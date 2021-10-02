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За первое полугодие в страну инвестировали $2,83 млрд. Это рекорд за последние 4 года, - Шмыгаль

За первое полугодие в страну инвестировали $2,83 млрд. Это рекорд за последние 4 года, - Шмыгаль

Прямые иностранные инвестиции в Украину в первом полугодии составили 2,83 миллиарда долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В первом полугодии 2021 года прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,83 млрд долларов. Из них 2,33 млрд долларов поступили из стран Европейского Союза. Рост инвестиций в первом полугодии - на рекордном уровне за последние 4 года", - отметил глава правительства.

Он выразил надежду, что введенные в этом году дополнительные стимулы для предпринимателей будут способствовать росту инвестиционной активности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы достичь уровня Польши, Украине нужно $200 млрд инвестиций, - Чернышов

В то же время, по словам Шмыгаля, продолжает расти экспорт украинской продукции. В сентябре он увеличился на 38% и за 9 месяцев составил 48,5 млрд долларов, что на 13,4 млрд больше, чем в прошлом году.

"Для увеличения нашего экспорта мы активно работаем над получением "промышленного безвиза" с ЕС, а также над несколькими соглашениями о зоне свободной торговли", - подчеркнул Премьер-министр.

Он также сообщил, что в августе Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) возрос на 6,4% р/г, что значительно выше, чем в июле (2,3%). Этот Индекс включает информацию об основных отраслях экономики и демонстрирует положительные аспекты ее динамики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине следует обратить внимание на человеческий капитал: без этого инвестиции могут не дать ожидаемых дивидендов, - вице-президент Всемирного банка Бьерде

"Лучшее восстановление экономической активности произошло благодаря росту сельского хозяйства (+25% р/г), устойчивому потребительскому спросу и росту розничной торговли (+10% р/г), увеличению инвестиций, а также росту строительного сектора и отдельных важных отраслей промышленности (металлургии, машиностроение). Важным аспектом также остается рост заработных плат (+22% р/г в номинальном выражении и +11% р/г в реальном выражении)", - констатировал глава Кабмина.

Глава правительства также сообщил, что строительный сектор в августе возрос на 9% по сравнению с августом прошлого года.

"Такое увеличение происходит и по группе жилых зданий, и по группе инженерных сооружений (дороги, коммуникации, промышленные объекты). Государственные инвестиции в отрасль дают дополнительный толчок к дальнейшему росту", - отметил Шмыгаль.

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инвестиции (1164) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+40
не звизди кучерявий.
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02.10.2021 18:35
+39
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02.10.2021 18:44
+30
Да не свисти, скотина!
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02.10.2021 18:37
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не звизди кучерявий.
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02.10.2021 18:35 Ответить
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02.10.2021 18:44 Ответить
в серпні Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зріс на 6,4% р/р, що значно вище, ніж у липні (2,3%- шмигаль). Джерело:

Успіх? ...при інфляціїї в 10%... зріст на 6.4 % означає падіння в базових галузях на 3%...
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02.10.2021 19:39 Ответить
Нассыт в очи.
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02.10.2021 19:50 Ответить
Да не свисти, скотина!
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02.10.2021 18:37 Ответить
Абыдна, да?
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02.10.2021 18:53 Ответить
особенно зебилам обидно, что шмыгаль к "инвестициям" приплюсовал 2,6 млрд.долл.. подаренных МВФ)

А по факту - остальные 200 млн.долл - это да, это огромный шаг для зеЛоха и его нянь)

Не то что при Порошенко - вкладывали по 3.3 млрд.долл)

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02.10.2021 19:50 Ответить
остальные 200 от бенених и еже с ними европейских контор, которые зашли под видом инвестиций, от выведенных ранее доходов не совсем законным путем
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02.10.2021 22:19 Ответить
И что ж такого "инвесторы" построили при Порошенко?
Собрали со всего мира финансовых спекулянтов, выпуская ОВГЗ под небывалые для всего мира проценты.
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02.10.2021 23:09 Ответить
огласіте список будь-ласка...а то мучают мене смутниє сомнєнія...
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02.10.2021 18:38 Ответить
саме так, особливо з Оману і Катару)))
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02.10.2021 18:43 Ответить
де вони, ті інвестиції? Якщо навіть брехливий держстат показує, що інвестори закривають свої підприємства!
Чи це перекази бабла заробітчанами?
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02.10.2021 18:39 Ответить
ну як де.. вот МВФ подарил 2.6 млрд.долл - а шмыгаль их посчитал как "инвестиции"))
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02.10.2021 19:51 Ответить
Листья дуба падают с ясеня, нифига себе, нифига себе!
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02.10.2021 18:39 Ответить
Байден подарил 1 миллиард автоКРАЗу купив для Пентагона 4 вида КРАЗов для спецназа США....,больше инвестиций не наблюдаю... завод получил кучу бабла...,если его Зелемойские скомуниздят,то это другой расклад....
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02.10.2021 18:39 Ответить
купівля вантажівок не є інвестицією...
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02.10.2021 18:44 Ответить
Эти "горе-экономисты" и кредиты в прямые инвестиции вписать могут)) Долго ли, умеючи-то?
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02.10.2021 21:39 Ответить
Для квартальных ********* главное - писдонуть чушь в эфир, ведь тупоголовые имбицилы73% не полезут проверять статистику и тупо поверят.
По факту уже третий год падение инвестиций, но зебилам ссут в глаза, что у нас все хорошо
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02.10.2021 18:40 Ответить
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02.10.2021 18:40 Ответить
Як Шмигаль і каже: збільшення на 38%))))
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02.10.2021 18:44 Ответить
Ну, все... Ще трохи і кожен українець зможе собі дозволити їздити в Трускавець щонеділі. Слава Шмигалю!
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02.10.2021 18:40 Ответить
Не кожен. Далеко не кожен. От як це зробити тим, хто у тому Трускавці постійно проживає?
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02.10.2021 19:36 Ответить
Но об инвесторах Шмыгаль не говорит .Президент Transship Group Иванов об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может" /Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике /В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл./ Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд.

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02.10.2021 18:41 Ответить
Ти головою вдарився?
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02.10.2021 18:49 Ответить
То якийсь коцап вигадав, а не Шевченко.
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02.10.2021 19:00 Ответить
Это старый протухший рашенский фейк. Нахрена ты его здесь постишь?

ФЕЙК: Тарас Шевченко - автор стихов о «хохлах в Европе», «плохих жидах» и «кичливых ляхах»

https://voxukraine.org/ru/fejk-taras-shevchenko-avtor-stihov-o-hohlah-v-evrope-plohih-zhidah-i-kichlivyh-lyahah/
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02.10.2021 19:17 Ответить
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02.10.2021 18:42 Ответить
Прямі інвестиції купки осіб через Кіпр в себе самих.
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02.10.2021 18:43 Ответить
тільки такі і ніяких інших...але Кіпр то ЄС)))
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02.10.2021 18:45 Ответить
олигархи реинвестировали в свои же бизнесы , то есть то что ушло на офшор - вернулось в тот же бизнес , и это называет шмыгаль инвестицией - БРЕХЛО
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02.10.2021 18:52 Ответить
Якби був чемпіонат світу по звіздоболу серед влади, то Україна реально претендувала би на чемпіонство.
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02.10.2021 18:43 Ответить
Это включая 2,7 млрд. долларов от МВФ в августе? Тогда да, круто.
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02.10.2021 18:44 Ответить
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02.10.2021 21:41 Ответить
просто бубаноиды обростают жирком...
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02.10.2021 18:47 Ответить
Олигархи инвестировсли украденное в ОВДП ?
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02.10.2021 18:47 Ответить
Из ОВГЗ уже третий квартал выводят средства и банки и частники. Банковский объем ОВГЗ за девять месяцев упал на 18,77 млрд. гривен, а нерезидентов на 12,37 млрд. гривен.
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02.10.2021 19:20 Ответить
спекуляции ОГВЗ уже називаются "инвестиции")
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02.10.2021 18:48 Ответить
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02.10.2021 18:49 Ответить
2,6 лярда дал МВФ в виде подачки ...какие нах инвестиции?
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02.10.2021 18:49 Ответить
Лавини інвестицій з Давосу, Оману, Катару, Японії, Канади, Ізраїлю
нескінченним потоком накривають Україну.
І це все завдяки одній людині.
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02.10.2021 18:53 Ответить
Завтра премьера о офшорных "инвестициях" величайшего. Будем посмотреть.

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02.10.2021 19:22 Ответить
Геббельсовщиной попахивает. Ну если четверть населения до сих пор за них, то похоже что эта хрень заходит на ура.
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02.10.2021 18:50 Ответить
https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/
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02.10.2021 18:50 Ответить
под "инвестициями" они понимают покупку ОВГЗ. это облигации. примерно под 10-14% годовых в валюте. мы их продаем под госгарантии. срок погашения от полугода до трех лет. уже сейчас "инвесторы" скидывают эти облигации потому как есть опасения дефолта
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02.10.2021 18:52 Ответить
С таким ростом пустых бумажек это все реально

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02.10.2021 19:25 Ответить
отсюда и рост цен сумасшедший. куча денег необеспеченных товарами
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02.10.2021 19:27 Ответить
Плюс увеличение прямых и непрямых налогов.
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02.10.2021 19:31 Ответить
Вже потихеньку і з ОВДП ніхто не хоче мати справу: "Банки і нерезиденти продовжують звільнятися від українських ОВДП. Банківський обсяг ОВДП за дев'ять місяців впав на 18,77 млрд. гривень, а нерезидентів на 12,37 млрд. гривень."
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02.10.2021 20:54 Ответить
Складається таке враження,що ці програми вони створюють для себе,а народ,бюджетні сфери,ціни на продукти від цих програм тільки потерпають.
Жіття гіршає з кожним днем.Браво Шмигаль.Ждемо нових програм,і з'їздів у Трускавці!
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02.10.2021 18:52 Ответить
купівельна спроможнісь доляра впала на приблизно сорок відсотків, тому і курс гривні вроде як стоїть. Так що ціна всіх цих інвестицій теж впала, і всі ці росказні за зелені досягнення БРЕХНЯ.
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02.10.2021 18:54 Ответить
проста алігархі вєрнулі з офшоров сваі дєньгі.
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02.10.2021 18:56 Ответить
Это он точно об Украине говорит?
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02.10.2021 18:57 Ответить
АЭС.
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02.10.2021 19:21 Ответить
Вранье. Их еще нет. Это только меморандум о намерениях. И не более того.
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02.10.2021 19:34 Ответить
Певно так відмиваються олігархові кошти , які вони вивели з України. Повернули в свій бізнес у вигляді інвестицій.
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02.10.2021 19:01 Ответить
другое дело, когда деньги просто вывозились без обратного билета. И любой украинский олигарх(начиная от главы державы) был тупо кипрским патриотом, без всяких полутеней. Вот красота была
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02.10.2021 19:08 Ответить
Кажуть, що навпаки інвестори повтікали.
А шмигля розповідає про неймовірні звершення. Тільки де ті цифри ?
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02.10.2021 19:12 Ответить
А хто такі порохоботи ? Ви навіть із зеленським не змогли віднайти ЖОДНОГО дописувача, якому б платив Порошенко за файні коментарі.
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02.10.2021 19:34 Ответить
Я не разделяю прихильников Порошенко на проплаченных, и идейных. Есть и те, и другие. Неважно.
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02.10.2021 19:37 Ответить
Важливо. Бо ви 5 років тризділи, що порохоботи то проплачені Порошенком боти. Врешті авіть сам термін на це натякає.
Ну це наклеп.
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02.10.2021 19:39 Ответить
Я, кстати, не расписывался. Но, последние полгода зе, показали, что мудрый народ, действительно таки мудрый.
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02.10.2021 19:51 Ответить
Ой...ой...ванька- дурак.
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02.10.2021 19:58 Ответить
2. На відміну від вас, я живу в цій каїні. І жодних інвесторів не побачила. Покращень не відчула.
Так має бути ? Я людина критичного мислення, мене не зваблюють новини олігархічних тв про цяцянки та гучні і мощні перемоги найвеличнішого з клованів.
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02.10.2021 19:37 Ответить
Слухайте, а ви раптом не чоловік Лалаши ? Була тут така закохана у зеленського чувіха з Німеччини ...
А щодо відповіді на ваші закиди -
1. Фаза гарячого конфлікту завершилась ще в 2016 . І щоб нарешті вона завершилась, бо ми не тягнули ані військово, ані економічно, були підписані певні документи, а агресор отримав секторальні санкції і проблеми.
2. Україна нарешті продемонструвала економічний ріст ще за Порошенка. Нині у нас добробут падає, як і все у зеленського...
З Навчання з натівцями проводились постійно. Інструкторів було дофіга. Звідки у вас перевернута дригом інформація.. Дивина...
4. Які заводи побудував ЗЕ ? Які порти ?
На дорогах воно відмиває шалені бабки, тобто краде з боргів !!!! Бо за дороги платять з позичених коштів.
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02.10.2021 19:57 Ответить
беня с Ахметкой
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02.10.2021 19:02 Ответить
Земельку розпродають, от і вся "інвестиція"
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02.10.2021 19:02 Ответить
Кроме новых налогов (акциза) на солнце , ветер и коровий навоз, никаких инвестиций не вижу.
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02.10.2021 19:03 Ответить
Сидела жаба на лугу. Подкралась к ней корова. Ухватила за ногу. - Жаба , будь здорова. Тебе - не инвестиции , а ква - ква - квартала репетиции. На поклон к олигархам со слюнявым зе-монархом .
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02.10.2021 19:08 Ответить


"Шалені інвестиції від євреїв-юристів! Зеленський порішав!"

https://www.youtube.com/watch?v=2Jhnk4LFQ-I&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=13
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02.10.2021 19:12 Ответить
Украина мало производит готовой продукции.Нужно заводить корпорации и мировые компании в те области производства,где Украина толком ни чего не производит!А все покупает из-за рубежа.Это : автомобилестроение,бытовая техника,тнп,караблестроение и т.д.Тогда прибудет нагрузки на валютный рынок,не будет критического импорта ,создание новых рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет страны.Тогда в пенсионном фонде не будет дыры и казна наполнился налоговыми поступлениями.Пусть даже будут делать продукцию в основном для внутреннего рынка!Украина очень богатая и перспективная страна .У нас огромный потенциал для развития.Украина может производить до 70% готовой продукции для внутреннего потребления!И не нужно будет семи миллионов человек ездить на заработки за границу!
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02.10.2021 19:16 Ответить
Подавляющее большинство так называемых европейских инвесторов это кипрские офшорки известных украинских жуликов, системных инвестиций серьёзного западного бизнеса нет и при нынешнем положении дел в Украине не будет в принципе.
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02.10.2021 19:26 Ответить
А какая страна на первом месте? Кипр или Панама? Или откуда выкачанные из Украины деньги зашли в виде инвестиций обратно?
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02.10.2021 19:50 Ответить
В цивілізованих країнах надходження інвестицій це ріст виробництва, економічний розвиток і покращення рівня життя громадян. І тільки в Україні, яка визнана в Євросоюзі найбільш корумпованою, це чудо виглядає так
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02.10.2021 19:51 Ответить
Не інвестували, а дали можливість ******** зелено-регіональським підара$ам.
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02.10.2021 19:59 Ответить
Сразу продукты "подешевели" и комунуслуги почти бесплатно все...
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02.10.2021 20:36 Ответить
І зряплата у вчителів по 4000 євро, при чому усім порівну.
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02.10.2021 20:37 Ответить
Шмыгаль сцыт в глаза зебилпм и не краснеет.

Уже 2,5 года отток инвестиций бьет все рекорды.
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02.10.2021 21:14 Ответить
Сподіваюся це не міжнародний валютний фонд...)))
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02.10.2021 21:22 Ответить
Кто-то обьясните премьеру, что покупка ОВДП это спекуляции, а не инвестиции
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02.10.2021 21:30 Ответить
https://espreso.tv/zelenskiy-**********-shcho-ukraina-persha-v-evropi-za-yakisnimi-dorogami Сеанс уринотерапії продовжено !
Під час свого виступу перед учасниками виїзної фракції президентської партії "Слуга народу" в курортному місті Трускавець, що на Львівщині, глава держави Володимир Зеленський перерахував досягнення як свої, так і своєї команди під час перебування при владі. Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг".

"У нас з'явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.

Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було. "Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - наголосив Володимир Зеленський.
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02.10.2021 22:18 Ответить
Yahoo його зна, але таких диких цін на харчі та комуналку дійсно не було. Як мінімум за сім років.
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02.10.2021 22:59 Ответить
За перше півріччя у країну інвестували $2,83 млрд. Причому 1,4 млрд. інвестували в суд, а ще 1,4 млрд. - в прокуратуру.
Це рекорд за останні 4 роки.
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03.10.2021 09:09 Ответить
 
 