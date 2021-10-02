Украина обратилась к Грузии с запросом на посещение Саакашвили украинским консулом, - спикер МИД Николенко

В Министерство иностранных дел 2 октября пригласили временного поверенного Грузии в Украине, старшего советника Сандро Топурия.

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи", - отметил спикер.

В то же время в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

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Также Сандро Топурия сообщил об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили и инкриминируемых ему статьях грузинского уголовного кодекса.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.