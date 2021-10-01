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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 13 человек - больше всего с конца мая, выявили 599 новых случаев, - Кличко

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 13 человек - больше всего с конца мая, выявили 599 новых случаев, - Кличко

В Киеве с диагнозом коронавирус госпитализировали 82 человека, а с подозрением на COVID-19 и пневмониями - 167.

Об этом в Facebook сообщает мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки выявили 599 новых случаев коронавируса (всего 235 062 случаев с начала пандемии).

Среди заболевших 322 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 225 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 30 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 22 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Кроме того, от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек (всего 5 406 умерших с начала пандемии). В последний раз больше 13 человек от коронавируса в Киеве умерли 28 мая 2021 года, тогда зафиксировали 15 летальных случаев от вируса.

В то же время 82 человека были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 167 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также 163 жителя Киева побороли коронавирус (всего 221 238 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (115), Днепровском (93) и в Деснянском (80).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 533 человека, всего - 7 072 803, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Киев (25571) Кличко Виталий (4644) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хотелось бы всё же узнать у этого нечистого на руку дегенерата с отбитым мозгом, - а от чего же на самом деле умерли эти 13 человек, их возраст, сопутствующие заболевания?
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01.10.2021 11:25 Ответить
Всі від корони - даже з огнєстрєлом, ножовими пораненнями і утоплєнікі
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01.10.2021 11:43 Ответить
Де був цей вірус з травня по жовтень?
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01.10.2021 12:08 Ответить
 
 