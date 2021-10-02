На заседании фракции "Слуги народа" кадровые перестановки не обсуждали: "По Кабмину ситуация непонятна"

Сегодня на заседании фракции партии "Слуга народа" официально не обсуждали кадровые перестановки в Кабмине.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ стало известно от одного из представителей политсилы.

"По Кабмину ситуация непонятна. А вот подписи за отставку (Разумкова. - Ред.) с трудом собирали", - сказал он.

Эту же информацию подтвердил еще один нардеп. "Фракцию организовали с одной целью - чтобы собрать подписи за отставку Разумкова. В Киеве бы не смогли это сделать. Даже здесь депутаты не хотели подписывать. Брали измором. Несколько часов тут такой движ был - в перерывах звонили депутатам, ловили в коридорах, потому что не хотели подписывать. Когда насобирали 150 подписей, остальные ("слуги". - Ред.) тоже начали подписывать", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Отставку министров в Трускавце не обсуждали