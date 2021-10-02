После аттестации в органах прокуратуры осталось 7700 сотрудников из 12 тысяч, - Венедиктова в Трускавце

После аттестации из более 12 тысяч прокуроров на должностях остались 7 700.

Об этом Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила во время выездного заседания фракции "Слуги Народа" в Трускавце 2 октября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

Отметим, заседание проходило без журналистов.

"Первый этап президентской реформы прокуратуры закончился. Было более 12 тыс. прокуроров, в законе мы проголосовали 10 тыс. прокуроров, после аттестации 7 700 осталось. То есть 35% ушли", - отметила она.

Генпрокурор добавила, что сейчас продолжается набор прокуроров.

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"Когда из системы прокуратуры ушли более 35% работников - это очень много. Для устойчивости государственных институтов надо их развивать", - добавила Венедиктова.

Она также подчеркнула, что прокурор должен быть защитником, а не "карателем". "В центре должны быть интересы потерпевшего", - сказала она.

Отметим, осенью 2019 года Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры. Структура прокуратуры теперь выглядит так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Максимальное количество сотрудников прокуратуры сократили с 15 тыс. до 10 тыс.

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