Шествие активистов "Марша защиты Киева" завершилось рейвом под КГГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Акция "Марш за Киев" в центре столицы для привлечения внимания к проблемам города завершилась музыкальным рейвом у здания Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Сбор участников акции начался в 14:00 возле Верховной Рады. Также у парламента была установлена инсталляция в виде картонной многоэтажки, которая стоит в непосредственной близости к объекту культурного наследия.
Далее в 15:30 колонна выдвинулась от парламента к зданию Офиса президента.
Там прошел небольшой митинг, а также перформанс. В частности, были разорваны длинные "руки" из поролона, которые якобы тянутся от ОП к КГГА.
После этого колонна по улице Институтской спустилась к Крещатику и в 17:00 подошла к зданию Киевской городской государственной администрации.
Тут также состоялся пикет, после чего официальная часть акции завершилась и в 17:30 начался так называемый музыкальный рейв.
В "Марше за Киев" приняло участие несколько тысяч человек.
На протяжении всего шествия в руках у протестующих были плакаты с надписями: "Требуем город для жизни", "Не разрушай - реставрируй", "Архитектура модернизма - наше наследие", "Сохрани природные берега Днепра", "Кличко, останови вырубку деревьев", "Требуем чистый воздух и воду", "Наука и образование - коренные киевляне", "Хватит издеваться над моим городом".
По словам организаторов, у протестующих пять главных требований, выполнение которых должно улучшить ситуацию в городе.
В частности: остановить хаотичную застройку; разработать полностью новый генплан; провести реформу транспорта и мобильности; вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах; обеспечить чистый воздух и воду.
В "Марше за Киев" приняло участие более 40 городских неполитических инициатив.
Фото, видео - Олег Богачук
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ну, ну!
одержите ЗЕльону жабу Ващук у якості гауляйтера, то Клича будете згадувати як архангела Михаіла !
вместе со своим вождем!...
ми за мир - за мир - за мир
у вас на тротуарах та у дворі та на газонах все заставлено машинами -
ідіть боріться !
що, слабо ?
Клич, до речі, по часті парків зробив як ніхто !
- разруха сидит не в клозетах, а в головах!
- Tсли я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат "бей разруху!" - Я смеюсь (Профессор Преображенский)
А буде вам ще Велика Олігархична Бійка. На ваших кістьках.
Я за Бійку!
Бо умом Вкраїну нє понять.
Приєднайся.
Ти б теж не відмовився.
"Я так думаю"
Довожу до вас про Шрьодера.
Без мене з ним разрулюйте ваші проблеми. Мені він байдужій.
Скубенти якраз і є в більшості ті самі "понаєхавшиє", що за 200 гривень залюбки з будь-яким плакатиком креативно потусять.
Я на Ютубі вчора не зрозумів до чого кликав глядачів Притула в рекламі між відео - "що ти робиш в суботу? і т.д.."
А "понаєвхашему гівну" - "раждьоннім перєєхать в кієвЪ" якраз такі марші дуже нерви будоражать. Їх влаштовують їх коробки бетонні та знищення їнею присутністю наших шкіл, робочих місць, дитсадків, доріг, інженерних мереж, скверів і вони дуже в душі ненавидять Київ і справжніх Киян (з великої літери). Їхні висери типу "ваші радітєлі тожє в кієв прієхалі" виглядають смішно і тупо.
Бо це лайно навіть не знає як тоді наші батьки жили в гуртожитках, робили водіями на транспорті, робили на Хімволокні та інших підприємствах і вони були тут потрібні.
А ці "понаєхавші" знищують місто і вони тут зовсім не потрібні
1. раньше на градостроительном совете по четвергам маститые архитекторы приводили до тямы зарвавшиеся архитекторов и девелоперов , чтобы сохранить облик центральной части , как принято в Европе.
2. сегодня Киев бомбят высотками как бомбами , уже вообще не смотрят , что это древний город, что тут важно сберечь пласты жизнедеятельности горожан за 3000 лет . Рушат и архитектурные памятники во имя дорогих квадратных метров
3. пробки - с жтой проблемой в городе никто не работает . Поехали бы в Вену , поучились у спецов. Куда там - совок есть совок - проще запретить людям ездить , чем сделать комфортным город
4. паркинги - тут у власти вообще совести нет - загнали торговые центры под землю вместо паркингов ( приезжие из мацквы Парцхаладзе и Гарик Корогодский постарались )
Тошнит уже от твоих умных по форме, но маразматических по содержанию постов. По факту ты пособник кацапов неосознанный , а не Дуглас.
И бардак в Киеве меня раздражает
Ты бы посмотрел сам незамыленным оком , что видят европейцы приезжая в город . Лавру ? Софию ?
ОНИ ВИДЯТ КАК ЦВЕТЁТ ДНЕПР С КАМЫШАМИ У метро и бурьяны на Набережной .
они видят , как днём , а не ночью на Броварском шоссе латают ямы, создавая невероятные пробки в рабочее время на такой важной транспортной артерии. И никому из КМДА и полиции не приходит в голову пустить транспорт по пустой встречке( КАК ЭТО ДЕЛАЮТ В ЕВРОПЕ И сельской (😜) Словакии ) , отгородив ВСТРЕЧКУ предупредительными знаками или колпачками . Есть ещё метод переносных светофоров . НО Киевской власти на людей в пробках плевать, они поставят спортивную площадку и пиарятся.
Так шо лучше помалкивай, а то я распишу недоработки Кличка на три страницы. 😜😜😜
Киев- это не личная собственность Кличка и Зе . Киев - это коммуна , в которой должно быть комфортно всем . А жизнь одна - и подстраивать своё мнение о благоустройстве Киева под чьи-то партийные интересы не стоит
по рейваху в нас Бахматов на псєвдо Лєдокол
тож на мера ладиться, еге
Це все політика.
Что-то мне подсказывает, что они такие же киевляне, как и ЗЕ.
А сейчас сколько с нелегалами? Лямов 5?
И моя позиция абсолютно адекватная, каждый человек так думает, но с Киевом дела прохи. Если я приеду в ЛЮБОЕ село, пойду в клюб, и буду орать что село это мое, и вы не правильно живете и вообще переходите со мной на кацаский язык (да, потому что коренные киевляне русскоговорящие, и потому Киев русскоговорящий город) мне б набили б лицо минимум и послали б пинками во, и это нормально.
Как и нормально то что не чего мне указывать, как мне жить, это я вам скажу - валите отсюда нахер. Понаехали тут! Валите !
Ты хоть квартиру купи в центре, но киевлянином не станешь.
Найбільша проблема Київа це повітря. Через стрімке зростання кількості машин, в т.ч. через ковід, це просто дупа. Очевидно що старий бу хлам з Європи, що їздить по Київу це не вина Кличка. Але Київ перетворився на якусь смердючу діру для бідних, усі багаті живуть десь за містом. Майже щодня перевищення норм забрудненості повітря. Очевидно і ВР, і мерія мають щось зробити з міським транспортом.
Це не якісь гомо паради які окрім скандалів більше нічого не роблять.
Деконструкція Віталіка це дуже смішно Вирубка дерев і бетоні коробки вже
всіх дістали і вХаркові також.
Херня это а не протест!