За сутки от коронавируса в Киеве умерло 22 человека, выявили 534 новых случая, - Кличко. КАРТА
За минувшие сутки в Киеве выявили 534 больных коронавирусом, 22 человека умерли.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ
По информации Кличко за сутки выявлено 534 подтвержденных случая заболевания коронавирус (всего 235596), среди них 299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 172 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 36 девочек от 2 до 17 лет и 27 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет. Зафисировано 22 летальных случая от вируса (всего 5428).
Также по информации мэра госпитализирован 81 больной коронавирусом, а 151 человек госпитализирован с подозрением на COVID-19 и пневмониями
138 преодолели коронавирус (всего 221376)
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (103), Деснянском (73) и в Святошинском (67).
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