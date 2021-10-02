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Вопрос отставки первого вице-премьера Любченко на выездном заседании фракции "Слуга народа" не обсуждался

Вопрос отставки первого вице-премьера Любченко на выездном заседании фракции

Вопрос отставки первого вице-премьера Алексея Любченко не обсуждался.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ стало известно из источника в Кабмине.

"Однозначно нет. Этот вопрос не поднимался. Речь идет о других министрах, чьи фамилии у всех на слуху", - сказал он.

Один из народных депутатов фракции "Слуга народа" подтвердил, что официально вопрос Любченко не обсуждался: "Все на уровне слухов. Кто-то что-то сказал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теневую экономику Украины планируют сократить до 25% за три года, – министр Любченко

отставка (3153) Любченко Алексей (80)


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А цей ще що слугам винний. Навів порядки із збиранням податків. Не такий придурок як Милованов... В кишеню кладе не по чину?
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02.10.2021 18:03 Ответить
Заяви "ТРУСКВЕЦЬКОГО СХОДНЯКА "під вальс ВЄНСКОГО ЛЄСА у неруктворному виконанні одного відомого членограя на Арахамієвській дисковечірці ЗЕленх Слуг Народу
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02.10.2021 18:08 Ответить
Первый станет последним. А последний замкнет круг ))
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02.10.2021 18:15 Ответить
где буба с узи в двух клешнях наперевес?
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02.10.2021 18:50 Ответить
 
 