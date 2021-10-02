За первое полугодие в страну инвестировали $2,83 млрд. Это рекорд за последние 4 года, - Шмыгаль
Прямые иностранные инвестиции в Украину в первом полугодии составили 2,83 миллиарда долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке Премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В первом полугодии 2021 года прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,83 млрд долларов. Из них 2,33 млрд долларов поступили из стран Европейского Союза. Рост инвестиций в первом полугодии - на рекордном уровне за последние 4 года", - отметил глава правительства.
Он выразил надежду, что введенные в этом году дополнительные стимулы для предпринимателей будут способствовать росту инвестиционной активности.
В то же время, по словам Шмыгаля, продолжает расти экспорт украинской продукции. В сентябре он увеличился на 38% и за 9 месяцев составил 48,5 млрд долларов, что на 13,4 млрд больше, чем в прошлом году.
"Для увеличения нашего экспорта мы активно работаем над получением "промышленного безвиза" с ЕС, а также над несколькими соглашениями о зоне свободной торговли", - подчеркнул Премьер-министр.
Он также сообщил, что в августе Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) возрос на 6,4% р/г, что значительно выше, чем в июле (2,3%). Этот Индекс включает информацию об основных отраслях экономики и демонстрирует положительные аспекты ее динамики.
"Лучшее восстановление экономической активности произошло благодаря росту сельского хозяйства (+25% р/г), устойчивому потребительскому спросу и росту розничной торговли (+10% р/г), увеличению инвестиций, а также росту строительного сектора и отдельных важных отраслей промышленности (металлургии, машиностроение). Важным аспектом также остается рост заработных плат (+22% р/г в номинальном выражении и +11% р/г в реальном выражении)", - констатировал глава Кабмина.
Глава правительства также сообщил, что строительный сектор в августе возрос на 9% по сравнению с августом прошлого года.
"Такое увеличение происходит и по группе жилых зданий, и по группе инженерных сооружений (дороги, коммуникации, промышленные объекты). Государственные инвестиции в отрасль дают дополнительный толчок к дальнейшему росту", - отметил Шмыгаль.
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Успіх? ...при інфляціїї в 10%... зріст на 6.4 % означає падіння в базових галузях на 3%...
А по факту - остальные 200 млн.долл - это да, это огромный шаг для зеЛоха и его нянь)
Не то что при Порошенко - вкладывали по 3.3 млрд.долл)
Собрали со всего мира финансовых спекулянтов, выпуская ОВГЗ под небывалые для всего мира проценты.
Чи це перекази бабла заробітчанами?
По факту уже третий год падение инвестиций, но зебилам ссут в глаза, что у нас все хорошо
ФЕЙК: Тарас Шевченко - автор стихов о «хохлах в Европе», «плохих жидах» и «кичливых ляхах»
https://voxukraine.org/ru/fejk-taras-shevchenko-avtor-stihov-o-hohlah-v-evrope-plohih-zhidah-i-kichlivyh-lyahah/
нескінченним потоком накривають Україну.
І це все завдяки одній людині.
Жіття гіршає з кожним днем.Браво Шмигаль.Ждемо нових програм,і з'їздів у Трускавці!
А шмигля розповідає про неймовірні звершення. Тільки де ті цифри ?
Ну це наклеп.
Так має бути ? Я людина критичного мислення, мене не зваблюють новини олігархічних тв про цяцянки та гучні і мощні перемоги найвеличнішого з клованів.
А щодо відповіді на ваші закиди -
1. Фаза гарячого конфлікту завершилась ще в 2016 . І щоб нарешті вона завершилась, бо ми не тягнули ані військово, ані економічно, були підписані певні документи, а агресор отримав секторальні санкції і проблеми.
2. Україна нарешті продемонструвала економічний ріст ще за Порошенка. Нині у нас добробут падає, як і все у зеленського...
З Навчання з натівцями проводились постійно. Інструкторів було дофіга. Звідки у вас перевернута дригом інформація.. Дивина...
4. Які заводи побудував ЗЕ ? Які порти ?
На дорогах воно відмиває шалені бабки, тобто краде з боргів !!!! Бо за дороги платять з позичених коштів.
"Шалені інвестиції від євреїв-юристів! Зеленський порішав!"
https://www.youtube.com/watch?v=2Jhnk4LFQ-I&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=13
Уже 2,5 года отток инвестиций бьет все рекорды.
Під час свого виступу перед учасниками виїзної фракції президентської партії "Слуга народу" в курортному місті Трускавець, що на Львівщині, глава держави Володимир Зеленський перерахував досягнення як свої, так і своєї команди під час перебування при владі. Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг".
"У нас з'явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.
Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було. "Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - наголосив Володимир Зеленський.
Це рекорд за останні 4 роки.