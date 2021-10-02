У более 800 тысяч жителей оккупированного Донбасса есть биометрические паспорта, - Минреинтеграции
Более 800 тысяч жителей временно неподконтрольных Донецкой и Луганской областей имеют биометрические паспорта.
Об этом "Новостям Донбасса" сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев, передает Цензор.НЕТ.
"Мы проводили сверки по данным и выяснили, что на данный момент наших граждан, которые получили биометрические загранпаспорта а также ID-карточки порядка 800 тысяч человек с территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей", - сказал Сейтхалилев.
Он также добавил, что сейчас Министертвом рассматривается возможность упрощенной процедуры получения паспорта гражданина Украины жителями ОРДЛО.
"Мы вместе с ГМС также рассматриваем введение комплексных услуг, чтобы наши граждане, даже те, кто не имеют свидетельство о рождении, приезжали и сразу же получали все необходимые документы. Мы хотим облегчить взаимодействие с разными ведомствами и сократить срок получения документов", - отметил чиновник.
В то же время, по его словам, возможность дистанционной подачи документов на паспорт отсутствует и даже не рассматривается.
"Удаленная подача заявления на получение карточки подразумевает первый этап - снятие биометрии, а это, скажем, отпечатки пальцев и т.д. Соответственно, удаленно это невозможно осуществить, на данный момент нет технической возможности фиксировать биометрию удаленно. Поэтому нужно присутствие человека", - добавил Сейтхалилев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи як?
У моей знакомой сестра из Крыма приехала (уже российский паспорт) , пошла где-то в Киеве ( наверно управление МВС) заявила что потеряла украинский паспорт , ей выдали ( может заплатила ) новый. Потом получила биопаспорт . Живет в Крыму и в ус не дует
Канапськи війська, це темна сторона Місяця.
ХТО дозволив ?
Та Вас послухати - Україна за Парадіз здасться.
Данилов , вот и повод наехать на получивших паспорта и на оккупантов
З достойною зарпланею у тисячу мінімалок + за вредність.
Чи ти недограмотний?
Що за бардак? Тобто тепер громадянство можна отримати так само просто як купити хліб в магазині? Хто буде відповідати за те що громадянство отримають вороги України? Зараз потрібно навпаки, для жителів Лугандону створити такі умови, щоб тільки ті хто показав, що він дійсно патріот України може отримати громадянство.
Ще вони мають кацапські паспорти, про туалетні Лугандонські і Дирські паспорти вже мовчу.
Зе клоуни хочуть їх ще амністувати, думаю хочуть всіх оптом