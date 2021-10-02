Вопрос отставки первого вице-премьера Любченко на выездном заседании фракции "Слуга народа" не обсуждался
Вопрос отставки первого вице-премьера Алексея Любченко не обсуждался.
Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ стало известно из источника в Кабмине.
"Однозначно нет. Этот вопрос не поднимался. Речь идет о других министрах, чьи фамилии у всех на слуху", - сказал он.
Один из народных депутатов фракции "Слуга народа" подтвердил, что официально вопрос Любченко не обсуждался: "Все на уровне слухов. Кто-то что-то сказал".
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Василь Довганенко #437088
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Наталия Гончар
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Игорь Бех
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Don Bessam #359417
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