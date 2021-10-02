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Новости Коронавирус и карантин
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Еще одна больница в Харькове начала принимать больных с COVID-19: за сутки заняли 141 из 170 подготовленных мест

Еще одна больница в Харькове начала принимать больных с COVID-19: за сутки заняли 141 из 170 подготовленных мест

Харьковский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения, который 1 октября снова начал принимать пациентов с коронавирусом, уже за первый день работы практически заполнился тяжелыми больными.

Об этом сообщила в Facebook заместитель директора больницы Елена Омельяненко, передает Цензор.НЕТ.

"Наш диспансер радиационной защиты населения или, как его называют чернобыльский диспансер, вновь открылся для лечения пациентов с COVID-19. За сутки мы приняли 141 человека, все тяжелые, все с кислородом", - написала Омельяненко.

В заведении для больных коронавирусом создали 170 мест, передает Укринформ, из них с потоковым кислородом - 140. К середине дня 2 октября в больнице находилось уже более 150 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 128 070 человек, всего 7 144 470, - Минздрав

"Врачи, медсестры, санитарочки до конца смены просто падают с ног", - отметила Омельяненко, призвав людей носить маски и не посещать массовые мероприятия.

Как сообщили корреспонденту Укринформа в департаменте здравоохранения Харьковской ОГА, сейчас в области госпитальная база под COVID-19 составляет 3516 коек, из них на утро 2 октября были заняты 1867. При этом харьковские городские больницы загружены на 88,5%, а областные, находящихся в Харькове, - на 58,4%.

За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1159 человек. Всего в регионе зарегистрировано 167 847 случаев СOVID-19, из них 150382 больных выздоровели, 3968 - умерло (в том числе 11 - за последние сутки).

В Украине за сутки 1 октября 2021 года зафиксировали 11 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, выявили 11 809 новых случаев, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Харьков (7475) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
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02.10.2021 20:14
+5
За часів Пороха такої х*йні не було

***,мені моторошно. Працівник вакцинувався Модерною.
Довбень,працюючий у сусіда приніс неодимовий магніт,щоб перевірити місто укола,а потім вмикав считувач QR коду та WiFi пошук.
Це смішно,коли читаєш про це в Тві,коли з'ясовується,що воно працює під боком - мурахи по тілу.
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02.10.2021 20:58
+5
Дентиска. Сейчас тебе две звязды - Синоньян и Скапеева все покажут и расскажут. Валил бы ты отсюда, мокшанин. И подружек своих фабричных Лерку да Алиску не забудь. Это давно в бан просятся
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02.10.2021 21:00
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за ковидные шекели у асфальтоукладчиков ответит лично буба...
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02.10.2021 20:12 Ответить
так асфальтоукладчики не болеют!
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02.10.2021 20:15 Ответить
хиба жыдоугрофиннобурятские помойки в упадке?чы ты просто оступилось,бо компас дурыть?
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02.10.2021 20:19 Ответить
На тебе на кофе мой коммент. Что характерно... Такие ляди как ты активизируются ближе к 21.00. Неудачник, ты решил пороллячить на досуге? Не заработал даже на пиво с кальмарчиками?
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02.10.2021 20:31 Ответить
пёрд пердалькин
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02.10.2021 20:50 Ответить
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02.10.2021 20:14 Ответить
Видео покажите со всей больницы, чтобы убедиться, что она на самом деле переполнена. Весной про одну богльницу то же самое говорили, а по факту она оказалась полупустой. И обнародуйте данные как доплаты медики получают за ковид и вакцинацию.
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02.10.2021 20:20 Ответить
Дентиска. Сейчас тебе две звязды - Синоньян и Скапеева все покажут и расскажут. Валил бы ты отсюда, мокшанин. И подружек своих фабричных Лерку да Алиску не забудь. Это давно в бан просятся
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02.10.2021 21:00 Ответить
Лахудра. Ты за свой мокшанский стул переживай. С вашей бодягой "Шпунтик В" даже ваших депутатов-дуболобов в Европу не пускают. А ты можешь только скулить из-за поребрика.
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02.10.2021 21:51 Ответить
лахта,знову?
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03.10.2021 10:16 Ответить
В мене зараз бабушка лежить в лікарні з ковідом. Там вже кладуть лише в коридорах. Там ніяка не 88% завантаженність, там вже за 100% зайшло. А про доплати медикам... Да уродським медсестрам яб взагалі не платив не копійки, ці тварини навідь не пілкуються про хворих. Все роблять рідні, які вимушені знаходитись в інфекційних відділеннях в палатах з хворими, тому що медсестри нічого не роблять взагалі. І лише в реанімаційоному відділенні вони пілкуються.
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03.10.2021 11:12 Ответить
Везите Вазелина разруливать метания медиков, ноги которых попали в вазелин. Чемпиона чемпионских дорог. Чемпиона побед на Донбассе. Чемпиона называть себя чемпионом. Может кто-то из зебирателей напомнит где этот зеленый клоун еще чемпион?
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02.10.2021 20:21 Ответить
В боротьбі з Порошенком!
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02.10.2021 20:24 Ответить
Шо характерно... И тут зелох...
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02.10.2021 20:27 Ответить
У нас нормально. Навіть нічні дискотеки працюють. По Місту гуляв сьогодні трошки - туристів море.
Завтра Свято велике.
І це не Харків, нажаль.
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02.10.2021 20:21 Ответить
И я сегодня гулял и тоже все нормально, все работает, людям пофигу, мне тоже, провакцинировался месяц назад и это Харьков!😁😁😁
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02.10.2021 21:00 Ответить
Еще одна больница в Харькове начала принимать больных с COVID-19: за сутки заняли 141 из 170 подготовленных мест Источник:
"Гуляй, рванина, от рубля и выше"
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02.10.2021 21:03 Ответить
Вакцинированный не теряет способности быть переносчиком вируса
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02.10.2021 23:45 Ответить
Ну походу он вообще ничего не теряет, если на тот же Израиль посмотреть.
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02.10.2021 23:48 Ответить
Смотреть надо внимательно.
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03.10.2021 01:45 Ответить
Я и стараюсь внимательно смотреть. Сопоставлять статистику и факты. А уже потом выводы делать. И если верить тому, что озвучивают т.с. деятели от медицины и показывает статистика, то получается что после вакцинации не только не теряется способность быть разносчиком вируса, но также не теряется способность заболеть, причем даже тяжело заболеть, и даже не исключается летальный исход, хотя, по утверждениям специалистов фармфирм производителей вакцин, в разы этот риск снижается. Вот я и написал, что походу после вакцинации ничего не теряется.
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03.10.2021 02:16 Ответить
Я в курсе, поэтому дома и на работе все тоже вакцинированы и это отлично)))
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03.10.2021 00:34 Ответить
Транспортом пользуетесь? В магазины ходите? На работе все вакцинированы - коллектив очень небольшой? Ведь не все могут вакцинироваться.
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03.10.2021 01:44 Ответить
Коллектив три человека, транспорт и магазины стараюсь там где меньше людей и разумеется в маске, это главное!
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03.10.2021 14:54 Ответить
Потому,что у переболевшего человека уничтоженный вирус выводится из организма,а у вакцинированных остаётся в организме,блокированный антителами,и когда антител станет мало,и они не смогут блокировать живой вирус, вакцинированным потребуется новая доза.
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03.10.2021 08:53 Ответить
когда антител станет мало,и они не смогут блокировать живой вирус, вакцинированным потребуется новая доза.
звідки ця муйня?

у такому випадку це не вакцина.
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03.10.2021 10:21 Ответить
Ответ на ваш вопрос по поводу МУЙНИ с 17 минуты просмотра по https://www.youtube.com/watch?v=tXzzz5lCMAs ссылке

Микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины Надежда Жолобак
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03.10.2021 17:28 Ответить
ще раз..

вакцина ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ ПОВИННА СТВОРЮВАТИ АНТИТІЛА або можливість їх появи у певний момент ..

і взагалі на пі..дєц науковець..

Надежда Жолобак. 19.03.2021 12:23. Откупорить сосуды: аспирин вдвое снижает смертность при COVID-19 ·

достатньо погуглити...)
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03.10.2021 22:49 Ответить
всі напевне провакциновані Ярославським?

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03.10.2021 10:19 Ответить
Это их личное дело, у нас вакцинация добровольно))))))
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03.10.2021 14:51 Ответить
Йой! А де ж чемпіони Всесвіту по боротьбі з ковідом?
Аааа, згадав! Вони ж у Трускавці трамбують бенядіктову по справі "жодного влучання в область мішені" або "відволікаючий спектакль зеленого шифера".

Де там обісцяльники про 80% вакцинованих до серпня цього року? Мабуть там же, де й обісцяльник 40% росту ВВП... Чи, принаймні, по дорозі туди....
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02.10.2021 20:23 Ответить
прысягають по новой моэлю...чы то главмоэлю..беня не обидиццо?
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02.10.2021 20:31 Ответить
везите сразу в ОПу к чемпиону по борьбе с COVID или в Трускавец по Великому будівництву прямо на чемпионский банкет!
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02.10.2021 20:30 Ответить
Через півроку знову ж треба вакцинуватися. То кілька півріч - і буде 100%.
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02.10.2021 20:40 Ответить
Ковидианские хроники .......
Группа исследователей из Національної академії медичних наук України опровергла сделанную ранее публикацию о негативном влиянии последствий COVID-19 на мыслительные способности. Замеченное ранее снижение интеллекта у пациентов оказалось вызвано просмотром украинских СМИ в период госпитализации.
В июне 2021 года в журнале "Новини Ковіду" появилась публикация группы украинских исследователей, утверждавших, что к долгосрочным последствиям коронавируса относится снижение интеллекта и памяти. Данный вывод был основан на изучении данных более чем 10 тысяч пациентов, у которых после перенесённой болезни в тяжёлой форме наблюдалось снижение IQ в среднем на 11 пунктов. Однако более подробное изучение данного феномена позволило установить, что такой результат может быть связан с тем, что большинство больных в период госпитализации активно смотрели , слушали и читали ТСН, Вікна-новини, Цензор.нет и другие украинские СМИ более 8 часов в сутки. У пациентов, не смотревших на эти СМИ, снижения интеллекта не обнаружено.
«Настоящий учёный - это тот, кто готов признать свою ошибку, и мы свою признаём. Мы думали, что коронавирус вызывает органические поражения в мозгу, но исследования МРТ пациентов их не обнаружили. Зато было замечено, что те испытуемые, которые решились пройти так называемый «СМИ-детокс», то есть прожить месяц и более без украинских СМИ, полностью восстановили доковидный уровень мыслительных способностей. В настоящее время мы отзываем сделанные ранее выводы и занимаемся перепроверкой данных, чтобы понять, есть ли влияние коронавируса на интеллект пациентов, которые не смотрят эти ролики», - пояснил профессор Ковида Гнат Пиливович Рак.

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02.10.2021 20:47 Ответить
тупий гумор дурантинофілів
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03.10.2021 10:22 Ответить
За часів Пороха такої х*йні не було

***,мені моторошно. Працівник вакцинувався Модерною.
Довбень,працюючий у сусіда приніс неодимовий магніт,щоб перевірити місто укола,а потім вмикав считувач QR коду та WiFi пошук.
Це смішно,коли читаєш про це в Тві,коли з'ясовується,що воно працює під боком - мурахи по тілу.
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02.10.2021 20:58 Ответить
невже?

саме за часів Пороха "Доктор Смерть" Супрун розпочала процес знищення "інфекційки" передачею на місцевий рівень..

і ще

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03.10.2021 10:26 Ответить
я не понял,ты сне противоречишь,или самому себе? такой таблицей
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03.10.2021 13:39 Ответить
у вас невідпорний аргумент..

абсурд без змісту "не Переб"єш"
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03.10.2021 22:51 Ответить
Больницу для Чернобыльцев ,а при совке -инвалидов ВОВ,элитную, сейчас заполнили планово.Еще в прошлом году при забастовке персонала его сменили на молодых ,добавили оклады и теперь спокойно принимают ковидников .выйдя из ковидного резерва.Сложней всего ,как всегда ,в районе ХТЗ.Там в 25 й больнице менее подготовлены(проспали),незавидный персонал и интерес городской и областной власти -минимальный.18 я больница- хорошая,видно ковидное отделение расширили,перевели из резерва в действующую..Должен выразить свое Фе по поводу простых харьковчан. Полный игнор правил и полное отсутствие уважения к окружающим.Только мой умышленный кашель в метро заставляет их насторожиться и одеть правильно маску,как у меня.
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02.10.2021 22:08 Ответить
Что-то пошло у зелёных пришельцев не так! В июне- июле вы закрыли и перепрофилировали 70 % инфекционных отделений в Украине, потом вы стали нагнетать ситуацию,что в сентябре-октябре октябре Украину ждет новый всплеск. Естественно,оставшиеся инфекционные больницы будут переполнены, т. к. куча других инфекционных заболеваний никуда не исчезли!!!. Чего не сделаешь для красивой картинки.знаете ведь,что короновирус мутировал в сторону менее опасного но более заразного штампа возвращаясь к сзонному ОРВИ.
А вы будете как в анекдоте,про партизана, когда война давно закончилась,а он все поезда под откос пускает.Ну а видосиков за деньги фармкоорпораций за два года мы уже насмотрелись. Видели,как в Китае люди падают на улицах, как в Америке людей негде хоронить,и их бросают в кучу в черных пакетах, как в Индии валялись прямо на улицах...
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03.10.2021 06:02 Ответить
И еще. Любой врач-инфекционист вам приведет статистику за много лет, что в сентябре-октябре, инфекционные отделения и реанимации работали и работают с максимальной нагрузкой из за любителей покушать грибочков,но сейчас грибами не травятся, а если ты находишься в инфекционном отделении в реанимации, то ковид без всяких вопросов.
В вот это уже статья в уголовном кодексе!
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1946367-nszu-pozbavlyaye-medikiv-kovidnikh-viplat-ta-bankrutuye-likarni-pered-silnim-spleskom-covid-19 НСЗУ позбавляє медиків "ковідних" виплат та "банкрутує" лікарні перед сильним сплеском COVID-19
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03.10.2021 07:51 Ответить
 
 