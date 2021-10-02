В деле покушения на Шефира есть более 10 версий, две из которых являются основными, - Венедиктова
Следствие рассматривает более десятка версий покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, две из которых являются основными.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основных версии, но мы не отбрасываем и обрабатываем остальные. У нас более десятка версий, по которыми мы работаем", - сказала она на брифинге в субботу в Трускавце.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кругом одні євреї !
свіженькі, із Ліпецької фабрики
Боевая скорострельность - количество выстрелов в минуту, которое теоретически можно произвести с учётом операций прицеливания и перезарядки.
Боевая скорострельность, выстрелов в минуту АК 74
- при стрельбе одиночными выстрелами 40 выстрелов в минуту -по неподвижной мишени!!!!!
пусть 30 сек на перезарядку 40 выстрелов 30 сек, 20 выстрелов( по факту) 15 сек.
Машина под обстрелом была 4 секунды
Вопрос - как можно по движущейся цели оружием калибра 7,62 ( скорострельность ниже!) за 4 сек всадить 20 пуль?
перша версія: покушався Порох з Фединою
друга версія: покушався Порох з Марусею Звіробій
в решті версій також Порох із ще десятком оппозиционерів
опаньки !
1. Это мадьяры которых не взяли на подтанцовку в 95 квартал.
2. Это молдавские партизаны перепутавшие его с Чаусом.
Вафледиктова десять или две-еще не определилась
а люди плюются глядя на все это
достали уже со своим ублюдком лохматьім
можно за деньги бы показыавать,
может лохи бы подтянулись,
только при чём тут шыфер и кому не насрать не него и его еедоделанный сценарий и недобитого шофёра
С какой стати? Он вообще был внутри во время обстрела?
Водитель проехал после выстрелов 5 км, потом поехал с полицией показывать место происшествия, раны на ноге никому не показали,
нигде ни единой капли крови - может, за пробитой водительской дверцей всё-таки стояла защита ? Дверцу изнутри нам не показали тоже...
Так если не пострадал водитель - то как мог пострадать Шефир ?
Врачи выписали стрептоцид, а медсестра в ближайшем "АТБ", купила кетчуп, для не резкого фотомонтажа "типа ноги" с ближайшего травмпункта.
Рубероид, со скандалом, высказал членограю свои дальнейшие шаги.
Вонючка воФка, аж присел от изложенного.
Дерьмак, не может этому помешать, потому что УЖЕ ВЛЯПАЛИСЬ, ДЕНЬГИ НЕ ИХ, а то что заплатили, растворилось в карманах, но Авакян, тоже об этом знает. Притом знает в подробностях и кому надо, уже рассказал.
Мусоров, которые что-то там рассматривали (машину рубероида), уже отстранили.
ББС (Бенядиктова), "рвёт и мечет, ссыт и срёт". Ей, в простоте мусорского диалога, рассказали кто она, что о ней думают и остальное. Это всё, после её заявлений.
Охрана членограя, в тревожном и нервном состоянии. Их стало настолько много, что они перестали контролировать окружающих. Это из-за большого количества присутствующих. Теперь, совсем сложно понять У КОГО ОРУЖИЕ И ИХ НАМЕРЕНИЯ. Мама Римма в афуе, а членограй, ещё требует усилить охрану на 20 человек. Себе, а не суке Римме.
С чем я вас зелебобики и поздравляю)))