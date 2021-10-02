Зеленский "слугам народа" в Трускавце: Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на "Большой фракции" в Трускавце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Слуги народа".

Глава государства похвалился инфраструктурными достижениями, цифровизацией и высказал уверенность, что власти подготовились к любым вызовам в медицинской сфере.

Президент подчеркнул важность работы СНБО: "Этот орган заработал мощно. Различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место".

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"Партия "Слуга народа" только родилась. Она "маленькая", только "начала ходить". У всех было мало опыта, но есть большой путь и этот путь можно пройти. Партия может укрепляться. Мы должны работать как одна команда", - уверен Зеленский.

"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", - заявил Зеленский.

В самом конце выступления Владимир Зеленский сказал, что в программе президента и партии больше не существует пунктов, которые невозможно выполнить. Он пригласил депутатов в клуб, от которого зависит жизнь каждого украинского.

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