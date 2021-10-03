Лукашенко в интервью CNN: Уже создана единая белорусско-российская армия, которая в случае конфликта будет задействована
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко возложил на западные страны ответственность за то, что Кремль превращает Беларусь в свой военный форпост.
Об этом он завил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Британский журналист Мэтью Ченс задал вопрос о том, на какие уступки пошла Беларусь перед официальной Москвой после того, как РФ оказала режиму Республики политическую и финансовую поддержку.
Лукашенко начал уверять, что Беларусь якобы ничего на давала России взамен, а поддержка Москвы обусловлена исключительно тем, что россияне и белорусы - это "единый народ".
Журналист в свою очередь привел примеры развертывания на территории РБ российских военных баз, в том числе и учебных. Лукашенко же на это ответил, что уже создана единая с российской армия, которая "в случае конфликта" будет задействована.
"Если вы так боитесь, что Беларусь может превратится в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России? Мы давно являемся форпостом союзного государства Беларуси и России. У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка… В случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, я просто вам напоминаю", - заявил Лукашенко.
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Чисто в комунально-зарплатньому стані.
Низи шось хочуть, верхи когось дрочуть.
Тоска, але в рамках соціальної стабільності.
Дурачок ніяк не може зрозуміти що для Заходу ( і не тільки ) його вже нема . Як президента - нема ! Цивілізований світ його тепер сприймає виключно як - самозванця - маріонетку кремля . Президентом , Луку ще до сих пір , вважають - лише диктаторські режими .
Тому Грігорьіч , скільки б ти не робив - абіжєнноє ліцо , скільки б не создавал - єдіних з паРашєй армий , розжалобити , залякати , чи якось по іншому вплинути на позицію Заходу , з тим щоб він змінив позицію і визнав тебе президентом Білорусі , в тебе - навряд чи вийде .