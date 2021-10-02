"Кто хочет - пусть попробует так инсценировать, если это возможно" - Шефир о покушении

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир периодически читает о том, что покушение на него было постановкой.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Трускавце.

"Я читаю об этом. Где-то смешно, где-то обидно. Но я считаю, что некоторые журналисты только в одном случае будут говорить, что это - инсценировка: если бы был смертельный исход. Кто хочет - пусть попробует так инсценировать, если это возможно", - отметил Шефир.

Он признался, что никого не подозревает в покушение, так как у него "со всеми нормальные рабочие отношения".

Первый помощник президента также рассказал, что жизни его водителя ничего не угрожает.

"Он не может встать. Сделали целый такой механизм, собирают ногу. Но он пока без движения. Психологически себя нормально чувствует. Сказал: несмотря ни на что, вернётся на место водителя", - добавил Шефир.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.