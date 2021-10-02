РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9604 посетителя онлайн
Новости
8 027 151

Зеленский "слугам народа" в Трускавце: Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания

Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на "Большой фракции" в Трускавце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Слуги народа".

Глава государства похвалился инфраструктурными достижениями, цифровизацией и высказал уверенность, что власти подготовились к любым вызовам в медицинской сфере.

Президент подчеркнул важность работы СНБО: "Этот орган заработал мощно. Различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" детализируют план трансформации Украины, который позже будет опубликован, - Зеленский. ВИДЕО

"Партия "Слуга народа" только родилась. Она "маленькая", только "начала ходить". У всех было мало опыта, но есть большой путь и этот путь можно пройти. Партия может укрепляться. Мы должны работать как одна команда", - уверен Зеленский.

"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", - заявил Зеленский.

В самом конце выступления Владимир Зеленский сказал, что в программе президента и партии больше не существует пунктов, которые невозможно выполнить. Он пригласил депутатов в клуб, от которого зависит жизнь каждого украинского.

Также смотрите: "Не хватает опыта", - Зеленский оценил работу "слуг народа" на 3+. Себе поставил 7-8 по 12-балльной шкале. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Трускавец (102)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+51
Минуло літо.... За цей період 73 мухи не змогли переконати 25 бджіл, що гівно то є мед.
показать весь комментарий
02.10.2021 22:15
+31
Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю.
показать весь комментарий
02.10.2021 22:17
+26
угу на срок на нары за госизмену по делу Вагнеровцев или за преступную халатность повлёкшую гибель людей
показать весь комментарий
02.10.2021 22:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На пожизненное свое президентство намекает?.. 🤑
показать весь комментарий
02.10.2021 23:04 Ответить
Чи є тут хто з архітекторів, які будували споруду, в якій зараз перебуває збіговисько цих блохастих тарганів? Яку опору треба посунути, аби стеля накрила всіх цих гнид?
показать весь комментарий
02.10.2021 23:07 Ответить
Мечты малолетнего идиота!
"Все за меня все сделают,а я буду только царствовать!"
показать весь комментарий
02.10.2021 23:25 Ответить
Алекс, а як же ж із дружиною сцар обійдеться? Те ж "Все за меня все сделают"
показать весь комментарий
03.10.2021 00:24 Ответить
Невірне питаня! Питаня ЩО дружина з цим лохом зробить?
Воно з під її підборів ніяк не вилізе!
З під мамкіної спідниці - під чобот дружини. От так воно і існує.
показать весь комментарий
03.10.2021 12:36 Ответить
"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания" - блазень рванув на царя. Тут і його внукам часу не вистачить "выполнить все наши обещания".
показать весь комментарий
02.10.2021 23:29 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2021 10:29 Ответить
Ось вийдуть матеріали про спільні офшорні з БЄнєй бабки , ні бабіща!!! потім белінгкет розрородиться - а потім... Може й буде погоняло ПРЕЗИДЕНТ, чому б й ні ...
показать весь комментарий
02.10.2021 23:35 Ответить
памятаєте Нікуліна - На єго месте должен бил бить я.
показать весь комментарий
03.10.2021 00:44 Ответить
тут відповідь трішки дуга - СЯДЕШЬ - БУДЕШЬ
показать весь комментарий
03.10.2021 00:45 Ответить
Нюхнеш-будеш!
показать весь комментарий
03.10.2021 08:15 Ответить
То есть, ты хочешь быть вечным президентом? Ведь выполнять обещания никто не собирается...
показать весь комментарий
02.10.2021 23:42 Ответить
Та побачили вже "виконання" обіцянок про кортеж, держдачі!
показать весь комментарий
03.10.2021 07:53 Ответить
Пане Президент!
Перестаньте літати у хмарах а спустіться на землю. Де ви знову стільки дурнів назбираєте??? Хіба грошима з великого крадівництва заплатите, але гречка вже не по 20 а по 100 гривень то треба більше красти, щоб всім вистачило....
показать весь комментарий
02.10.2021 23:49 Ответить
не называй шмарклю паном
показать весь комментарий
03.10.2021 08:16 Ответить
хотелка еще не выросла, шут гороховый)
показать весь комментарий
02.10.2021 23:53 Ответить
То есть, вечным, как *****? Кстати, ***** объявил что в 2024 году пойдёт на 5-й срок. Не, ребята, своей смертью оно не подохнет
показать весь комментарий
02.10.2021 23:58 Ответить
Щось мені вже навіть сама посада Президента огидна. Ну що не Президент то якесь недорозуміння! Може вже обирати в ВР Премєра і не паритись двома виборами?
показать весь комментарий
03.10.2021 00:03 Ответить
При такій політичній системі клоун би ніколи не потрапив у владу.Так як потрібно б було спочатку розкрутити партію. Хоча з нашим народом все можливо.
показать весь комментарий
03.10.2021 06:13 Ответить
Если Разумков создаст свою партию , а спонсоров он найдет , то захватит большую часть электората Зеленского, Голоса и Оппозиционной Платформы, и часть у Гройсмана, Смешко, Ляшко и Мураева.
Тогда лидеры, в президентской гонке, поменяются местами: Порошенко, Тимошенко, Разумков, Зеленский, Бойко ...
Однако, у Зеленского есть все шансы стать Президентом на второй срок, видимо, он усвоил метод т. Сталина: не важно, как проголосуют, важно, как посчитают.....для этого у него есть рычаги воздействия, это он продемонстрировал в Закарпатье,
показать весь комментарий
03.10.2021 00:07 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2021 00:12 Ответить
Скромный! Но брехливый!
показать весь комментарий
03.10.2021 00:13 Ответить
...нет, нет, Правдивый!: он хочет на тюрьме быть, ну если не, Вором среди своих "шестёрок Народа", так хоть Авторитетом... (ребятушки, запоминайте этих Личностей: бо, чухнут как Крисы с *******, чтобы собрать в стенах Новоотстроенного Учреждения Исполнения Наказания в славном городе Трускавец)
показать весь комментарий
03.10.2021 06:37 Ответить
Если он реально полный идиот,то кто,извините,его избиратели?
показать весь комментарий
03.10.2021 01:03 Ответить
Хвороба ідіотія має три стадії - олігофрен, дебіл і остання - ідіот. А хворобу названних вами виборців наука ще не класифікувала.
показать весь комментарий
03.10.2021 07:49 Ответить
Реально Зеленский просто не знает что делать со всем ворохом свалившихся на него вопросов и создает отвлекающий информационный повод в виде "совещания в Трускавце"

Вопрос с "законом об олигархах" не решен и застрял в юридическом управлении ВР, которое фиксирует правовую коллизию в тексте.
Вопрос отставки Разумкова внезапно вызвал сопротивление Коломойского, требующего компенсации.
За должности министров готова внести деньги только персона со связями с подсанкционными в США товарищами по линии международного терроризма.
Подсчеты Кабмина показывают, что на компенсацию а газу местным бюджетам нужно 9-11 млрд. ежемесячно.
ВСК Безуглой блокировано сенсационными откровениями Бурбы.
Еще неделя - и локдаун по эпидситуации неизбежен
показать весь комментарий
03.10.2021 01:10 Ответить
Готель Rixos Prykarpattya в котором проводят собрание "слуги народа" принадлеит бывшему "регионалу" из окружения Рината Ахметова, Гуменюку Игорю Николаевичу, через контроль за ТзОВ «Спецпроект-Перспектива». С 2020 года Гуменюк Игорь Николаевич является военнослужащим ВС Украины и работает в "Департаменті державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів" министерства обороны Украины. Папа некой певички "Ассоль"
показать весь комментарий
03.10.2021 01:11 Ответить
то якщо не виконаєте то що ? зробите собі колективне самогубство - сепуку ? ні. а лікувати вас від білої гарячки під назвою "сцена 95 кварталу" грошей в Україні не має. для вас дебілів влада - це така гра на сцені ? ви що ********* з цим покидьком-клоуном ???
показать весь комментарий
03.10.2021 01:20 Ответить
Зелупа, шуруй на ростов або на сранi-рязанi...там, на паРашi, тобi саме мiсце.
показать весь комментарий
03.10.2021 01:32 Ответить
Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания? Неужели так сказал... Тогда Никити Хрущнв обещавший: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!"находился бы при власти как папа Римский - до выноса тела...
"
показать весь комментарий
03.10.2021 04:36 Ответить
... "Великое Буд-во", "Большая фракция"... готовьтесь Гиганоманы, когда Народ (да, да народ, у которого терпец ужо...) покажет БОЛЬШОЙ палец. Такая х-я, малята.
показать весь комментарий
03.10.2021 06:27 Ответить
Интересная постановка вопроса , как хотеть так я, а как выполнить так сразу мы. В этом вся сущность вовы.
показать весь комментарий
03.10.2021 07:35 Ответить
прездобол-крыса
показать весь комментарий
03.10.2021 07:43 Ответить
Ця партія родилася мертвонародженною і починає розкладатися.
показать весь комментарий
03.10.2021 07:43 Ответить
Голубая мечта дитятко- дебила.
"Все сделают за меня,и для меня! А я буду только царствовать! И делать что хочу!"
показать весь комментарий
03.10.2021 08:05 Ответить
2 года оно что-то бормотало, потом бормотнуло в ООН... сейчас бормочет о желании... не будет зелени через год... максимум через год... сдвинут как яныка... надоело слушать его чушь и наблюдать бездействие... надо потом принять закон об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обязательств... притом, максимально жесткий...
показать весь комментарий
03.10.2021 08:09 Ответить
Це означає клоун хоче вічно бути президентом
показать весь комментарий
03.10.2021 08:28 Ответить
Хотел бы видить этого пропиз-на в гробу.
показать весь комментарий
03.10.2021 08:33 Ответить
ЭТО ЧТО, ОН ТЕПЕРЬ НАВСЕГДА?
показать весь комментарий
03.10.2021 08:40 Ответить
а я хотел что-бы зелена гнида в тюрмі сидел
показать весь комментарий
03.10.2021 09:00 Ответить
Зеленый БРЕХУН.
показать весь комментарий
03.10.2021 09:56 Ответить
Твой дом - тюрьма (с)
показать весь комментарий
03.10.2021 09:58 Ответить
Я, папа и братик Ашотик строили планы: выгнать нашу старую маму, взять себе молодую тетю и трахать ее вместе. Но мама решила иначе. Она выгнала папу и взяла вместо него дядю Сурена. И теперь он трахает маму, меня и братика Ашотика.
Бо дурень думкою багатіє.
показать весь комментарий
03.10.2021 10:19 Ответить
думає, що він безсмертний
показать весь комментарий
03.10.2021 10:48 Ответить
так вот зачем он обещает высадить миллиард деревьев, зимнюю олимпиаду , и "украинскую" миссию на Луну....
Очень хитро, потом можно сказать, что должен все это реализовать , потому что пообещал...
показать весь комментарий
03.10.2021 10:55 Ответить
Для тих, хто не срозумів: "Я буду президентом до могили"
показать весь комментарий
03.10.2021 11:47 Ответить
Чим більше в ліс,тим більше дров!!! Порох на конференції по безпеці,а КЛОУН-прези... шашлики в Трускавці куштує ,**настоящий полковник**!!!!
показать весь комментарий
03.10.2021 20:13 Ответить
законы сделали только на пинсионеров и робочих плохие для депутатов и министров олигархи нету никаких законов
показать весь комментарий
03.10.2021 20:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 