РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9545 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 497 56

У более 800 тысяч жителей оккупированного Донбасса есть биометрические паспорта, - Минреинтеграции

У более 800 тысяч жителей оккупированного Донбасса есть биометрические паспорта, - Минреинтеграции

Более 800 тысяч жителей временно неподконтрольных Донецкой и Луганской областей имеют биометрические паспорта.

Об этом "Новостям Донбасса" сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проводили сверки по данным и выяснили, что на данный момент наших граждан, которые получили биометрические загранпаспорта а также ID-карточки порядка 800 тысяч человек с территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей", - сказал Сейтхалилев.

Он также добавил, что сейчас Министертвом рассматривается возможность упрощенной процедуры получения паспорта гражданина Украины жителями ОРДЛО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступил в силу закон, который приравнивает цифровые паспорта к обычным

"Мы вместе с ГМС также рассматриваем введение комплексных услуг, чтобы наши граждане, даже те, кто не имеют свидетельство о рождении, приезжали и сразу же получали все необходимые документы. Мы хотим облегчить взаимодействие с разными ведомствами и сократить срок получения документов", - отметил чиновник.

В то же время, по его словам, возможность дистанционной подачи документов на паспорт отсутствует и даже не рассматривается.

"Удаленная подача заявления на получение карточки подразумевает первый этап - снятие биометрии, а это, скажем, отпечатки пальцев и т.д. Соответственно, удаленно это невозможно осуществить, на данный момент нет технической возможности фиксировать биометрию удаленно. Поэтому нужно присутствие человека", - добавил Сейтхалилев.

Также читайте: Работаем над упрощением процедуры получения украинского паспорта для детей с оккупированных территорий, - Резников

Автор: 

биометрические паспорта (255) Донбасс (26956) Министерство реинтеграции (278)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
З якого переляку вони користуються безвізом? Хто їм дав ці біометричні паспорти?
показать весь комментарий
02.10.2021 19:31
+16
Це значить, що вони нас не просто ненавидять, а вважають лохами, які платять їм пенсії, щей забезпечили безвізом.
показать весь комментарий
02.10.2021 20:11
+13
Як це могло трапитись ???
ХТО дозволив ?
показать весь комментарий
02.10.2021 19:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З якого переляку вони користуються безвізом? Хто їм дав ці біометричні паспорти?
показать весь комментарий
02.10.2021 19:31 Ответить
Щоб комусь дати, треба самій забажати.
Чи як?
показать весь комментарий
02.10.2021 19:35 Ответить
Вони ще й по дві пенсії отримують.
показать весь комментарий
02.10.2021 19:46 Ответить
Министерство миграции хорошо зарабатывало .
У моей знакомой сестра из Крыма приехала (уже российский паспорт) , пошла где-то в Киеве ( наверно управление МВС) заявила что потеряла украинский паспорт , ей выдали ( может заплатила ) новый. Потом получила биопаспорт . Живет в Крыму и в ус не дует
показать весь комментарий
02.10.2021 19:49 Ответить
А с каким паспортом она вьехала?)
показать весь комментарий
02.10.2021 20:01 Ответить
І пів Донбаса, і Крим, це не Україна. Це, на тобі Боже, що мені не гоже.
Канапськи війська, це темна сторона Місяця.
показать весь комментарий
02.10.2021 19:33 Ответить
спросите этого снавера сейтхалилева о владельцах паспорта с двухглавой курицей...сверки,блеать,воно проводит.
показать весь комментарий
02.10.2021 19:35 Ответить
Як це могло трапитись ???
ХТО дозволив ?
показать весь комментарий
02.10.2021 19:42 Ответить
А хіба це погано? Сам факт отримання біометра значить, що самий відбитий ********** сумнівається в вялічії імпердії.
показать весь комментарий
02.10.2021 19:48 Ответить
Це значить, що вони нас не просто ненавидять, а вважають лохами, які платять їм пенсії, щей забезпечили безвізом.
показать весь комментарий
02.10.2021 20:11 Ответить
Ага. І сміється над усіма українцями.
показать весь комментарий
02.10.2021 20:50 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2021 19:55 Ответить
Канадськи Олігархи.
показать весь комментарий
02.10.2021 19:55 Ответить
обожравшиеся таймырских абрикосов...
показать весь комментарий
02.10.2021 20:00 Ответить
А потім нам розповідають про поганих "українців" за кордоном.
показать весь комментарий
02.10.2021 20:07 Ответить
Я теж за кордоном. Що правда, не в Канаді.
Та Вас послухати - Україна за Парадіз здасться.
показать весь комментарий
02.10.2021 20:15 Ответить
У них все паспорта, и биометрические, и российские
показать весь комментарий
02.10.2021 19:42 Ответить
Не у всех.
показать весь комментарий
03.10.2021 12:41 Ответить
Речь скорее всего идет о переселенцах и тех кто приезжает за соцвыплатами.
показать весь комментарий
02.10.2021 19:44 Ответить
с точностью до наоборот.Въехать в ОРДЛО- прописка нужна, в карточке её не видно...кто туда-сюда ездит, как могут стараются карточку не получать..
показать весь комментарий
02.10.2021 19:56 Ответить
Надо сделать ревизию - кто получил паспорт раши - у того биопаспорт не действителен - и в европейскую базу данных передать инфу .

Данилов , вот и повод наехать на получивших паспорта и на оккупантов
показать весь комментарий
02.10.2021 19:45 Ответить
Наїхати може не вийде, але судячи з даних донбасіти насправді (хоч і шлунком) голосують за Україну, незалежно від паспорта Кацапії.
показать весь комментарий
02.10.2021 19:52 Ответить
Так і буде - Ревізійна Комісія.
З достойною зарпланею у тисячу мінімалок + за вредність.
показать весь комментарий
02.10.2021 19:59 Ответить
Що ти мелеш, москалику?
показать весь комментарий
02.10.2021 20:29 Ответить
Я не мелю, а мовлю.
Чи ти недограмотний?
показать весь комментарий
02.10.2021 20:36 Ответить
Ласкавий сепар два куя смокче Прямо Pornohub якійсь
показать весь комментарий
02.10.2021 20:14 Ответить
капец, а мы тут плавимся за Украину! алле-алле! все донецкие ублюдки укололись пфайзером???
показать весь комментарий
02.10.2021 20:19 Ответить
и так - больше никаких новостей с "передовой"убили-ранили... -пишите, сколько падл пересекло линию, сколько взяли с банкоматов - во, шо надо публиковать, на сколько млрд. Украина стала нищее...
показать весь комментарий
02.10.2021 20:29 Ответить
"...Он также добавил, что сейчас Министертвом рассматривается возможность упрощенной процедуры получения паспорта гражданина Украины жителями ОРДЛО..."

Що за бардак? Тобто тепер громадянство можна отримати так само просто як купити хліб в магазині? Хто буде відповідати за те що громадянство отримають вороги України? Зараз потрібно навпаки, для жителів Лугандону створити такі умови, щоб тільки ті хто показав, що він дійсно патріот України може отримати громадянство.
показать весь комментарий
02.10.2021 20:34 Ответить
Это не мешает им ненавидить Украину и ездить по миру с украинскими документами.Убил гражданина Украины,получил премию,взял биометрический паспорт и мир открыт..
показать весь комментарий
02.10.2021 20:41 Ответить
Всем противопаспортистам. Эти паспорта оформляют жители оккупированных территорий. Да, они по своему дебилизму приветствовали русский мир. Примерно 20% поняли что это такое. Но даже их дебилизм не делает их не гражданами Украины. Та пусть себе оформляют заграны. Может так вата на законных основаниях уе..ет из Украины насовсем? Или поймет что такое Украина...
показать весь комментарий
02.10.2021 20:45 Ответить
Що Ви таке кажете? Для початку нехай почнуть відвойовувати свою територію у орків. А потім подивимось, чи видавати їм українські паспорти.
показать весь комментарий
02.10.2021 20:53 Ответить
Гражданские люди? Это к тебе с зелиболгнетгнеатым ником вопрос? Тролляка, почем за высер?
показать весь комментарий
02.10.2021 21:01 Ответить
Дурік, закрий сявало. Даунбаське ти гімно. Йди воюй за свою землю, а не сри тут.
показать весь комментарий
03.10.2021 11:11 Ответить
Тупорылое, на каких фронтах воевал?
показать весь комментарий
03.10.2021 11:44 Ответить
Тобі мало не покажеться, мудило сепарське.
показать весь комментарий
03.10.2021 12:27 Ответить
Не сломай свой диван от потуг, он тебе еще пригодится на твоей диванной войне.
показать весь комментарий
03.10.2021 12:30 Ответить
Що ти розвонявся на увесь сайт так, що люди порозбігалися?
показать весь комментарий
03.10.2021 12:31 Ответить
Тролляка, почем за высер?
показать весь комментарий
03.10.2021 12:33 Ответить
Слухай, гімно даунбаське, давай ти закриєш рот назавжди. Ніхто мене ніколи не зможе звинуватити, що я чийсь троль. Так що гоу ту наф_й.
показать весь комментарий
03.10.2021 12:37 Ответить
Воняешь тут только ты со своего вонючего дивана, воен.
показать весь комментарий
03.10.2021 12:44 Ответить
Ненавиджу вас, даунбасят, тварини ви вонючі.
показать весь комментарий
03.10.2021 12:46 Ответить
чепушило, закройся уже. Побереги свой диван от своих же испражнений.

показать весь комментарий
03.10.2021 13:00 Ответить
ПНХ, гімно даунецьке!
показать весь комментарий
03.10.2021 13:07 Ответить
Иди на фронт, или дупу свою от дивана оторвать не можешь?
показать весь комментарий
03.10.2021 13:09 Ответить
негражданами України їх робить отримання російського паспорта. Судячи з того, скільки паспортів видано рашкою, майже всі отримали
показать весь комментарий
02.10.2021 21:55 Ответить
Збсь! У 800 тыс. человек из ОРДИЛО по 2 паспорта , + ещё у 600 тыс крыСчан по 2 паспорта( второй российский разумеется), одни убивали украинских военных, другие ,в тяжёлое время для страны, радостно с плясками и песнями ,встречали камни с неба , а Украина им безвиз, и это в то время, когда иностранцам- добровольцам, защищавшим нашу страну с оружием в руках - максимум довидка про тимчасове проживания
показать весь комментарий
02.10.2021 21:02 Ответить
Хитрожопые. Имеют украинский паспорт, чтоб получать две пенси и безвиз для выезда за границу, при этом они все ненавидят Украину насмотревшись российский зомбоящик...
показать весь комментарий
02.10.2021 21:13 Ответить
Навіщо дамбаському бидлу безвіз? Вони ж казали що в Гейропі живуть геї. Може поїдуть до них заробляти очком?
показать весь комментарий
02.10.2021 21:49 Ответить
і міністра, і всіх його заступників треба судити і садити надовго. Ці б***ді пороздавали паспорти терористам для перешкодного в'їзду в Європу. Не дивно, що Європа починає замислюватися про відміну безвізу
показать весь комментарий
02.10.2021 21:53 Ответить
жители дамбаса копмят Европу
показать весь комментарий
02.10.2021 21:56 Ответить
Благодаря конченому преЗЕрвативу, украинские налогоплательщики платят пенсии дырявым. Те в свою очередь хорошо устроились: кацапы платят и Украина. А все благодаря идиотам73% которые любят приколы
показать весь комментарий
02.10.2021 22:04 Ответить
Особо упоротым лугандонам эти паспорта необходимо анулировать, пусть учатся родину любить
показать весь комментарий
02.10.2021 22:10 Ответить
Рано или поздно, Украина возьмет под контроль весь Донбасс. Это неизбежно, хотят этого жители ОРДЛО или нет !
показать весь комментарий
02.10.2021 22:13 Ответить
Що не заважає їм мати паспорта дирляндії та московії.
показать весь комментарий
03.10.2021 10:12 Ответить
Более 800 тысяч жителей временно неподконтрольных Донецкой и Луганской областей имеют биометрические паспорта. Источник:
Ще вони мають кацапські паспорти, про туалетні Лугандонські і Дирські паспорти вже мовчу.
Зе клоуни хочуть їх ще амністувати, думаю хочуть всіх оптом
показать весь комментарий
03.10.2021 10:50 Ответить
 
 