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Шествие активистов "Марша защиты Киева" завершилось рейвом под КГГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция "Марш за Киев" в центре столицы для привлечения внимания к проблемам города завершилась музыкальным рейвом у здания Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сбор участников акции начался в 14:00 возле Верховной Рады. Также у парламента была установлена инсталляция в виде картонной многоэтажки, которая стоит в непосредственной близости к объекту культурного наследия.

Далее в 15:30 колонна выдвинулась от парламента к зданию Офиса президента.

Там прошел небольшой митинг, а также перформанс. В частности, были разорваны длинные "руки" из поролона, которые якобы тянутся от ОП к КГГА.

После этого колонна по улице Институтской спустилась к Крещатику и в 17:00 подошла к зданию Киевской городской государственной администрации.

Тут также состоялся пикет, после чего официальная часть акции завершилась и в 17:30 начался так называемый музыкальный рейв.

В "Марше за Киев" приняло участие несколько тысяч человек.

На протяжении всего шествия в руках у протестующих были плакаты с надписями: "Требуем город для жизни", "Не разрушай - реставрируй", "Архитектура модернизма - наше наследие", "Сохрани природные берега Днепра", "Кличко, останови вырубку деревьев", "Требуем чистый воздух и воду", "Наука и образование - коренные киевляне", "Хватит издеваться над моим городом".

По словам организаторов, у протестующих пять главных требований, выполнение которых должно улучшить ситуацию в городе.

В частности: остановить хаотичную застройку; разработать полностью новый генплан; провести реформу транспорта и мобильности; вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах; обеспечить чистый воздух и воду.

В "Марше за Киев" приняло участие более 40 городских неполитических инициатив.

Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 01
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 02
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 03
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 04
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 05
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 06
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 07
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 08
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 09
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 10
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 11
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 12
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 13
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 14
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 15
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 16
Шествие активистов Марша защиты Киева завершилось рейвом под КГГА 17

Фото, видео - Олег Богачук

КГГА (2982) Киев (25516) экология (1608) застройка (711) активист (630) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+8
Все идет по плану. Нужно убрать наиболее реальных конкурентов зеленой шмаркли. Убрать Разумкова со спикера, до весны о нем должны забыть, Кличко - прокуратура, НАБУ, ***, марши *********..., Порошенко - закон об олигархах....кстати, Авакова уже убрали. Нравится - не нравится, но он мог не допустить массовой фальсификации.
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02.10.2021 19:18
+7
Ти киянин? Якщо ні, значить, у твоєму місці проживання усе добре. І цей марш організований виключно громадськими організаціями без жодної участі будь-якої політсили. А проблем у столиці вистачає, повір.
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02.10.2021 20:02
+5
Конечно Киев угробили
1. раньше на градостроительном совете по четвергам маститые архитекторы приводили до тямы зарвавшиеся архитекторов и девелоперов , чтобы сохранить облик центральной части , как принято в Европе.

2. сегодня Киев бомбят высотками как бомбами , уже вообще не смотрят , что это древний город, что тут важно сберечь пласты жизнедеятельности горожан за 3000 лет . Рушат и архитектурные памятники во имя дорогих квадратных метров
3. пробки - с жтой проблемой в городе никто не работает . Поехали бы в Вену , поучились у спецов. Куда там - совок есть совок - проще запретить людям ездить , чем сделать комфортным город
4. паркинги - тут у власти вообще совести нет - загнали торговые центры под землю вместо паркингов ( приезжие из мацквы Парцхаладзе и Гарик Корогодский постарались )
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02.10.2021 20:00
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Правила форума Совет форумчан
рейв не хай...нэхай
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02.10.2021 19:12 Ответить
за деконструкцію Віталіка...

ну, ну!
одержите ЗЕльону жабу Ващук у якості гауляйтера, то Клича будете згадувати як архангела Михаіла !
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02.10.2021 20:41 Ответить
Просто интересно, людям нех делать в свой выходной день? Если он еще выходной конечно, многие для нормальной жизни ******т без выходных. Или всякие акции и митинги в честь чего-то, на поддержку кого-то ,это и есть работа?
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02.10.2021 19:13 Ответить
Кто за деньги "митингует" кто по приколу, кто за кампанию. Если есть такая серьёзная проблема в застройке для киевлян, так это на улице должны быть десятки тысяч, а не пару сотен праздношатающихся. Кстати на последнем фотого, где "жабы не хотят жить в болоте", на заднем фото, такие характерные "беркутовские" личика, дело их живёт и без них никуда
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02.10.2021 19:24 Ответить
Для таких, як ти - після мене, хоч потоп, такі мітинги щось незрозуміле. Ну, давай, їб@ш без вихідних, заробляй на білет у світле майбутнє, якого тут ти не очікуєш
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02.10.2021 19:59 Ответить
Где там несколько тысяч?Мосейчучка на г+Г,должна кипятком обо-тся.
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02.10.2021 19:18 Ответить
Все идет по плану. Нужно убрать наиболее реальных конкурентов зеленой шмаркли. Убрать Разумкова со спикера, до весны о нем должны забыть, Кличко - прокуратура, НАБУ, ***, марши *********..., Порошенко - закон об олигархах....кстати, Авакова уже убрали. Нравится - не нравится, но он мог не допустить массовой фальсификации.
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02.10.2021 19:18 Ответить
Ну, так він і не допустив - 73% тому красномовний доказ. От правда лоханулися 73%. І я теж...
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02.10.2021 19:56 Ответить
Да смысл в том, что ЗЕмразь нужно убирать коллективно, а не собачится. Ну пока хоть так - враг моего врага - мой друг.
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02.10.2021 20:01 Ответить
а зачем вообще этот марш проводили? з**билы же все в трускавце

вместе со своим вождем!...
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02.10.2021 19:24 Ответить
Ти киянин? Якщо ні, значить, у твоєму місці проживання усе добре. І цей марш організований виключно громадськими організаціями без жодної участі будь-якої політсили. А проблем у столиці вистачає, повір.
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02.10.2021 20:02 Ответить
трахтор в полі дир - дир - дир
ми за мир - за мир - за мир

у вас на тротуарах та у дворі та на газонах все заставлено машинами -
ідіть боріться !

що, слабо ?
Клич, до речі, по часті парків зробив як ніхто !
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02.10.2021 20:46 Ответить
От скажіть мені- Черновецький збагатився, а мостів не будував. А його в пору такі як ви цілували.
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02.10.2021 23:31 Ответить
Льоня нічого не робив, але вкрав трошки. Кличко будує мости та дороги- мегарозкрадання. У вас з математикою як? Чи так, як у зевиборців?
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04.10.2021 11:19 Ответить
Как говаривал профессор Преображенский из Собачьего сердца Булгакова

- разруха сидит не в клозетах, а в головах!
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02.10.2021 21:51 Ответить
А вот точнее:

- Tсли я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат "бей разруху!" - Я смеюсь (Профессор Преображенский)
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02.10.2021 21:54 Ответить
наградите марш рэпером онуфрием...
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02.10.2021 19:24 Ответить
То вам, діточки, ще квіточки - Велика Жовтнева Українська Революція.
А буде вам ще Велика Олігархична Бійка. На ваших кістьках.
Я за Бійку!
Бо умом Вкраїну нє понять.
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02.10.2021 19:25 Ответить
С умом родиться надо, мертворожденный.
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02.10.2021 19:41 Ответить
Слышь, ганс недоделанный, иди сосать потоки вместе с фрау Риббентроп. Тельман недоделанный
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02.10.2021 19:59 Ответить
Зарплатню у цьому місяці підняли на 308 євро. Типо, вірусна премія. На вкруги вже 618 маю.
Приєднайся.
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02.10.2021 20:08 Ответить
А. Понятно. Родину любить лучше издалека.
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03.10.2021 00:10 Ответить
І за чесно зароблені гроші.
Ти б теж не відмовився.
"Я так думаю"
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03.10.2021 00:12 Ответить
Шикарно. Ваше мнение доведите до Шредера.
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03.10.2021 00:30 Ответить
Він колись "дитячи гроші" підняв. В мене тоді 2 малих було. Непогано трапилось.
Довожу до вас про Шрьодера.
Без мене з ним разрулюйте ваші проблеми. Мені він байдужій.
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03.10.2021 00:36 Ответить
Странно что Шрёдер вам по барабану, а Украина нет . Кстати, детские деньги и сейчас получают, в виде налогов с крымских турбин Сименса, совместных проектов с ******. Вам деньги от их бизнеса, нам мины и пули на голову. Такшта ей баварское, и не лезь с советами к гражданам чужой для тебя страны
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03.10.2021 04:00 Ответить
ревом?
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02.10.2021 19:25 Ответить
Чисельність мізерна для Києва- таким буде і результат.
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02.10.2021 19:34 Ответить
Це означає, що більшість "киян" - понаєхавшие: їм *****, як казав азіров, перекантуються, грошенят зароблять і звалять звідси. Можливо, назавжди.
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02.10.2021 20:05 Ответить
Маячня.
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02.10.2021 21:06 Ответить
Це означає, що Кличка обрали кияни, а хитають підараси.

Скубенти якраз і є в більшості ті самі "понаєхавшиє", що за 200 гривень залюбки з будь-яким плакатиком креативно потусять.
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02.10.2021 21:09 Ответить
Якби ж не Притула це очолював, то можливо в рази більше людей вийшло.

Я на Ютубі вчора не зрозумів до чого кликав глядачів Притула в рекламі між відео - "що ти робиш в суботу? і т.д.."

А "понаєвхашему гівну" - "раждьоннім перєєхать в кієвЪ" якраз такі марші дуже нерви будоражать. Їх влаштовують їх коробки бетонні та знищення їнею присутністю наших шкіл, робочих місць, дитсадків, доріг, інженерних мереж, скверів і вони дуже в душі ненавидять Київ і справжніх Киян (з великої літери). Їхні висери типу "ваші радітєлі тожє в кієв прієхалі" виглядають смішно і тупо.

Бо це лайно навіть не знає як тоді наші батьки жили в гуртожитках, робили водіями на транспорті, робили на Хімволокні та інших підприємствах і вони були тут потрібні.

А ці "понаєхавші" знищують місто і вони тут зовсім не потрібні
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02.10.2021 21:29 Ответить
Дурік, кияни живуть в Києві, а понаєхавшіє мітінтгують, щоб рядом з ними не будували дома, бо бобри.
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02.10.2021 23:34 Ответить
Конечно Киев угробили
1. раньше на градостроительном совете по четвергам маститые архитекторы приводили до тямы зарвавшиеся архитекторов и девелоперов , чтобы сохранить облик центральной части , как принято в Европе.

2. сегодня Киев бомбят высотками как бомбами , уже вообще не смотрят , что это древний город, что тут важно сберечь пласты жизнедеятельности горожан за 3000 лет . Рушат и архитектурные памятники во имя дорогих квадратных метров
3. пробки - с жтой проблемой в городе никто не работает . Поехали бы в Вену , поучились у спецов. Куда там - совок есть совок - проще запретить людям ездить , чем сделать комфортным город
4. паркинги - тут у власти вообще совести нет - загнали торговые центры под землю вместо паркингов ( приезжие из мацквы Парцхаладзе и Гарик Корогодский постарались )
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02.10.2021 20:00 Ответить
Согласен, угробили, но сейчас это делается для того, что бы убрать с электорального поля любого реального конкурента зеленой мрази.
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02.10.2021 20:05 Ответить
побійтесь Бога...кловун вже був (сподіваюсь востаннє), а ви хочете ще з боксером спробувати?
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02.10.2021 21:20 Ответить
Насправді, забудову Києва треба призупинити - доексплуатовуються ще савєйскіє тепло та трубопроводи, до старющих бойлерних підключають нові і нові будівлі, для опалення не вистачає ні вугілля, ні газу, народ встановлює бойлери, кондиціонери та іншу електотехніку - падає напруга в мережі. Знову ж таки - на весь Київ одна Бортницка очисна станція, яка вже кілька разів "здихала". Навколо Києва гори сміття і тільки один завод по його спалюванню. А "слуги" чи припіздєнт якусь там програму забезпечення житлом просувають, напевно ж і Київ згадають. І ось питання: кількість жителів в Україні постійно скорочується, приріст населення від'ємний, для кого це будіництво? Для заробітчан, які винаймають квартири у всіляких бариг, що понакупляли десятки помешкань? Насправді, Києву - жопа, і життя тут скоро перетвориться на лайно...
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02.10.2021 20:19 Ответить
як й усій країні....
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02.10.2021 21:00 Ответить
Чего ты опять лезешь сюда из своей сельской Словакии ? Скучно на пенсии.? Кличко единственный кто системно меняет и развивает Киев это видно повсюду. Да с высотками, но их будет в сто раз больше при мере от Зе. Дебилы которые смотрят телевизор и не видят реальности считают так же каки пенсионеры из Словакии. Слепые овцы, бесят свое тупостью и непониманием ситуации в Украине . Зато десятки тысяч семей с маленькими детьми почувствовпли разницу и буду поддерживать Кличко и дальше на выборах
Тошнит уже от твоих умных по форме, но маразматических по содержанию постов. По факту ты пособник кацапов неосознанный , а не Дуглас.
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03.10.2021 08:52 Ответить
Слушай сюда , Пропагандон, я специалист в вопросах градостроения.😜
И бардак в Киеве меня раздражает
Ты бы посмотрел сам незамыленным оком , что видят европейцы приезжая в город . Лавру ? Софию ?

ОНИ ВИДЯТ КАК ЦВЕТЁТ ДНЕПР С КАМЫШАМИ У метро и бурьяны на Набережной .
они видят , как днём , а не ночью на Броварском шоссе латают ямы, создавая невероятные пробки в рабочее время на такой важной транспортной артерии. И никому из КМДА и полиции не приходит в голову пустить транспорт по пустой встречке( КАК ЭТО ДЕЛАЮТ В ЕВРОПЕ И сельской (😜) Словакии ) , отгородив ВСТРЕЧКУ предупредительными знаками или колпачками . Есть ещё метод переносных светофоров . НО Киевской власти на людей в пробках плевать, они поставят спортивную площадку и пиарятся.
Так шо лучше помалкивай, а то я распишу недоработки Кличка на три страницы. 😜😜😜
Киев- это не личная собственность Кличка и Зе . Киев - это коммуна , в которой должно быть комфортно всем . А жизнь одна - и подстраивать своё мнение о благоустройстве Киева под чьи-то партийные интересы не стоит
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03.10.2021 10:02 Ответить
Мде. Измельчали нацжоны. Беня бюджет урезал?
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02.10.2021 20:01 Ответить
А що, бєня знову став жидо-бандерівцем
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02.10.2021 20:23 Ответить
Он как был жидо, так и остался, без бандеровцев
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03.10.2021 00:08 Ответить
Той хто прийде після Кличка, буде набагато гірше, бо він буде креатурою "зеленої плісняви".
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02.10.2021 20:11 Ответить
Краще би прибрали сміття,якщо вже мають вільний час.
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02.10.2021 20:14 Ответить
Не сміти, для початку
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02.10.2021 20:20 Ответить
Я не смічу.А от після них,хтось має прибирати.Ці ж не підуть прибирати сміття і це факт.
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02.10.2021 20:25 Ответить
Ти податки та за комунальні послуги сплачуєш? Чому ж тоді хтось повинен виконувати роботу за когось? Та й сміття після таких маршів значно меньше, ніж після твоїх пікніків. Вгадав?
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02.10.2021 20:30 Ответить
А на добровольні основі слабо їм піти і поприбирати? Бо працівників не вистачає і там маленька зарплата.Я не роблю пікніків по лісам і не бухаю.Чому ти такі висновки про мене робиш? А після таких маршів завжди повно сміття.
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02.10.2021 20:35 Ответить
Чудова логіка: за маленьку зарплатню - нє, а добровільно - аж бігом. Розумієш, тут хто на що здатний: айтішнік заробляє нормально, двірник... ну, треба було вчитися, а не дурня валяти
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02.10.2021 22:04 Ответить
Так і ці і валяють дурня.Можна замість недолугих зібрань піти і поприбирати.І айтішники це широке поняття.
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02.10.2021 22:22 Ответить
Чё народ хотел то?
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02.10.2021 20:16 Ответить
Бл@дь, як бісять оці кацапські "Чё?": Чё-чё - х...й через плечё
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02.10.2021 20:22 Ответить
✌️
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02.10.2021 21:20 Ответить
Бiсять? А ты отсоси и полегчает
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02.10.2021 21:25 Ответить
По собі не суди
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02.10.2021 22:00 Ответить
хто там у нас по рейваху?
по рейваху в нас Бахматов на псєвдо Лєдокол
тож на мера ладиться, еге
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02.10.2021 20:16 Ответить
В "Марше за Киев" приняло участие более 40 городских неполитических инициатив. Источник:
Це все політика.
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02.10.2021 20:20 Ответить
Насправді, усе - політика, окрім самої політики
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02.10.2021 20:26 Ответить
Політика усюди.
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02.10.2021 20:28 Ответить
Беней смердит
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02.10.2021 20:39 Ответить
Солідні спонсори у Притули.
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02.10.2021 20:49 Ответить
Усі скиглять як тяжко жити та дорого , але ніхто не мітингує... бо це безкоштовно! А тут плиз!
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02.10.2021 21:02 Ответить
Интересно было бы регистрацию проверить у этих "неравнодушных".
Что-то мне подсказывает, что они такие же киевляне, как и ЗЕ.
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02.10.2021 21:12 Ответить
останні років з двадцять Київ поступово та невпинно перетворюється у непридатне для життя місто.
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02.10.2021 21:30 Ответить
Остановитесь зрадофилы. Это был марш не против Кличко, это была акция привлечь внимание общественности к бестолковой застройке города. Радует, что было масса молодежи, не все потеряно в этом городе.
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02.10.2021 21:57 Ответить
Ой блин, а кто там "коренной киевлянин" (коренной - это твои родители родились в Киеве и тебе уже за 30). Это город коренных киевлян, которых осталось процента 2. Все остальное понаехавшее. И это не их город. И проблемы то из за понаехавших, типа пробок, конченых застроек и прочего. Если бы население было 950т как в 50х, когда родились мои родители, и до Крещатика, можно было дойти за 15 минут, за пол часа можно было выйти за пределы Киева. Тогда бы поверте и инфраструктурных проблем не было. И застроек.

А сейчас сколько с нелегалами? Лямов 5?

И моя позиция абсолютно адекватная, каждый человек так думает, но с Киевом дела прохи. Если я приеду в ЛЮБОЕ село, пойду в клюб, и буду орать что село это мое, и вы не правильно живете и вообще переходите со мной на кацаский язык (да, потому что коренные киевляне русскоговорящие, и потому Киев русскоговорящий город) мне б набили б лицо минимум и послали б пинками во, и это нормально.

Как и нормально то что не чего мне указывать, как мне жить, это я вам скажу - валите отсюда нахер. Понаехали тут! Валите !
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02.10.2021 22:21 Ответить
Вони тебе послухали і звалили )
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03.10.2021 00:19 Ответить
Ну пусть тогда рты позакрывают. Это они ко мне приехали, я к ним ехать не собираюсь. Вон у одного олигарха квартиры в центре Лондона и Парижа. Так он лондонец или парижанин, а может еще и коренной? Может ему кто то Графа там даст? Нет. Так и тут.

Ты хоть квартиру купи в центре, но киевлянином не станешь.
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03.10.2021 01:48 Ответить
Клічко киянин? )
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03.10.2021 10:46 Ответить
Потомственный. Они свалили от совков, вся родня от голодомора померла.
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03.10.2021 21:24 Ответить
Прикольно, по різноманіттю плакатів і обличь схоже що це дійсно репрезентація громадянського суспільства без політики. Дорікнули і Кличку, і ОП. Ці люди мали б замінити олігархічний устрій країни якби їх було більше.

Найбільша проблема Київа це повітря. Через стрімке зростання кількості машин, в т.ч. через ковід, це просто дупа. Очевидно що старий бу хлам з Європи, що їздить по Київу це не вина Кличка. Але Київ перетворився на якусь смердючу діру для бідних, усі багаті живуть десь за містом. Майже щодня перевищення норм забрудненості повітря. Очевидно і ВР, і мерія мають щось зробити з міським транспортом.
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02.10.2021 23:14 Ответить
Громадські рухи = сильна країна
Це не якісь гомо паради які окрім скандалів більше нічого не роблять.

Деконструкція Віталіка це дуже смішно Вирубка дерев і бетоні коробки вже
всіх дістали і вХаркові також.
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03.10.2021 00:17 Ответить
Вчера был днем в компании с одним из реальных многолетних защитников старого Киева, он ни словом не обмолвился об этой акции и его телграм канал ни слова не написал. Думаю пиарщики Зе фриков наняли, чтоб мочить Кличко. Отсюда и рейвы абсолютно не в кассу. Это фриковая акция когда проплаченные организаторы находят овец в фейсбуке, пудрят им мозги, а овцы радостно виляя хвостиками бегут на "бдагородное дело", не понимая что они просто оружие в руках проходимцев, которым плевать на Киев, плевать на овец зато очень надо обрушить рейтинг конкурента Зе.
Херня это а не протест!
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03.10.2021 08:42 Ответить
Фигня это все, какой Зеленский? Больше миллиона списанных евроблях без катализатора, чадящих в пробках и на 90% загазовывающих воздух, это всё Зеленский со слугами? Помилуйте, это вы сами - "киевляне". Убейте себя - очистите город.
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03.10.2021 11:00 Ответить
 
 