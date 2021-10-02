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Новости Покушение на Шефира
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Шефир прибыл в Трускавец вместе с Зеленским: Я никогда не хотел ходить с охраной

Шефир прибыл в Трускавец вместе с Зеленским: Я никогда не хотел ходить с охраной

Первый помощник президента Сергей Шефир прибыл в отель на заседание фракции "СН" с Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Он признался, что в Киеве ездит на бронированном автомобиле, а также пользуется услугами охраны. 

В Трускавец же он приехал без охраны. 

"Да, в Киеве мне дали охрану, обязали, потому что я фигурант уголовного дела. Я на самом деле уже и не против, но в принципе никогда не хотел ходить с охраной. Для меня это немного дискомфортно - людей надо где-то разместить, обустроить их быт. А так все в порядке, все хорошо", - отметил он.

Шефир также добавил, что остается в Трускавце до завтра.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: 

Трускавец (102) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+13
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02.10.2021 13:44
+8
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02.10.2021 13:44
+3
ага, реформы заставили))
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02.10.2021 13:41
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ага, реформы заставили))
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02.10.2021 13:41 Ответить
Вова дай Шефиру медальку..шоколадную за проявленную трусливую храбрость скунса... ВОТ ТАКУЮ....
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02.10.2021 14:34 Ответить
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02.10.2021 13:44 Ответить
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02.10.2021 13:44 Ответить
опавор шутко для 95й кварталь из фидо расстрелянный шофёр или шифир
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02.10.2021 13:44 Ответить
вот когда стрелять надо
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02.10.2021 13:46 Ответить
Срочно выслать пять мотоциклетов с пулеметами, для поимки иностранного консультанта!©
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02.10.2021 13:48 Ответить




tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1444248406927478788 19 мин



На правах рекламы хорошего дела. Прем'єра фільму вже зовсім скоро - у неділю, 3 жовтня, о 19:00. Чекаємо вас у Малій Опері, яка знаходиться на вулиці Дегтярівській, 5 (Київ, у п'яти хвилинах від станції метро «Лук'янівська»).
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02.10.2021 13:50 Ответить
А приїхати в кортежі з 30 машин це не охорона? **** якіж вони все таки цинічні дебіли.
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02.10.2021 13:51 Ответить
Я никогда не хотел ходить с охраной .-Герой Украины.Какпрофессор Академии безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации Илья Левита́с.

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02.10.2021 13:51 Ответить
Он стал уже просто шифером, а не Шефиром.
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02.10.2021 13:54 Ответить
Його дружину не Клаудія звуть?
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02.10.2021 13:59 Ответить
Чим далі заходить оця байда з "розстрілом" шефіра, тим очевиднішим стає те що це тупа постановка. Але є й позитивний момент - люди починають звикати до думки що стріляти в корумповане "смотряще" за фінансами ЗЕгенерата "ніхто" вже на часі.
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02.10.2021 13:59 Ответить
Очень надеюсь что скоро жидовские шабашы закончатся для них плачевно!!!!! Пора вспомнить заветы Кобзаря и его отношение к поганцам!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.10.2021 14:07 Ответить
Осенью 1995 года Сергей и его старший брат Борис уже были успешными авторами и организовывали в Кривом Роге фестиваль КВН, они же пригласили будущего президента Украины Владимира Зеленского в команду "Запорожье - Кривой Рог - Транзит".

Наступил 2019 год и что-то случилось:
"Да, в Киеве мне дали охрану, обязали, потому что я фигурант уголовного дела. Я на самом деле уже и не против, но в принципе никогда не хотел ходить с охраной. Для меня это немного дискомфортно - людей надо где-то разместить, обустроить их быт. А так все в порядке, все хорошо", - отметил он.

И где же этот прозелеюсер не то что лукавит, а киздит на полную катушку?
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02.10.2021 14:22 Ответить
Воно і зрозуміло. Який дурень тягатиме валізи з налом на очах свідків ? Хоч і охоронців ? І тягати важкі валізи охоронці - відмовляться... мол ми не вантажники, і толку від них ?
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02.10.2021 14:44 Ответить
шифєр, чючєло, бєрі зєлю , і свалівайтє нхй.
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02.10.2021 15:32 Ответить
Первый помощник президента Сергей Шефир прибыл в отель на заседание фракции "СН" с Владимиром Зеленским.

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02.10.2021 15:45 Ответить
Та вже мовчав би і так не з*ясовано хто вбив Еріку.
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02.10.2021 16:41 Ответить
 
 