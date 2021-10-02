Зеленский "слугам народа" в Трускавце: Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на "Большой фракции" в Трускавце.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Слуги народа".
Глава государства похвалился инфраструктурными достижениями, цифровизацией и высказал уверенность, что власти подготовились к любым вызовам в медицинской сфере.
Президент подчеркнул важность работы СНБО: "Этот орган заработал мощно. Различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место".
"Партия "Слуга народа" только родилась. Она "маленькая", только "начала ходить". У всех было мало опыта, но есть большой путь и этот путь можно пройти. Партия может укрепляться. Мы должны работать как одна команда", - уверен Зеленский.
"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", - заявил Зеленский.
В самом конце выступления Владимир Зеленский сказал, что в программе президента и партии больше не существует пунктов, которые невозможно выполнить. Он пригласил депутатов в клуб, от которого зависит жизнь каждого украинского.
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З під мамкіної спідниці - під чобот дружини. От так воно і існує.
Перестаньте літати у хмарах а спустіться на землю. Де ви знову стільки дурнів назбираєте??? Хіба грошима з великого крадівництва заплатите, але гречка вже не по 20 а по 100 гривень то треба більше красти, щоб всім вистачило....
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"Все сделают за меня,и для меня! А я буду только царствовать! И делать что хочу!"
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