Украина обратилась к Грузии с запросом на посещение Саакашвили украинским консулом, - спикер МИД Николенко
В Министерство иностранных дел 2 октября пригласили временного поверенного Грузии в Украине, старшего советника Сандро Топурия.
Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи", - отметил спикер.
В то же время в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.
Также Сандро Топурия сообщил об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили и инкриминируемых ему статьях грузинского уголовного кодекса.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
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- для грузин национальность в отличии от украинской малоросьни таки имеет значение
Здесь Миша дал публичный промах канешна😀
"Миша, нах..я ты туда полез ?"
Миша так резко побежал от молодой жены в тюрму....
Прозорі натяки російськомовних помийок на Іванішвілі не залишають інших варіантів пояснення.
І тут в мережі з'являється https://www.youtube.com/watch?v=FxobjLGSVMo відео , на якому Саакашвілі, затриманого в Тбілісі і сяючого, як новий п'ятак, ведуть в наручниках двоє грузинських поліцейських. Судячи з задоволеного вигляду експрезидента, все йде за планом. Але який план?
На що міг розраховувати Саакашвілі, приїжджаючи до Грузії, неважливо, літаком чи у Тбілісі, або плавом до Батумі, як колись приплив на Кубу опальний Фідель Кастро? Тільки на одне: уникнувши арешту, прикритися натовпом прихильників і почати розхитувати ситуацію. Але чи така слабка грузинська влада і чи достатньо залишилося прихильників у Саакашвілі, аби це мало ефект? У будь-якому випадку, арешт у його плани входити був не повинен. Що ж сталося?
Версій проглядається кілька.
Перша: арешт - частина плану, або, щонайменше, один з включених до плану варіантів. Слідом повинні вступити в дію якісь сили, які висмикнуть Саакашвілі з в'язниці і дозволять йому … а, власне, що? Прийти до влади? Зняти з себе звинувачення, відновити громадянство і легалізуватися в грузинській політиці? І що це повинні бути за сили? Невже експрезидент розраховує повторити сценарій втечі Наполеона з острова Ельби, і думає, що захоплений натовп занесе його на руках назад у владу? Судячи із заяв прихильників Саакашвілі, це саме так, але в цьому випадку масштаби відриву від реальності вражають. Так що його кейс швидше схожий на історію повернення в ЦАР Жана Беделя Бокаси, якого замість повернення на престол піддали суду і відправили до в'язниці.
Втім, Саакашвілі може розраховувати і на те, що в самому крайньому випадку його витягнуть з в'язниці впливові покровителі.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/virtualnyy-triumf-kak-mihail-saakashvili-v-ocherednoy-raz-na-rodinu-sobralsya-01102021-438669
но почему США не введут в черноморскую лужу свой 6 флот ?
в защиту гражданина США ?
Что не страшны тебе ни горе, ни беда:
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда».
Михо, не скули, ты же теперь одессит.
Для Грузии этот мишаня будет только лишь гражданином Грузии сколько б у него паспортов не было. Так это и в Украине работает.
Какое-никакое но международное признание
если больше одного - украинского, то украинское гражданство
должно же быть автоматически анулировано.
Нахрена тогда консулу с этим ренегатом, променявшим украину на грузию встречаться?
Це банальне міжнародне Право.
Його США відмажуть, а не Україна.
Нє тот хвасон - другая сістєма.
А касатьно Саакашвілі?
Україну валять професійно і креатівно.
??? Хіба проти нього в Україні є кримінальна справа, щоб його Грузія видавала? Думаю, що Грузія, як і Україна, Ізраїль та багато інших країн не видають своїх громадян. А подався він в Грузію через безвихідь, бо в Україні йому нічого не світить. Там трохи посидить, потім вийде і буде займатись політикою, вірніше колотити, бо нормально співпрацювати чи опонувати він не вміє. Але поїхав, то нехай йому щастить і нехай забуде назад дорогу в Україну, тут спокійніше буде.
Саакашвілі завжди думав тільки про себе і поступав так, як може бути вигідно тільки йому. Тому і зараз, його аферистичний вчинок продиктований дуже прагматичними цілями, де головний герой виключно він.
В Грузії парламентська криза тягнеться рік і зараз є домовленість: якщо сьогодні на місцевих виборах провладна партія набере 43% опозиція розблоковує роботу парламенту. Якщо ні - перевибори.
Рейтинг політичної сили Саакашвілі за різними даними коливається в районі 30-35% і партія вважає, що сьогодні має початися нова революція, яка призведе до перевиборів і їхнього повернення у владу.
Влада має натягнуті стосунки з ЄС і США після відмови від чергового траншу МВФ (вимога реформувати суд) і після жорсткого розгону гей-параду. Також треба зазначити, що рейтинги владної партії доволі хиткі, а опозиція звинувачує владу в поверненні до РФ. Простіше кажучи, який би результат не показала партія влади, її звинуватять у фальсифікаціях.
На що розраховує Саакашвілі? Він вважає, що в разі перемоги опозиції він повернеться у владу в тій чи іншій формі. В разі поразки революції, влада Грузії, під тиском ЄС та США депортують його до України. Тобто він точно не програє у жодному випадку.
Все це ставить нас, Україну, в дуже незручне становище. Зеленський вже змушений був реагувати. Ми черговий раз влізаємо в чужу внутрішню політику, при чому, без жодного виграшу для себе.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/saakashvili-aferistichniy-pragmatizm-miho-02102021-438709