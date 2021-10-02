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Порошенко на конференции по безопасности в Швеции призвал Евросоюз усилить санкции против России и пересмотреть политику "Восточного партнерства"

Порошенко на конференции по безопасности в Швеции призвал Евросоюз усилить санкции против России и пересмотреть политику

Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина", а жестко противостоять деструктивным действиям России.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко представил видение ключевых вызовов перед восточной политикой Евросоюза и содержательного наполнения новой редакции "Восточного партнерства" на международной конференции по безопасности в шведском Висбю, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Он отметил, что свертывание суверенитета и демократии в Беларуси, усиление контроля Москвы над Арменией свидетельствуют, что существующая политика ЕС в отношении восточноевропейских соседей разваливается, а Запад рискует проиграть острую геополитическую конкуренцию с Россией над странами региона.

"Для своего выживания "Восточное партнерство" требует нового смысла, амбициозной повестки дня, четкого видения будущего, а главное - политической воли объединенной Европы", - отметил пятый президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия увеличила до €70 млн пакет помощи в кампании вакцинации для стран Восточного партнерства

По мнению Порошенко, Европейский союз и Запад в целом должны перестать пытаться "не обижать Путина", а жестко противостоять деструктивным действиям Российской Федерации. Он также призвал к продолжению и усилению политики санкций против России как страны-агрессора.

"Нет времени для колебаний, раздумий, умиротворения, полумер и политики выжидания, потому что именно сегодня, в том числе в Украине, решается будущее и европейского континента, и России", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Одновременно Запад должен обновить подходы к отношениям со странами "Восточного партнерства", особенно со странами, которые четко провозгласили курс на интеграцию с Евросоюзом и заключили Соглашения об ассоциации - Украиной, Грузией и Молдовой.

"Сегодня мы имеем возможность творить наше общее будущее путем формирования "Восточного партнерства 2.0" на основе Стратегии восточного расширения", - отметил Петр Порошенко.

Также читайте: У саммита "Восточного партнерства" должно быть политическое наполнение, иначе непонятна его целесообразность, - Зеленский

По словам пятого президента, такая Стратегия требует политического лидерства со стороны Евросоюза и разумного сочетания существующих реалий с обновленными механизмами и инструментами, испытанными в рамках предыдущих волн расширения Союза, в частности углубленной секторальной интеграцией, "скринингом" законодательства, усиленной финансовой поддержкой.

Автор: 

Восточное партнерство (171) Порошенко Петр (19599) россия (95502) санкции (11288) Евросоюз (17119)


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Топ комментарии
+44
Сегодняшний день показал два мира между которыми пропасть: в одном мире борьба за лучшее будущее страны от лидера, во втором - самоуверенный *******, который думает только как рубонуть с лохов73% для себя и своего шапито бабла
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02.10.2021 22:14
+37
Кожному своє робить.



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02.10.2021 22:15
+28
В общем получается так, что пока зелёное шапито даёт гастроли в Трускавце, серьёзные дяди занимаются серьёзными делами.
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02.10.2021 22:33
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Правила форума Совет форумчан
ЕС наполовину своих членов сообщник и подельник путлеровской расии.
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02.10.2021 22:10 Ответить
Знаки препинания - важная штука.
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02.10.2021 22:14 Ответить
К чертям знаки! Не сегодня. Сегодня минус не работает. Выходной у него.
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02.10.2021 22:39 Ответить
Сегодняшний день показал два мира между которыми пропасть: в одном мире борьба за лучшее будущее страны от лидера, во втором - самоуверенный *******, который думает только как рубонуть с лохов73% для себя и своего шапито бабла
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02.10.2021 22:14 Ответить
Кожному своє робить.



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02.10.2021 22:15 Ответить
умные с умными...слуги-в трускавце
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02.10.2021 22:23 Ответить
А зєля - у Трускавці...
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02.10.2021 22:26 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/poroshenko-zaklikav-zahid-perestati-namagatisja-ne-obrazhati-putina/ Окрім Порошенка, з числа знакових політичних фігур з Європи в конференції беруть участь експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене, директор з політичних питань брюссельського аналітичного Центру Мартенса Роланд Фройденштайн .
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02.10.2021 22:32 Ответить
В общем получается так, что пока зелёное шапито даёт гастроли в Трускавце, серьёзные дяди занимаются серьёзными делами.
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02.10.2021 22:33 Ответить
Зеленский должен быть тут, а не на очередном шоу в Трускавце баллы выставлять.
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02.10.2021 22:34 Ответить
так не запрошують зе...
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02.10.2021 22:57 Ответить
Зачем? Что там был хоть один действующий президент?
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02.10.2021 23:03 Ответить
Там есть действующий Президент,

а унюханный преЗЕк в Трускавце
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03.10.2021 00:56 Ответить
Та он в вашем воображении вообще вечный.
Петя жил, Петя жив, Петя будет жить
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03.10.2021 16:40 Ответить
Не могу понять почему зеленский поставил своим слугам по 5 бальной системе, а себя оценил по 12 бальной...
Есть практикующие психиатры?
По моему, здесь зашит какой то комплекс, есть идеи?...
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02.10.2021 22:39 Ответить
Настоящий президент! Во влажных снах прихвостней сей персоны.
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02.10.2021 23:22 Ответить
Шо б він був такій же знутри, як знаружи! У свій Зоряний час.
Хоча - якщо зірки хтось запалює - це дуже дорого йому коштує.
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02.10.2021 23:38 Ответить
Наш пострел везде поспел )
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03.10.2021 00:20 Ответить
Поки Порох там прохлаждається, в Трускавці вже повій викликають.
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03.10.2021 00:21 Ответить
А в анал-табу служки між собою вже погрались ? 😂
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03.10.2021 00:59 Ответить
Ага проснулся,все уже поделили и порешали без нас.
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03.10.2021 07:14 Ответить
Как он хорош ! Когда не президент ))
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03.10.2021 07:29 Ответить
Как он трусы на голову зесрани оденет,когда будет снова действующим президентов-песня)
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03.10.2021 08:14 Ответить
Даже не мечтай!
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03.10.2021 09:01 Ответить
Да ну, такой же циник.
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03.10.2021 09:01 Ответить
Ну хоть балмочет о хорошем.
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03.10.2021 09:03 Ответить
Порошенко как всегда Президент Украины.
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03.10.2021 08:27 Ответить
Ну ты и бухаешь, уже два с половиной годика другой и лучше гораздо.
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03.10.2021 08:58 Ответить
 
 