"Кто хочет - пусть попробует так инсценировать, если это возможно" - Шефир о покушении
Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир периодически читает о том, что покушение на него было постановкой.
Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Трускавце.
"Я читаю об этом. Где-то смешно, где-то обидно. Но я считаю, что некоторые журналисты только в одном случае будут говорить, что это - инсценировка: если бы был смертельный исход. Кто хочет - пусть попробует так инсценировать, если это возможно", - отметил Шефир.
Он признался, что никого не подозревает в покушение, так как у него "со всеми нормальные рабочие отношения".
Первый помощник президента также рассказал, что жизни его водителя ничего не угрожает.
"Он не может встать. Сделали целый такой механизм, собирают ногу. Но он пока без движения. Психологически себя нормально чувствует. Сказал: несмотря ни на что, вернётся на место водителя", - добавил Шефир.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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но куда бы он не приезжал, эти номера не показывал потому,
что оборудование для этих номеров задержалось в пути или ушло по другому адресу
шефир не меньший маг, похоже, скоро предстоят гастроли квартала95
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Или он уже --- губернатор острова Борнео??
может "НЕ инсценировка"?
а так - мне жаль что если е НЕ, то что стрелун - криворукий - так кучно ложа пули по летящей машине - не сумел на метр в сторону багажника положить так же
шифера только за мерзкую рожу и противный базар надо сначала садить пожизненно, а потом 10 лет судить, и дать 99 лет.
Дуже одиночними пострілами по движущійся мишені.
Поцілили зліва у праву п'ятку водія.
Куля деформувалась, після потрапляння у п'ятку.
Крові в автівці не було.
В області зненацька з'явилась швидка з Києва, яку ніхто не викликав...
Таку дурню справді - крім квартальців ******** ніхто б не вигадав...
Что, квартальщик, обидно что инсценировку твою увидели?
Как можно быть таким тупым чтобы самому же и спалиться именно в инсценировке?
Краще автомат віддай, яким держмайно псував...
а хто вірить ?
Автор:
Вопрос в в другом- одобряю ли я это, согласен ли я. Это должно интересовать власть!
И еще - тупой "слив" про патроны "из Львова" просто орет про фейк)
даже БеняДиктовна неубедительно говорит что это "неинсценировка"....
обеспечь меня шмайсером АК-47 и повторим эксперимент на узкой лесной дорожке - живым не выйдешь
или ты сомневаешься ?
кто поверит этим ЗеГнидным ПАДАЛЯМ ?
понимаешь, геноцвали, боевики не фишка 95 квартала