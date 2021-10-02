Один украинский воин ранен 2 октября, враг применил возле Новозвановки артиллерию калибра 122 мм, - штаб ООС
С начала суток российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "У Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.
В сторону Станице Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - средней тяжести.
Наши защитники открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность".
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