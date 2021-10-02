За сутки от коронавируса в Киеве умерло 22 человека, выявили 534 новых случая, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 534 больных коронавирусом, 22 человека умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ

По информации Кличко за сутки выявлено 534 подтвержденных случая заболевания коронавирус (всего 235596), среди них 299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 172 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 36 девочек от 2 до 17 лет и 27 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет. Зафисировано 22 летальных случая от вируса (всего 5428).

Также по информации мэра госпитализирован 81 больной коронавирусом, а 151 человек госпитализирован с подозрением на COVID-19 и пневмониями

138 преодолели коронавирус (всего 221376)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (103), Деснянском (73) и в Святошинском (67).