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Новости Репрессии в Беларуси
11 081 30

Задержан журналист, написавший статью об айтишнике Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ Беларуси

Задержан журналист, написавший статью об айтишнике Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ Беларуси

Задержан журналист белорусской редакции газеты "Комсомольская правда" Геннадий Можейко, написавший статью о минчанине Андрее Зельцере, застрелившем одного из ворвавшихся к нему в дом сотрудников КГБ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода

По словам матери журналиста, он находится в изоляторе в Минске. В квартире по месту его жительства 1 октября прошел обыск. В постановлении указаны две статьи Уголовного кодекса: о разжигании розни и оскорблении представителя власти.

В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", Можейко мог быть задержан в Москве.

Сообщается, что министерство информации Беларуси 29 сентября заблокировало доступ к сайту КП, заявив, что издание опубликовало материал, в котором содержится информация, "способствующая формированию источников угрозы национальной безопасности". Причиной блокировки мог стать материал Можейко, в котором одна из одноклассниц Зельцера хорошо отзывалась о погибшем.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября белорусские провластные СМИ опубликовали видео того, как минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. 30 сентября в Киеве состоялся вечер памяти погибшего айтишника - Андрея Зельцера.

Беларусь (7890) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767)


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Топ комментарии
+22
все что было до этого Скотный Двор 1984 Чиполино Волшебный голос Джельсомино Три товарища На Западном фронте без перемен Живые и мертвые Блокада меркнет на фоне сегодняшней зазеркальной реальности...
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02.10.2021 17:54
+19
Оскорбление представителя власти вот статю придумали.А оскорбление представителем власти народа такой статьи нет быдло должно стоять в стойле.
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02.10.2021 17:58
+17
У конченного колхозника на почве дохлого вертухая обострение мании преследования...
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02.10.2021 17:55
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все что было до этого Скотный Двор 1984 Чиполино Волшебный голос Джельсомино Три товарища На Западном фронте без перемен Живые и мертвые Блокада меркнет на фоне сегодняшней зазеркальной реальности...
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02.10.2021 17:54 Ответить
У конченного колхозника на почве дохлого вертухая обострение мании преследования...
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02.10.2021 17:55 Ответить
Оскорбление представителя власти вот статю придумали.А оскорбление представителем власти народа такой статьи нет быдло должно стоять в стойле.
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02.10.2021 17:58 Ответить
Ужас!
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02.10.2021 18:01 Ответить
Постановочное видео про того Зельцера....КГБисты Лукашеску такое же дерьмо что путлерские взрыватели домов в Москве....
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02.10.2021 18:02 Ответить
Тед задумался про це:
навіщо жінка, що була в квартирі поруч з Зельцерлм, знімала події на телефон (вона знала, що її не вб'ють?) і що це була за камера, що знімала їх і Зельцера?
По-друге, спочатку писали що момент вибиття дверей знімала камера у під'їзді, але коли силовики увірвались у квартиру, то перестрілку знімали крупним планом, тобто один з силовиків теж вів зйомку???
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02.10.2021 20:44 Ответить
Можливо, зараз така норма - вести зйомку у схожих випадках, щоб потім легше було довести, що діяли у межах повноважень. Інший варіант - хотіли зробити наочний урок для сил супротиву.
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02.10.2021 20:58 Ответить
Я думаю, что в квартире заранее КГБ установило камеры наблюдения... с них видео и приобщили... Хозяин о камерах мог и не догадывался именно поэтому жена и снимала, что бы потом можно было что то доказывать...
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02.10.2021 22:29 Ответить
Представителя власти) Даешь еще больше дохлых кгбшников!
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02.10.2021 18:04 Ответить
Сколько ещё этого 3%го убийцу рецедивиста народ терпеть будет ??? Ведь этот презерватив когда то врал народу, мол если я буду не нужен, то уйду !
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02.10.2021 18:04 Ответить
Житло ж непрокосновенне! Так у всьому світі, по конституції... Невже партизанський край не дасть по горбу бандючкам, захищаючи себе і свої сімї? В нього список почався давно, ще коли Г. А.Гончара пустив у річку чи закопав, що до цього часу не знайдений, І. Замулку .... Багато народу на його совісті! .
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02.10.2021 18:05 Ответить
Российская сторона рассчитывает, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о задержанном журналисте КП.
Получается это был российский журналист.
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02.10.2021 18:09 Ответить
"Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения." - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/629058-mikhail-evgrafovich-saltykov-shchedrin-strogost-rossiiskikh-zakonov-smiagchaetsia-neobiazatel/
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02.10.2021 18:13 Ответить
По Зельцеру работала группа "Альфа"...,КГБисты так не бегают по комнатах что крысы на корабле...,да вооружены они были совсем не КГБшики...,как на самом деле его завалили и он завалил знает ток жена Зельцера...,а ей рот заткнут па любасу...иначе пасодють...
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02.10.2021 18:09 Ответить
Так АЛЬФА это и есть КГБ.
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02.10.2021 22:30 Ответить
Лукашеску сделал постановный спектакль и с Протасевичем....,этот чувак тоже КГБшник Лукашеску....,а вот для чего самолет сажали догадайтесь с 1 раза....
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02.10.2021 18:11 Ответить
Главный вопрос - кто были те 4 человека, которые сошли с самолёта в Минске, кроме протасевича и его девушки - никто не задаёт. Есть подозрение, что они и были истинной целью, а этот шумиха с этим клоуном - операция прикрытия
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04.10.2021 21:35 Ответить
Если мент без формы то он обычный бандит. Особенно без формы с оружием ломящийся в дверь.
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02.10.2021 18:26 Ответить
Как гражданам отличать их? Серьёзно.
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02.10.2021 18:27 Ответить
Имею ввиду если пытаются применить силу без доков и формы.
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02.10.2021 18:28 Ответить
Белорузкое Гестаппо работает не покладая рук, загребая и уничтожая всех без разбора. У диктатора Луки 3% скоро крышу совсем сорвет и будет ходить по улицам расстреливать всех подряд
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02.10.2021 18:27 Ответить
Білорусь врятує лише коктейль Молотова...
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02.10.2021 18:37 Ответить
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02.10.2021 18:41 Ответить
Придурки, Украине *опа, а они с Лукашенко носятся или тут только проплаченные и я не туда попал?
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02.10.2021 19:23 Ответить
Не ссы - прорветесь! С Украиной, вообще, ничего сверхординарного не может случиться, ни хорошего, ни плохого.
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02.10.2021 20:07 Ответить
Ага, а ніхто не прораховува варіант, коли зе внесе зміни щодо вибору президента не на всенародних виборах, а виборах парламентом, а "монобільшість" їх проголосує? СН+ОПЗЖ= конституційна більшість ...
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02.10.2021 20:49 Ответить
Это если бы Украина была сферическим конем в вакууме. "Старшие товарищи" не позволят, да и олигархи не дадут появиться новому Януковичу.
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02.10.2021 21:24 Ответить
скоро придут брать плату за воздух и снег от бульбо шаха... и брать плату за количество морганий во время поедания брюквы и турнепса
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02.10.2021 22:38 Ответить
Убогий совок на старість показав свій оскал.

Їм там щоб знайти фашизм далеко ходити не треба.

Ну, час все розставить по своїм місцям.
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02.10.2021 22:55 Ответить
 
 