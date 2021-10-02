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В деле покушения на Шефира есть более 10 версий, две из которых являются основными, - Венедиктова

В деле покушения на Шефира есть более 10 версий, две из которых являются основными, - Венедиктова

Следствие рассматривает более десятка версий покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, две из которых являются основными.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основных версии, но мы не отбрасываем и обрабатываем остальные. У нас более десятка версий, по которыми мы работаем", - сказала она на брифинге в субботу в Трускавце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покушение на Шефира - не постановка. У меня нет сомнений, - Венедиктова

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Венедиктова Ирина (726) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+23
Пох... на всі версії і самого Шофера.
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02.10.2021 17:40
+13
Когда говорят о 10 версиях становится понятно что следствие в полном тупике.
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02.10.2021 17:42
+13
дарю еще одну - нападение пришельцев с альфа-центавры. у них просто не любят водителей ауди
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02.10.2021 17:42
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Пох... на всі версії і самого Шофера.
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02.10.2021 17:40 Ответить
Шифера. Чи як його там?
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02.10.2021 19:11 Ответить
Ондуліна, Профнастіла, Рубероіда....
кругом одні євреї !
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02.10.2021 19:13 Ответить
Чефіра .
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02.10.2021 20:04 Ответить
Підозрюю что одна з Основних версій це Постанова 95-го Кварталу)).. А друга ..Це організував Порошенко))..
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02.10.2021 17:41 Ответить
На венгерских патронах обнаружили соевое масло производимое фирмой Рошен
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02.10.2021 17:52 Ответить
не бреши, патрони були "Біттер -86%"
свіженькі, із Ліпецької фабрики
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02.10.2021 19:12 Ответить
если рассматривать не домыслы а факты

Боевая скорострельность - количество выстрелов в минуту, которое теоретически можно произвести с учётом операций прицеливания и перезарядки.
Боевая скорострельность, выстрелов в минуту АК 74
- при стрельбе одиночными выстрелами 40 выстрелов в минуту -по неподвижной мишени!!!!!
пусть 30 сек на перезарядку 40 выстрелов 30 сек, 20 выстрелов( по факту) 15 сек.
Машина под обстрелом была 4 секунды
Вопрос - как можно по движущейся цели оружием калибра 7,62 ( скорострельность ниже!) за 4 сек всадить 20 пуль?
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02.10.2021 19:02 Ответить
не вгадали!
перша версія: покушався Порох з Фединою
 друга версія: покушався Порох з Марусею Звіробій
в решті версій також Порох із ще десятком оппозиционерів
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02.10.2021 19:10 Ответить
Когда говорят о 10 версиях становится понятно что следствие в полном тупике.
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02.10.2021 17:42 Ответить
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02.10.2021 17:46 Ответить
Бо слєдствіє замаху на Шифера вийшло на Шифера.....
опаньки !
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02.10.2021 19:16 Ответить
дарю еще одну - нападение пришельцев с альфа-центавры. у них просто не любят водителей ауди
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02.10.2021 17:42 Ответить
Кокс стирив у сервантів?)
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02.10.2021 17:44 Ответить
ДЕСЯТЬ!!! Так блізко еще нікогда Шерлок не подходіл к раскритію прєступлєнія!
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02.10.2021 17:47 Ответить
Где фото с выходными отверстиями?
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02.10.2021 17:59 Ответить
та там и с входными лажа )))) и с пулями (только две в ноге шофера шефира...а остальные нигде не застряли )))) но гильзы - кучкой (как с грибочки)))
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02.10.2021 18:44 Ответить
Прикрито трусами.
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02.10.2021 19:56 Ответить
Интересная штука получается,бенядиктова,-найти вы не способны,а назначить боитесь А вообще,кому интересен этот шифер? 430 га в округе обыскали и оружия не нашли-и никогда не найдёте
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02.10.2021 18:00 Ответить
интересно-если бы нашли оружие-появилось бы 21 версия или 33 ???
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02.10.2021 20:43 Ответить
В недавних новостях было, что в Трускавце будут решать отставку Разумкова и Венедиктовой. Первый не засцал, вторая обос**лась и сейчас всё будет шапито. Даже трухин в такси ехал , а не в ауди
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02.10.2021 18:04 Ответить
У меня тоже есть версия.Бегун сматываясь от койота и отстреливаясь венгерскими патронами, обгоняя машину Шефира,забросал машину дорожным гравием.Скорость была приличная,тому посекло весь бок у Мерса.К тому же,всё происходило настолько быстро,що их мало кто видел.Редкие замедленные кадры слил в сеть неизвестный источник
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02.10.2021 18:15 Ответить
пох на ваши версии, налицо - кривая инсценировка...
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02.10.2021 18:16 Ответить
Бабки скрисил. Главная версия.
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02.10.2021 18:17 Ответить
фінітіктова, йти нхй разом з шифєром.
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02.10.2021 18:20 Ответить
жидилизация в жизнь
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02.10.2021 20:41 Ответить
В таком колличестве версий, главная задача следствия не запутаться и не выйти на самих себя
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02.10.2021 18:28 Ответить
Моя версия - Аннушка уже разлила соевое масло фирмы Рошен
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02.10.2021 18:30 Ответить
а что такое "соевое масло"?
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02.10.2021 22:32 Ответить
две из которых являются основными ......

1. Это мадьяры которых не взяли на подтанцовку в 95 квартал.
2. Это молдавские партизаны перепутавшие его с Чаусом.
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02.10.2021 18:31 Ответить
нельзя иметь 10 версий но прорабатывать только 2...)))
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02.10.2021 18:45 Ответить
да задрали вы уже этим найух никому не нужным шифером
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02.10.2021 18:48 Ответить
Кто-бы мог подумать лет эдак... 10 назад. Вся Украина носится с недобитым, обрезанным Шахер-Махером. Ипать, христиане, вы где?
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02.10.2021 19:27 Ответить
Преступление века! О нём пел Бернес - "Тёмная ночь, один пуля застрял в пятке шофёра, другой пуля всю ночь по дороге гонялси за шифером".
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02.10.2021 20:03 Ответить
Там реально две версии: концерт или цирк.
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02.10.2021 20:09 Ответить
Две являются основными. По одной надо сажать Шефира. По второй- зермака.
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02.10.2021 20:10 Ответить
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02.10.2021 20:28 Ответить
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02.10.2021 20:28 Ответить
Добавлю ещё одну, 11-ю **** уже там, - это все х.уйня!!! Как вам такая версия!?
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02.10.2021 20:31 Ответить
"правоохронители" рассматривают три версии
Вафледиктова десять или две-еще не определилась
а люди плюются глядя на все это
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02.10.2021 20:39 Ответить
а не пошел бь єтот шифер нах со всей компанией ?

достали уже со своим ублюдком лохматьім
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02.10.2021 20:46 Ответить
ДУРІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ. Найліпшу справу псує безмірне перебільшення !!!!!!
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02.10.2021 21:01 Ответить
надо было шофёра изрешетить хорошенько и труп выставить,
можно за деньги бы показыавать,
может лохи бы подтянулись,
только при чём тут шыфер и кому не насрать не него и его еедоделанный сценарий и недобитого шофёра
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02.10.2021 22:02 Ответить
Шефир - ПОТЕРПЕВШИЙ ?
С какой стати? Он вообще был внутри во время обстрела?
Водитель проехал после выстрелов 5 км, потом поехал с полицией показывать место происшествия, раны на ноге никому не показали,
нигде ни единой капли крови - может, за пробитой водительской дверцей всё-таки стояла защита ? Дверцу изнутри нам не показали тоже...
Так если не пострадал водитель - то как мог пострадать Шефир ?
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02.10.2021 23:46 Ответить
так вопрос в том - а не взяли кого то шофёром кто себя подстрелил к примеру на охоте..
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03.10.2021 01:04 Ответить
У Порошенка есть деньги, чтобы взять такую же А8 и обстрелять точно с того места, откуда велась стрельба. И выставить эту машину на постаменте на несколько месяцев для прозрения любителей приколов.
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02.10.2021 23:48 Ответить
Лорак в жопе. Ищет нового охранника. Никто, после такого циркового номера не соглашается на участие в балагане этой проститутки.
Врачи выписали стрептоцид, а медсестра в ближайшем "АТБ", купила кетчуп, для не резкого фотомонтажа "типа ноги" с ближайшего травмпункта.
Рубероид, со скандалом, высказал членограю свои дальнейшие шаги.
Вонючка воФка, аж присел от изложенного.
Дерьмак, не может этому помешать, потому что УЖЕ ВЛЯПАЛИСЬ, ДЕНЬГИ НЕ ИХ, а то что заплатили, растворилось в карманах, но Авакян, тоже об этом знает. Притом знает в подробностях и кому надо, уже рассказал.
Мусоров, которые что-то там рассматривали (машину рубероида), уже отстранили.
ББС (Бенядиктова), "рвёт и мечет, ссыт и срёт". Ей, в простоте мусорского диалога, рассказали кто она, что о ней думают и остальное. Это всё, после её заявлений.
Охрана членограя, в тревожном и нервном состоянии. Их стало настолько много, что они перестали контролировать окружающих. Это из-за большого количества присутствующих. Теперь, совсем сложно понять У КОГО ОРУЖИЕ И ИХ НАМЕРЕНИЯ. Мама Римма в афуе, а членограй, ещё требует усилить охрану на 20 человек. Себе, а не суке Римме.
С чем я вас зелебобики и поздравляю)))
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03.10.2021 04:50 Ответить
 
 