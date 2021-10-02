Я еще не подписывалась в листах за отзыв Разумкова, я их просто не видела, - Верещук

Нардеп "слуги народа" Ирина Верещук еще не видела подписные листы об отзыве спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом она заявила в интервью журналистам в Трускавце, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, подписалась ли она в подписных листах, Верещук заявила: "я не подписывала, потому что не видела их. Мне сказали, что есть подписные листы, но я их не видела", - отметила она.

Политик также рассказала, что сейчас на заседании фракции происходит обсуждение наработанных материалов в группах, а в 16.00 должна быть общая презентация.

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