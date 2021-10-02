Задержан журналист, написавший статью об айтишнике Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ Беларуси
Задержан журналист белорусской редакции газеты "Комсомольская правда" Геннадий Можейко, написавший статью о минчанине Андрее Зельцере, застрелившем одного из ворвавшихся к нему в дом сотрудников КГБ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода
По словам матери журналиста, он находится в изоляторе в Минске. В квартире по месту его жительства 1 октября прошел обыск. В постановлении указаны две статьи Уголовного кодекса: о разжигании розни и оскорблении представителя власти.
В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", Можейко мог быть задержан в Москве.
Сообщается, что министерство информации Беларуси 29 сентября заблокировало доступ к сайту КП, заявив, что издание опубликовало материал, в котором содержится информация, "способствующая формированию источников угрозы национальной безопасности". Причиной блокировки мог стать материал Можейко, в котором одна из одноклассниц Зельцера хорошо отзывалась о погибшем.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября белорусские провластные СМИ опубликовали видео того, как минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. 30 сентября в Киеве состоялся вечер памяти погибшего айтишника - Андрея Зельцера.
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навіщо жінка, що була в квартирі поруч з Зельцерлм, знімала події на телефон (вона знала, що її не вб'ють?) і що це була за камера, що знімала їх і Зельцера?
По-друге, спочатку писали що момент вибиття дверей знімала камера у під'їзді, але коли силовики увірвались у квартиру, то перестрілку знімали крупним планом, тобто один з силовиків теж вів зйомку???
Получается это был российский журналист.
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/629058-mikhail-evgrafovich-saltykov-shchedrin-strogost-rossiiskikh-zakonov-smiagchaetsia-neobiazatel/
Їм там щоб знайти фашизм далеко ходити не треба.
Ну, час все розставить по своїм місцям.