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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Временный поверенный Грузии в Украине Топурия посетил МИД и рассказал о задержании Саакашвили

Временный поверенный Грузии в Украине Топурия посетил МИД и рассказал о задержании Саакашвили

2 октября в Министерство иностранных дел был приглашен временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия. Причиной тому стало задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, инкриминируемые ему статьи грузинского уголовного кодекса", - рассказал Николенко.

По его словам, украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Михаила Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для оказания консульской и правовой помощи.

Между тем в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

МИД (6949) Саакашвили Михеил (3307)


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У нас до сих пор нет посла Грузии и посла США, е "великий геостратег" все лапшу вешает о своих победах на дипломатическом фронте. А это ведь типа одни из самых верных наших союзников.
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02.10.2021 13:16 Ответить
Карлсону обломали пропеллер. Печалька...
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02.10.2021 13:18 Ответить
кароче, заключение мыша будет отбывать где-нить на крыше в батуми
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02.10.2021 13:19 Ответить
вынесенные ему приговоры являются "заказом Путина" их не признает ни одна страна, кроме самой РФ. И свидетелей «Святого Барыги» символично однако….
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02.10.2021 13:46 Ответить
Як би там не було,але пана Міхо ніхто до Грузії не випихав.Рвонув сам,та ще й нелегально.Отже нехай самий і рз***ться, нєфіг за нього переживати. Рвонув,бо хоче стати презиком Дджорджії за допомогою України. Нахер нам він потрібен,щоби псувати відносини із Грузією? Провокатор хренів.
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02.10.2021 14:19 Ответить
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03.10.2021 02:22 Ответить
 
 