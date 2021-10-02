Шествие активистов "Марша защиты Киева" завершилось рейвом под КГГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция "Марш за Киев" в центре столицы для привлечения внимания к проблемам города завершилась музыкальным рейвом у здания Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сбор участников акции начался в 14:00 возле Верховной Рады. Также у парламента была установлена инсталляция в виде картонной многоэтажки, которая стоит в непосредственной близости к объекту культурного наследия.

Далее в 15:30 колонна выдвинулась от парламента к зданию Офиса президента.

Там прошел небольшой митинг, а также перформанс. В частности, были разорваны длинные "руки" из поролона, которые якобы тянутся от ОП к КГГА.

После этого колонна по улице Институтской спустилась к Крещатику и в 17:00 подошла к зданию Киевской городской государственной администрации.

Тут также состоялся пикет, после чего официальная часть акции завершилась и в 17:30 начался так называемый музыкальный рейв.

В "Марше за Киев" приняло участие несколько тысяч человек.

На протяжении всего шествия в руках у протестующих были плакаты с надписями: "Требуем город для жизни", "Не разрушай - реставрируй", "Архитектура модернизма - наше наследие", "Сохрани природные берега Днепра", "Кличко, останови вырубку деревьев", "Требуем чистый воздух и воду", "Наука и образование - коренные киевляне", "Хватит издеваться над моим городом".

По словам организаторов, у протестующих пять главных требований, выполнение которых должно улучшить ситуацию в городе.

В частности: остановить хаотичную застройку; разработать полностью новый генплан; провести реформу транспорта и мобильности; вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах; обеспечить чистый воздух и воду.

В "Марше за Киев" приняло участие более 40 городских неполитических инициатив.



































Фото, видео - Олег Богачук