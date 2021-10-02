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На заседании фракции "Слуги народа" кадровые перестановки не обсуждали: "По Кабмину ситуация непонятна"

На заседании фракции

Сегодня на заседании фракции партии "Слуга народа" официально не обсуждали кадровые перестановки в Кабмине.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ стало известно от одного из представителей политсилы.

"По Кабмину ситуация непонятна. А вот подписи за отставку (Разумкова. - Ред.) с трудом собирали", - сказал он.

Эту же информацию подтвердил еще один нардеп. "Фракцию организовали с одной целью - чтобы собрать подписи за отставку Разумкова. В Киеве бы не смогли это сделать. Даже здесь депутаты не хотели подписывать. Брали измором. Несколько часов тут такой движ был - в перерывах звонили депутатам, ловили в коридорах, потому что не хотели подписывать. Когда насобирали 150 подписей, остальные ("слуги". - Ред.) тоже начали подписывать", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Отставку министров в Трускавце не обсуждали

Автор: 

Кабмин (14026) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+5
Они зажрались за родину!
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02.10.2021 21:51
+4
Велика фікція! Навіть не фрікція....
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02.10.2021 21:36
+4
кожен п'ятий депутат слуг- дибіл, як і чотири попередні!
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02.10.2021 21:42
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Велика фікція! Навіть не фрікція....
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02.10.2021 21:36 Ответить
Функція Фракція Фікція Фрікція Факція З отаким мозком..
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02.10.2021 21:46 Ответить
Все велике... Навіть Велика Котлета
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02.10.2021 21:48 Ответить
Они зажрались за родину!
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02.10.2021 21:51 Ответить
🤢🤢💩💩🦨 🤮🙈
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02.10.2021 21:53 Ответить
Шош тут непонятного - зеля другій срик.
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02.10.2021 21:37 Ответить
Х в Р и в С
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02.10.2021 21:40 Ответить
Екзит пол американської компанії Edison Research, на замовлення опозиційного телеканалу "TV Formula" "Грузинська мрія - демократична Грузія" набрала 46%, "Єдиний національний рух" Саакашвілі має 33%.
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02.10.2021 21:39 Ответить
если проценты при подсчете подтвердятся - михо будет сидеть
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02.10.2021 21:40 Ответить
кожен п'ятий депутат слуг- дибіл, як і чотири попередні!
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02.10.2021 21:42 Ответить
ещё гадюкины миська предупреждали...https://youtu.be/n9i_u51bn7M "міську вважєй"
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02.10.2021 21:48 Ответить
Одна Партія, це не Верховна Рада!
Рада - це "совет, согласование".
Верховна Свара буде. Це логічно, у данному випадку, включно давно відомі результати. Аж ніяки.
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02.10.2021 21:50 Ответить
Не успели, к этому времени уже лыком не вязали!!!!
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02.10.2021 21:57 Ответить
Цитати найвеличніших із Віслюків під коксом.
"Вважаю, що регламент - це таке слово, що може зробити похорон з українською економікою"
Моніка Зеленські
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02.10.2021 22:00 Ответить
на некода им там - трахаються...
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02.10.2021 22:53 Ответить
За должности министров готова внести деньги только персона со связями с подсанкционными в США товарищами по линии международного терроризма.
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03.10.2021 01:20 Ответить
 
 