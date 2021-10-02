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"Кто хочет - пусть попробует так инсценировать, если это возможно" - Шефир о покушении

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир периодически читает о том, что покушение на него было постановкой.

 Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Трускавце.

"Я читаю об этом. Где-то смешно, где-то обидно. Но я считаю, что некоторые журналисты только в одном случае будут говорить, что это - инсценировка: если бы был смертельный исход. Кто хочет - пусть попробует так инсценировать, если это возможно", - отметил Шефир.

Он признался, что никого не подозревает в покушение, так как у него "со всеми нормальные рабочие отношения".

Первый помощник президента также рассказал, что жизни его водителя ничего не угрожает.

"Он не может встать. Сделали целый такой механизм, собирают ногу. Но он пока без движения. Психологически себя нормально чувствует. Сказал: несмотря ни на что, вернётся на место водителя", - добавил Шефир.

Также читайте: Шефир прибыл в Трускавец вместе с Зеленским: Я никогда не хотел ходить с охраной

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

покушение (1034) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+58
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02.10.2021 13:56
+39
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02.10.2021 13:55
+26
шифир а где фотко салона твоего авто а то как то следов крови на стоянке не видно и как ты словил скорую киевскую за пределами города
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02.10.2021 13:57
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02.10.2021 13:55 Ответить
Киллер, сидя в засаде пил кефир и ел рошеновский зефир. А когда появилась машина, то после рошеновского зефира перепутал Шефира с шофёром
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02.10.2021 14:22 Ответить
девид копперфильд инсценировал исчезновение статуи свободы, паровоза и свои походы вниз головой внутри стеклянной емкости... и потом отправился на гастроли...
но куда бы он не приезжал, эти номера не показывал потому,
что оборудование для этих номеров задержалось в пути или ушло по другому адресу
шефир не меньший маг, похоже, скоро предстоят гастроли квартала95
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02.10.2021 15:22 Ответить
"Слуги народа" обсуждают с МВД и СБУ вопросы ЛИЧНОЙ (!) безопасности

Готель Rixos Prykarpattya в котором проводят собрание "слуги народа" принадлеит бывшему "регионалу" из окружения Рината Ахметова, Гуменюку Игорю Николаевичу, через контроль за ТзОВ «Спецпроект-Перспектива». С 2020 года Гуменюк Игорь Николаевич является военнослужащим ВС Украины и работает в "Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів" министерства обороны Украины. Папа некой певички "Ассоль"

Долг Пенсионного фонда перед ГКСУ (казначейство) вырос за три квартала 2021 года на 13,251 млрд. гривен и равен 75,32 млрд. гривен.

Банки и нерезиденты продолжают освобождаться от украинских ОГВЗ. Банковский объем ОГВЗ за девять месяцев упал на 18,77 млрд. гривен, а нерезидентов на 12,37 млрд. гривен. ‎
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02.10.2021 14:22 Ответить
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02.10.2021 13:56 Ответить
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02.10.2021 14:29 Ответить
Если на Юзика будет покушение, то киллер будет вооружён револьвером Флобера
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02.10.2021 14:45 Ответить
...тогда придется работать так:
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02.10.2021 14:56 Ответить
шифир а где фотко салона твоего авто а то как то следов крови на стоянке не видно и как ты словил скорую киевскую за пределами города
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02.10.2021 13:57 Ответить
Мафія привезла свого ГЕНпрокурова на свій сходняк - яких результатів треба чекати???
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02.10.2021 14:21 Ответить
Мафія привезла на свій сльот смотрящого за силовими стуктурами Татарова з офісу Єрмака, котрий назвали утаємничено ОПУ.
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02.10.2021 14:23 Ответить
БЄМафія привезла голову СБУ та голову МВС на свій міжусобойчик з КЕРІВНИЦТВОМ КРАЇНИ- Італія часів Бєрлусконі відпочиває!
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02.10.2021 14:26 Ответить
БЄмафія запросила усіх правників та силовиків на свій сходняк , щоб благословити переворот у ПАРЛАМЕНТІ країни ,де ВЕРХОВНА РАДА -це одна з 2-х гілок демократичної влади , затвердженої Коституцією.
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02.10.2021 14:30 Ответить
ДА ЗДРАВСТВУЮТ ШАБУНІНИ З ЛЕЩННКАМИ ТА Є ТАКЕ БРЕХЛВЕ ЗІБРАННЯ ЗА ГРОШІ ЗАХОДУ-"ЧЕСНО"!!! Членами його були й НАЙЕМ й ЛЕЩЕНКО, доки БЄмафія не перекупла й їх!
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02.10.2021 14:32 Ответить
Шабунина перекупили? когда?
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02.10.2021 19:50 Ответить
а шо він протести скликає?
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02.10.2021 23:03 Ответить
а если будет,пойдешь?
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03.10.2021 21:34 Ответить
Порох тоже продался,протесты ведь не скликае
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03.10.2021 21:34 Ответить
Ну ты же артист смешного жанра, вот потому и смешно. А обидно потому, что вменяемые люди тебя всерьез не воспринимают. Кто бы не обиделся...
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02.10.2021 13:59 Ответить
якщо покидьок Зе у владі за вашим сценарієм то вам краще знати як цей самий сценарій був написаний = товарищ Шефір. . . ви дали привід сумніватись навіть в факту пораненого водія вашої машини що рухалась без охорони. . .
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02.10.2021 14:00 Ответить
ого механизм наименование механизмы или опять шефир врёт
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02.10.2021 14:00 Ответить
Какая "государственная деятельность" у менеджера 95 квартала??

Или он уже --- губернатор острова Борнео??
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02.10.2021 14:01 Ответить
95й квартал студий больше чем 17 тбр или вч 33 из Кривого Рога и важнее
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02.10.2021 14:03 Ответить
ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ ИМЕННО МОЖНО И ИНЦЕНИРОВАТЬ А МОЖНО И В НАТУРЕ УБИТЬ... инсценировка покушения всегда была дурным делом и ее никогда не применяли в оперативной работе.. потому что умный человек да поймет- что стрелять надо и стреляют холостыми даже трассирующие и сигнальные пули убивают.... даже у каскадеры и артисты в кино гибнут из -за нелепости и случая.... пуля дура- летит -куда ей захотелось и по траектории какую ей ветерок вдул.... конкретный ствол.... качество пороха в ней же... качества метала или материала из которого пуля сделана.... какая % влажность воздуха и температура воздуха..все влияет.. на пулю... бывают просто везения но так как на фото говорит именно о постановочных трюках... ни одна пуля не попала в колеса а ведь разметать колеса резину до дисков самое оно и нужно..и да стреляли почему то в водителя..а не в пассажира.. и еще профессионалы бы стреляли с двух точек и сторон наверняка... чтобы обезопасить водителя и сделать его никаким достаточно кинуть пару свето шумовых гранах контузия и утрата ориентиров минут 3 гарантирована..а дальше просто в упор из глушака лупишь по цели...с контрольным у голову...
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02.10.2021 14:26 Ответить
Та все можно было сделать проще и надежней... без всяких там свето-шумовых... Обсуждать неудачны спектакль-инсценировку - даже нет смысла ... Всё и так слишком очевидно - там БРЕД полный , а не покушение !
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02.10.2021 17:45 Ответить
Я читаю об этом. Где-то смешно, где-то обидно. Но я считаю, что некоторые журналисты только в одном случае будут говорить, что это - инсценировка: если бы был смертельный исход. Источник: \\\\\\\\\\\\

может "НЕ инсценировка"?
а так - мне жаль что если е НЕ, то что стрелун - криворукий - так кучно ложа пули по летящей машине - не сумел на метр в сторону багажника положить так же
шифера только за мерзкую рожу и противный базар надо сначала садить пожизненно, а потом 10 лет судить, и дать 99 лет.
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02.10.2021 14:01 Ответить
Чимось ця гидка пика нагадує Кроліка Яйценюха.
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02.10.2021 14:06 Ответить
На свою в зеркало подивися і прикинь, ЩО ти таке?
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02.10.2021 14:12 Ответить
Кто хочет? Да никто не хочет в дурацких исценировках участвовать.
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02.10.2021 14:05 Ответить
Зеленский в начале выступления в ООН рассказал об обстреле авто Шефира: "Вот вам цена перемен в государстве, вот вам цена реформ".-Шэфир это мысль. А мысль убить нельзя. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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02.10.2021 14:06 Ответить
Вот именно, что так бездарно инсценировать надо еще поучиться!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.10.2021 14:09 Ответить
Стріляли у лівий бік автівки, тобто скрізь зустрічний потік транспорту,
Дуже одиночними пострілами по движущійся мишені.
Поцілили зліва у праву п'ятку водія.
Куля деформувалась, після потрапляння у п'ятку.
Крові в автівці не було.
В області зненацька з'явилась швидка з Києва, яку ніхто не викликав...
Таку дурню справді - крім квартальців ******** ніхто б не вигадав...
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02.10.2021 14:10 Ответить
Ахілес,мля,хренів. Наостогид вже отой гвалт,що попіднімали "слуги"в Україні за "обіду"нікому не відомого дружбана "найсяйнішого". А сьогодні,між іншим,було поранено двох українських воїнів на пердовій. Слуги,де гвалт?!
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02.10.2021 20:18 Ответить
Якщо глава секретуток сказав, що цей шафір не в штаті його контори, то хто він тоді?
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02.10.2021 14:11 Ответить
Єврей при губернаторі, правда, губернатор теж єврей.
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02.10.2021 22:04 Ответить
Кто хочет - пусть попробует так инсценировать, если это возможно", - отметил Шефир.
Что, квартальщик, обидно что инсценировку твою увидели?
Как можно быть таким тупым чтобы самому же и спалиться именно в инсценировке?
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02.10.2021 14:12 Ответить
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02.10.2021 14:12 Ответить
И действительно. Чтобы так натупить, талант надо иметь.
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02.10.2021 14:14 Ответить
у Зe талант виступати за сцeнарiєм i тут такого пiдiбрали iспалнiтєля
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02.10.2021 14:21 Ответить
Брехло.
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02.10.2021 14:17 Ответить
Шeфiр жжи щє! мало цирку!
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02.10.2021 14:17 Ответить
А я не розумію, як оті спеціалісти- кілери, котрі не лишили ЖОДНИХ слідів, не змогли вбити шефіра ?
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02.10.2021 14:20 Ответить
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02.10.2021 14:20 Ответить
Таки це означає що це було кіно
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02.10.2021 14:22 Ответить
куда уж нам . там же весь коллектив 95-го квартала работал . Одинокий волк сценарий писал . лысый холостыми стрелял . Ленка дырки в машине ковыряла
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02.10.2021 14:24 Ответить
Факир был пьян и фокус не удался )))
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02.10.2021 14:58 Ответить
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02.10.2021 14:27 Ответить
Кумедно як порохоботи почали оцю історію за інсценування і зебільна влада мусить ходити по ток шоу і відповідати на недолугі питання про інсценування, а жертва (хто б він не був) оправдовуватися.
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02.10.2021 14:27 Ответить
Текст виправдання може бути тільки один "Пробачте що живий".
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02.10.2021 14:32 Ответить
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02.10.2021 14:34 Ответить
Навіть якби я - старий та підсліпуватий - заліз в кущі зі своїм стареньким СКС з оптикою то навіть мені знадобився б максимум один магазин щоб шефір перетворився не шифер з такої малої відстані. Інсценування однозначно - ну не вірю я в тупих, сліпих і недолугих кілерів ... які потім безслідно зникають. Не вірю!
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02.10.2021 14:31 Ответить
Та хто він такий,той шифер, особистий приятель панунця ЗЕ? Так ото нехай пан Президент за гроші із власної кишні винаймає йому охорону,якщо вже так переживає за дружбана. А за державний кошт охорона-зась! Україна-не Арабські Емірати,щоби могла собі дозволити розкидуваться грошим на якихось безрідних "бубликів". Та й Арабські Емірати такої дурниці не дозволили б собі зробити.
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02.10.2021 14:32 Ответить
Це той шифєр, який акумулює гроші, які потім виникають на бубочкіних офшорах й інші гроші - які потім розподіляє по «слугах» той пан, який не був за кермом і не був п'яний, коли розтрощив ще три автівки й людей покалічив...
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02.10.2021 21:31 Ответить
А що шефірь, хіба тобі не казав зЄлох, що так треба? ПризЕдент, зрада, вагнерівці...
Краще автомат віддай, яким держмайно псував...
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02.10.2021 14:33 Ответить
не верю ©
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02.10.2021 14:34 Ответить
ото дивина !

а хто вірить ?
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02.10.2021 15:18 Ответить
почитал и убедился, что народ единодушно НЕ ВЕРИТ этим клоунам от ЗЕплесени! и бутусом и его "ЦЕНЗОР" здесь не причем. я смотрел другие тнфо-издания и ситуация с комментами в ту же сторону. не треба нас дурить!
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02.10.2021 14:35 Ответить
Бутусов кстати верит)
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02.10.2021 14:53 Ответить
Навряд.
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02.10.2021 15:14 Ответить
Покушение на Шефира: ошибка киллера, удача, но не инсценировка

Автор:
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02.10.2021 15:23 Ответить
Не знаю, як на рахунок замаху, але загалом не вірить.
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02.10.2021 15:37 Ответить
ошибко однозначно - заказчик команду киллеру давал СМСкой, написал Шефир, Т9 поправил - шофёр. Так и вышло - стреляй в шофера.
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02.10.2021 17:21 Ответить
Серед них є й хороші люди.
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02.10.2021 14:52 Ответить
Ти не путай євреїв з жидами, це як українеці і малорос.
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02.10.2021 15:04 Ответить
Только вот как же их различить, по каким признакам??
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02.10.2021 17:49 Ответить
По обрєзанію ! Якщо обрізаний -- це єврей, якщо ні -- це жид. Перевірте в гаранта -- відразу стане зрозуміло.
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02.10.2021 18:06 Ответить
Верняк! А на втором месте кацап
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03.10.2021 07:10 Ответить
Кацап то скот,не людина
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03.10.2021 15:11 Ответить
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02.10.2021 14:53 Ответить
Вопрос не в том постановка это или нет.
Вопрос в в другом- одобряю ли я это, согласен ли я. Это должно интересовать власть!
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02.10.2021 14:55 Ответить
Остановили машину, вышли, постреляли по корпусу сели и приехали на парковку гипера шоб больше свидетелей и камеры.
И еще - тупой "слив" про патроны "из Львова" просто орет про фейк)
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02.10.2021 14:58 Ответить
Можна й не виходити.Якщо трішки відсипати пороховий заряд,куля проб'є ******** на 1-1,5 мм,далі застрягне. Тому нам і не показали фото салону.
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02.10.2021 15:24 Ответить
можна й так. Але заскладно - берем до уваги що "пакушеніє" робилося зебілами для зебілів.
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02.10.2021 15:33 Ответить
Я думаю, что на какой то своей пьянке они баловались со стволами и сами же подстрелили своего шофера... Да тАк, что просто бинтиком не обойдешься... Понимая, что в больничку нужно 100% и врачам не прокатит соврать, что сам упал... - решили инсценировать "покушение"... Разумеется по характеру плевых попаданий в момент стрельбы по машине она СТОЯЛА !!!
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02.10.2021 17:52 Ответить
+++
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02.10.2021 20:23 Ответить
Такий дорослий а такий ТУПИЙ, або включив Дурня!!!!!!!
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02.10.2021 15:16 Ответить
Шифер, твое кино - говно !
даже БеняДиктовна неубедительно говорит что это "неинсценировка"....

обеспечь меня шмайсером АК-47 и повторим эксперимент на узкой лесной дорожке - живым не выйдешь
или ты сомневаешься ?
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02.10.2021 15:16 Ответить
Воно образилося що ніхто не вірить в цю дешеву постановку вбивства. Навіщо його було вбивати в машині, якщо можна було взяти снайперську зброю і вбити біля машини, біля дорогущого маєтку, біля одної з коханок в ліжку?....
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02.10.2021 15:17 Ответить
Так топорно обычно только в дешёвых боевиках бывает, поэтому ...
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02.10.2021 15:43 Ответить
Инсценировка самая настоящая,как весь этот цирк с выборами кремлевской консервы -Голобородька.
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02.10.2021 15:55 Ответить
Дуже влучно шКілер не поцілив в "ціль".
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02.10.2021 16:28 Ответить
брешет как и его кореш - ЗЕЛЕНСКИЙ
кто поверит этим ЗеГнидным ПАДАЛЯМ ?
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02.10.2021 16:51 Ответить
Так бездарно инсценировать...со столькими проколами в деталях. - реально трудно
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02.10.2021 18:00 Ответить
Шалом !
понимаешь, геноцвали, боевики не фишка 95 квартала
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02.10.2021 18:25 Ответить
невже кому то ще цікаво що трапилося з шифіром, шукати вже не будуть, бо всім вже не цього, почалася метушня пауків в банці, трускавець підтверження великого шухера ,як казав папандопула
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02.10.2021 19:22 Ответить
Зе знову всравсь

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02.10.2021 20:26 Ответить
 
 