с контентом есть, хоть один? - відкривайте будь-який випуск його передачі. "приємного" перегляду.
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01.10.2021 11:25 Ответить
поспілкуйтеся Во Львове побеждает действующий мэр, кандидат от «Самопомощи» Андрей Садовой. По https://www.facebook.com/fama.agency/posts/3514983878594200 данным экзитпола агентства Fama, он побеждает Олега Синютку из «Европейской солидарности» - 62,1% против 36,9%. Экзитпол по заказу «Студии Савика Шустера» дает Садовому еще больше - 62,8%, а Синютке 37,2%. Не помогла Синютке ни поддержка Порошенко, ни поддержка кандидата от «Свободы» Руслана Кошулинского, который в первом туре набрал 10% голосов.
https://hromadske.ua/ru/posts/vtoroj-tur-mestnyh-vyborov-poroshenko-proigral-sadovomu-vo-lvove-filatov-pobezhdaet-v-dnepre-a-izbirateli-zhdut-ajfonov
воно настільки не впливає на політичне життя України, воно настільки осторонь дійсно важливих процесів, що питання "хто це" є цілком закономірним. Ежик вышел из тумана. Ежик вспомнил бывшего министра обороны Украины.

відкривайте будь-який випуск його передачі. "приємного" перегляду. Видкрыв. Увидел десяток передач с фэйсом Петра Ляксеича. И??? Это он (Петя) мацкальский контент? Ты не юли, а дай пруф. Или нэ спроможэн?
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01.10.2021 11:40 Ответить
мацкальский контент? (не мої слова) - російськомовний (мої).
щодо пруфу, то я вважаю, все, що продукує шустер в своїй передачі, є чорнушним - все.
вам, я бачу, подобається, безперечно це ваш вибір й ваш смак.
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01.10.2021 11:46 Ответить
Ну що ты можэш бачиты? Он бачыт. За всех. Ты бачыв с какими цифрами Садовый перемиг Сынютку?
Или вот это бачыш?

Порошенко в студии Шустера - ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

911 002 просмотра
5 окт. 2019 г

https://www.youtube.com/watch?v=PjmJA7ZV2Ec&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
Или это.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/%D1%83-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%83-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%96-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82/404808663873629/

Это.

Перша публічна політична дискусія за багато років: Петро Порошенко vs Юлія Тимошенко

https://www.youtube.com/watch?v=kOspcMfJu-M&ab_channel=Shusteronline
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01.10.2021 12:06 Ответить
Можно продолжать бесконечно долго.
Ну а "вишенка на торте"

Порошенко. Але я віддам життя за те, щоб вона була!

4 263 просмотра
26 апр. 2016 г

https://www.youtube.com/watch?v=vbCAIxTevj0&ab_channel=saratUA
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01.10.2021 12:09 Ответить
порошенко може віддати що завгодно, за що завгодно.
але як це стосується мене.
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01.10.2021 12:14 Ответить
Да кому ты нужен? Со своими прыпущеннямы. Нет ни чего смешней неуверенного аналитика.
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01.10.2021 12:33 Ответить
Чья-чья? На этом сайте 90% коментариев оставляют порохоботы. Ты им хоть ссы в глаза, для них всё петрова роса. Или за денежки, или просто упоротые. Чем-то даже на путинских ботов похожи - безальтернативно нету другого царя кроме непогрешимого великого пути/пети.
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02.10.2021 11:10 Ответить
Грузину грузинове.
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01.10.2021 10:38 Ответить
на михуиле маячок.
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01.10.2021 10:39 Ответить
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01.10.2021 10:39 Ответить
"офис простых решений и плохих последствий"
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01.10.2021 10:40 Ответить
Михаил Николозович Шредингера
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01.10.2021 10:40 Ответить
Мне это напомнило переход Ленина через Финский залив, скоро увидим Михуила торкающего речь с броневичка.))
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01.10.2021 10:42 Ответить
речь возможно и будет . но не с броневичка а из броневичка . через решетку
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01.10.2021 10:48 Ответить
На одного "гетьмана" в Украине стало меньше.
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01.10.2021 10:43 Ответить
скоро и арахамия подтянется ...
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01.10.2021 10:45 Ответить
йому і в Україні не дурно живеться
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01.10.2021 10:47 Ответить
"Офис простьіх решений"
Отнять и поделить?
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01.10.2021 10:45 Ответить
в грузинському ресторані в центрі Києва
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01.10.2021 10:48 Ответить
" В МВД Грузии заявили журналистам, что Саакашвили границу не пересекал."
Карлсон таке ж брехло як і ЗЕ?
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01.10.2021 10:51 Ответить
а можно что бы оно и не возвращалось? а то как то от его центра реформ вместе с офисом жить все хуже и хуже
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01.10.2021 10:52 Ответить
Да разве ж только в его вопросе?… Я давно утверждаю, что порохоботы это разновидность ваты.)) По своей сути всё те же зомбированные агрессивные сектанты, люто ненавидящие всё, что выпадает из их причудливо-придурковатой системы ценностей.
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01.10.2021 11:23 Ответить
Тут одно из двух - либо Саакашвайн набрехал, либо он на оккупированных территориях - в Осетии или Абхазии, что еще хуже.

А теперь я обращаюсь к притруханым долбодятам верующим в святого Ми}{уилия - что он сделал полезного за все время в Украине? Как губернатор? Как глава офиса "простых решений" ? Где выдающиеся реформы, где результат?

И что вы бараны будете блеять когда выяснится что он сбрехал? Снова утретесь?
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01.10.2021 11:14 Ответить
Странно. Билет у него куплен на завтра.
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01.10.2021 11:32 Ответить
Передоз?
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01.10.2021 11:47 Ответить
Брехливая тварь
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01.10.2021 12:04 Ответить
І як непоміченим приземлився літак з Саакашвілі?
Що за технології?
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01.10.2021 12:30 Ответить
 
 