Вопрос отставки первого вице-премьера Любченко на выездном заседании фракции "Слуга народа" не обсуждался

Вопрос отставки первого вице-премьера Алексея Любченко не обсуждался.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ стало известно из источника в Кабмине.

"Однозначно нет. Этот вопрос не поднимался. Речь идет о других министрах, чьи фамилии у всех на слуху", - сказал он.

Один из народных депутатов фракции "Слуга народа" подтвердил, что официально вопрос Любченко не обсуждался: "Все на уровне слухов. Кто-то что-то сказал".

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