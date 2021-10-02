У более 800 тысяч жителей оккупированного Донбасса есть биометрические паспорта, - Минреинтеграции

Более 800 тысяч жителей временно неподконтрольных Донецкой и Луганской областей имеют биометрические паспорта.

Об этом "Новостям Донбасса" сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы проводили сверки по данным и выяснили, что на данный момент наших граждан, которые получили биометрические загранпаспорта а также ID-карточки порядка 800 тысяч человек с территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей", - сказал Сейтхалилев.

Он также добавил, что сейчас Министертвом рассматривается возможность упрощенной процедуры получения паспорта гражданина Украины жителями ОРДЛО.

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"Мы вместе с ГМС также рассматриваем введение комплексных услуг, чтобы наши граждане, даже те, кто не имеют свидетельство о рождении, приезжали и сразу же получали все необходимые документы. Мы хотим облегчить взаимодействие с разными ведомствами и сократить срок получения документов", - отметил чиновник.

В то же время, по его словам, возможность дистанционной подачи документов на паспорт отсутствует и даже не рассматривается.

"Удаленная подача заявления на получение карточки подразумевает первый этап - снятие биометрии, а это, скажем, отпечатки пальцев и т.д. Соответственно, удаленно это невозможно осуществить, на данный момент нет технической возможности фиксировать биометрию удаленно. Поэтому нужно присутствие человека", - добавил Сейтхалилев.

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