В следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина от COVID-19, - Ляшко
Первая вакцина украинского производства должна быть изготовлена уже в 2022 году.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского во время презентации плана реформ на 2021-2023 годы на выездном совещании парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
По словам министра, в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против COVID.
"Это одна из первых. И на этапе подписания меморандум об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - рассказал Виктор Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ляшку щирі поздравлялки!
а я уж Пфайзером, даже если и за деньги
Еще через год сойдет вторая.
"украинская вакцина" - украинской разработки или украинского изготовления?