Лукашенко в интервью CNN: Уже создана единая белорусско-российская армия, которая в случае конфликта будет задействована

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко возложил на западные страны ответственность за то, что Кремль превращает Беларусь в свой военный форпост.

Об этом он завил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Британский журналист Мэтью Ченс задал вопрос о том, на какие уступки пошла Беларусь перед официальной Москвой после того, как РФ оказала режиму Республики политическую и финансовую поддержку.

Лукашенко начал уверять, что Беларусь якобы ничего на давала России взамен, а поддержка Москвы обусловлена исключительно тем, что россияне и белорусы - это "единый народ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь превратится в единую военную базу с РФ в случае внешней агрессии, - Лукашенко

Журналист в свою очередь привел примеры развертывания на территории РБ российских военных баз, в том числе и учебных. Лукашенко же на это ответил, что уже создана единая с российской армия, которая "в случае конфликта" будет задействована.

"Если вы так боитесь, что Беларусь может превратится в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России? Мы давно являемся форпостом союзного государства Беларуси и России. У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка… В случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, я просто вам напоминаю", - заявил Лукашенко.