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Боевики "ДНР" Бородай и Прилепин не прошли в Госдуму из-за недостатка голосов, - правозащитник Лисянский

Боевики

Активные участники НВФ "ДНР" – Александр Бородай и Захар Прилепин не попадают в Госдуму. Так для прохождения в парламент по спискам "Единой России" Бородаю не хватило голосов, а Прилепин был вынужден отказаться от проходного места в пользу своего соратника.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", информирует Цензор.НЕТ.

Бывший "премьер-министр" так называемой "ДНР" и глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай занимал 8 место в федеральном списке партии "Единая Россия" по Ростовской области. При этом, согласно произведенному подсчету голосов, первое место по федеральным спискам от партии "Единая Россия" по Ростовской области занял действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев, далее главрач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова, третье место учитель математики и обладатель звания "Учитель года - 2020" Михаил Гуров и четвертое Вячеслав Никонов, внук советского партийного деятеля Вячеслава Молотова. Всего от партии "Единая Россия" по Ростовской области прошло 4 депутата по федеральным спискам и 7 по мажоритарным округам, а по области в ГосДуму от различных партий попадут 13 депутатов.

По информации источников "ВПГ" в Ростовской области от мандатов откажутся Василий Голубев, Светлана Пискунова, Михаил Гуров. Следующими в проходную часть списка попадут Виктор Водолацкий, куратор Донского казачества, вовлеченный в военные действия на Донбассе, Александр Шелохов, действующий депутат и Вячеслав Василенко, вице-спикер областного законодательного собрания Ростовской области.

"Но для того, чтобы прошел в ГосДуму Александр Бородай, необходимо, чтобы Вячеслав Василенко, Вячеслав Никонов уступили ему место. Потому что "казак" Виктор Водолацкий и депутат Александр Шелохов отказываться от мандатов не собираются. Сейчас ведутся переговоры, чтобы все-таки Александра Бородая завести в ГосДуму, но пока ситуация остается прежней", – говорит Лисянский.

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Немного другое положение с боевиком Захаром Прилепиным – он отказался от депутатского мандата в пользу соратника Дмитрия Кузнецова, коммерческого директора по организации публичных мероприятий и проектов боевика-писателя. Лисянский поясняет, что на протяжении всей избирательной кампании Прилепин допускал критические высказывания, которые не нравились Кремлю. В особенности, обвинениями, "что "Единая Россия" забрала у него Донбасс, а единоросы приехали в Донбасс только в 2021 году".

Помимо публичной риторики Прилепин и член партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Казаков через дружественных им блогеров в "ДНР" организовали медийную провокацию, когда "Единая Россия" привезла гуманитарную помощь. В момент раздачи "гуманитарки" подосланные "провокаторы" возмущались, где были единоросы в 2014 году и почему так активно стали проявлять себя только перед выборами.

"Все эти действия в Кремле не оценили, рейтинг партии "Справедливая Россия - За правду" понизили, а команда Прилепина не прошла - Николай Стариков, Александр Казаков не попали в ГосДуму. А после выборов самому Прилепину добровольно-принудительно "рекомендовали" сложить мандат. Это говорит о том, что "Единая Россия" не терпит конкурентов, даже среди боевиков, которые сражались за мифический "русский мир", – завершает Лисянский.

Автор: 

боевик (16779) выборы (24728) Госдума (1261) Донбасс (26956) Лисянский Павел (96)


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Топ комментарии
+6
Под гимны Кабздона с хором Александрова.
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02.10.2021 13:01
+5
Выхода нет ,в госДуру не прошли ,значит только на Киев с грунтовыми водами ,бо Захараст ,Мотороллер ,БезМозговой и другие ЖДУТ .
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02.10.2021 12:59
+3
их двоих заменил Васерман
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02.10.2021 12:48
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Там в держДупі і без цих злодіїв терористів вистачає
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02.10.2021 12:45 Ответить
их двоих заменил Васерман
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02.10.2021 12:48 Ответить
зачем здесь светить рыла мерзких убийц ?
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02.10.2021 12:49 Ответить
Может чтобы все читатели видели насколько они мерзкие.
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02.10.2021 13:52 Ответить
Для кацапского лепрозория это странно. По из понятиям два ублюдка и подонка-вполне достойные люди.
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02.10.2021 12:53 Ответить
и шо, какого с цего цимуса дяржаве? они шо -с харакири себе сделали или в запой ушли?
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02.10.2021 12:53 Ответить
Недостаточно гандоны?!
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02.10.2021 12:57 Ответить
Выхода нет ,в госДуру не прошли ,значит только на Киев с грунтовыми водами ,бо Захараст ,Мотороллер ,БезМозговой и другие ЖДУТ .
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02.10.2021 12:59 Ответить
Под гимны Кабздона с хором Александрова.
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02.10.2021 13:01 Ответить
Логично.
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02.10.2021 13:02 Ответить
Зато на пожизненное оба пройдут, могут не волноваться.
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02.10.2021 13:11 Ответить
Молотов вже є. Очікуємо Берію. Тільки нам від того може прийти гаплик. Бо "патріоти" останні 8 років, крадуть як завжди.
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02.10.2021 13:13 Ответить
Они могут сделать хорошую карьеру в Раде: )
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02.10.2021 13:14 Ответить
Более того. Они не прошли дальше жить. Взрывать их ФСБ не будет. Скорее яд. Тупин помешан на отравлениях, наверное потому что сам патологически боится быть отравленным. Может потому что Гитлер тоже яды предпочитал?
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02.10.2021 13:21 Ответить
Таких кадров госДура лишилась, по ним давно дурка плачет
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02.10.2021 13:33 Ответить
Школа, що не пройшли. Був би чудовий привід тикати у це лайно прихильників ОПЗЖ та Мураєва....
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02.10.2021 13:35 Ответить
В лифт однозначно. Много знают..
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02.10.2021 14:01 Ответить
Ну прямо всратися і не жити, як це "пережити"!
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02.10.2021 16:32 Ответить
место их на параше.
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02.10.2021 19:41 Ответить
 
 