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Венедиктова о расследовании ДТП Трухина: Я всегда смотрю, чтобы не нарушались гарантии спецобъекта

Венедиктова о расследовании ДТП Трухина: Я всегда смотрю, чтобы не нарушались гарантии спецобъекта

Генпрокурор Ирина Венедиктова интересовалась, на сколько может затянуться уголовное производство по скандальному ДТП при участии "слуги народа" Александра Трухина.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала на брифинге в Трускавце.

"Я сразу поинтересовалась, как только это вышло в публично-токсическую риторику, я общалась и с министром и с и.о. ГБР по этому поводу, конечно остается вопрос камер, они ж сами его не нарисуют. Правильно? Смотрите, чтобы вам всем сейчас понравиться, я могу сейчас сказать: "Да, друзья, все сейчас внесла, побежали. Давайте мы ему еще "запобіжку" сделаем. Моя задача, чтобы органы досудебного расследования работали слаженно", - подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова призналась, что для нее как для генпрокурора важно понимать, если Трухин был на месте ДТП и расследуется дело относительно народного депутата, тогда работает ее "флешка".

"Чтобы сработала моя "флешка" открыть конкретное дело относительно депутата, я всегда смотрю, чтобы не были нарушены гарантии спецобъекта. Не важна фамилия этого депутата. Он может нам нравиться или очень не нравиться", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участник скандального ДТП "слуга народа" Трухин в Трускавце пьет кофе с куратором силового блока в ОП Татаровым.. ФОТОфакт

Авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.

Автор: 

ДТП (7673) Венедиктова Ирина (726) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+12
если б вы, скоты, такими щипитильными и к простым людям были, твари продажные ... бухого мерзавца, покалечившего 6 людей до сих пор не признали даже подозреваемым только потому, что этот ублюдок - "слуга урода"... а простого мужика за значительно менее тяжкие последствия уже б закрыли на несколько лет... с этой зеленой твари даже депутатскую неприкосновенность никто не снял, хотя зеленый укурок еще в 2019 всем цветасто развесил лапшу про "снятие депутатской неприкосновенности"...
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02.10.2021 12:57
+7
Они сами хоть понимают что так нелепо оправдываться нельзя,это же просто идиотизм.
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02.10.2021 12:44
+7
примитивная, тупая, полезная идиотка зебыдла.
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02.10.2021 12:45
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текст как после хорошей дозы зубного порошка)
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02.10.2021 12:35 Ответить
хреново смотрит . почему утренний кофе с Трухиным и Татаровым пропустила ?
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02.10.2021 12:37 Ответить
Они сами хоть понимают что так нелепо оправдываться нельзя,это же просто идиотизм.
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02.10.2021 12:44 Ответить
примитивная, тупая, полезная идиотка зебыдла.
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02.10.2021 12:45 Ответить
Во-первых, мы не господа, - молвил, наконец, самый юный из
четверых, персикового вида.
- Во-первых, - перебил его Филипп Филиппович, - вы мужчина или
женщина?
Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый
тот, с копной.
- Какая разница, товарищ? - спросил он горделиво.
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02.10.2021 12:47 Ответить
звучит прям как запись из камеры допроса в изоляторе
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02.10.2021 12:52 Ответить
це всего лишь бледная тень отца гюгика
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02.10.2021 12:55 Ответить
если б вы, скоты, такими щипитильными и к простым людям были, твари продажные ... бухого мерзавца, покалечившего 6 людей до сих пор не признали даже подозреваемым только потому, что этот ублюдок - "слуга урода"... а простого мужика за значительно менее тяжкие последствия уже б закрыли на несколько лет... с этой зеленой твари даже депутатскую неприкосновенность никто не снял, хотя зеленый укурок еще в 2019 всем цветасто развесил лапшу про "снятие депутатской неприкосновенности"...
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02.10.2021 12:57 Ответить
Этот ублюдок не просто "слуга урода" - он, оказывается, спецобъект. Ну, а для спецобъектов,
я думаю, вскоре появятся и спецмагазины, спецсанатории... и т.д.. Доуправлялись
"слуги бл@дские", скоро будем жить как в 30-е годы.
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02.10.2021 17:08 Ответить
Пора Веньке присесть в зону ..
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02.10.2021 13:01 Ответить
Шла ты на! Курррва.
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02.10.2021 13:09 Ответить
""Чтобы сработала моя "флешка" открыть конкретное дело относительно депутата, я всегда смотрю, чтобы не были нарушены гарантии спецобъекта." Источник:

О как, жриТЕ 73 %
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02.10.2021 13:27 Ответить
"спецобъект", "спецраспределитель".....

пригадалось
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02.10.2021 13:45 Ответить
Она с этим "смотрите" все интервью дает. Жалкая, убогая, косноязычная, но очень хитрая тетка.
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02.10.2021 14:18 Ответить
Як клишній співробітник ГПУ хотів би їй зауважити цій генеральші, що спецільний об'єкт, або спецоб'єкт як вона зазначила , з точки зору Кримінального кодексу України, це те, на що направлені протиправні дії. У даному випадку Труха є спеціальним суб'єктом. Не гоже так Венедіктовой так помилятися, бо інакше скоро поняття "склад злочину" (об'єкт, суб'ект, об'єктивна та суб'єктивна сторона), яке працює десятки років зелені поміняють.
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02.10.2021 14:44 Ответить
потому что она из НКВД, там другая терминология
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02.10.2021 17:19 Ответить
 
 