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На выборах мэра Харькова будет участвовать 13 кандидатов - местный избирком завершил регистрацию

На выборах мэра Харькова будет участвовать 13 кандидатов - местный избирком завершил регистрацию

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на заседании в субботу приняла решение о регистрации еще 5 кандидатов на пост городского головы.

"Сегодня мы зарегистрировали еще 5 кандидатов. Это Алина Мустафаева, Сергей Ряполов, Николай Кукурика, Виктор Величков и Денис Ярославский. Все они самовыдвиженцы", - сообщила корреспонденту "Интерфакс-Украина" глава горизбиркома Елена Матвиенко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, комиссия отказала в регистрации Иджрану Ягуб оглы Абдуллаеву, поскольку он подал неполный пакет документов.

"Таким образом, всего у нас было подано 15 пакетов документов. 13 кандидатов мы зарегистрировали. Двоим отказали из-за неполного пакета документов", - подытожила Матвиенко.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах мэра Харькова зарегистрировали шесть кандидатов, "Блок Кернеса" предлагает Терехова

выборы (24728) кандидат (1014) мэр (1648) Харьков (7475)


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Топ комментарии
+7
А мумия Керныса случайно не 13 номер списка
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02.10.2021 15:08
+4
Вангую, что хорьки в чане выберут мером или Допу или жопу - Мураева
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02.10.2021 15:12
+3
Детки кернеса ?
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02.10.2021 15:06
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Детки кернеса ?
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02.10.2021 15:06 Ответить
Иджрану Ягуб оглы Абдуллаеву)))
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02.10.2021 15:06 Ответить
Некто "саид джавид" вывешивал макулатурку в крупном спальном районе быдлохарькова. Как вы думаете, кто выиграл выборы, кого выбрало быдло?
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02.10.2021 15:14 Ответить
Уверен шо мудрий нарид не подкачал. И снова повторит пока не проснется в денеер
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02.10.2021 15:20 Ответить
А мумия Керныса случайно не 13 номер списка
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02.10.2021 15:08 Ответить
Допу в дупу !!!
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02.10.2021 15:10 Ответить
Вангую, что хорьки в чане выберут мером или Допу или жопу - Мураева
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02.10.2021 15:12 Ответить
будь кого хто ненавидить Україну
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02.10.2021 16:16 Ответить
Люди, не имейте никаких деловых отношений с быдлом, населяющим эту прОклятую клоаку - быдлохарьков. Себе выйдет дороже.
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02.10.2021 15:18 Ответить
хорьки походу пригласят к себе домой рюзьге мир
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02.10.2021 15:37 Ответить
Він там завжди був. Це ж Харків...
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02.10.2021 15:45 Ответить
ватному місту ватного мера
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02.10.2021 16:15 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Немічев Костянтин Віталійович

піду голосувати за нього, бо це кандидат від проУкраїнських сил у місті.
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02.10.2021 16:36 Ответить
 
 