"Я хочу попросить вас всех пойти на выборы", - Саакашвили написал письмо из тюрьмы

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили в день проведения в Грузии выборов опубликовал письмо из тюрьмы №12, в которой он содержится после ареста, а котором призвал граждан придти на выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, письмо опубликовано в Фейсбуке политика.

Письмо Михеила Саакашвили из заточения: "Мои дорогие соратники и мой грузинский народ.

Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михеил Саакашвили"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.