Один украинский воин ранен 2 октября, враг применил возле Новозвановки артиллерию калибра 122 мм, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "У Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станице Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате российского обстрела на Донбассе. Враг применял 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, за сутки - 13 нарушений "тишины", - штаб

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - средней тяжести.

Наши защитники открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки ранены двое воинов, 14 нарушений режима "тишины". Наемники РФ стреляли из 120-мм минометов и сбросили ВОГ-17 с беспилотника, - ООС