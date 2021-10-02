РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9533 посетителя онлайн
Новости Отставка Разумкова
2 166 20

Я еще не подписывалась в листах за отзыв Разумкова, я их просто не видела, - Верещук

Я еще не подписывалась в листах за отзыв Разумкова, я их просто не видела, - Верещук

Нардеп "слуги народа" Ирина Верещук еще не видела подписные листы об отзыве спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом она заявила в интервью журналистам в Трускавце, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, подписалась ли она в подписных листах, Верещук заявила: "я не подписывала, потому что не видела их. Мне сказали, что есть подписные листы, но я их не видела", - отметила она.

Политик также рассказала, что сейчас на заседании фракции происходит обсуждение наработанных материалов в группах, а в 16.00 должна быть общая презентация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уже собрано свыше 150 подписей "слуг народа" за отставку Разумкова, - Устенко

Автор: 

отставка (3153) Трускавец (102) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2630) Верещук Ирина (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Так не верещи раньше времени.
показать весь комментарий
02.10.2021 14:57
+4
ублюдочная мразь
показать весь комментарий
02.10.2021 16:42
+3
Кандидат в министры обороны кокетничает и интригует.
показать весь комментарий
02.10.2021 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так не верещи раньше времени.
показать весь комментарий
02.10.2021 14:57 Ответить
не ДУРА - хоче політичного майбутнього!
показать весь комментарий
02.10.2021 14:58 Ответить
...клеймо учасниці констітуційного розвалу країни їй ще не потрібно, а раптом країна виживе...
показать весь комментарий
02.10.2021 15:00 Ответить
Лицо серьезное.И даже строгое...
показать весь комментарий
02.10.2021 14:58 Ответить
это - харя кирпичом!
показать весь комментарий
02.10.2021 15:07 Ответить
Рядом с этим чучелом поставить Бенядиктову на огороде вместо чучела, так вороны и воробушки за 10 километров будут их облетать и гадить на них с перепугу.
показать весь комментарий
02.10.2021 17:16 Ответить
Не вистачило "КАНАВЕРТА" - там капуста і підписний лист....
показать весь комментарий
02.10.2021 15:02 Ответить
Верещит сосна корабельная что не видела, но уже подписала Все собрано, это же зелёные тупые ублюдки
показать весь комментарий
02.10.2021 15:03 Ответить
Кандидат в министры обороны кокетничает и интригует.
показать весь комментарий
02.10.2021 15:06 Ответить
ттт(((
показать весь комментарий
02.10.2021 15:54 Ответить
Просто из-за зонтика не видно,вот и не видела.
показать весь комментарий
02.10.2021 15:12 Ответить
Один зепутанг на самокате приехал, вторую с зонтика еще не сняли... Слет пиозенеров в разгаре...
показать весь комментарий
02.10.2021 15:15 Ответить
зонтик в студию
показать весь комментарий
02.10.2021 15:20 Ответить
А что ж она два дня видела?
показать весь комментарий
02.10.2021 15:28 Ответить
ублюдочная мразь
показать весь комментарий
02.10.2021 16:42 Ответить
А я нагадую вона агент рф і дуже велика любительниця фото із недоросами.
показать весь комментарий
02.10.2021 17:10 Ответить
С какой помойки вылезло это чучело?
Я, грешным делом подумал, что ее во время полета под ЗЕленым зонтиком занесло к папуасам Новой Гвинеи.и они сделали себе празничный обед.
показать весь комментарий
02.10.2021 17:12 Ответить
а хто она вообще такая шо должна видеть эти листы?
показать весь комментарий
02.10.2021 18:49 Ответить
Окуляри треба надівати, навіть рибалкам допомагає побачити покльовку.
показать весь комментарий
02.10.2021 20:08 Ответить
Жаль что не работает смывной бачок чтоб слить эту всю зелёную гадость
показать весь комментарий
02.10.2021 22:23 Ответить
 
 