В следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина от COVID-19, - Ляшко

Первая вакцина украинского производства должна быть изготовлена ​​уже в 2022 году.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского во время презентации плана реформ на 2021-2023 годы на выездном совещании парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

По словам министра, в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против COVID.

"Это одна из первых. И на этапе подписания меморандум об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - рассказал Виктор Ляшко.

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