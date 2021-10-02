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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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"Я хочу попросить вас всех пойти на выборы", - Саакашвили написал письмо из тюрьмы

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили в день проведения в Грузии выборов опубликовал письмо из тюрьмы №12, в которой он содержится после ареста, а котором призвал граждан придти на выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, письмо опубликовано в Фейсбуке политика.

Письмо Михеила Саакашвили из заточения: "Мои дорогие соратники и мой грузинский народ.

Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михеил Саакашвили"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, - Саакашвили написал письмо из тюрьмы 01

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+13
Верни деньги народу Украины, кнур хачапурный.
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02.10.2021 12:18
+10
ми попросимо вас піти нафіг
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02.10.2021 12:17
+7
О, уже как Членин пишет письма из тюрьмы. Ищите броневик пониже, этот на высокий не залезет
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02.10.2021 12:23
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ми попросимо вас піти нафіг
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02.10.2021 12:17 Ответить
Верни деньги народу Украины, кнур хачапурный.
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02.10.2021 12:18 Ответить
Він не буде сидіти.Не такий вже й відморожений кнур.
Швидко в Україну повернеться,кровосос.
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02.10.2021 12:31 Ответить
Какие деньги??

Что он у тебя забрал???
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02.10.2021 12:47 Ответить
Да он пол Одессы обжирал -требуя,чтоб в ресторанах ему было бесплатно друзяк и своих баб поить
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02.10.2021 14:26 Ответить
Ему из МОИХ налогов, платили бешеную зарплату за нихера не делание. Или вы не в курсе? У вас ещё тупые вопросы будут?
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02.10.2021 17:58 Ответить
Твои наЛОХи и по сей день выплачиваются таким ублюдкам, как ахмэтовы, бойкы, шухерычи, добкины и прочим РЫГО-МРАЗЯМ, которые стали жытыпоновому при шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ. Не заметил, не???
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02.10.2021 19:52 Ответить
Скажите, вы умственно недоразвиты от рождения или это последствия травмы головы, которую вы получили в следствии падения из рук акушерки в роддоме? Впрочем, как сказал ваш избранник и поц, - какая разница.
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02.10.2021 19:59 Ответить
Как-то нелогично - такую "ужасную диктатуру" нельзя просто победить на выборах - см. на лукашенку.
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02.10.2021 12:20 Ответить
кроме того как такие четко реформированые Саакой суды судят "в пользу путина"?
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02.10.2021 12:22 Ответить
так Петька хреново реформировал, любого зебила спроси) а вот Саака ого-го. - или тоже не?
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02.10.2021 12:49 Ответить
О, уже как Членин пишет письма из тюрьмы. Ищите броневик пониже, этот на высокий не залезет
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02.10.2021 12:23 Ответить
Письмо из тюрьмы выглядит как на лохов рассчитано ...Михо отмотаешь срок напишешь мемуары может народ тебя простит.
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02.10.2021 12:23 Ответить
Два дні читаю коменти про Саакашвілі... Таке враження, що 99% читачів цензора --- на зарплатні у *****... Хай живе Іванішвілі --- з ****** разом!!
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02.10.2021 12:25 Ответить
так и есть. Этот народ лучшего не залуживает
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02.10.2021 12:55 Ответить
и карлсона к ***** в придачу! Ведь только по его указке хинкальщику помогли пробраться через неконтролируемую границу с Грузией
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02.10.2021 14:49 Ответить
Проти Пороха на виборах істерика була менша, ніж зараз проти Саакашвілі....
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02.10.2021 12:27 Ответить
Да какая истерика, этот клоун уже всех ******. Своими не смешными клоунадами. Просто артистам нужны гастроли, что бы не приедаться местным зрителям.
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02.10.2021 12:32 Ответить
Враг ***** -- мой друг! И будет до тех пор, пока кремлевский мерзавчик не подохнет, или свои табакеркой...
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02.10.2021 12:36 Ответить
Некоторые псевдовраги ***** на зарплате у *****. Плюс немножко разборчивости нужно. Не каждый полудурок -врао *****, достоин дружбы.
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02.10.2021 14:10 Ответить
Света Тихановская, бери пример с Саакакшвили и приезжай к нам.
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02.10.2021 12:33 Ответить
Она ж не нюхает кокс...а вы ,видно, балуетесь -раз такие дебильные предложения по самоубийству...
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02.10.2021 12:52 Ответить
Вообще первым был Навальный.
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02.10.2021 12:59 Ответить
Нет слов
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02.10.2021 12:46 Ответить
если снаряд дважды в одну воронку не попадает, то дважды спустить гас в одну и ту же лужу вполне возможно
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02.10.2021 12:57 Ответить
хто адвокат у Саакашвілі ?? не вимагав адвоката ? чекає на революцію ? де лікарі на цього хворого ??? . . .
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02.10.2021 13:09 Ответить
А толку, это местные выборы, они ничего не решают.
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02.10.2021 13:14 Ответить
Эти могут кое что решить...
Там есть договоренность...что если партия власти наберет меньше 43 процентов...то перевыборы в парламент..
Но партия власти может конечно и насрать на эти договоренности...и может себе и процент нужный нарисовать..
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02.10.2021 13:22 Ответить
Так партия власти отказалась от этого договора.
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02.10.2021 13:29 Ответить
Нужны нормальные люди: честные, ответственные, работящие, творческие, а не проходимцы-мошенники типа Сааки и Гнусавого, к тому же наркозависимые.
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02.10.2021 13:19 Ответить
А то листок вверх ногами лежить?
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02.10.2021 13:25 Ответить
вова нога уже вылетел на помощь кралсону или где то под редутом спит
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02.10.2021 13:42 Ответить
Такое впечатление что пишут из Мейлару гарибяна и Яндекса худавердяна(скоро будет обязательной программой в комп.России =России калантарянов и мишустянов.)Нрод ИндоПэриджана=ГрекоАнара(РИМ др.)=Одэрбэйджана С ТОБОЙ МИКАИЛ.Прохайское правительство Грузии ДОЛЖНО ЕГО ВЫПУСТИТЬ!!!Ты на Кавказе Микаил!
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02.10.2021 14:24 Ответить
Можно по разному относится к Сакашвили, но факт в том, что когда он был президентом Грузии - Грузия перестала быть корумпированной страной. Также факт в том, что обвинения по его делу в Грузии - признаны политически мотивированными ыми - на западе - он уважаемый всеми политик. И третий печальный факт в том, что большинству украинцев, судя по вашим коментарям - абсолютно плевать, что гражданина их страны держат в тюрьме непонятно за что.
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02.10.2021 15:24 Ответить
Гражданам Украины, вполне понятно, за что сидит этот наркоман-гастролер...
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02.10.2021 16:10 Ответить
Странно. А вот всему цивилизованному миру непонятно.
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02.10.2021 16:13 Ответить
 
 