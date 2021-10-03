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Лукашенко в интервью CNN: Уже создана единая белорусско-российская армия, которая в случае конфликта будет задействована

Лукашенко в интервью CNN: Уже создана единая белорусско-российская армия, которая в случае конфликта будет задействована

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко возложил на западные страны ответственность за то, что Кремль превращает Беларусь в свой военный форпост.

Об этом он завил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Британский журналист Мэтью Ченс задал вопрос о том, на какие уступки пошла Беларусь перед официальной Москвой после того, как РФ оказала режиму Республики политическую и финансовую поддержку.

Лукашенко начал уверять, что Беларусь якобы ничего на давала России взамен, а поддержка Москвы обусловлена исключительно тем, что россияне и белорусы - это "единый народ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь превратится в единую военную базу с РФ в случае внешней агрессии, - Лукашенко

Журналист в свою очередь привел примеры развертывания на территории РБ российских военных баз, в том числе и учебных. Лукашенко же на это ответил, что уже создана единая с российской армия, которая "в случае конфликта" будет задействована.

"Если вы так боитесь, что Беларусь может превратится в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России? Мы давно являемся форпостом союзного государства Беларуси и России. У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка… В случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, я просто вам напоминаю", - заявил Лукашенко.

Автор: 

Крым (26377) Лукашенко Александр (3613) россия (95502) CNN (117)


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Топ комментарии
+17
Циган таки продав країну та цілий народ ху#лу. Все, вони вже звідти не вирвуться. Московські болота їх засмокчуть навіки
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03.10.2021 01:06
+16
слил страну усатый,есть чему гордится
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03.10.2021 00:58
+11
Помню, как это ничтожество, попрекало "сдачей Крыма, а в результате - прoсрало всю страну... Кстати, тоже самое, сейчас, демонстрирует оманский осёл...
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03.10.2021 01:28
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во все тяжкие (с)
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03.10.2021 00:52 Ответить
Дед,давай уже на пенсию!
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03.10.2021 00:53 Ответить
Яку пенсію? Він воювати зібрався. Погрожує нам та Європі раіська-бульбіською армією.
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03.10.2021 01:09 Ответить
а года два тому назад с любовью в сердце говорил, что со стороны Беларуси никогда никакой войны с Украиной не допустит
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03.10.2021 03:15 Ответить
слил страну усатый,есть чему гордится
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03.10.2021 00:58 Ответить
потешные полчища ))отсталые видали мы видео про вашу армию
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03.10.2021 01:03 Ответить
Циган таки продав країну та цілий народ ху#лу. Все, вони вже звідти не вирвуться. Московські болота їх засмокчуть навіки
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03.10.2021 01:06 Ответить
Між тим, житуха в Беларусі, аж ніяк не змінилась.
Чисто в комунально-зарплатньому стані.
Низи шось хочуть, верхи когось дрочуть.
Тоска, але в рамках соціальної стабільності.
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03.10.2021 01:08 Ответить
Помню, как это ничтожество, попрекало "сдачей Крыма, а в результате - прoсрало всю страну... Кстати, тоже самое, сейчас, демонстрирует оманский осёл...
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03.10.2021 01:28 Ответить
Петюня,да еще и Ющ впридачу, если ты о том,что Зе "сдает" страну США,то я не против .Кацапы и Америка совсем не против, чтобы первыми сдыхали именно белорусы, за русский мир....Так делали монголы во времена великого Чингис хана.Сначала шли все племена больших степей, а затем монголы забирали завоеванное...
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03.10.2021 07:05 Ответить
Смотри чтобы жопа у твоего путина не треснула на все кресла садиться
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03.10.2021 12:44 Ответить
Лукашенко видел , что случилось с Каддафи и Саддамом и по этому поводу - ссыт.
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03.10.2021 01:28 Ответить
Мировой жандарм уже не тот.
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03.10.2021 01:54 Ответить
Ничего не напоминает? "политика Запада толкает Украину с сторону КНР"?
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03.10.2021 01:36 Ответить
Скоро к Ельцину отправишься полудурок старый
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03.10.2021 01:37 Ответить
Агент ***** ещё живое?
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03.10.2021 04:31 Ответить
дебілушка даже не представляє як було з чавой
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03.10.2021 02:10 Ответить
В БОЛЬШОЙ БЕЛАРУССКИЙ КОТЕЛ ИХ !)
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03.10.2021 05:05 Ответить
вот и к сябрам пришёл "брат" и конечно же с "миром".....
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03.10.2021 05:14 Ответить
Єта кацапская проститутка многим и у нас нравится.
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03.10.2021 06:03 Ответить
До 2024 року досить часу щоб побачити всі плюси та мінуси для Білорусі від цього об'єднання.
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03.10.2021 07:18 Ответить
.О , знову " триклятий" Захід -ва фсьом вінават ..
Дурачок ніяк не може зрозуміти що для Заходу ( і не тільки ) його вже нема . Як президента - нема ! Цивілізований світ його тепер сприймає виключно як - самозванця - маріонетку кремля . Президентом , Луку ще до сих пір , вважають - лише диктаторські режими .
Тому Грігорьіч , скільки б ти не робив - абіжєнноє ліцо , скільки б не создавал - єдіних з паРашєй армий , розжалобити , залякати , чи якось по іншому вплинути на позицію Заходу , з тим щоб він змінив позицію і визнав тебе президентом Білорусі , в тебе - навряд чи вийде .
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03.10.2021 07:23 Ответить
А точно надо, что бы Запад признавал и одобрял?
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03.10.2021 20:08 Ответить
Не знаю ,, батькі видніше . . Він же навіщось лякає Захід , розповідаючи йому що - уже создана единая с российской армия, которая "в случае конфликта" будет задействована. Источник:
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03.10.2021 20:22 Ответить
По моему, выпуск Белаза напрямую связан с диктаторским режимом Лукашенко. А когда придёт Тихановская, Белаз исчезнет и Белорусы станут покупать 20ти летние Катерпиллеры.
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03.10.2021 22:41 Ответить
Картофельный маршал. Солдаты при первых выстрелах разбегутся. За тебя, убийцу и Коленьку, не будут жизни класть.
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03.10.2021 08:06 Ответить
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03.10.2021 08:37 Ответить
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03.10.2021 09:46 Ответить
Будет задействована только для снятия таракана и посадки кремлевкого гауляйтера, поскольку кроме рашки никто конфликта создавать не будет.
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03.10.2021 09:55 Ответить
на такой наглый выпад "таракана" и козломордии, нужно Украине создавать единую с НАТО армию. заява дурковатого луки - прекрасный предлог.
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03.10.2021 10:13 Ответить
біларусько-російська армія направлена на Європу - однозначно. якщо Україна не вистоїть у російсько-українській війні то може статись що буде вже на Європу направлена українсько-біларусько-російська армія. . . . Тупі європейці почнуть діяти коли по їх вулицям буде рухатись російська військова техніка і солдати.
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03.10.2021 10:38 Ответить
кремль как последняя гнидота все делает изподтишка,даже воюет
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03.10.2021 13:03 Ответить
Якась гидота. Слов'яни лягли під смердючого кацапа.
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03.10.2021 10:53 Ответить
термін "слов,яни" і є гидота, пихватизована й вкрадена дикими угро-фінами - кацапами. від терміна тхне кацапізмом... ми українці, без цього нудотного, слов,янського додатку... цього терміну стороняться і чехи, і хорвати, і поляки, і словенці... всі хто дальше від кацапів і ближче до цивілізації.
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03.10.2021 11:16 Ответить
Українці це цілі народи які мешкали та продовжують бути на цій теріторії. Слов'яни це окремий етнос,від гагаузів,угорців,кацапів.
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07.10.2021 06:44 Ответить
Чем он гордится, что стал главным лакеем ху..ла?
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03.10.2021 11:48 Ответить
любимым
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03.10.2021 13:04 Ответить
В Афганістанє, в чорном тюльпанє .
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03.10.2021 11:51 Ответить
вас беларуських пид*ров - можно использовать только в Африке... как скот.
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03.10.2021 21:08 Ответить
 
 