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Новости Коронавирус и карантин
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В следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина от COVID-19, - Ляшко

В следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина от COVID-19, - Ляшко

Первая вакцина украинского производства должна быть изготовлена ​​уже в 2022 году.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского во время презентации плана реформ на 2021-2023 годы на выездном совещании парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

По словам министра, в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против COVID.

"Это одна из первых. И на этапе подписания меморандум об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - рассказал Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2024 года из госбюджета планируют потратить 7,8 млрд грн на закупки вакцины от COVID-19

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Мільярд дерев вже посаджено, космодром вже збудовано і прочая, прочая. Тепер візьмуться за зелену вакцину.
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03.10.2021 00:05
+11
После выпуска зебильно-богатыревской вакцины украинцы утирая слезы будут с теплотой вспоминать о вакцинах Короновак и Ковишилд.
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03.10.2021 00:09
+8
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03.10.2021 00:14
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Зійде с рійок.
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03.10.2021 00:03 Ответить
Зеле в жопу вколите!!!
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03.10.2021 00:31 Ответить
не отставай, давай Ляшко! Тобі доля дала таке!!! призвіще!!!
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03.10.2021 00:47 Ответить
«Спутник» № 2, ? Когда оно пройдёт международную сертификацию ,тогда и трезвоньте !
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03.10.2021 04:02 Ответить
Швидше за все, це буде якась ліцензійна - типу Ковішилда (Астра-Зенека), а може, навіть, лінія по фасовці готової вакцини у роздрібну тару.
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03.10.2021 10:14 Ответить
Вже Пфайзер таблетку від Корони тестує у останній фазі.
Ляшку щирі поздравлялки!
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03.10.2021 00:05 Ответить
Мільярд дерев вже посаджено, космодром вже збудовано і прочая, прочая. Тепер візьмуться за зелену вакцину.
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03.10.2021 00:05 Ответить
турнір шахматний кривий ріг альфа центавра проведено..вкрадено на турнір 100 міоіардів доларів..
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03.10.2021 00:08 Ответить
Тільки уявіть, скільки вони ще вкрадуть на вакцині.
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03.10.2021 00:17 Ответить
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03.10.2021 00:21 Ответить
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03.10.2021 00:14 Ответить
тобі і твому шефу зеленському тіки сумасшедший може повірити...ви нешановні вори і прохвости..
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03.10.2021 00:07 Ответить
трускавец - сборище покемонов на перетрах... - бух прилагается за счет партии....
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03.10.2021 00:08 Ответить
Нехай клєвещуть!
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03.10.2021 00:15 Ответить
та нехай, нам свое робити....
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03.10.2021 00:18 Ответить
После выпуска зебильно-богатыревской вакцины украинцы утирая слезы будут с теплотой вспоминать о вакцинах Короновак и Ковишилд.
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03.10.2021 00:09 Ответить
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03.10.2021 00:09 Ответить
Минулого року ********* била себе в грудь, що Україна одна з перших отримає пфайзер))
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03.10.2021 00:12 Ответить
Ляшко, сам будешь ею колоться!

а я уж Пфайзером, даже если и за деньги
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03.10.2021 00:12 Ответить
Назвіть її «Спутнік-2» , ху#лу сподобається.
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03.10.2021 00:14 Ответить
"В следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина от COVID-19"

Еще через год сойдет вторая.
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03.10.2021 00:18 Ответить
й на посадку мільярда дерев !!! а можна два останні слова й прибрати...
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03.10.2021 00:48 Ответить
"спутник v / 1" ?
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03.10.2021 00:34 Ответить
трускавецька V
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03.10.2021 00:54 Ответить
Вакцин и так наклепали все кому не лень. Давайте ещё и украинскую. Или это из разряда "миллиард деревьев с лунным модулем"? Тада да. Тада нада выпускать
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03.10.2021 01:34 Ответить
я бы под кнопочкой "Вход" сделал маленькое предупреждение, "недоразвитым и членам рады вход под любым ником запрещен категорически..."
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03.10.2021 02:16 Ответить
Уникальная вакцина с легкими нотками клоуна и шаурмяной отдушкой. Спешите купить в большом флаконе
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03.10.2021 02:42 Ответить
Бодяга от Карабаса-Барабаса какламойского ???
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03.10.2021 04:10 Ответить
Там вже реєстрація у ВОЗ російської вакцини "на підході". От тоді і розпочнеться справжня вакцинація.
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03.10.2021 07:53 Ответить
А як бути з мільйоном невикористаних доз Пфайзер, отриманих як гуманітарна допомога Україні і термін придатності яких закінчується в листопаді 2021?
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03.10.2021 08:14 Ответить
усиленно заставляют исключительно советскими методами колоться учителей и госслужащих.
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03.10.2021 11:44 Ответить
Слова, мать вашу, имеют смысл!
"украинская вакцина" - украинской разработки или украинского изготовления?
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03.10.2021 11:15 Ответить
"спутник Ze"?
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03.10.2021 11:43 Ответить
 
 