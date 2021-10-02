Еще одна больница в Харькове начала принимать больных с COVID-19: за сутки заняли 141 из 170 подготовленных мест

Харьковский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения, который 1 октября снова начал принимать пациентов с коронавирусом, уже за первый день работы практически заполнился тяжелыми больными.

Об этом сообщила в Facebook заместитель директора больницы Елена Омельяненко, передает Цензор.НЕТ.

"Наш диспансер радиационной защиты населения или, как его называют чернобыльский диспансер, вновь открылся для лечения пациентов с COVID-19. За сутки мы приняли 141 человека, все тяжелые, все с кислородом", - написала Омельяненко.

В заведении для больных коронавирусом создали 170 мест, передает Укринформ, из них с потоковым кислородом - 140. К середине дня 2 октября в больнице находилось уже более 150 пациентов.

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"Врачи, медсестры, санитарочки до конца смены просто падают с ног", - отметила Омельяненко, призвав людей носить маски и не посещать массовые мероприятия.

Как сообщили корреспонденту Укринформа в департаменте здравоохранения Харьковской ОГА, сейчас в области госпитальная база под COVID-19 составляет 3516 коек, из них на утро 2 октября были заняты 1867. При этом харьковские городские больницы загружены на 88,5%, а областные, находящихся в Харькове, - на 58,4%.

За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1159 человек. Всего в регионе зарегистрировано 167 847 случаев СOVID-19, из них 150382 больных выздоровели, 3968 - умерло (в том числе 11 - за последние сутки).

В Украине за сутки 1 октября 2021 года зафиксировали 11 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

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