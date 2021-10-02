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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Украина обратилась к Грузии с запросом на посещение Саакашвили украинским консулом, - спикер МИД Николенко

Украина обратилась к Грузии с запросом на посещение Саакашвили украинским консулом, - спикер МИД Николенко

В Министерство иностранных дел 2 октября пригласили временного поверенного Грузии в Украине, старшего советника Сандро Топурия.

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи", - отметил спикер.

В то же время в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили продолжает голодовку и считает себя политзаключенным, - депутат парламента Грузии Бокучава

Также Сандро Топурия сообщил об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили и инкриминируемых ему статьях грузинского уголовного кодекса.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Автор: 

Грузия (4499) МИД (6949) Саакашвили Михеил (3307) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+8
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3686299.html ...причиною провокаційних вчинків цього покидька є зовсім не місцеві вибори в Сакартвело . Минулого тижня пройшла інформація, що Грузія серйозно узялася за отримання дорожньої карти в НАТО. А хто краще за цю паскуду впорається із путінським завданням влаштувати там колотнечу, зірвати чи завадити впровадженню необхідних змін?
Прозорі натяки російськомовних помийок на Іванішвілі не залишають інших варіантів пояснення.
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02.10.2021 18:56
+8
С Саакашвили одессит, как с Тимошенко Дейенерис
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02.10.2021 19:22
+7
Сааку нужно определится какой страны он гражданин. Грузии, США или Украины. А то ехал он туда как грузин и снимался на фоне грузинского флага. А как взяли за зад -- сразу стал украинцем.
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02.10.2021 18:57
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Уж не Ясько фамилия консула?
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02.10.2021 18:51 Ответить
однако грузинские женщины теперь будут однозначно против Миши
- для грузин национальность в отличии от украинской малоросьни таки имеет значение
Здесь Миша дал публичный промах канешна😀
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02.10.2021 18:59 Ответить
вообще-то

"Миша, нах..я ты туда полез ?"
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02.10.2021 19:04 Ответить
странно,

Миша так резко побежал от молодой жены в тюрму....
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02.10.2021 21:05 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3686299.html ...причиною провокаційних вчинків цього покидька є зовсім не місцеві вибори в Сакартвело . Минулого тижня пройшла інформація, що Грузія серйозно узялася за отримання дорожньої карти в НАТО. А хто краще за цю паскуду впорається із путінським завданням влаштувати там колотнечу, зірвати чи завадити впровадженню необхідних змін?
Прозорі натяки російськомовних помийок на Іванішвілі не залишають інших варіантів пояснення.
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02.10.2021 18:56 Ответить
Удень першого жовтня грузинський телеканал "Імеді" повідомив, що його бачили в Трускавці, на з'їзді "Слуг народу". І це теж виглядало логічним: з'їзд "Слуг" - одне з місць, де експрезидент Грузії ще здатний блиснути на загальному тлі.

І тут в мережі з'являється https://www.youtube.com/watch?v=FxobjLGSVMo відео , на якому Саакашвілі, затриманого в Тбілісі і сяючого, як новий п'ятак, ведуть в наручниках двоє грузинських поліцейських. Судячи з задоволеного вигляду експрезидента, все йде за планом. Але який план?

На що міг розраховувати Саакашвілі, приїжджаючи до Грузії, неважливо, літаком чи у Тбілісі, або плавом до Батумі, як колись приплив на Кубу опальний Фідель Кастро? Тільки на одне: уникнувши арешту, прикритися натовпом прихильників і почати розхитувати ситуацію. Але чи така слабка грузинська влада і чи достатньо залишилося прихильників у Саакашвілі, аби це мало ефект? У будь-якому випадку, арешт у його плани входити був не повинен. Що ж сталося?

Версій проглядається кілька.

Перша: арешт - частина плану, або, щонайменше, один з включених до плану варіантів. Слідом повинні вступити в дію якісь сили, які висмикнуть Саакашвілі з в'язниці і дозволять йому … а, власне, що? Прийти до влади? Зняти з себе звинувачення, відновити громадянство і легалізуватися в грузинській політиці? І що це повинні бути за сили? Невже експрезидент розраховує повторити сценарій втечі Наполеона з острова Ельби, і думає, що захоплений натовп занесе його на руках назад у владу? Судячи із заяв прихильників Саакашвілі, це саме так, але в цьому випадку масштаби відриву від реальності вражають. Так що його кейс швидше схожий на історію повернення в ЦАР Жана Беделя Бокаси, якого замість повернення на престол піддали суду і відправили до в'язниці.

Втім, Саакашвілі може розраховувати і на те, що в самому крайньому випадку його витягнуть з в'язниці впливові покровителі.

https://www.dsnews.ua/ukr/society/virtualnyy-triumf-kak-mihail-saakashvili-v-ocherednoy-raz-na-rodinu-sobralsya-01102021-438669
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02.10.2021 23:59 Ответить
мишаня пыхнул и очнулся в батуми...бувайе...
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02.10.2021 18:56 Ответить
Сааку нужно определится какой страны он гражданин. Грузии, США или Украины. А то ехал он туда как грузин и снимался на фоне грузинского флага. А как взяли за зад -- сразу стал украинцем.
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02.10.2021 18:57 Ответить
А ще Голландії...
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02.10.2021 19:40 Ответить
В Нидерландах вроде только вид на жительство. Но утверждать не берусь.
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02.10.2021 19:55 Ответить
Гражданства Грузии он лишен.
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02.10.2021 20:25 Ответить
это точно !

но почему США не введут в черноморскую лужу свой 6 флот ?
в защиту гражданина США ?
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02.10.2021 21:01 Ответить
Никак борща захотелось
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02.10.2021 18:58 Ответить
пусть чурчхелу на палочке теперь кушает !
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02.10.2021 21:14 Ответить
лучшее, шо мы можем сделать для кремлядских **********,то забыть о их существовании...
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02.10.2021 19:08 Ответить
До выборов не допустят, это факт. Но Саакашвили это и ненужно, он не для этого туда поехал. Он поехал за эмоциями и за шумихой вокруг его фамилии.
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02.10.2021 19:04 Ответить
«Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда:
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда».
Михо, не скули, ты же теперь одессит.
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02.10.2021 19:10 Ответить
С Саакашвили одессит, как с Тимошенко Дейенерис
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02.10.2021 19:22 Ответить
Какого хрена там будет решать украинский консул?
Для Грузии этот мишаня будет только лишь гражданином Грузии сколько б у него паспортов не было. Так это и в Украине работает.
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02.10.2021 19:13 Ответить
Этого прохиндея должны были еще в 17 году посадить. За нарушение гос. границы Украины. Только Петя струсил. Побоялся прицепом и Жульку "обидеть"
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02.10.2021 19:20 Ответить
Ну как.. Завалится наш консул : "Вечер в хату, господа арестанты! Ходу воровскому, смерти воровскому! Часик в радость, чифир в сладость." И Михо приятно будет.
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02.10.2021 20:29 Ответить
Смерти, конечно же, мусорскому. (Зарапортовалась.)
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02.10.2021 20:31 Ответить
Говорил же зебилам, что этот вентилятор что чемодан без ручки. Что от этого Карлсона, только головняк и геморрой. Так нет, носятся с ним как с писанной торбой
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02.10.2021 19:15 Ответить
Говорят Саакашвили номинировали на премию Дарвина.
Какое-никакое но международное признание
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02.10.2021 19:20 Ответить
Я не понял, а сколько у михея гражданств?

если больше одного - украинского, то украинское гражданство

должно же быть автоматически анулировано.

Нахрена тогда консулу с этим ренегатом, променявшим украину на грузию встречаться?
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02.10.2021 19:28 Ответить
Як що Саакашвілі має дійсне грузиньске громадянство і порушив закони Грузії, то Україна не має права його захищати від злочину на грузинський теріторії.
Це банальне міжнародне Право.
Його США відмажуть, а не Україна.
Нє тот хвасон - другая сістєма.
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02.10.2021 19:46 Ответить
В Грузии завершилось голосование на местных выборах в органы самоуправления, начался подсчет голосов. Первые экзит-полы показывают лидерство правящей партии «Грузинская мечта». По данным телеканала Imedi, «Грузинская мечта» набирает 47.6% голосов (выборы проходят как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе), на втором месте - основанное Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) с 27,1%.
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02.10.2021 19:51 Ответить
Їхав Міша за Урал, раптом в Грузію попав.
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02.10.2021 20:27 Ответить
Парафраз старого стишка : "Ехал Ванечка на БАМ, оказался в Амстердам! Вот какой рассеянный сын Сары Моисеевны."
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02.10.2021 20:33 Ответить
Щось типо того.
А касатьно Саакашвілі?
Україну валять професійно і креатівно.
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02.10.2021 20:41 Ответить
Михуил сидеть не будет! Ежели его однопартийцы войдут во власть ,ему мягкое место, а на нет -его выдадут по запросу в Украину. Всё это расписанное шоу с участием 95 квартала.
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02.10.2021 21:04 Ответить
"его выдадут по запросу в Украину".
??? Хіба проти нього в Україні є кримінальна справа, щоб його Грузія видавала? Думаю, що Грузія, як і Україна, Ізраїль та багато інших країн не видають своїх громадян. А подався він в Грузію через безвихідь, бо в Україні йому нічого не світить. Там трохи посидить, потім вийде і буде займатись політикою, вірніше колотити, бо нормально співпрацювати чи опонувати він не вміє. Але поїхав, то нехай йому щастить і нехай забуде назад дорогу в Україну, тут спокійніше буде.
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02.10.2021 22:08 Ответить
Грузинская мечта,как всегда,лепит горбатого....
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02.10.2021 22:14 Ответить

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03.10.2021 00:40 Ответить
Саакашвілі: аферистичний прагматизм Міхо

Саакашвілі завжди думав тільки про себе і поступав так, як може бути вигідно тільки йому. Тому і зараз, його аферистичний вчинок продиктований дуже прагматичними цілями, де головний герой виключно він.

В Грузії парламентська криза тягнеться рік і зараз є домовленість: якщо сьогодні на місцевих виборах провладна партія набере 43% опозиція розблоковує роботу парламенту. Якщо ні - перевибори.
Рейтинг політичної сили Саакашвілі за різними даними коливається в районі 30-35% і партія вважає, що сьогодні має початися нова революція, яка призведе до перевиборів і їхнього повернення у владу.
Влада має натягнуті стосунки з ЄС і США після відмови від чергового траншу МВФ (вимога реформувати суд) і після жорсткого розгону гей-параду. Також треба зазначити, що рейтинги владної партії доволі хиткі, а опозиція звинувачує владу в поверненні до РФ. Простіше кажучи, який би результат не показала партія влади, її звинуватять у фальсифікаціях.
На що розраховує Саакашвілі? Він вважає, що в разі перемоги опозиції він повернеться у владу в тій чи іншій формі. В разі поразки революції, влада Грузії, під тиском ЄС та США депортують його до України. Тобто він точно не програє у жодному випадку.
Все це ставить нас, Україну, в дуже незручне становище. Зеленський вже змушений був реагувати. Ми черговий раз влізаємо в чужу внутрішню політику, при чому, без жодного виграшу для себе.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/saakashvili-aferistichniy-pragmatizm-miho-02102021-438709
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03.10.2021 02:39 Ответить
 
 