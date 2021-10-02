Шефир прибыл в Трускавец вместе с Зеленским: Я никогда не хотел ходить с охраной

Первый помощник президента Сергей Шефир прибыл в отель на заседание фракции "СН" с Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Он признался, что в Киеве ездит на бронированном автомобиле, а также пользуется услугами охраны.

В Трускавец же он приехал без охраны.

"Да, в Киеве мне дали охрану, обязали, потому что я фигурант уголовного дела. Я на самом деле уже и не против, но в принципе никогда не хотел ходить с охраной. Для меня это немного дискомфортно - людей надо где-то разместить, обустроить их быт. А так все в порядке, все хорошо", - отметил он.

Шефир также добавил, что остается в Трускавце до завтра.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.