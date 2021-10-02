Еще одна больница в Харькове начала принимать больных с COVID-19: за сутки заняли 141 из 170 подготовленных мест
Харьковский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения, который 1 октября снова начал принимать пациентов с коронавирусом, уже за первый день работы практически заполнился тяжелыми больными.
Об этом сообщила в Facebook заместитель директора больницы Елена Омельяненко, передает Цензор.НЕТ.
"Наш диспансер радиационной защиты населения или, как его называют чернобыльский диспансер, вновь открылся для лечения пациентов с COVID-19. За сутки мы приняли 141 человека, все тяжелые, все с кислородом", - написала Омельяненко.
В заведении для больных коронавирусом создали 170 мест, передает Укринформ, из них с потоковым кислородом - 140. К середине дня 2 октября в больнице находилось уже более 150 пациентов.
"Врачи, медсестры, санитарочки до конца смены просто падают с ног", - отметила Омельяненко, призвав людей носить маски и не посещать массовые мероприятия.
Как сообщили корреспонденту Укринформа в департаменте здравоохранения Харьковской ОГА, сейчас в области госпитальная база под COVID-19 составляет 3516 коек, из них на утро 2 октября были заняты 1867. При этом харьковские городские больницы загружены на 88,5%, а областные, находящихся в Харькове, - на 58,4%.
За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1159 человек. Всего в регионе зарегистрировано 167 847 случаев СOVID-19, из них 150382 больных выздоровели, 3968 - умерло (в том числе 11 - за последние сутки).
В Украине за сутки 1 октября 2021 года зафиксировали 11 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
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Завтра Свято велике.
І це не Харків, нажаль.
"Гуляй, рванина, от рубля и выше"
звідки ця муйня?
у такому випадку це не вакцина.
Микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины Надежда Жолобак
вакцина ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ ПОВИННА СТВОРЮВАТИ АНТИТІЛА або можливість їх появи у певний момент ..
і взагалі на пі..дєц науковець..
Надежда Жолобак. 19.03.2021 12:23. Откупорить сосуды: аспирин вдвое снижает смертность при COVID-19 ·
достатньо погуглити...)
Аааа, згадав! Вони ж у Трускавці трамбують бенядіктову по справі "жодного влучання в область мішені" або "відволікаючий спектакль зеленого шифера".
Де там обісцяльники про 80% вакцинованих до серпня цього року? Мабуть там же, де й обісцяльник 40% росту ВВП... Чи, принаймні, по дорозі туди....
Группа исследователей из Національної академії медичних наук України опровергла сделанную ранее публикацию о негативном влиянии последствий COVID-19 на мыслительные способности. Замеченное ранее снижение интеллекта у пациентов оказалось вызвано просмотром украинских СМИ в период госпитализации.
В июне 2021 года в журнале "Новини Ковіду" появилась публикация группы украинских исследователей, утверждавших, что к долгосрочным последствиям коронавируса относится снижение интеллекта и памяти. Данный вывод был основан на изучении данных более чем 10 тысяч пациентов, у которых после перенесённой болезни в тяжёлой форме наблюдалось снижение IQ в среднем на 11 пунктов. Однако более подробное изучение данного феномена позволило установить, что такой результат может быть связан с тем, что большинство больных в период госпитализации активно смотрели , слушали и читали ТСН, Вікна-новини, Цензор.нет и другие украинские СМИ более 8 часов в сутки. У пациентов, не смотревших на эти СМИ, снижения интеллекта не обнаружено.
«Настоящий учёный - это тот, кто готов признать свою ошибку, и мы свою признаём. Мы думали, что коронавирус вызывает органические поражения в мозгу, но исследования МРТ пациентов их не обнаружили. Зато было замечено, что те испытуемые, которые решились пройти так называемый «СМИ-детокс», то есть прожить месяц и более без украинских СМИ, полностью восстановили доковидный уровень мыслительных способностей. В настоящее время мы отзываем сделанные ранее выводы и занимаемся перепроверкой данных, чтобы понять, есть ли влияние коронавируса на интеллект пациентов, которые не смотрят эти ролики», - пояснил профессор Ковида Гнат Пиливович Рак.
***,мені моторошно. Працівник вакцинувався Модерною.
Довбень,працюючий у сусіда приніс неодимовий магніт,щоб перевірити місто укола,а потім вмикав считувач QR коду та WiFi пошук.
Це смішно,коли читаєш про це в Тві,коли з'ясовується,що воно працює під боком - мурахи по тілу.
саме за часів Пороха "Доктор Смерть" Супрун розпочала процес знищення "інфекційки" передачею на місцевий рівень..
і ще
абсурд без змісту "не Переб"єш"
А вы будете как в анекдоте,про партизана, когда война давно закончилась,а он все поезда под откос пускает.Ну а видосиков за деньги фармкоорпораций за два года мы уже насмотрелись. Видели,как в Китае люди падают на улицах, как в Америке людей негде хоронить,и их бросают в кучу в черных пакетах, как в Индии валялись прямо на улицах...
В вот это уже статья в уголовном кодексе!
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1946367-nszu-pozbavlyaye-medikiv-kovidnikh-viplat-ta-bankrutuye-likarni-pered-silnim-spleskom-covid-19 НСЗУ позбавляє медиків "ковідних" виплат та "банкрутує" лікарні перед сильним сплеском COVID-19