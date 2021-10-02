Недопустимо, чтобы один человек брал в заложники стратегическое сотрудничество Киева и Тбилиси, - глава МИД Грузии Залкалиани

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявляет, что с пониманием относится к позиции Киева по поводу задержания в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и надеется, что эта ситуация не повлияет на развитие отношений между двумя странами.

"Их (Украины) позиция понятна, так как Саакашвили является их гражданином. У посольства есть коммуникация, был контакт с сотрудником посольства (в Киеве), который предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию", - сказал Залкалиани журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уверен, что спокойно, мирно у нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого", - заявил министр, отметив, что "недопустимо, чтобы один человек брал бы в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.