Венедиктова о расследовании ДТП Трухина: Я всегда смотрю, чтобы не нарушались гарантии спецобъекта

Генпрокурор Ирина Венедиктова интересовалась, на сколько может затянуться уголовное производство по скандальному ДТП при участии "слуги народа" Александра Трухина.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала на брифинге в Трускавце.

"Я сразу поинтересовалась, как только это вышло в публично-токсическую риторику, я общалась и с министром и с и.о. ГБР по этому поводу, конечно остается вопрос камер, они ж сами его не нарисуют. Правильно? Смотрите, чтобы вам всем сейчас понравиться, я могу сейчас сказать: "Да, друзья, все сейчас внесла, побежали. Давайте мы ему еще "запобіжку" сделаем. Моя задача, чтобы органы досудебного расследования работали слаженно", - подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова призналась, что для нее как для генпрокурора важно понимать, если Трухин был на месте ДТП и расследуется дело относительно народного депутата, тогда работает ее "флешка".

"Чтобы сработала моя "флешка" открыть конкретное дело относительно депутата, я всегда смотрю, чтобы не были нарушены гарантии спецобъекта. Не важна фамилия этого депутата. Он может нам нравиться или очень не нравиться", - добавила она.

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Авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.