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Новости
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После аттестации в органах прокуратуры осталось 7700 сотрудников из 12 тысяч, - Венедиктова в Трускавце

После аттестации в органах прокуратуры осталось 7700 сотрудников из 12 тысяч, - Венедиктова в Трускавце

После аттестации из более 12 тысяч прокуроров на должностях остались 7 700.

Об этом Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила во время выездного заседания фракции "Слуги Народа" в Трускавце 2 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

Отметим, заседание проходило без журналистов.

"Первый этап президентской реформы прокуратуры закончился. Было более 12 тыс. прокуроров, в законе мы проголосовали 10 тыс. прокуроров, после аттестации 7 700 осталось. То есть 35% ушли", - отметила она.

Генпрокурор добавила, что сейчас продолжается набор прокуроров.

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"Когда из системы прокуратуры ушли более 35% работников - это очень много. Для устойчивости государственных институтов надо их развивать", - добавила Венедиктова.

Она также подчеркнула, что прокурор должен быть защитником, а не "карателем". "В центре должны быть интересы потерпевшего", - сказала она.

Отметим, осенью 2019 года Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры. Структура прокуратуры теперь выглядит так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Максимальное количество сотрудников прокуратуры сократили с 15 тыс. до 10 тыс.

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Венедиктова Ирина (726) аттестация (18)


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Топ комментарии
+7
Президентская реформа уже видна невооруженным глазом - Риф год просидел в сизо, а против него даже не было улик у следствия, а беркутня убивавшая евромайдановцев - отпущена на свободу и восстановилась в мусарке
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02.10.2021 19:02
+4
Хватит и одной стопроцентной
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02.10.2021 18:53
+3
Может хватит ваших клоунских реформ?!
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02.10.2021 19:03
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Хватит и одной стопроцентной
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02.10.2021 18:53 Ответить
лучшие были уволены...
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02.10.2021 19:06 Ответить
Президентская реформа уже видна невооруженным глазом - Риф год просидел в сизо, а против него даже не было улик у следствия, а беркутня убивавшая евромайдановцев - отпущена на свободу и восстановилась в мусарке
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02.10.2021 19:02 Ответить
Может хватит ваших клоунских реформ?!
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02.10.2021 19:03 Ответить
нифигассэ...4300 уродов наотрез отказываются присягнуть золотой розе...
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02.10.2021 19:03 Ответить
Куда ушли? Пешком на заработки в Польшу? Может, даже Россию? Уволены - есть такое слово у юристов? Простой народ тоже применяет слово ушли, но только в кавычках!
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02.10.2021 19:06 Ответить
Интересно, и куда эти уволенные 5000 прокуроров уйдут, чем зарабатывать будут, неужели на завод? Или скорее на старые схемы в новые органы?
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02.10.2021 19:08 Ответить
стали судьями адвокатами депутатами и....ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ с начальным капиталом в несколько лямов долларов
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02.10.2021 22:11 Ответить
Круговорот прокуроров в природе: Уволенные во время люстрации и реформы прокуратуры прокуроры восстанавливаются на должности через суд и получают огромные компенсации.
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02.10.2021 19:35 Ответить
После аттестации в органах прокуратуры осталось 7700 сотрудников из 12 тысяч, все 100% свои, - Венедиктова в Трускавце Источник:
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02.10.2021 20:02 Ответить
Так зміна назв це не реформа. Старого Сірка звали Сірко. Тепер Сірка звуть Бобик. Будку Сірка перейменували в офіс. І сидить він тепер не на ланцюгу, а на повідку, який прикріплений не до нашийника, а до обруча. Мовби й екзамен пройшли, а якими були опеньками - такими й лишилися. Де тут реформа, клоуни?
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02.10.2021 20:29 Ответить
Жили були дебіли. Кожен день у них проходила реформа - сонце вставало, а потім сідало. Правда їм з жопи цього було не видно.
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02.10.2021 20:32 Ответить
7 700 нахлебников ? Нах они вообще нужны. Пусть асфальт кладут - дороги вон какие паршивые
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02.10.2021 21:13 Ответить
А скільки тисяч повернулося та отримало компенсацію?
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02.10.2021 21:42 Ответить
Жалуется что меньше стали дел продавать и наверх передавать долю!
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02.10.2021 21:49 Ответить
сумма доли увеличилась ровно на 100%
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02.10.2021 22:12 Ответить
 
 