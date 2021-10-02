Боевики "ДНР" Бородай и Прилепин не прошли в Госдуму из-за недостатка голосов, - правозащитник Лисянский

Активные участники НВФ "ДНР" – Александр Бородай и Захар Прилепин не попадают в Госдуму. Так для прохождения в парламент по спискам "Единой России" Бородаю не хватило голосов, а Прилепин был вынужден отказаться от проходного места в пользу своего соратника.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", информирует Цензор.НЕТ.

Бывший "премьер-министр" так называемой "ДНР" и глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай занимал 8 место в федеральном списке партии "Единая Россия" по Ростовской области. При этом, согласно произведенному подсчету голосов, первое место по федеральным спискам от партии "Единая Россия" по Ростовской области занял действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев, далее главрач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова, третье место учитель математики и обладатель звания "Учитель года - 2020" Михаил Гуров и четвертое Вячеслав Никонов, внук советского партийного деятеля Вячеслава Молотова. Всего от партии "Единая Россия" по Ростовской области прошло 4 депутата по федеральным спискам и 7 по мажоритарным округам, а по области в ГосДуму от различных партий попадут 13 депутатов.

По информации источников "ВПГ" в Ростовской области от мандатов откажутся Василий Голубев, Светлана Пискунова, Михаил Гуров. Следующими в проходную часть списка попадут Виктор Водолацкий, куратор Донского казачества, вовлеченный в военные действия на Донбассе, Александр Шелохов, действующий депутат и Вячеслав Василенко, вице-спикер областного законодательного собрания Ростовской области.

"Но для того, чтобы прошел в ГосДуму Александр Бородай, необходимо, чтобы Вячеслав Василенко, Вячеслав Никонов уступили ему место. Потому что "казак" Виктор Водолацкий и депутат Александр Шелохов отказываться от мандатов не собираются. Сейчас ведутся переговоры, чтобы все-таки Александра Бородая завести в ГосДуму, но пока ситуация остается прежней", – говорит Лисянский.

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Немного другое положение с боевиком Захаром Прилепиным – он отказался от депутатского мандата в пользу соратника Дмитрия Кузнецова, коммерческого директора по организации публичных мероприятий и проектов боевика-писателя. Лисянский поясняет, что на протяжении всей избирательной кампании Прилепин допускал критические высказывания, которые не нравились Кремлю. В особенности, обвинениями, "что "Единая Россия" забрала у него Донбасс, а единоросы приехали в Донбасс только в 2021 году".

Помимо публичной риторики Прилепин и член партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Казаков через дружественных им блогеров в "ДНР" организовали медийную провокацию, когда "Единая Россия" привезла гуманитарную помощь. В момент раздачи "гуманитарки" подосланные "провокаторы" возмущались, где были единоросы в 2014 году и почему так активно стали проявлять себя только перед выборами.

"Все эти действия в Кремле не оценили, рейтинг партии "Справедливая Россия - За правду" понизили, а команда Прилепина не прошла - Николай Стариков, Александр Казаков не попали в ГосДуму. А после выборов самому Прилепину добровольно-принудительно "рекомендовали" сложить мандат. Это говорит о том, что "Единая Россия" не терпит конкурентов, даже среди боевиков, которые сражались за мифический "русский мир", – завершает Лисянский.